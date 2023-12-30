Изучить старинную архитектуру, отыскать масонский след и узнать, с чем едят «калужское тесто»
В Калуге, как в волшебной шкатулке, есть много драгоценностей и любопытных вещей. Чтобы их отыскать, мы отправимся в прошлое города. В восхищении остановимся у каменного моста-виадука и увидим очертания древней крепости. Поприветствуем Екатерину Великую и других венценосных особ. Проводим взглядом кибитку Пушкина и вместе с Гоголем прогуляемся по Загородному саду.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
От времён древних вятичей и до воплощённых в Музее космонавтики идей К. Э. Циолковского о будущем человечества будет проложен маршрут нашего путешествия. Старинные купеческие дома, элегантные дворянские особняки, древние храмы и современная застройка, стилизованная под старину, всё это — в нашей программе!
Вы увидите:
- Калужский драмтеатр, основанный ещё при Екатерине Великой
- Калужский Арбат с купеческими домами
- Гостиные ряды, построенные в оригинальном архитектурном стиле
- Древний центр города с уникальным кафедральным собором
- Каменный мост — прекрасный и загадочный
- Дом-дворец, где останавливались на отдых цари и наследники престола
Всего осмотрим около полусотни объектов, в числе которых будут и уличные скульптуры.
Вы узнаете:
- Когда возникла Калуга и кто перестроил её по регулярному плану
- Как жили, трудились и отдыхали калужские купцы
- Что такое масонский след и кто его оставил
- Что общего у Калуги и произведения А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»
- Кто был первым мелиоратором и экзорцистом Калужской области
- Что в Калуге называют гантелей
- Кому принадлежит идея открыть маршруты: «Москва — Луна» и «Калуга — Марс»
- Что такое калужское тесто и с чем его едят
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей
- По желанию можем заглянуть в кафе и продегустировать калужское тесто (оплачивается отдельно)
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калуге
Приветствую вас. Я — Евгения Андронова, историк по образованию (истфак МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедра истории древнего мира, 1999). В Калуге живу недавно. Этот город с первых дней очаровал и покорил меня, и я всерьёз увлеклась историей Калуги и Калужского края. Верю, что недалёк тот день, когда смогу рассказать что-нибудь интересное о каждом историческом здании прекрасной Калуги. А сегодня хочу поделиться тем, что знаю, и заразить вас любовью к нашему городу.
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