Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калуге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Вместе мы пройдем по маршруту, ведущему от древних времен до наших дней, исследуя уникальные культурные и

исторические памятники. Вас ждет встреча с каменным мостом-виадуком, знакомство с великими личностями прошлого, а также посещение знаменитых мест, связанных с именами Пушкина и Гоголя. Откроем вместе великолепие купеческих домов и дворянских особняков, узнаем секреты древнего центра города и его соборов. Наша экскурсия - это возможность прикоснуться к живой истории, ощутить дух времени и увидеть, как прошлое переплетается с настоящим. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе открыть все сокровища Калуги

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

От времён древних вятичей и до воплощённых в Музее космонавтики идей К. Э. Циолковского о будущем человечества будет проложен маршрут нашего путешествия. Старинные купеческие дома особняки, древние храмы и современная застройка, стилизованная под старину, всё это — в нашей программе!

Вы увидите:

Калужский драмтеатр, основанный ещё при Екатерине Великой

Калужский Арбат с купеческими домами

Гостиные ряды, построенные в оригинальном архитектурном стиле

Древний центр города с уникальным кафедральным собором

Каменный мост — прекрасный и загадочный

Дом-дворец, где останавливались на отдых цари и наследники престола

Всего осмотрим около полусотни объектов, в числе которых будут и уличные скульптуры.

Вы узнаете:

Когда возникла Калуга и кто перестроил её по регулярному плану

Как жили, трудились и отдыхали калужские купцы

Что общего у Калуги и произведения А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»

Кто был первым мелиоратором и экзорцистом Калужской области

Что в Калуге называют гантелей

Кому принадлежит идея открыть маршруты: «Москва — Луна» и «Калуга — Марс»

Что такое калужское тесто и с чем его едят

Организационные детали