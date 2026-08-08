Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калуге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.
Вместе мы пройдем по маршруту, ведущему от древних времен до наших дней, исследуя уникальные культурные и
Вместе мы пройдем по маршруту, ведущему от древних времен до наших дней, исследуя уникальные культурные и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть уникальный каменный мост
- 🏛 Прогуляться по историческому центру
- 👑 Познакомиться с венценосными особами
- 🏰 Оценить архитектуру старинных особняков
- 🎭 Посетить Калужский драмтеатр
- 🚀 Узнать о космических достижениях Циолковского
Что можно увидеть
- Калужский драмтеатр
- Калужский Арбат
- Гостиные ряды
- Кафедральный собор
- Каменный мост
- Дом-дворец
Описание экскурсии
От времён древних вятичей и до воплощённых в Музее космонавтики идей К. Э. Циолковского о будущем человечества будет проложен маршрут нашего путешествия. Старинные купеческие дома особняки, древние храмы и современная застройка, стилизованная под старину, всё это — в нашей программе!
Вы увидите:
- Калужский драмтеатр, основанный ещё при Екатерине Великой
- Калужский Арбат с купеческими домами
- Гостиные ряды, построенные в оригинальном архитектурном стиле
- Древний центр города с уникальным кафедральным собором
- Каменный мост — прекрасный и загадочный
- Дом-дворец, где останавливались на отдых цари и наследники престола
Всего осмотрим около полусотни объектов, в числе которых будут и уличные скульптуры.
Вы узнаете:
- Когда возникла Калуга и кто перестроил её по регулярному плану
- Как жили, трудились и отдыхали калужские купцы
- Что общего у Калуги и произведения А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»
- Кто был первым мелиоратором и экзорцистом Калужской области
- Что в Калуге называют гантелей
- Кому принадлежит идея открыть маршруты: «Москва — Луна» и «Калуга — Марс»
- Что такое калужское тесто и с чем его едят
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей
- По желанию можем заглянуть в кафе и продегустировать калужское тесто (оплачивается отдельно)
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 961 туриста
Приветствую вас. Я — Евгения Андронова, историк по образованию (истфак МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедра истории древнего мира, 1999). Калуга с первых дней очаровала и покорила меня, и я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Впечатлило все, от образа самого гида, голоса и манеры общения до каждой детали повествования. Евгения подарила нам путеводитель и карту города, помогала делать общие фото,
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О
30 апреля 2026г. были в Калуге. С Евгенией договорились об экскурсии. Впечатления очень приятные! Нас провели по городу, рассказали много интересного. Евгения грамотный эрудированный гид. Спокойно прогуливаясь по городу, она обращала наше внимание на дома купцов, интересные строения и достопримечательности, оригинальные детали Калуги.
Мы получили огромное удовольствие от города благодаря Евгении.
Маршрут экскурсии продуман хорошо. Экскурсовода рекомендую. Она профессионал!
Мы получили огромное удовольствие от города благодаря Евгении.
Маршрут экскурсии продуман хорошо. Экскурсовода рекомендую. Она профессионал!
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Евгения провела замечательную экскурсию. Сразу видно, что она любит свой город. Много интересной информации - без излишеств. Прекрасный собеседник. Калуга- это космос. Космонавтики просто чудо:)
+2
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С
Евгения - замечательная экскурсовод! Три часа по Калуге пролетели как одно мгновение. Было невероятно душевно и познавательно. Слушали с огромным интересом, атмосфера самая теплая. Однозначно рекомендуем всем!
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И
Экскурсия отличная. Евгения подробно и очень интересно рассказала нам обо всех вехах истории города и ответила на все возникшие по ходу вопросы. Отдельно отмечу, что Евгения любезно согласилась перенести начало экскурсии на более удобное для нас время, а по ходу экскурсии неоднократно спрашивала о наших пожеланиях, чтобы для нас все прошло максимально комфортно. Всем рекомендую!
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Спасибо большое Евгении за интересную и познавательную экскурсию. Благодаря ей открыли новые направления для знакомства с Калугой и ее достопримечательностями. Вернёмся обязательно.
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