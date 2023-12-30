Красавица Калуга. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям
Индивидуальная экскурсия в Калуге

Изучить старинную архитектуру, отыскать масонский след и узнать, с чем едят «калужское тесто»

В Калуге, как в волшебной шкатулке, есть много драгоценностей и любопытных вещей. Чтобы их отыскать, мы отправимся в прошлое города. В восхищении остановимся у каменного моста-виадука и увидим очертания древней крепости. Поприветствуем Екатерину Великую и других венценосных особ. Проводим взглядом кибитку Пушкина и вместе с Гоголем прогуляемся по Загородному саду.
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям
Ближайшие даты:
30
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31
дек
2
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Описание

Что вас ожидает

От времён древних вятичей и до воплощённых в Музее космонавтики идей К. Э. Циолковского о будущем человечества будет проложен маршрут нашего путешествия. Старинные купеческие дома, элегантные дворянские особняки, древние храмы и современная застройка, стилизованная под старину, всё это — в нашей программе!

Вы увидите:

  • Калужский драмтеатр, основанный ещё при Екатерине Великой
  • Калужский Арбат с купеческими домами
  • Гостиные ряды, построенные в оригинальном архитектурном стиле
  • Древний центр города с уникальным кафедральным собором
  • Каменный мост — прекрасный и загадочный
  • Дом-дворец, где останавливались на отдых цари и наследники престола

Всего осмотрим около полусотни объектов, в числе которых будут и уличные скульптуры.

Вы узнаете:

  • Когда возникла Калуга и кто перестроил её по регулярному плану
  • Как жили, трудились и отдыхали калужские купцы
  • Что такое масонский след и кто его оставил
  • Что общего у Калуги и произведения А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»
  • Кто был первым мелиоратором и экзорцистом Калужской области
  • Что в Калуге называют гантелей
  • Кому принадлежит идея открыть маршруты: «Москва — Луна» и «Калуга — Марс»
  • Что такое калужское тесто и с чем его едят

Организационные детали

  • Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей
  • По желанию можем заглянуть в кафе и продегустировать калужское тесто (оплачивается отдельно)
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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