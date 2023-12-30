В Калуге, как в волшебной шкатулке, есть много драгоценностей и любопытных вещей. Чтобы их отыскать, мы отправимся в прошлое города. В восхищении остановимся у каменного моста-виадука и увидим очертания древней крепости. Поприветствуем Екатерину Великую и других венценосных особ. Проводим взглядом кибитку Пушкина и вместе с Гоголем прогуляемся по Загородному саду.

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Описание

Что вас ожидает

От времён древних вятичей и до воплощённых в Музее космонавтики идей К. Э. Циолковского о будущем человечества будет проложен маршрут нашего путешествия. Старинные купеческие дома, элегантные дворянские особняки, древние храмы и современная застройка, стилизованная под старину, всё это — в нашей программе!

Вы увидите:

Калужский драмтеатр, основанный ещё при Екатерине Великой

Калужский Арбат с купеческими домами

Гостиные ряды, построенные в оригинальном архитектурном стиле

Древний центр города с уникальным кафедральным собором

Каменный мост — прекрасный и загадочный

Дом-дворец, где останавливались на отдых цари и наследники престола

Всего осмотрим около полусотни объектов, в числе которых будут и уличные скульптуры.

Вы узнаете:

Когда возникла Калуга и кто перестроил её по регулярному плану

Как жили, трудились и отдыхали калужские купцы

Что такое масонский след и кто его оставил

Что общего у Калуги и произведения А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»

Кто был первым мелиоратором и экзорцистом Калужской области

Что в Калуге называют гантелей

Кому принадлежит идея открыть маршруты: «Москва — Луна» и «Калуга — Марс»

Что такое калужское тесто и с чем его едят

Организационные детали