Дворянская и Облупская – улицы, на которых в 19 веке неторопливо протекала жизнь провинциальной Калуги. На одной чинно проживали и вели свое дело богатые купцы, коммерсанты, заводчики. На другой – шумно отдыхал и веселился торговый люд.
Прогулка по ним позволит вам совершить путешествие в прошлое и погрузиться в наивную патриархальность Калужской провинции.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
На моей экскурсии вы услышите легенду о древнем языческом капище и увидите район, где в XVII веке начиналась Ямская слобода.
- Прогуляетесь по бывшей Дворянской улице – одной из самых богатых улиц старинной Калуги.
- Узнаете, как связано имя любимца Петра 1 – Никиты Демидова – с Калужским краем и увидите усадьбу его потомков.
- Побываете на площади Новый Торг и поймете, почему так были названы улицы Тележная и Облупская.
- Услышите рассказы о том, как трудились и отдыхали калужане, чем питались и во что наряжались жители купеческого города.
- Узнаете историю пивоваренной «империи Фишера», осмотрите сохранившееся здание в стиле «модерн», где проживала его семья.
- Восхититесь красотой бывшего дома дворянского собрания, где вальсировала на балах Натали Гончарова, будущая супруга А. С. Пушкина.
- Неспешно пройдетесь по кварталу, некогда принадлежавшему семейству купцов Билибиных, и насладитесь великолепием возведенных для них домов.
- Зайдете в аптеку Асмуса, в интерьере которой почувствуете себя гостем из будущего в начало XX века.
- Пройдетесь по тихим провинциальным улочкам с милыми деревянными домиками, еще хранящими традиции старинного города на Оке. Важная информация: Наша прогулка подойдет для любителей тихой провинции и ее размеренной жизни, исследователей старины, любознательных путешественников, впервые посетивших Калугу. А также она понравится и тем, кто уже побывал на обзорной экскурсии, а теперь хочет посмотреть красивые места города, и услышать о них истории, которые обычно остаются за рамками традиционных экскурсий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Демидова - Тимченко, построенный в стиле провинциального ампира
- Здание Малютинской богадельни - пример благотворительной деятельности калужского купечества
- Театральная площадь с ее богатой историей и зданием Калужского драматического театра
- Пешеходная Театральная улица с сохранившимися купеческими домами и потайными двориками
- Городская усадьба заводчика Фишера, построенная в стилистике эклектики в конце 19 века
- Дворянская усадьба Щукина, где гармонично соседствуют два архитектурных стиля: классицизм и модерн
- Ансамбль жилых построек с домовой церковью Святого Гурия Казанского, некогда принадлежавший богатейшему купеческому роду Билибиных
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Медсестёр, улица Герцена
Завершение: Улица Театральная, 38
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Наша прогулка подойдет для любителей тихой провинции и ее размеренной жизни
- Исследователей старины
- Любознательных путешественников
- Впервые посетивших Калугу. А также она понравится и тем
- Кто уже побывал на обзорной экскурсии
- А теперь хочет посмотреть красивые места города
- И услышать о них истории
- Которые обычно остаются за рамками традиционных экскурсий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
