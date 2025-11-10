На моей экскурсии вы услышите легенду о древнем языческом капище и увидите район, где в XVII веке начиналась Ямская слобода.

Прогуляетесь по бывшей Дворянской улице – одной из самых богатых улиц старинной Калуги.

Узнаете, как связано имя любимца Петра 1 – Никиты Демидова – с Калужским краем и увидите усадьбу его потомков.

Побываете на площади Новый Торг и поймете, почему так были названы улицы Тележная и Облупская.

Услышите рассказы о том, как трудились и отдыхали калужане, чем питались и во что наряжались жители купеческого города.

Узнаете историю пивоваренной «империи Фишера», осмотрите сохранившееся здание в стиле «модерн», где проживала его семья.

Восхититесь красотой бывшего дома дворянского собрания, где вальсировала на балах Натали Гончарова, будущая супруга А. С. Пушкина.

Неспешно пройдетесь по кварталу, некогда принадлежавшему семейству купцов Билибиных, и насладитесь великолепием возведенных для них домов.

Зайдете в аптеку Асмуса, в интерьере которой почувствуете себя гостем из будущего в начало XX века.

Пройдетесь по тихим провинциальным улочкам с милыми деревянными домиками, еще хранящими традиции старинного города на Оке. Важная информация: Наша прогулка подойдет для любителей тихой провинции и ее размеренной жизни, исследователей старины, любознательных путешественников, впервые посетивших Калугу. А также она понравится и тем, кто уже побывал на обзорной экскурсии, а теперь хочет посмотреть красивые места города, и услышать о них истории, которые обычно остаются за рамками традиционных экскурсий.

Пройдетесь по тихим провинциальным улочкам с милыми деревянными домиками, еще хранящими традиции старинного города на Оке. Важная информация: Наша прогулка подойдет для любителей тихой провинции и ее размеренной жизни, исследователей старины, любознательных путешественников, впервые посетивших Калугу. А также она понравится и тем, кто уже побывал на обзорной экскурсии, а теперь хочет посмотреть красивые места города, и услышать о них истории, которые обычно остаются за рамками традиционных экскурсий.

•Пройдетесь по тихим провинциальным улочкам с милыми деревянными домиками, еще хранящими традиции старинного города на Оке. Важная информация: Наша прогулка подойдет для любителей тихой провинции и ее размеренной жизни, исследователей старины, любознательных путешественников, впервые посетивших Калугу. А также она понравится и тем, кто уже побывал на обзорной экскурсии, а теперь хочет посмотреть красивые места города, и услышать о них истории, которые обычно остаются за рамками традиционных экскурсий.