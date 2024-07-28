читать дальше смотровых и погуляете по калужским склонам. Увидите мини-скульптуру и крупнейший памятник Калуги. А ещё будет стрит-арт, космический переход и особый дом №13. Завершится экскурсия у дома-музея К.Э. Циолковского, откуда удобнее уехать на такси. Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

На экскурсии по Калуге вы получите объёмное представление о городе. Пройдёте по следам Циолковского и отыщете космонавтиков. Погрузитесь в мир купечества и отведаете старинную сладость. Отдохнёте на одной из лучших