Калуга старинная и современная

Прогулка по Калуге: старейший каменный мост, природные памятники и купеческие палаты. Увлекательные истории и загадки ждут вас
На экскурсии по Калуге вы получите объёмное представление о городе. Пройдёте по следам Циолковского и отыщете космонавтиков. Погрузитесь в мир купечества и отведаете старинную сладость. Отдохнёте на одной из лучших
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смотровых и погуляете по калужским склонам. Увидите мини-скульптуру и крупнейший памятник Калуги. А ещё будет стрит-арт, космический переход и особый дом №13. Завершится экскурсия у дома-музея К.Э. Циолковского, откуда удобнее уехать на такси. Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Следы Циолковского
  • 🍬 Старинные сладости
  • 🏛 Купеческие палаты
  • 🌳 Природные памятники
  • 🎨 Стрит-арт
    • Калуга старинная и современная
    Калуга старинная и современная
    Калуга старинная и современная
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

    Что можно увидеть

  • Парк культуры и отдыха
  • Золотая аллея
  • Виадук
  • Березуйский овраг
  • Сувенирная лавка «Калужское тесто»
  • Калужские космонавтики
  • Палаты Коробова
  • Монумент 600-летия Калуги
  • Дом-музей К.Э. Циолковского

    • Описание экскурсии

    • Парк культуры и отдыха, где можно гулять, забыв о времени, а ещё загадать желания и поразгадывать загадки
    • Золотая аллея, Виадук и Березуйский овраг — поговорим о старейшем каменном мосте России и природных памятниках города со своей увлекательной историей
    • Сувенирная лавка «Калужское тесто», где даже те, кто равнодушен к сладостям, могут изменить своим вкусам
    • Калужские космонавтики — отыщем отважных покорителей космоса и хранителей историй нашего города
    • Палаты Коробова — купеческий ларец Калуги
    • Монумент 600-летия Калуги — место, где можно размышлять и мечтать о космосе
    • Дом-музей К. Э. Циолковского (без посещения) — здесь завершится наша экскурсия. Вы узнаете об основоположнике современной космонавтики и его семье. И при желании посетите музей самостоятельно

    Кому подойдёт экскурсия

    Детям от 12 лет и взрослым, которым интересен нескучный подход в подаче исторического материала и современная жизнь Калуги.

    Организационные детали

    • Дополнительные расходы: билет в палаты Коробова: 200 ₽ — взрослый с 18 лет, 150 ₽ — пенсионер, 50 ₽ — студент/учащийся, детям до 16 лет — бесплатно
    • Завершится экскурсия у дома-музея К. Э. Циолковского, откуда удобнее уехать на такси
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Парка культуры и отдыха
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    2
    1
    Н
    28 июл 2024
    Спасибо Юле за интересную и содержательную экскурсию! Очень душевный рассказчик, который смог заинтересовать не только взрослых, но и двух подростков. Наша семья очень довольна. В следующий раз только к Юле!

    Входит в следующие категории Калуги

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