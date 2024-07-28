На экскурсии по Калуге вы получите объёмное представление о городе. Пройдёте по следам Циолковского и отыщете космонавтиков. Погрузитесь в мир купечества и отведаете старинную сладость. Отдохнёте на одной из лучших
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Парк культуры и отдыха, где можно гулять, забыв о времени, а ещё загадать желания и поразгадывать загадки
- Золотая аллея, Виадук и Березуйский овраг — поговорим о старейшем каменном мосте России и природных памятниках города со своей увлекательной историей
- Сувенирная лавка «Калужское тесто», где даже те, кто равнодушен к сладостям, могут изменить своим вкусам
- Калужские космонавтики — отыщем отважных покорителей космоса и хранителей историй нашего города
- Палаты Коробова — купеческий ларец Калуги
- Монумент 600-летия Калуги — место, где можно размышлять и мечтать о космосе
- Дом-музей К. Э. Циолковского (без посещения) — здесь завершится наша экскурсия. Вы узнаете об основоположнике современной космонавтики и его семье. И при желании посетите музей самостоятельно
Кому подойдёт экскурсия
Детям от 12 лет и взрослым, которым интересен нескучный подход в подаче исторического материала и современная жизнь Калуги.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в палаты Коробова: 200 ₽ — взрослый с 18 лет, 150 ₽ — пенсионер, 50 ₽ — студент/учащийся, детям до 16 лет — бесплатно
- Завершится экскурсия у дома-музея К. Э. Циолковского, откуда удобнее уехать на такси
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Парка культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 333 туристов
Я Юлия — профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
28 июл 2024
Спасибо Юле за интересную и содержательную экскурсию! Очень душевный рассказчик, который смог заинтересовать не только взрослых, но и двух подростков. Наша семья очень довольна. В следующий раз только к Юле!
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