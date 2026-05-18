Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

Лучшее время для экскурсии в Калугу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а городские парки и архитектурные памятники предстают во всей красе. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для посещения, когда температура ещё позволяет наслаждаться прогулками, но туристов становится меньше. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же остаётся возможность насладиться историческими и культурными достопримечательностями города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворец Золотарева
Палаты купцов Коробовых
Присутственные места
Палаты купца Макарова
Каменный мост
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Гостиный двор
Свято-Троицкий кафедральный собор
Комплекс «Восток»
Планетарий
Парк имени Циолковского
Описание экскурсии
Калуга историческая
Вы пройдете по старейшей улице города и увидите древние палаты купцов Коробовых. Оцените роскошный дворец Золотарева в стиле русского классицизма, здание екатерининских Присутственных мест и ярко-красные палаты купца Макарова — образец калужской гражданской архитектуры XVIII века. А также полюбуетесь необычным Каменным мостом, построенным по принципу древнеримских виадуков.
Калуга духовная и романтическая
Поднявшись на смотровую площадку, вы насладитесь панорамой Оки и золотых куполов церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Калуга космическая
Калуга — один из центров русской космонавтики. Вы увидите известный комплекс «Восток» — дублер ракеты, на которой Гагарин летал в космос. Рассмотрите купол планетария, прогуляетесь по парку имени Циолковского и побываете на могиле ученого.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провела экскурсии для 1476 туристов
Я родилась в Калуге и знаю все её закоулки–переулки, историю и характер. Многие здороваются со мной на улицах, в храмах и музеях. Вездесущая я:)
У меня историческое образование. Провожу экскусрии с читать дальшеуменьшить
2015 года. Я директор туристической фирмы, участвовала в социальных и благотворительных проектах, съёмках на ТВ.
Люблю Калугу за то, что исторический центр города — музей под открытым небом. Например, на улице Воскресенской запрещена строительная деятельность и разрешена только реставрационная. Ещё люблю Калугу за то, что это компактный город 18-19 вв., город русского классицизма, «Петербург на Оке». В общем Калуге есть чем удивить гостей!
Провожу экскурсии для гостей и жителей города, чтобы помочь им узнать историю страны и малых городов России. Ведь через интерес появляется любовь к месту, и, как следствие, желание сохранить его архитектурное и культурное наследие для потомков!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 161 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
160
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Ирина
Очень милая девушка экскурсовод и очень интересная, познавательная и абсолютно не утомительная экскурсия, длившаяся более 3 часов. Мы получили массу информации об истории города, его знаковых местах, известных людях в читать дальшеуменьшить
прошлом и настоящем. А ещё узнали, чем живёт Калуга сегодня, погуляли по красивым паркам, попробовали калужское тесто и накупили подарков и сувениров. Фотки многочисленных космонавтиков ещё долго будут напоминать нам об этом замечательном дне))
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M
Mariya
На экскурсии были в прошлом году, но до сих пор однозначно могу сказать что гид оставила самые яркие и прекрасные эмоции от экскурсии по Калуге. Успели посмотреть много интересных мест, послушать и впитать историю города, даже задать кучу вопросов) 3 часа удовольствия 🤩 От всей души рекомендуем!
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Стрельникова
Прекрасная экскурсия и шикарный экскурсовод. Всё доступно и понятно. Заинтересовала даже детей(8 и 13 лет). Прошли все достопримечательности, которые и так себе наметили. Ответили на вопросы. Порекомендовали куда сходить и подробно посмотреть, где покушать. Рекомендую на все 💯
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Галина
Были на экскурсии в январские праздники! 4 взрослых и 2 подростка! Было ощущение, что гуляли с другом по городу и параллельно этот прекрасный друг рассказывал много интересного и познавательного! Екатерина читать дальшеуменьшить
прекрасный экскурсовод с огромным багажом знаний. Прогулка по городу зимой почти 4 часа прошла легко и непринужденно! На все свои вопросы мы получили ответы! Сложилась целостная картинка о Калуге! Екатерина также порекомендовала отличные кафе и рестораны! Прекрасная наполненность экскурсии! От души рекомендую Екатерину! Спасибо большое!
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А
Анастасия
Добрый день! Приезжали в Калугу на выходные, начали свое путешествие с экскурсии, организатором которой была Екатерина, и не прогадали. Экскурсия очень-очень понравилась! Екатерина очень интересно и увлекательно рассказывала о своём городе. читать дальшеуменьшить
Екатерина смогла заинтересовать даже не любившего ранее экскурсии члена нашей группы, настолько все было продумано и идеально организовано. На экскурсии узнали основные моменты о Калуге, далее маршруты было строить уже гораздо проще, а также Екатерина посоветовала очень хорошие рестораны для обеда и ужина)) Екатерина, спасибо вам огромное❤️
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Анастасия
Екатерина, лучший гид! У нас был запрос со звездочкой, 2 семьи с детьми, да ещё и маленькими, ещё и с собакой, ещё и время нам нужно было определенное, вообщем все звезды читать дальшеуменьшить
сошлись и Екатерина, с удовольствием и интересом провела экскурсию по городу. Рассказала и показала много интересных мест, для детей сделала мини квест с вопросами и поиском мини космонавтиками. Угостила местными вкусняшками! Мы увидели красивый закат, по рекомендации вкусно поужинали, остались очень довольны!!! Конечно же вернемся ещё и ещё, и обязательно будем рады встрече с Екатериной, для новых путешествий по Калуге! Спасибо ❤️❤️❤️
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