Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

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Влюбиться в Калугу за 1 день

Погулять по одному из красивейших русских городов и раскрыть его с разных сторон

Екатерина
Екатерина – Гид из Калуги
Исторический центр Калуги сумел частично сохранить застройку XVIII века: очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками.

Вы побываете в самых живописных уголках города, насладитесь уютными площадями и оцените величественные соборы.

А я расскажу о местной жизни и поясню, почему Калугу называют «маленьким Константинополем».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Влюбиться в Калугу за 1 день
Влюбиться в Калугу за 1 день

Что вас ожидает

Калуга историческая
Вы пройдете по старейшей улице города и увидите древние палаты купцов Коробовых. Оцените роскошный дворец Золотарева в стиле русского классицизма, здание екатерининских Присутственных мест и ярко-красные палаты купца Макарова — образец калужской гражданской архитектуры XVIII века. А также полюбуетесь необычным Каменным мостом, построенным по принципу древнеримских виадуков.

Калуга духовная и романтическая
Поднявшись на смотровую площадку, вы насладитесь панорамой Оки и золотых куполов церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Космическая Калуга
Калуга — один из центров русской космонавтики. Вы увидите известный комплекс «Восток» — дублер ракеты, на которой Гагарин летал в космос. Рассмотрите купол планетария, прогуляетесь 👣 по парку имени Циолковского и побываете на могиле ученого.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у сквера Молодоженов
Влюбиться в Калугу за 1 день
Влюбиться в Калугу за 1 день
Влюбиться в Калугу за 1 день
Влюбиться в Калугу за 1 день
Влюбиться в Калугу за 1 день
Влюбиться в Калугу за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я работаю гидом по Калуге и области более 5 лет. По образованию — учитель истории. Мои экскурсии увлекательные, насыщенные и поэтические. С нетерпением жду встречи с вами.
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