Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

Что вас ожидает

Калуга историческая

Вы пройдете по старейшей улице города и увидите древние палаты купцов Коробовых. Оцените роскошный дворец Золотарева в стиле русского классицизма, здание екатерининских Присутственных мест и ярко-красные палаты купца Макарова — образец калужской гражданской архитектуры XVIII века. А также полюбуетесь необычным Каменным мостом, построенным по принципу древнеримских виадуков.

Калуга духовная и романтическая

Поднявшись на смотровую площадку, вы насладитесь панорамой Оки и золотых куполов церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Космическая Калуга

Калуга — один из центров русской космонавтики. Вы увидите известный комплекс «Восток» — дублер ракеты, на которой Гагарин летал в космос. Рассмотрите купол планетария, прогуляетесь 👣 по парку имени Циолковского и побываете на могиле ученого.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.