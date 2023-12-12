И мы приглашаем вас отправиться с нами в это путешествие! Мы проедем по улочкам Калуги, погуляем по паркам, узнаем о необыкновенной биографии Константина Циолковского, понежимся в аквазонах Калужских терм. А ещё устроим вкусную дегустацию со спектаклем!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термы
10:31 Встречаемся на вокзале Калуга-1 под электричку 7001/7002 (фирменный экспресс).
10:40 - 11:40 Нас будет ждать завтрак в Кафе “Солянка” (яичница, блины с творогом и сметаной, черный чай) — перед активным днём нужно подкрепиться!
11:40 - 14:40 Отправляемся на автомобильную обзорную экскурсию по Калуге.
На площади Победы мы услышим рассказ о военных действиях, которые проходили на территории города.
После чего переместимся на площадь Старый торг, прогуляемся по Парку Культуры и отдыха, где мы узнаем о бывшем здесь Кремле и Калужской крепости. Увидим Палаты Коробова, Дворец Золоторева (Краеведческий музей), палаты Макарова, посетим сквер Мира.
14:40 - 15:40 Отведаем обед в кафе “Караваджо” (суп лапша куриная, паста карбонара, чай).
15:40 - 18:40 Далее нас будет ждать отдых и релакс в Калужских термах.
Это водный центр с современными бассейнами, детской зоной и джакузи, оснащенный водными аттракционами.
В составе комплекса 12 бань и саун различных видов и комплектаций, круглогодичные крытые и открытые бассейны с термальной, морской водой и гидромассажем.
18:40 Выезжаем в Калугу, по приезду заселяемся в отель Бест Вестерн Калуга 4* (возможно заселение в отели аналогичного уровня).
Музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеров
9:00 Завтракаем в отеле, выселяемся из номера.
10:30 Собираемся в лобби, после чего отправляемся пешком к Государственному музею истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.
Здесь мы отправимся на экскурсию по “старому” и “новому" корпусам.
Это первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.
Музей космонавтики был открыт 3 октября 1967 года. Вторая очередь музея была открыта в апреле 2021 года.
13:00 - 15:00 Далее мы посмотрим спектакль “Ай да тесто”, во время которого нам расскажут о калужском десерте, истории его появления, и, конечно же, дадут его попробовать.
После спектакля пообедаем: салат «Деревенский», щи суточные, «Царская трапеза» (блюдо, которое непременно надо попробовать — сочетание гречневой каши с лесными грибами, болгарским перцем, капустой, луком и морковью), яблочный узвар, хлеб.
15:30 Посетим “Дом мастеров”, где нам покажут и расскажут об исторических промыслах Калужской губернии периода 18 — 20 веков, а также бытовой жизни крестьян того периода.
Сам Дом мастеров находится в очень симпатичном доме с мезонином.
На вокзал Калуга-1 мы вас отвезем под отправление фирменного экспресса 7027/7028 в 17:41.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в отеле Best Western Калуга 4*.
Одноместное размещение также возможно, стоимость — по запросу.
Варианты проживания
Отель Best Western Калуга 4
«Best Western» расположен в самом центре Калуги: в 6 минутах ходьбы от площади Мира, в 15 минутах ходьбы от государственного музея истории космонавтики имени Циолковского и в 10 минутах ходьбы от различных кафе, баров и ресторанов.
Центр города позволит без труда добраться до любой точки города, а доступные цены, высококлассный сервис и качественный набор услуг позволят вам комфортно отдохнуть после насыщенного дня, проведенного в городе.
В отеле есть 3 конференц-зала, площадки для проведения деловых и торжественных мероприятий.
Блюда для завтраков, бизнес-ланчей и ужинов готовит профессиональный шеф-повар. По запросу родителей возможно подготовить специальное детское меню.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- 2 завтрака и 2 обеда
- Входные билеты, кроме Калужских терм
- Проживание в отеле Бест Вестерн Калуга 4* (стоимость за тур указана за одного человека при двухместном размещении)
- Что не входит
- Билеты в Калугу и обратно
- Одноместное размещение в отеле (стоимость по запросу)
- Входной билет в Калужские термы, spa-процедуры
- Личные расходы, сувениры
- Место начала и завершения?
- Калуга
- Какую ещё важную информацию о туре мне нужно знать?
Оставляем за собой право менять очередность посещения объектов, а также их замены — в случае технической невозможности показа объектов по программе.
Тур состоится в количестве от 4 до 6 участников.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка не обязательна и в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору