1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термы

10:31 Встречаемся на вокзале Калуга-1 под электричку 7001/7002 (фирменный экспресс).

10:40 - 11:40 Нас будет ждать завтрак в Кафе “Солянка” (яичница, блины с творогом и сметаной, черный чай) — перед активным днём нужно подкрепиться!

11:40 - 14:40 Отправляемся на автомобильную обзорную экскурсию по Калуге.

На площади Победы мы услышим рассказ о военных действиях, которые проходили на территории города.

После чего переместимся на площадь Старый торг, прогуляемся по Парку Культуры и отдыха, где мы узнаем о бывшем здесь Кремле и Калужской крепости. Увидим Палаты Коробова, Дворец Золоторева (Краеведческий музей), палаты Макарова, посетим сквер Мира.

14:40 - 15:40 Отведаем обед в кафе “Караваджо” (суп лапша куриная, паста карбонара, чай).

15:40 - 18:40 Далее нас будет ждать отдых и релакс в Калужских термах.

Это водный центр с современными бассейнами, детской зоной и джакузи, оснащенный водными аттракционами.

В составе комплекса 12 бань и саун различных видов и комплектаций, круглогодичные крытые и открытые бассейны с термальной, морской водой и гидромассажем.

18:40 Выезжаем в Калугу, по приезду заселяемся в отель Бест Вестерн Калуга 4* (возможно заселение в отели аналогичного уровня).