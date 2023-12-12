Выходные в Калуге

Групповой тур в Калуге
Калуга — колыбель купечества и космонавтики, а ещё город, до которого можно добраться всего за 2,5 часа езды от Москвы на фирменной экспресс-электричке.

И мы приглашаем вас отправиться с нами в это путешествие! Мы проедем по улочкам Калуги, погуляем по паркам, узнаем о необыкновенной биографии Константина Циолковского, понежимся в аквазонах Калужских терм. А ещё устроим вкусную дегустацию со спектаклем!
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
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Что вас ожидает:

Релакс в Калужских термах
Релакс в Калужских термах
12 бань и саун различных видов и комплектаций, круглогодичные крытые и открытые бассейны с термальной, морской водой и гидромассажем
Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского
Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского
Это первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина
Посмотрим спектакль “Ай да тесто”
Посмотрим спектакль “Ай да тесто”
Во время которого нам расскажут о калужском десерте, истории его появления, и, конечно же, дадут его попробовать

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термы

10:31 Встречаемся на вокзале Калуга-1 под электричку 7001/7002 (фирменный экспресс).

10:40 - 11:40 Нас будет ждать завтрак в Кафе “Солянка” (яичница, блины с творогом и сметаной, черный чай) — перед активным днём нужно подкрепиться!

11:40 - 14:40 Отправляемся на автомобильную обзорную экскурсию по Калуге.

На площади Победы мы услышим рассказ о военных действиях, которые проходили на территории города.

После чего переместимся на площадь Старый торг, прогуляемся по Парку Культуры и отдыха, где мы узнаем о бывшем здесь Кремле и Калужской крепости. Увидим Палаты Коробова, Дворец Золоторева (Краеведческий музей), палаты Макарова, посетим сквер Мира.

14:40 - 15:40 Отведаем обед в кафе “Караваджо” (суп лапша куриная, паста карбонара, чай).

15:40 - 18:40 Далее нас будет ждать отдых и релакс в Калужских термах.

Это водный центр с современными бассейнами, детской зоной и джакузи, оснащенный водными аттракционами.

В составе комплекса 12 бань и саун различных видов и комплектаций, круглогодичные крытые и открытые бассейны с термальной, морской водой и гидромассажем.

18:40 Выезжаем в Калугу, по приезду заселяемся в отель Бест Вестерн Калуга 4* (возможно заселение в отели аналогичного уровня).

Встреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термыВстреча, обзорная экскурсия по Калуге, Калужские термы
2 день

Музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеров

9:00 Завтракаем в отеле, выселяемся из номера.

10:30 Собираемся в лобби, после чего отправляемся пешком к Государственному музею истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Здесь мы отправимся на экскурсию по “старому” и “новому" корпусам.

Это первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.

Музей космонавтики был открыт 3 октября 1967 года. Вторая очередь музея была открыта в апреле 2021 года.

13:00 - 15:00 Далее мы посмотрим спектакль “Ай да тесто”, во время которого нам расскажут о калужском десерте, истории его появления, и, конечно же, дадут его попробовать.

После спектакля пообедаем: салат «Деревенский», щи суточные, «Царская трапеза» (блюдо, которое непременно надо попробовать — сочетание гречневой каши с лесными грибами, болгарским перцем, капустой, луком и морковью), яблочный узвар, хлеб.

15:30 Посетим “Дом мастеров”, где нам покажут и расскажут об исторических промыслах Калужской губернии периода 18 — 20 веков, а также бытовой жизни крестьян того периода.

Сам Дом мастеров находится в очень симпатичном доме с мезонином.

На вокзал Калуга-1 мы вас отвезем под отправление фирменного экспресса 7027/7028 в 17:41.

Музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеровМузей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, спектакль «Ай да тесто», Дом мастеров

Проживание

В туре предусмотрено двухместное размещение в отеле Best Western Калуга 4*.

Одноместное размещение также возможно, стоимость — по запросу.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель Best Western Калуга 4

1 ночь

«Best Western» расположен в самом центре Калуги: в 6 минутах ходьбы от площади Мира, в 15 минутах ходьбы от государственного музея истории космонавтики имени Циолковского и в 10 минутах ходьбы от различных кафе, баров и ресторанов.

Центр города позволит без труда добраться до любой точки города, а доступные цены, высококлассный сервис и качественный набор услуг позволят вам комфортно отдохнуть после насыщенного дня, проведенного в городе.

В отеле есть 3 конференц-зала, площадки для проведения деловых и торжественных мероприятий.

Блюда для завтраков, бизнес-ланчей и ужинов готовит профессиональный шеф-повар. По запросу родителей возможно подготовить специальное детское меню.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Входные билеты, кроме Калужских терм
  • Проживание в отеле Бест Вестерн Калуга 4* (стоимость за тур указана за одного человека при двухместном размещении)
Что не входит
  • Билеты в Калугу и обратно
  • Одноместное размещение в отеле (стоимость по запросу)
  • Входной билет в Калужские термы, spa-процедуры
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Калуга
Какую ещё важную информацию о туре мне нужно знать?

Оставляем за собой право менять очередность посещения объектов, а также их замены — в случае технической невозможности показа объектов по программе.

Тур состоится в количестве от 4 до 6 участников.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка не обязательна и в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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