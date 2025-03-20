Калуга историческая и космическая: архитектура, Музей Циолковского, дегустация и чаепитие

Посетить купеческие палаты и старейшую пивоварню и узнать всё о покорении космоса
Проведите атмосферные выходные в уютной и гостеприимной Калуге.

Мы будем много гулять, рассматривая старинную архитектуру: дом имама Шамиля, усадьбу Золотарёвых, Каменный мост, Гостиные ряды и другие городские локации.

Выпьем чаю в гостиной
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купцов Торубаевых и перепробуем несколько видов пенного в старейшей пивоварне города.

А также посетим Музей Циолковского, где знают всё об освоении космических просторов, и познакомимся с богатейшей коллекцией, включающей более 60 тысяч экспонатов.

Калуга историческая и космическая: архитектура, Музей Циолковского, дегустация и чаепитие
Калуга историческая и космическая: архитектура, Музей Циолковского, дегустация и чаепитие
Калуга историческая и космическая: архитектура, Музей Циолковского, дегустация и чаепитие

Описание экскурсии

Организационные детали

Возраст участников — 10+.

Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Зуль» 3*.

*Фото номеров взяты с сайта travel.yandex.ru

Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Калугой

Встретимся в Калуге и пойдём гулять по старому центру. Начнём у памятника Константину Циолковскому и отправимся в сторону собора Георгия Победоносца «за верхом». Увидим дом имама Шамиля и усадьбу Золотарёвых. Зайдём в магазин теста и узнаем всё об этом продукте. По Каменному мосту пересечём Березуйский овраг и окажемся у домов дворянского собрания и гражданского губернатора. Пройдёмся по парку и площади Старый Торг.

Подскажем вам атмосферные места, где можно вкусно пообедать. Затем посетим палаты купцов Торубаевых — уникальное для 18 века сооружение в стиле барокко. Нас ждёт интерактивная экскурсия и чаепитие в уютной гостиной. Также сходим на дегустацию в старейшую пивоварню города.

Первая встреча с КалугойПервая встреча с КалугойПервая встреча с КалугойПервая встреча с КалугойПервая встреча с КалугойПервая встреча с Калугой
2 день

Калуга космическая

Позавтракаем и познакомимся с «космической» Калугой. Пойдём в Музей космонавтики, который носит имя великого Константина Циолковского. Осмотрим невероятных масштабов коллекцию, включающую более 60 тысяч экспонатов. Будет время для обеда и самостоятельных прогулок по городу. Завершим поездку у Гостиных рядов и отправимся по домам.

Калуга космическаяКалуга космическаяКалуга космическаяКалуга космическая

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 285 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Чаепитие и дегустация
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Проезд в Калугу и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, точное место и время встречи - по договорённости
Завершение: Калуга, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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