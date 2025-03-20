Встретимся в Калуге и пойдём гулять по старому центру. Начнём у памятника Константину Циолковскому и отправимся в сторону собора Георгия Победоносца «за верхом». Увидим дом имама Шамиля и усадьбу Золотарёвых. Зайдём в магазин теста и узнаем всё об этом продукте. По Каменному мосту пересечём Березуйский овраг и окажемся у домов дворянского собрания и гражданского губернатора. Пройдёмся по парку и площади Старый Торг.

Подскажем вам атмосферные места, где можно вкусно пообедать. Затем посетим палаты купцов Торубаевых — уникальное для 18 века сооружение в стиле барокко. Нас ждёт интерактивная экскурсия и чаепитие в уютной гостиной. Также сходим на дегустацию в старейшую пивоварню города.