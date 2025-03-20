Мы будем много гулять, рассматривая старинную архитектуру: дом имама Шамиля, усадьбу Золотарёвых, Каменный мост, Гостиные ряды и другие городские локации.
Выпьем чаю в гостиной
Описание экскурсии
Организационные детали
Возраст участников — 10+.
Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Зуль» 3*.
*Фото номеров взяты с сайта travel.yandex.ru
Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Первая встреча с Калугой
Встретимся в Калуге и пойдём гулять по старому центру. Начнём у памятника Константину Циолковскому и отправимся в сторону собора Георгия Победоносца «за верхом». Увидим дом имама Шамиля и усадьбу Золотарёвых. Зайдём в магазин теста и узнаем всё об этом продукте. По Каменному мосту пересечём Березуйский овраг и окажемся у домов дворянского собрания и гражданского губернатора. Пройдёмся по парку и площади Старый Торг.
Подскажем вам атмосферные места, где можно вкусно пообедать. Затем посетим палаты купцов Торубаевых — уникальное для 18 века сооружение в стиле барокко. Нас ждёт интерактивная экскурсия и чаепитие в уютной гостиной. Также сходим на дегустацию в старейшую пивоварню города.
Калуга космическая
Позавтракаем и познакомимся с «космической» Калугой. Пойдём в Музей космонавтики, который носит имя великого Константина Циолковского. Осмотрим невероятных масштабов коллекцию, включающую более 60 тысяч экспонатов. Будет время для обеда и самостоятельных прогулок по городу. Завершим поездку у Гостиных рядов и отправимся по домам.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 285 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Чаепитие и дегустация
- Страховка
Что не входит в цену
- Проезд в Калугу и обратно
- Обеды и ужины