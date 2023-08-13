Это одна из самых обаятельных рек средней полосы России, она очень извилистая, течет среди лесов, образуя причудливые петли. Вода чистая, по берегам много удобных мест для бивуаков. Здесь нет ни одного промышленного предприятия.
По берегам реки стоят вековые сосновые боры и радуют глаз краснокнижные растения средней полосы России.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с группой, прибытие к месту ночевки
Выезд из г. Москвы с Киевского вокзала поездами № 7007, 6161, 7009.
Билеты поступают в продажу за 10 дней до даты поездки.
22:00 Встреча на станции Калуга 1.
Посадка в микроавтобус и отправление к месту начала сплава.
23:30 Прибытие к месту ночевки.
Поздний ужин.
Начало сплава
09:00 Завтрак в походных условиях.
11:00 Упаковываем вещи, проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава.
Отправляемся в путь (15 км).
Наше путешествие начнется недалеко от села Чернышено. В начале XVIII века царь Петр I пожаловал его графу Якову Брюсу, потомку шотландских королей. После выхода в отставку граф подолгу жил в своем чернышенском поместье, занимаясь алхимическими опытами.
Потомки графа продали село Ивану Никитичу Скобелеву. В 1844 г. он, став генералом от инфантерии, на месте захоронения своей супруги Надежды Дмитриевны, построил каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы с колокольней и оградой. В годы Великой Отечественной войны она была разрушена немцами.
До настоящего времени храм не восстановлен, сохранились лишь стены и колонны. Существует версия, что от храма отходили как минимум два потайных хода, один из которых шёл к реке, второй тянулся в сторону барского сада (примерно в 300 метрах от храма).
13:00 Остановка на обед в походных условиях.
15:00 Продолжение сплава по реке.
17:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки.
Установка палаток.
Обустройство лагеря.
19:00 Ужин в походных условиях.
21:00 Игры, развлечения у костра.
Продолжение сплава
09:00 Завтрак в походных условиях.
11:00 Продолжение сплава по реке (25 км).
13:00 Обед в походных условиях.
15:00 Продолжение сплава по реке.
17:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки.
Установка палаток, обустройство лагеря.
19:00 Ужин в походных условиях.
21:00 Игры, развлечения у костра.
Байдарки будут медленно скользить в неглубоком каньоне мимо сосновых боров и дубовых рощ, иногда цепляясь дном за черные стволы, лежащие на песчаном дне.
Так же на пути нам будут попадаться завалы.
На реке встречаются утки, цапли и аисты.
Любители рыбалки, захватив с собой спиннинг, могут рассчитывать на хороший улов рыбы для всей дружной компании.
Продолжение сплава, походная баня
9:00 Завтрак в походных условиях.
11:00 Продолжение сплава по реке (15 км).
13:00 Остановка на обед в походных условиях.
15:00 Продолжение сплава по реке.
17:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки. Установка палаток, обустройство лагеря.
19:00 Ужин в походных условиях.
21:00 Походная баня, игры и развлечения у костра.
Растительный мир Жиздры удивителен. Берега голубые от цветов хохлатки, у самой воды пестрят желтые и синие ирисы, а в тихих заводях белеют лилии.
А вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды.
На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.
Продолжение сплава, отъезд
9:00 Завтрак в походных условиях.
11:00 Продолжение сплава по реке (10 км).
14:00 Обед в походных условиях.
17:00 Отъезд в г. Калугу.
19:16 Отъезд в Москву со станции Калуга 1 (электропоезда №7023, №6115).
Во время сплава наша команда будет проходить места, где в 1941 году шли ожесточенные бои. По высоким берегам Жиздры всюду заросшие окопы мощной линии обороны времен Великой Отечественной, в которых без труда можно найти каски и гильзы от патронов. В память о тех боях по берегам расположены братские могилы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и возраста участника:
|Палаточный лагерь
|Стоимость
|Кемпинговая палатка TRAMP LAIR (2-, 3-местное размещение)
|Взрослый
|20 900
|Ребёнок 7—12 лет
|18 500
|Ребёнок 3—6 лет
|11 000
|Одноместное размещение
|25 000
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Калуга до начала маршрута и обратно в г. Калугу
- Походное питание по программе
- Прокат инвентаря (палатки, байдарки/каноэ, гермомешки, спасательные жилеты, спальные мешки, туристические коврики, костровое оборудование, коллективный тент)
- Развлекательная программа
- Услуги инструктора
- Походная баня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калуги и обратно
- Продукты, не включенные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- сумка или рюкзак;
- нож;
- миска, кружка, ложка (не обязательно);
- небольшой фонарик (с комплектом сменных батареек);
- вкладыш в спальный мешок или простыню;
- удобная обувь для сплава (кеды или кроссовки);
- комплект теплых вещей (свитер, куртка, шерстяные носки);
- комплект сменной одежды на случай ухудшения погоды;
- накидку от дождя или непромокаемую куртку;
- сменная обувь (кроссовки или ботинки для легкого треккинга, сланцы);
- солнцезащитные очки;
- головной убор от солнца, крем от загара (коэффициент защиты не менее 15);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
- необходимые индивидуальные лекарственные средства;
- мази и репелленты от кровососущих насекомых;
- по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое предоставляется снаряжение?
Трех-четырехместные каноэ, двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», двух-трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики, спасжилеты, индивидуальные гермомешки объемом 70 литров, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Походная баня.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
Сотовая связь неустойчивая, полное отсутствие связи на 20 % маршрута.
Кто нас будет сопровождать?
Сопровождение: 2-3 опытных инструктора-проводника. Все личное снаряжение перевозится на байдарках.