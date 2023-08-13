2 день

Начало сплава

09:00 Завтрак в походных условиях.

11:00 Упаковываем вещи, проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава.

Отправляемся в путь (15 км).

Наше путешествие начнется недалеко от села Чернышено. В начале XVIII века царь Петр I пожаловал его графу Якову Брюсу, потомку шотландских королей. После выхода в отставку граф подолгу жил в своем чернышенском поместье, занимаясь алхимическими опытами.

Потомки графа продали село Ивану Никитичу Скобелеву. В 1844 г. он, став генералом от инфантерии, на месте захоронения своей супруги Надежды Дмитриевны, построил каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы с колокольней и оградой. В годы Великой Отечественной войны она была разрушена немцами.

До настоящего времени храм не восстановлен, сохранились лишь стены и колонны. Существует версия, что от храма отходили как минимум два потайных хода, один из которых шёл к реке, второй тянулся в сторону барского сада (примерно в 300 метрах от храма).

13:00 Остановка на обед в походных условиях.

15:00 Продолжение сплава по реке.

17:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки.

Установка палаток.

Обустройство лагеря.

19:00 Ужин в походных условиях.

21:00 Игры, развлечения у костра.