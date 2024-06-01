Авторские 5-дневные туры в Калугу

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Калуге, цены от 18 125 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
Начало: Г. Калуга
7 июля в 10:00
5 июня в 10:00
18 125 за человека
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Начало: г. Калуга
20 900 за человека
Поход на байдарках по реке Угра
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Поход на байдарках по реке Угра
Начало: г. Калуга
23 июня в 10:00
15 авг в 10:00
21 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Петр
    1 июня 2024
    На байдарках по реке Рессета - Жиздра
    Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
  • М
    Мария
    13 августа 2023
    Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
    Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
    Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2023
    Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
    все быстро и организованно
  • А
    Алина
    19 июля 2023
    Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
    Я очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!
  • В
    Владимир
    28 июня 2023
    На байдарках по реке Рессета - Жиздра
    Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
  • М
    Максим
    13 августа 2022
    На байдарках по реке Рессета - Жиздра
    Четко организовали, вкусно кормили)))
  • Е
    Елена
    19 июля 2022
    Поход на байдарках по реке Угра
    Тур интересный, 5дней с природой, красивые места. Но организация хромает, в таком длительном туре где 22человека необходимо 2е инструкторов, вначале
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    и в конце колонны плывущих. Т. К. Был один инструктор который ждал отстающих, затягивались стоянки на обед и сдвигалось время стоянок на ночёвки. по итогу в последний день тоже всё сдвинулось и программа не была выполнена полностью, парк Никола ленивец было решено отменить, т. К. Мы выбились из планируемого времени отбытия в него с точки финиша на 3,5часа.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «5-дневные туры»

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  1. На байдарках по реке Рессета - Жиздра
  2. Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
  3. Поход на байдарках по реке Угра
Сколько стоит тур в Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 18 125 до 21 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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