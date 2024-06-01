Семейные развлекательные туры Калуги

Найдено 10 туров в категории «Можно с детьми» в Калуге, цены от 12 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
13 июня в 08:00
18 июня в 08:00
19 900 за человека
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
Начало: Г. Калуга
7 июля в 10:00
5 июня в 10:00
18 125 за человека
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
🚣‍♂️ На байдарках
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Начало: Калуга
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900 за человека
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Начало: г. Калуга
20 900 за человека
Поход на байдарках по реке Угра
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Поход на байдарках по реке Угра
Начало: г. Калуга
23 июня в 10:00
15 авг в 10:00
21 900 за человека
Калужские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Калужские выходные
Начало: Москва
3 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от 13 890 за человека
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
Начало: Москва, метро Юго-Западная
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 13 590 за человека
По Калужскому тракту
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
По Калужскому тракту
Начало: Москва, метро Юго-Западная
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 12 590 за человека
Императорский маршрут по Калужской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Императорский маршрут по Калужской области
Начало: Калуга
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 14 190 за человека
По Калужскому тракту зимой
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
По Калужскому тракту зимой
Начало: Москва, метро Юго-Западная
5 окт в 10:00
19 окт в 10:00
от 1400012 590 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Петр
    1 июня 2024
    На байдарках по реке Рессета - Жиздра
    Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
  • Ю
    Юрий
    13 мая 2024
    Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
    Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал.
    Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
    Туром довольны, кроме обеда в Ясной Поляне
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    По Калужскому тракту зимой
    Организатором довольны
  • Т
    Тамара
    19 февраля 2024
    Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
    Прекрасное путешествие с чудесным гидом Эдуардом. Всем рекомендуем- очень интересный и содержательный рассказ, комфортное размещение и забота со стороны организаторов.
  • Е
    Елена
    11 января 2024
    По южным рубежам. Экскурсионный тур
    Все замечательно.
  • К
    Капуста
    11 января 2024
    По южным рубежам. Экскурсионный тур
    Советую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства и наполняться восхитительными эмоциями!
    Советую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства иСоветую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства иСоветую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства иСоветую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства иСоветую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства иСоветую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства и
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    По южным рубежам. Экскурсионный тур
    Гид принимающей стороны хорошо знает и преподносит материал, но не хватает ей душевности, что ли (именно выполняет свою работу) и
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    организаторских способностей (в Суздале было холодно, часть группы захотела отказаться от свободного времени и скорее уехать, другая часть хотела использовать свободное время полностью - гид устранилась от решения, предложила решить самостоятельно голосованием, в результате был небольшой скандал, свободное время сильно сократили).

  • Л
    Лидия
    28 ноября 2023
    По Калужскому тракту зимой
    Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
  • Л
    Лидия
    28 ноября 2023
    По Калужскому тракту
    Ездили на 2 дня 25 - 26 ноября по Калужскому тракту. Прекрасное путешествие. Всё отлично организовано. Отличная гостиница, хорошее питание.
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    Отдельная благодарность нашему экскурсоводу - Жукову Владимиру Павловичу. Это удивительный человек - прекрасный рассказчик, необыкновенно эрудирован, много удивительных наглядных экспонатов. Большое спасибо нашему водителю на нашу поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
  2. На байдарках по реке Рессета - Жиздра
  3. Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
  4. Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
  5. Поход на байдарках по реке Угра
Сколько стоит тур в Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Можно с детьми" можно забронировать 10 авторских туров от 12 590 до 21 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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