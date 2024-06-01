По южным рубежам. Экскурсионный тур

читать дальше организаторских способностей (в Суздале было холодно, часть группы захотела отказаться от свободного времени и скорее уехать, другая часть хотела использовать свободное время полностью - гид устранилась от решения, предложила решить самостоятельно голосованием, в результате был небольшой скандал, свободное время сильно сократили).

Гид принимающей стороны хорошо знает и преподносит материал, но не хватает ей душевности, что ли (именно выполняет свою работу) и