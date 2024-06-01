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Авторский тур
2 дня
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
13 июня в 08:00
18 июня в 08:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
Начало: Г. Калуга
7 июля в 10:00
5 июня в 10:00
18 125₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Начало: Калуга
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Начало: г. Калуга
20 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход на байдарках по реке Угра
Начало: г. Калуга
23 июня в 10:00
15 авг в 10:00
21 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Калужские выходные
Начало: Москва
3 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от 13 890₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
Начало: Москва, метро Юго-Западная
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 13 590₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По Калужскому тракту
Начало: Москва, метро Юго-Западная
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 12 590₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Императорский маршрут по Калужской области
Начало: Калуга
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 14 190₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
По Калужскому тракту зимой
Начало: Москва, метро Юго-Западная
5 окт в 10:00
19 окт в 10:00
от 1400012 590₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетр1 июня 2024Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
- ЮЮрий13 мая 2024Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал.
- ННудель28 февраля 2024Туром довольны, кроме обеда в Ясной Поляне
- ННудель28 февраля 2024Организатором довольны
- ТТамара19 февраля 2024Прекрасное путешествие с чудесным гидом Эдуардом. Всем рекомендуем- очень интересный и содержательный рассказ, комфортное размещение и забота со стороны организаторов.
- ЕЕлена11 января 2024По южным рубежам. Экскурсионный турВсе замечательно.
- ККапуста11 января 2024По южным рубежам. Экскурсионный турСоветую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства и наполняться восхитительными эмоциями!
- ЕЕкатерина11 января 2024По южным рубежам. Экскурсионный турГид принимающей стороны хорошо знает и преподносит материал, но не хватает ей душевности, что ли (именно выполняет свою работу) и
- ЛЛидия28 ноября 2023Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
- ЛЛидия28 ноября 2023Ездили на 2 дня 25 - 26 ноября по Калужскому тракту. Прекрасное путешествие. Всё отлично организовано. Отличная гостиница, хорошее питание.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Можно с детьми»
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