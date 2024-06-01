Сплавы по рекам на рафтах в Калуге

Найдено 4 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Калуге, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
Начало: Г. Калуга
7 июля в 10:00
5 июня в 10:00
18 125 за человека
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
🚣‍♂️ На байдарках
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Начало: Калуга
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900 за человека
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Начало: г. Калуга
20 900 за человека
Поход на байдарках по реке Угра
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Поход на байдарках по реке Угра
Начало: г. Калуга
23 июня в 10:00
15 авг в 10:00
21 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Петр
    1 июня 2024
    На байдарках по реке Рессета - Жиздра
    Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
  • Ю
    Юрий
    13 мая 2024
    Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
    Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал.
    Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал
  • М
    Мария
    13 августа 2023
    Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
    Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
    Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2023
    Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках
    все быстро и организованно
  • А
    Алина
    19 июля 2023
    Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
    Все по расписанию! Хорошие впечатления. Команда - великолепная. Сергей и алексей - просто чудо! Спасибо большое! непременно поеду еще с ними!
  • А
    Алина
    19 июля 2023
    Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках
    Я очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!
  • В
    Владимир
    28 июня 2023
    На байдарках по реке Рессета - Жиздра
    Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
  • М
    Максим
    13 августа 2022
    На байдарках по реке Рессета - Жиздра
    Четко организовали, вкусно кормили)))
  • Е
    Елена
    19 июля 2022
    Поход на байдарках по реке Угра
    Тур интересный, 5дней с природой, красивые места. Но организация хромает, в таком длительном туре где 22человека необходимо 2е инструкторов, вначале
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    и в конце колонны плывущих. Т. К. Был один инструктор который ждал отстающих, затягивались стоянки на обед и сдвигалось время стоянок на ночёвки. по итогу в последний день тоже всё сдвинулось и программа не была выполнена полностью, парк Никола ленивец было решено отменить, т. К. Мы выбились из планируемого времени отбытия в него с точки финиша на 3,5часа.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Сплавы и рафтинг»

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  1. На байдарках по реке Рессета - Жиздра
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  3. Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
  4. Поход на байдарках по реке Угра
Сколько стоит тур в Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 4 тура от 12 900 до 21 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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