1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
Начало: Г. Калуга
7 июля в 10:00
5 июня в 10:00
18 125₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Начало: Калуга
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Начало: г. Калуга
20 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход на байдарках по реке Угра
Начало: г. Калуга
23 июня в 10:00
15 авг в 10:00
21 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетр1 июня 2024Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
- ЮЮрий13 мая 2024Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал.
- ММария13 августа 2023Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
- ННаталья25 июля 2023Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдаркахвсе быстро и организованно
- ААлина19 июля 2023Все по расписанию! Хорошие впечатления. Команда - великолепная. Сергей и алексей - просто чудо! Спасибо большое! непременно поеду еще с ними!
- ААлина19 июля 2023Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдаркахЯ очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ЕЕлена19 июля 2022Тур интересный, 5дней с природой, красивые места. Но организация хромает, в таком длительном туре где 22человека необходимо 2е инструкторов, вначале
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Сплавы и рафтинг»
Самые популярные туры этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 4 тура от 12 900 до 21 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Калуге на 2024 год по теме «Сплавы и рафтинг», 12 ⭐ отзывов, цены от 12900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август