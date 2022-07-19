Поход на байдарках по реке Угра

Увлекательное путешествие по реке Угра. Вас ждет сплав на байдарках, отдых на берегу реки и рыбалка в свободное время.

Маршрут проходит по наиболее привлекательному для походов на байдарках и живописному участку,
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начиная от села Знаменка.

Скорость течения высокая, на реке много быстрин и перекатов, они оживляют сплав, но сложности не создают, глубина везде достаточно большая. Вас ждет чудесное путешествие вдали от городской суеты.

4.67
3 отзыва
Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Калуга, начало сплава

8:00 Встреча с туристами на ж/д вокзале Калуга-1.

9:00 Встреча с туристами на ж/д вокзале Калуга-2.

9:00-11.00 Переезд в с. Знаменка, начало маршрута (140 км).

11:00-12.00 Инструктаж, выдача снаряжения, подготовка лодок.

12:00-13.00 Обед.

13:00-17.00 Сплав на байдарках.

17:00 Установка лагеря.

Игры. Отдых. Баня. Рыбалка.

19:00 Ужин. Отдых.

Вечерний костер.

Калуга, начало сплаваКалуга, начало сплаваКалуга, начало сплаваКалуга, начало сплава
2 день

Продолжение сплава на байдарках

9:00 Завтрак.

10:00-13:00 Сплав на байдарках.

13:00-14:30 Отдых, игры, обед.

14:30-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря. Отдых. Баня. Рыбалка.

19:00 Ужин. Вечерний костер.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
3 день

Продолжение сплава на байдарках

9:00 Завтрак.

10:00-13:00 Сплав на байдарках.

13:00-14:30 Отдых, игры, обед.

14:30-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря. Отдых. Баня. Рыбалка.

19:00 Ужин. Вечерний костер.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
4 день

Продолжение сплава на байдарках

9.00 Завтрак.

10:00-13:00 Сплав на байдарках.

13:00-14:30 Отдых, игры, обед.

14:30-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря. Отдых. Баня. Рыбалка.

19:00 Ужин. Вечерний костер.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
5 день

Сплав и отъезд

9:00 Завтрак.

9:30-13:00 Сплав на байдарках до деревни Александровка.

13:00-14:00 Обед.

14:00-15:00 Сдача и упаковка снаряжения. Подготовка к выезду.

15:00-19:00 Переезд на ж/д вокзал Калуга-2 (150 км).

19:00-20:00 Переезд на ж/д вокзал Калуга-1.

Выезд в Воронеж. Прибытие в Воронеж примерно в 6:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палатка

4 ночи

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

ПалаткаПалатка

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Походная баня «Мобиба»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калуга и обратно, билеты от г. Воронеж
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Г. Калуга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

От дождя — зонтик или накидка.

От солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем.

В байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы).

От комаров — спрей или крем (рекомендуем «Gardex»).

На вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик.

Посуда — металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие предоставляются байдарки для сплава?

Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Какие скидки детям в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое примерное меню в туре?

Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.

Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.

В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.

Примерное меню для водного похода выходного дня

Пятница — ужин:

  • Плов со свининой или курицей (готовится в казане).
  • Салат из помидоров и огурцов.
  • Чай, кофе.
  • Соусы, хлеб, зелень.

Суббота — завтрак:

  • Макароны с сыром, кетчуп, майонез.
  • Салат из помидоров с чесноком и зеленью.
  • Чай, кофе, печенье.

Суббота — обед:

  • Борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка.
  • Бутерброды.
  • Чай, пряники.

Суббота — ужин:

  • Картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой.
  • Салат из огурцов с зеленью, Хлеб.
  • Чай, кафе, сухарики.

Воскресенье — завтрак:

  • Гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб.
  • Салат.
  • Чай, кофе, пряники.

Воскресенье — обед:

  • Борщ зеленый, майонез, хлеб.
  • Минеральная вода, печенье.

Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.

Предоставляются спасательные жилеты?

Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!

Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какой предоставляется транспорт?

До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Е
19 июля 2022
Тур интересный, 5дней с природой, красивые места. Но организация хромает, в таком длительном туре где 22человека необходимо 2е инструкторов, вначале и в конце колонны плывущих. Т. К. Был один инструктор
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который ждал отстающих, затягивались стоянки на обед и сдвигалось время стоянок на ночёвки. по итогу в последний день тоже всё сдвинулось и программа не была выполнена полностью, парк Никола ленивец было решено отменить, т. К. Мы выбились из планируемого времени отбытия в него с точки финиша на 3,5часа.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Елена, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
П
1 июня 2024
Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано.
Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
В
28 июня 2023
Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!

Тур входит в следующие категории Калуги

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