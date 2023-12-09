1 день

Привет, Камчатка

Прибытие на Камчатку в аэропорт г. Петропавловск-Камчатский (Елизово). Трансфер до гостиницы с заездом к стелле «Здесь начинается Россия». Размещение в гостинице, отдых.

Разница во времени с Москвой 9 часов. Перелет от Москвы до Петропавловска-Камчатского (Елизово) составит 8-9 часов.

Здесь начинается Россия и зажигается день!