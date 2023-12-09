Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке

Групповой тур на Камчатке
Этот тур мы проводим на колёсных «монстрах» и снегоходах, способных забраться по снежному покрову в самые удивительные по красоте места. Места, которые для большинства туристов в это время недоступны. Нас ждёт целый спектр впечатлений — от купания в термальных источниках до восхождения на гору. Присоединяйся, будет интересно!
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Ближайшие даты:
9
дек
11
дек
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дек
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Что вас ожидает:

Достичь недосягаемое
Достичь недосягаемое
Доберёмся до высоких вершин и перевалов в сезон, когда это кажется невозможным
Термальный релакс
Термальный релакс
Искупаемся в целебных горячих источниках под открытым небом
Друзья-вездеходы
Друзья-вездеходы
Будем везде передвигаться на надёжной технике, которая станет нашим лучшим другом
На упряжках с ветерком
На упряжках с ветерком
Прокатимся в связке с весёлыми четверолапыми бестиями
Зимний Тихий
Зимний Тихий
Ощутим энергию стихии, полюбуемся волнами, очистим мысли
Этническое погружение
Этническое погружение
Познакомимся с традициями коренных жителей, сделаем фото в национальных костюмах, насладимся горячим обедом в яранге

Программа тура по дням

1 день

Привет, Камчатка

Прибытие на Камчатку в аэропорт г. Петропавловск-Камчатский (Елизово). Трансфер до гостиницы с заездом к стелле «Здесь начинается Россия». Размещение в гостинице, отдых.

Разница во времени с Москвой 9 часов. Перелет от Москвы до Петропавловска-Камчатского (Елизово) составит 8-9 часов.

Здесь начинается Россия и зажигается день!

Привет, Камчатка
2 день

Побережье Тихого океана - Халактырский пляж

Завтрак в отеле. Выезд на автомобиле до места пересадки на вездеход, дорога занимает примерно около часа.

Выезд на Халактырский пляж — на берег Тихого океана, любуемся волнами, впитываем энергетику стихии. Во время пути — остановки на перекус.

По окончании экскурсии возвращение в отель.

Побережье Тихого океана - Халактырский пляжПобережье Тихого океана - Халактырский пляжПобережье Тихого океана - Халактырский пляж
3 день

Вулкан Горелый и Малая Долина гейзеров

Завтрак в отеле. Выезд на автомобиле к месту пересадки на вездеход.

Выезд в сторону Мутновско-горелой группы вулканов, и по пути делаем остановки на Зайкином ключе и смотровой площадке Вилючинского перевала, перекус.

Взъезжаем на активную воронку вулкана Горелый, пеший треккинг — 300 метров. Возвращение к машине и спуск вниз.

Переезд на Мини-долину гейзеров, пеший треккинг — 400 метров, наблюдаем яркие проявления вулканизма.

Возвращение к машине, обед.

Возвращение в отель.

Вулкан Горелый и Малая Долина гейзеровВулкан Горелый и Малая Долина гейзеровВулкан Горелый и Малая Долина гейзеров
4 день

Знакомство с «домашними вулканами»

Завтрак, выезд на Авачинский перевал высотой 1256 м, который расположился между Корякским (3456 м) и Авачинским (2741 м) вулканами.

На автомобиле едем к месту пересадки на вездеход, едем на перевал.

На перевале — перекус и переезд близко к горе Верблюд, восхождение при благоприятных погодных условиях. Наслаждаемся видами.

После спуска обедаем, любуемся белыми вершинами. Спускаемся с перевала, пересадка на автомобиль и возвращение в отель.

Знакомство с «домашними вулканами»Знакомство с «домашними вулканами»Знакомство с «домашними вулканами»
5 день

Водопад «Царь-сосулька», долина реки Паратунки

Завтрак в отеле, выезжаем на автомобиле до места пересадки на вездеход.

Едем к подножию Вилючинского вулкана, к «Царь-сосульке» — в зимний период водопад под Вилючинским вулканом приобретает вид гигантской сосульки высотой 40 метров.

Легкая фотосессия во льдах, обед, переезд к горячим источникам, после купания — возвращение в отель.

Водопад «Царь-сосулька», долина реки ПаратункиВодопад «Царь-сосулька», долина реки ПаратункиВодопад «Царь-сосулька», долина реки Паратунки
6 день

Пробуем Камчатку на вкус

Завтрак в отеле, сбор группы, трансфер в деревню.

Погружение в атмосферу быта аборигенов полуострова и знакомство с ездовыми собаками.

Представители местных народов расскажут о культуре и традициях.

Катание на собачьих упряжках по безопасной и специально подготовленной трассе в сопровождении снегоходов. По дороге наслаждаемся видами вулканов.

Фото в национальных костюмах, горячий обед в яранге. Переезд в сероводородные ванны, купание, возвращение в отель.

Пробуем Камчатку на вкусПробуем Камчатку на вкус
7 день

Прощаемся с Камчаткой

Завтрак в отеле. Трансфер до аэропорта с заездом на рыбный рынок, чтобы купить много вкусных деликатесных гостинцев.

Прощаемся с Камчаткой

Проживание

Комфортное размещение в современных гостиницах Елизово и Петропавловска-Камчатского.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница «Командор»

6 ночей

Отель «Командор» предлагает гостям комфортные и просторные номера, часть номеров с видом на Авачинскую бухту.

Гостиница расположилась в историческом центре города на ул. Советской.

Отель представляет собой небольшое трёхэтажное здание с отдельным входом и парковочной зоной.

Отель славится прекрасным расположением.

В шаговой доступности от отеля расположена множество кафе и автобусная остановка, откуда можно добраться в любой уголок города.

Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»

Мини-отель «Комфорт»

6 ночей

Комфортный мини-отель открыт в 2018 году.

Расположен в зеленой парковой зоне в 30-ти минутах езды от аэропорта и в 15-ти минутах езды от исторического цента Петропавловска-Камчатского.

Выгодное расположение отеля позволит гостям одинаково быстро добраться до любой точки города. За 5 минут возможно доехать до смотровой площадки, с которой открываются неописуемые красоты Авачинской бухты и прилегающего побережья.

Кроме того, рядом расположены торговые центры и центральный городской рынок.

Мини-отель «Комфорт»Мини-отель «Комфорт»

Отель «Авача»

6 ночей

Отель располагается в самом сердце Петропавловска-Камчатского.

Центр города в 2 км от территории отеля. Добраться от Авача Отель до аэропорта «Елизово» можно за 25 минут.

В 5 минутах езды от исторического центра. Отель принимает гостей с 1974 года и был отреставрирован в 2011 году.

Отель «Авача»Отель «Авача»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в гостинице 3*
  • Завтраки в гостинице
  • Питание на маршрутах по программе
  • Услуги гидов, экскурсоводов
  • Трансферы по программе
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и от места окончания
  • Питание не на турах (часто ужины)
  • Алкоголь
  • Трансферы не по программе
  • Услуги переводчика
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Елизово, микрорайон Аэропорт
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список необходимого снаряжения

  • подходящая цели экскурсии обувь;
  • гетры — защищают ногу и ботинок от попадания в него мелких камней, песка и иногда воды, нужны при переходах по осыпям и раскисшей земле;
  • теплая, длинная, непромокаемая и ветрозащитная куртка с капюшоном, поясом и манжетами на рукавах. Всегда необходима при восхождениях на вулканы и во время пребывания в базовом лагере в ненастную погоду в любое время года;
  • удобные спортивные брюки. Не должны сковывать движения, сделаны из легкого быстросохнущего материала, способны сохранять тепло при низкой температуре. используются в сочетании с ветрозащитным костюмом. Плюс сменные;
  • яркая флисовая курточка или свитер с широким воротником всегда пригодится в прохладную погоду;
  • теплая жилетка не будет лишняя вечером, когда температура воздуха падает;
  • пара футболок;
  • термобелье;
  • головной убор на выбор: шляпа с полями или панама, кепка с длинным козырьком для защиты от слепящего низкого солнца; флисовая или шерстяная шапочка;
  • носки – 2–3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
  • перчатки флисовые из гортекса или простые х/б, потребуются при восхождениях и на сплаве при понижении температуры;
  • купальные принадлежности;
  • широкий легкий непромокаемый плащ или пончо, выдерживающие сильный дождь и закрывающие вас с надетым рюкзаком;
  • туалетные и гигиенические принадлежности. в том числе защитный крем от солнца и губная гигиеническая помаду;
  • солнцезащитные очки;
  • маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек. запасная лампочка и батарейки. Возможный вариант: экономичные налобные фонарики с диодными лампочками;
  • лекарственные средства, которые могут понадобиться (сердечные, от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые необходимы вам для регулярного приема;
  • небольшая фляга для воды или термос для чая;
  • репеллент или накомарник, защищающие от укусов комаров и мошки;
  • фото-видео аппаратура;
  • зажигалка и карманный складной нож;
  • рюкзак.

Размер рюкзака определяется индивидуально исходя из объема личных вещей. Важно, чтобы в рюкзак помещались все перечисленные личные вещи и оставалось свободное место для укладки дополнительного груза, если маршрут предполагает переходы с рюкзаком на протяжении нескольких дней.

В большинстве наших маршрутов вполне достаточно рюкзака объемом около 70 - 80 литров, на спортивно-пешеходных до 100 литров. Рюкзак может иметь много карманов для мелких вещей.

  • Удобные широкие плечевые лямки и поясной ремень.

Для герметичности рюкзака важно иметь большой полиэтиленовый мешок соответствующего размера. Вещи, сложенные в такой мешок и помещенные в рюкзак, никогда не промокнут от дождя или влаги в ненастные дни. Кроме основного рюкзака, на экскурсионных маршрутах удобно иметь с собой маленький рюкзачок объемом до 30 литров.

В него можно сложить запасную одежду и флягу с водой при восхождении на вулкан. Если необходимо, то некоторые вещи можно оставить в городе в этом маленьком рюкзаке. При правильном подборе экипировки вес вашего рюкзака не превысит 15 килограмм.

  • Трекинговые палки.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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