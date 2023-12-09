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Привет, Камчатка
Прибытие на Камчатку в аэропорт г. Петропавловск-Камчатский (Елизово). Трансфер до гостиницы с заездом к стелле «Здесь начинается Россия». Размещение в гостинице, отдых.
Разница во времени с Москвой 9 часов. Перелет от Москвы до Петропавловска-Камчатского (Елизово) составит 8-9 часов.
Здесь начинается Россия и зажигается день!
Побережье Тихого океана - Халактырский пляж
Завтрак в отеле. Выезд на автомобиле до места пересадки на вездеход, дорога занимает примерно около часа.
Выезд на Халактырский пляж — на берег Тихого океана, любуемся волнами, впитываем энергетику стихии. Во время пути — остановки на перекус.
По окончании экскурсии возвращение в отель.
Вулкан Горелый и Малая Долина гейзеров
Завтрак в отеле. Выезд на автомобиле к месту пересадки на вездеход.
Выезд в сторону Мутновско-горелой группы вулканов, и по пути делаем остановки на Зайкином ключе и смотровой площадке Вилючинского перевала, перекус.
Взъезжаем на активную воронку вулкана Горелый, пеший треккинг — 300 метров. Возвращение к машине и спуск вниз.
Переезд на Мини-долину гейзеров, пеший треккинг — 400 метров, наблюдаем яркие проявления вулканизма.
Возвращение к машине, обед.
Возвращение в отель.
Знакомство с «домашними вулканами»
Завтрак, выезд на Авачинский перевал высотой 1256 м, который расположился между Корякским (3456 м) и Авачинским (2741 м) вулканами.
На автомобиле едем к месту пересадки на вездеход, едем на перевал.
На перевале — перекус и переезд близко к горе Верблюд, восхождение при благоприятных погодных условиях. Наслаждаемся видами.
После спуска обедаем, любуемся белыми вершинами. Спускаемся с перевала, пересадка на автомобиль и возвращение в отель.
Водопад «Царь-сосулька», долина реки Паратунки
Завтрак в отеле, выезжаем на автомобиле до места пересадки на вездеход.
Едем к подножию Вилючинского вулкана, к «Царь-сосульке» — в зимний период водопад под Вилючинским вулканом приобретает вид гигантской сосульки высотой 40 метров.
Легкая фотосессия во льдах, обед, переезд к горячим источникам, после купания — возвращение в отель.
Пробуем Камчатку на вкус
Завтрак в отеле, сбор группы, трансфер в деревню.
Погружение в атмосферу быта аборигенов полуострова и знакомство с ездовыми собаками.
Представители местных народов расскажут о культуре и традициях.
Катание на собачьих упряжках по безопасной и специально подготовленной трассе в сопровождении снегоходов. По дороге наслаждаемся видами вулканов.
Фото в национальных костюмах, горячий обед в яранге. Переезд в сероводородные ванны, купание, возвращение в отель.
Прощаемся с Камчаткой
Завтрак в отеле. Трансфер до аэропорта с заездом на рыбный рынок, чтобы купить много вкусных деликатесных гостинцев.
Проживание
Комфортное размещение в современных гостиницах Елизово и Петропавловска-Камчатского.
Варианты проживания
Гостиница «Командор»
Отель «Командор» предлагает гостям комфортные и просторные номера, часть номеров с видом на Авачинскую бухту.
Гостиница расположилась в историческом центре города на ул. Советской.
Отель представляет собой небольшое трёхэтажное здание с отдельным входом и парковочной зоной.
Отель славится прекрасным расположением.
В шаговой доступности от отеля расположена множество кафе и автобусная остановка, откуда можно добраться в любой уголок города.
Мини-отель «Комфорт»
Комфортный мини-отель открыт в 2018 году.
Расположен в зеленой парковой зоне в 30-ти минутах езды от аэропорта и в 15-ти минутах езды от исторического цента Петропавловска-Камчатского.
Выгодное расположение отеля позволит гостям одинаково быстро добраться до любой точки города. За 5 минут возможно доехать до смотровой площадки, с которой открываются неописуемые красоты Авачинской бухты и прилегающего побережья.
Кроме того, рядом расположены торговые центры и центральный городской рынок.
Отель «Авача»
Отель располагается в самом сердце Петропавловска-Камчатского.
Центр города в 2 км от территории отеля. Добраться от Авача Отель до аэропорта «Елизово» можно за 25 минут.
В 5 минутах езды от исторического центра. Отель принимает гостей с 1974 года и был отреставрирован в 2011 году.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в гостинице 3*
- Завтраки в гостинице
- Питание на маршрутах по программе
- Услуги гидов, экскурсоводов
- Трансферы по программе
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Питание не на турах (часто ужины)
- Алкоголь
- Трансферы не по программе
- Услуги переводчика
- Место начала и завершения?
- Россия, Камчатский край, Елизово, микрорайон Аэропорт
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список необходимого снаряжения
- подходящая цели экскурсии обувь;
- гетры — защищают ногу и ботинок от попадания в него мелких камней, песка и иногда воды, нужны при переходах по осыпям и раскисшей земле;
- теплая, длинная, непромокаемая и ветрозащитная куртка с капюшоном, поясом и манжетами на рукавах. Всегда необходима при восхождениях на вулканы и во время пребывания в базовом лагере в ненастную погоду в любое время года;
- удобные спортивные брюки. Не должны сковывать движения, сделаны из легкого быстросохнущего материала, способны сохранять тепло при низкой температуре. используются в сочетании с ветрозащитным костюмом. Плюс сменные;
- яркая флисовая курточка или свитер с широким воротником всегда пригодится в прохладную погоду;
- теплая жилетка не будет лишняя вечером, когда температура воздуха падает;
- пара футболок;
- термобелье;
- головной убор на выбор: шляпа с полями или панама, кепка с длинным козырьком для защиты от слепящего низкого солнца; флисовая или шерстяная шапочка;
- носки – 2–3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
- перчатки флисовые из гортекса или простые х/б, потребуются при восхождениях и на сплаве при понижении температуры;
- купальные принадлежности;
- широкий легкий непромокаемый плащ или пончо, выдерживающие сильный дождь и закрывающие вас с надетым рюкзаком;
- туалетные и гигиенические принадлежности. в том числе защитный крем от солнца и губная гигиеническая помаду;
- солнцезащитные очки;
- маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек. запасная лампочка и батарейки. Возможный вариант: экономичные налобные фонарики с диодными лампочками;
- лекарственные средства, которые могут понадобиться (сердечные, от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые необходимы вам для регулярного приема;
- небольшая фляга для воды или термос для чая;
- репеллент или накомарник, защищающие от укусов комаров и мошки;
- фото-видео аппаратура;
- зажигалка и карманный складной нож;
- рюкзак.
Размер рюкзака определяется индивидуально исходя из объема личных вещей. Важно, чтобы в рюкзак помещались все перечисленные личные вещи и оставалось свободное место для укладки дополнительного груза, если маршрут предполагает переходы с рюкзаком на протяжении нескольких дней.
В большинстве наших маршрутов вполне достаточно рюкзака объемом около 70 - 80 литров, на спортивно-пешеходных до 100 литров. Рюкзак может иметь много карманов для мелких вещей.
- Удобные широкие плечевые лямки и поясной ремень.
Для герметичности рюкзака важно иметь большой полиэтиленовый мешок соответствующего размера. Вещи, сложенные в такой мешок и помещенные в рюкзак, никогда не промокнут от дождя или влаги в ненастные дни. Кроме основного рюкзака, на экскурсионных маршрутах удобно иметь с собой маленький рюкзачок объемом до 30 литров.
В него можно сложить запасную одежду и флягу с водой при восхождении на вулкан. Если необходимо, то некоторые вещи можно оставить в городе в этом маленьком рюкзаке. При правильном подборе экипировки вес вашего рюкзака не превысит 15 килограмм.
- Трекинговые палки.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору