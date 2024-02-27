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Авторский тур
13 дней
Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
Начало: Камчатский край, Елизовский район, село Паратунка
24 июля в 10:00
201 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
84 000₽ за человека
Мини-группа
9 дней 8 часов
Автотур «Дикая Камчатка»
Начало: Аэропорт Петропавловск-Камчатского, Елизово
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
129 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизово, микрорайон Аэроп...
155 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский,...
18 июля в 10:00
106 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Пройти по кромке кратера, увидеть фумарольную активность и посетить лучшие термы края
Начало: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного разме...
24 июля в 10:00
93 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
5 авг в 15:00
125 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Вся Камчатка за 14 днейСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия21 января 2024Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ГГалина13 января 2024Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
- ЮЮлия10 января 2024Вся Камчатка за 14 днейОгромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ТТимур2 декабря 2023Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
- ЛЛюдмила2 ноября 2023Новый год на Камчатке: дыхание вулкановТо, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
- ААнцинова7 сентября 2023Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река СторожНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроения. Программа путешествия очень емкая
- ККонстантин29 августа 2023Вся Камчатка за 14 днейОтлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ННаталья29 августа 2023Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река СторожВсе продумано.
- ССергей29 августа 2023Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река СторожПринимающая сторона - отличная компания. Огромная благодарность организаторам, особенно Александру и Михаилу за заботу и самоотверженность! Нисколько не пожалел о сотрудничестве с ними. Вся группа по окончании тура расставалась чуть не со слезами на глазах.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Пешеходные»
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