Пешие туры-прогулки на Камчатке с экскурсоводом

Найдено 10 туров в категории «Пешеходные» на Камчатке, цены от 84 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
Начало: Камчатский край, Елизовский район, село Паратунка
24 июля в 10:00
201 000 за человека
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
84 000 за человека
Автотур «Дикая Камчатка»
🚶 Пешая
Мини-группа
9 дней 8 часов
Автотур «Дикая Камчатка»
Начало: Аэропорт Петропавловск-Камчатского, Елизово
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
129 000 за человека
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
160 000 за человека
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизово, микрорайон Аэроп...
155 200 за человека
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский,...
18 июля в 10:00
106 000 за человека
Легендарные маршруты Камчатки
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000 за человека
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Пройти по кромке кратера, увидеть фумарольную активность и посетить лучшие термы края
Начало: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного разме...
24 июля в 10:00
93 000 за человека
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
🚶 Пешая
Сёрфинг
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
5 авг в 15:00
125 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Вся Камчатка за 14 дней
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
    Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
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    (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!

  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Вся Камчатка за 14 дней
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Т
    Тимур
    2 декабря 2023
    Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
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    удобные. Проживание - комфортное. Программа - увлекательная. Во многом, всё вышесказанное заслуга гида - Наталии Михеевой, которая показала, рассказала, организовала; за что ей отдельное спасибо. Кратко говоря, твёрдые пять с плюсом.

    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2023
    Новый год на Камчатке: дыхание вулканов
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа.
  • А
    Анцинова
    7 сентября 2023
    Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
    Нам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроения. Программа путешествия очень емкая
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    и грамотно выстроена логически. Сотрудники принимающей стороны работали очень профессионально. Все четко было организовано, не было ни одного сбоя. Особенно я хочу отметить нашего гида - Антона Парышева. Вот уж,действительно, профессионал! Столько интересного рассказывал про Петропавловск-Камчатский и, вообще, про историю Камчатки, вулканов. В группе было 20 человек и,благодаря профессионализму нашего гида, его коммуникабельности, у нас не было конфликтов между членами группы. А группа разновозрастная и,причем, все из разных городов. На сплаве было 4 рафта, и так сказать капитаны, сотрудники фирмы, обеспечили спокойный и веселый сплав. Подъёмы на вулканы. Все поднялись под грамотным руководством Антона Парышева. Он объяснил всем, как дышать, как ступать (некоторые члены нашей команды впервые были в таком активном путешествии). Хочу отметить наших поваров -Улю и Юлю. Готовили вкусно и быстро, все было четко. Были блинчики, пирожки и другие вкусности. У троих человек (у меня в частности) были дни рождения подряд 3 дня. Так вот девушки на каждый день рождения готовили торт со свечами!!! Могу долго описывать наше путешествие и будут только положительные эмоции)) Я сейчас всем своим друзьям рассказываю про свою поездку!

    Нам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроенияНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроенияНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроенияНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроенияНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроенияНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроенияНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроения
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Вся Камчатка за 14 дней
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • Н
    Наталья
    29 августа 2023
    Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
    Все продумано.
  • С
    Сергей
    29 августа 2023
    Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
    Принимающая сторона - отличная компания. Огромная благодарность организаторам, особенно Александру и Михаилу за заботу и самоотверженность! Нисколько не пожалел о сотрудничестве с ними. Вся группа по окончании тура расставалась чуть не со слезами на глазах.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
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