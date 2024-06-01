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Авторский тур
7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизово, микрорайон Аэроп...
155 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пять элементов Камчатки
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Орие...
6 окт в 08:00
13 окт в 08:00
94 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Пройти по кромке кратера, увидеть фумарольную активность и посетить лучшие термы края
Начало: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного разме...
24 июля в 10:00
93 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина1 июня 2024Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «7-дневные туры»
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