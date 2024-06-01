Экскурсионные туры на неделю на Камчатку

Найдено 7 туров в категории «7-дневные туры» на Камчатке, цены от 93 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000 за человека
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
160 000 за человека
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизово, микрорайон Аэроп...
155 200 за человека
Пять элементов Камчатки
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Пять элементов Камчатки
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Орие...
6 окт в 08:00
13 окт в 08:00
94 900 за человека
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000 за человека
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Пройти по кромке кратера, увидеть фумарольную активность и посетить лучшие термы края
Начало: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного разме...
24 июля в 10:00
93 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
    Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
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    май все таки, не совсем сезон. Очень помогли мне Анастасия и Сергей из туристической фирмы "Это твоя Камчатка", подобрали замечательные экскурсии, которые реальны для сезона мая; и не только, предложили проживание в гостинице Double L Hotel. Хочу отдельно отметить это место, так как очень мне понравилось, ресторан гостиницы, обслуживание, девочки на ресепшене очень заботливы и внимательны!!! У меня были экскурсии: в малую долину гейзеров "Дачные источники" - подножие вулкана Мутновский, вулкан Горелый - восхождение на снегоходе, морская прогулка на остров Старичков и по самой Авачинской бухте, увидела скалы "Три брата", вблизи все выглядит иначе, завораживает. Халактырский пляж, как я его лично называю "галактический" с черным песком, при чем песок магнитится и этно - деревня "Кайныран" с живущим там камчатским медведем Сильвестром. Ещё был свободный день, в который погуляла по сопкам города, посетила театр, музеи города, самый главный это конечно Вулканариум, советую сходить и посетить эту экскурсию, Анастасия также ее может предложить, а почему? Так после нее сразу становится ясно, какие места хочется увидеть, какие вулканы и заповедники, и каким путем: на джип туре или вертолетной экскурсией или морской. Лично у меня уже сложился новый тур на следующий год, но уже в летний сезон. Очень хочется увидеть другие вулканы, потрогать на ощупь породы. Чем музей и понравился и привлек, что там можно все трогать и понимаешь, что необходимо увидеть это своими глазами уже. Хочется и на Толбачек, Ключевской, Шивелучь, Курильское озеро, озеро Толмачёво, снова Горелый так как зимой не видно бирюзового кратерского озера, бухту Русскую. А потом понимаешь, что есть ещё и заповедники и ещё вулканы, в общем если кого и зацепит, тот будет возвращаться неоднократно. 😀 Меня зацепило, при чем глубоко. И город, и вулканы, и океан, и люди живущие там. Отдельное спасибо и благодарность организаторам моего тура Анастасии и Сергею, благодаря им мне хочется снова вернуться!!! ❤️

    Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «7-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
  2. Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
  3. Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
  4. Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
  5. Пять элементов Камчатки
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "7-дневные туры" можно забронировать 7 авторских туров от 93 000 до 185 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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