Восхождения на Камчатке

Найдено 7 туров в категории «Восхождения» на Камчатке, цены от 39 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«Сделаем эффектные кадры, пообедаем и начнём восхождение на вулкан Мутновский на высоту 2322 м»
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900 за человека
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
«Поужинаем и отдохнем перед завтрашним восхождением»
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
84 000 за человека
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский
«Для восхождения обязательно необходимо надеть треккинговую обувь, непродуваемую одежду, термобелье, шапку, перчатки»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
39 900 за человека
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
104 900 за человека
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизово, микрорайон Аэроп...
«Нас ждёт целый спектр впечатлений — от купания в термальных источниках до восхождения на гору»
155 200 за человека
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Авторский тур
17 дней
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово», утро
«После плотного завтрака отправимся в восхождение на активный вулкан высотой 3085 метров»
10 июля в 10:00
27 июля в 10:00
295 000 за человека
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
🚶 Пешая
Сёрфинг
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
«Запланировано восхождение на Авачинский вулкан – набор и сброс 1800 метров высоты, 6 часов в гору и 3 часа обратно»
5 авг в 15:00
125 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Вся Камчатка за 14 дней
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Вся Камчатка за 14 дней
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • А
    Александр
    30 августа 2023
    Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
    Прекрасная природа, красиво подобранные места, собралась хорошая компания, отличные гиды
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Вся Камчатка за 14 дней
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • В
    Виталий
    6 августа 2023
    Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
    Нам очень понравилось. Спасибо большое!!!
  • К
    Кирилл
    18 мая 2023
    Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсии
    Отличная компания, классная команда! Брали тур на 10 дней. Все прошло супер. Хороший сервис, икра каждый день)) Нам очень повезло с сопровождающим гидом. Дмитрий молодец! Все вопросы решались оперативно. Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2023
    Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсии
    Все четко и во время. Отличная экскурсионная программа с фуршетом на пляже, крабами и икрой. Мы в восторге от Камчатки. Рекомендуем.
  • В
    Виктория
    5 октября 2022
    Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсии
    Хочу выразить огромную благодарность вашей команде за наш замечательный отдых! Отдыхали с мужем в сентябре 2022г в групповом туре. Перед
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    поездкой изучали много информации по Камчатке и не могли никак найти программу не требующую особой физической подготовки и что бы были включены все основные экскурсии, включая вертолетные. Такую программу нам предложили только здесь, остальные компании предлагали либо индивидуально делать такую программу (ценник сразу увеличивался в 2 раза) либо набирать по отдельности каждую экскурсию, что для нас было очень неудобно. В итоге остановились на данной турфирме и не пожалели. По существу, для тех кто только планирует поездку: 1. Собирайтесь обязательно по списку который вам высылают. Мы не взяли шорты, гамаши и крем от загара, о чем очень сильно пожалели. 2. Будьте готовы к тому, что вертолетные экскурсии могут переноситься. У нас была заявлена экскурсия на 3й день, по факту из-за нелетной погоды вылетели только на 6й день. 3. На Камчатке отсутствуют дороги. Ехать на огромном камазе до вулканов примерно 2-3 часа по бездорожью. Некоторым участникам в нашей группе становилось плохо, а мы к такому привыкли и нормально переносили дорогу. 4. Мы не увидели касаток, хотя группа перед нами рассказывала, что видели аж 3 касатки. К этому тоже нужно быть готовыми, некоторые в нашей группе расстроились до слез) Мне кажется нужно понимать, что это природа и дело случая. За то мы увидели сивучей, камчатских крабов и ловили разную большую рыбу (не знаю как она называется). В целом, Камчатка это что то невероятное. Могу с уверенностью сказать,что каждый должен там побывать. Пейзажи невообразимые! Надеюсь мой отзыв будет кому-то полезен. А вам ребята желаю успехов, вы большие молодцы! И еще раз спасибо за такую интересную программу и слаженную работу!

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Восхождения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
  2. Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
  3. Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
  4. Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
  5. Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Восхождения" можно забронировать 7 авторских туров от 39 900 до 295 000.
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