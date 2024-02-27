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Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«Сделаем эффектные кадры, пообедаем и начнём восхождение на вулкан Мутновский на высоту 2322 м»
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
«Поужинаем и отдохнем перед завтрашним восхождением»
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
84 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский
«Для восхождения обязательно необходимо надеть треккинговую обувь, непродуваемую одежду, термобелье, шапку, перчатки»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
104 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизово, микрорайон Аэроп...
«Нас ждёт целый спектр впечатлений — от купания в термальных источниках до восхождения на гору»
155 200₽ за человека
Авторский тур
17 дней
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово», утро
«После плотного завтрака отправимся в восхождение на активный вулкан высотой 3085 метров»
10 июля в 10:00
27 июля в 10:00
295 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
«Запланировано восхождение на Авачинский вулкан – набор и сброс 1800 метров высоты, 6 часов в гору и 3 часа обратно»
5 авг в 15:00
125 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Вся Камчатка за 14 днейСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Вся Камчатка за 14 днейОгромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ААлександр30 августа 2023Камчатка без рюкзаков. Комбинированный турПрекрасная природа, красиво подобранные места, собралась хорошая компания, отличные гиды
- ККонстантин29 августа 2023Вся Камчатка за 14 днейОтлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ВВиталий6 августа 2023Камчатка без рюкзаков. Комбинированный турНам очень понравилось. Спасибо большое!!!
- ККирилл18 мая 2023Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсииОтличная компания, классная команда! Брали тур на 10 дней. Все прошло супер. Хороший сервис, икра каждый день)) Нам очень повезло с сопровождающим гидом. Дмитрий молодец! Все вопросы решались оперативно. Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия4 мая 2023Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсииВсе четко и во время. Отличная экскурсионная программа с фуршетом на пляже, крабами и икрой. Мы в восторге от Камчатки. Рекомендуем.
- ВВиктория5 октября 2022Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсииХочу выразить огромную благодарность вашей команде за наш замечательный отдых! Отдыхали с мужем в сентябре 2022г в групповом туре. Перед
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Восхождения»
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