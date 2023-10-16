Знакомство с одним из уникальных и обособленных уголков горного ландшафта Камчатки — Ганальскими востряками.
Очутитесь в этом удивительно живописном и тихом уголке, не испорченном активным туристическим вниманием.
Очутитесь в этом удивительно живописном и тихом уголке, не испорченном активным туристическим вниманием.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Та самая» Камчатка, от которой захватывает духНе каждый в состоянии подняться на высокие вулканы, а наблюдать их редкие извержения и подавно удается лишь немногим счастливцам. Камчатка — это не только привычные многим, сложившиеся стереотипы: проявления вулканизма, дикий лосось, медведи и Тихий океан.
Камчатка — это возможность посетить и увидеть отдельный удивительный мир микроландшафтов, пусть более скромных, зато не менее своеобразных и впечатляющих, но часто сокрытых от глаз.
Знакомство с одним из таких уникальных, обособленных уголков горного ландшафта Камчатки, сформированного деятельностью ледника, можно совершить отправившись на экскурсию к Ганальским вострякам.
Важная информация:Учитывайте, что форма одежды и обуви должна быть подходящей для треккинга, более подробно обсудить организационные моменты вы сможете с гидом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
- Сопровождение на маршруте
- Питание на маршруте
- Посещение горячих термальных источников (природные ванны открытого типа)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Пограничная, 87, Петропавловск-Камчатский
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Учитывайте
- Что форма одежды и обуви должна быть подходящей для треккинга
- Более подробно обсудить организационные моменты вы сможете с гидом
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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