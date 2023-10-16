Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки

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Знакомство с одним из уникальных и обособленных уголков горного ландшафта Камчатки — Ганальскими востряками.

Очутитесь в этом удивительно живописном и тихом уголке, не испорченном активным туристическим вниманием.
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Ближайшие даты:
16
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Описание

«Та самая» Камчатка, от которой захватывает духНе каждый в состоянии подняться на высокие вулканы, а наблюдать их редкие извержения и подавно удается лишь немногим счастливцам. Камчатка — это не только привычные многим, сложившиеся стереотипы: проявления вулканизма, дикий лосось, медведи и Тихий океан.
Камчатка — это возможность посетить и увидеть отдельный удивительный мир микроландшафтов, пусть более скромных, зато не менее своеобразных и впечатляющих, но часто сокрытых от глаз.
Знакомство с одним из таких уникальных, обособленных уголков горного ландшафта Камчатки, сформированного деятельностью ледника, можно совершить отправившись на экскурсию к Ганальским вострякам.
Важная информация:Учитывайте, что форма одежды и обуви должна быть подходящей для треккинга, более подробно обсудить организационные моменты вы сможете с гидом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
  • Сопровождение на маршруте
  • Питание на маршруте
  • Посещение горячих термальных источников (природные ванны открытого типа)
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Пограничная, 87, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Учитывайте
  • Что форма одежды и обуви должна быть подходящей для треккинга
  • Более подробно обсудить организационные моменты вы сможете с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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