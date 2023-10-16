«Та самая» Камчатка, от которой захватывает духНе каждый в состоянии подняться на высокие вулканы, а наблюдать их редкие извержения и подавно удается лишь немногим счастливцам. Камчатка — это не только привычные многим, сложившиеся стереотипы: проявления вулканизма, дикий лосось, медведи и Тихий океан.

Камчатка — это возможность посетить и увидеть отдельный удивительный мир микроландшафтов, пусть более скромных, зато не менее своеобразных и впечатляющих, но часто сокрытых от глаз.

Знакомство с одним из таких уникальных, обособленных уголков горного ландшафта Камчатки, сформированного деятельностью ледника, можно совершить отправившись на экскурсию к Ганальским вострякам.

Важная информация:Учитывайте, что форма одежды и обуви должна быть подходящей для треккинга, более подробно обсудить организационные моменты вы сможете с гидом.