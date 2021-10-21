Экскурсии Камчатки

Все экскурсии в Камчатке

Доступно 21 экскурсия 🚌 в Камчатке на 2021 год, 40 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
5 000
за 1 чел.
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
Наш маршрут начнётся с исторической части города
В любой день по запросу при наборе группы от 4-х человек
Музей "Вулканариум"
1 500
за 1 чел.
Музей "Вулканариум"
Вы посетите популярный в городе музей "Вулканариум" , где узнаете о специфике Камчатских вулканов,...
По договоренности
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Индивидуальная экскурсия
5
20
3ч 30м
6 500
за 1-4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Прогуляться по вулканическому песку и подняться на лучшие смотровые в окрестностях города
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
3 500
за 1 чел.
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
Мы отправимся с вами на невероятный Халактырский пляж - берег Тихого океана с длиной прибрежной...
В любой день по запросу при наборе группы от 4-х человек
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
5
1
1 500
за 1 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
Узнать город и проникнуться его историями на авторском аудиоспектакле
в среду в 17:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Авачинский перевал и гора Верблюд
6 000
за 1 чел.
Авачинский перевал и гора Верблюд
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный...
Суббота, воскресенье в 09:00. Другие дни и время по запросу
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
Индивидуальная экскурсия
5
2
4ч 30м
7 800
за 1-4 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
Побывать на сопке Мишенная, у берега Тихого океана и на секретных смотровых площадках
Восхождение на Горелый вулкан
10ч
10 000
за 1 чел.
Восхождение на Горелый вулкан
Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро
Суббота, воскресенье в 07:00. Другие дни и время по запросу
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Индивидуальная экскурсия
5
6
11ч
26 000
за 1-4 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Увидеть космические ландшафты Камчатки, совершить восхождение к водопаду и посетить источники
Мутновская ГЭС и Дачные источники
10ч
8 500
за 1 чел.
Мутновская ГЭС и Дачные источники
Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров или Дачные источники) , увидите, как бьют фумаролы...
Суббота, воскресенье в 7:00. Другие дни и время по запросу
Мыс Маячный и скалы Три брата
Индивидуальная экскурсия
5
3
4ч 30м
10 400
за 1-4 чел.
Мыс Маячный и скалы Три брата
Живописные бухты, мысы с отвесными скалами и Тихий океан на авто-пешеходной экскурсии
К вулкану через Вилючинский перевал
Индивидуальная экскурсия
12ч
22 000
за 1-5 чел.
К вулкану через Вилючинский перевал
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) - один из...
Ежедневно в 08:00
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 500
за 1-4 чел.
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Взглянуть на вулканы Камчатки с лучшей смотровой и отдохнуть в горячих целебных источниках
Горный массив Вачкажец
Индивидуальная экскурсия
12ч
20 000
за 1-5 чел.
Горный массив Вачкажец
Вачкажец - памятник природы регионального значения, который представляет собой сочетание различных...
Ежедневно в 8:00
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
20 780
за 1-4 чел.
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Сопка Мишенная, мыс Маячный, Халактырский пляж: максимум впечатлений в поездке на внедорожнике
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Индивидуальная экскурсия
16ч
24 000
за 1-5 чел.
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
Ежедневно в 6:00
Фрирайд с вулканов
Индивидуальная экскурсия
5
1
18 000
за 1-4 чел.
Фрирайд с вулканов
Отправиться на снегоходе к горным склонам и насладиться чистым снегом, катаясь на лыжах и сноуборде
Малая долина гейзеров
Индивидуальная экскурсия
12ч
22 000
за 1-5 чел.
Малая долина гейзеров
Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров - крупнейшую геотермальную площадку...
Ежедневно в 8:30
К Авачинскому вулкану на снегоходе!
Индивидуальная экскурсия
5
3
24 000
за 1-5 чел.
К Авачинскому вулкану на снегоходе!
Проехать по красивейшему перевалу, покорить гору Верблюд и узнать о природе вулканизма Камчатки
На снегоходе — к Дачным источникам
Индивидуальная экскурсия
22 000
за 1 чел.
На снегоходе — к Дачным источникам
Открыть незабываемые виды трех вулканов, поразиться фумарольным полям и коснуться мира вулканологии
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
Индивидуальная экскурсия
5
1
25 000
за 1 чел.
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
Захватывающее дух путешествие-приключение туда, где встречаются лёд и пламя

Последние отзывы «Экскурсии Камчатки»

  • Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана
    С
    Сергей
    21 октября 2021
    5
    Интересная экскурсия. Впечатляющие виды с Халактырских скал.
  • Отзыв на: Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
    Ю
    Юрий
    16 октября 2021
    5
    Очень интересная поездка. Всем рекомендую. Владислав связался с нами накануне, порекомендовал как лучше одется и что взять с собой, согласился начать экскурсию от нашего отеля, приехал за нами в назначенное время. Владислав приятный в общении, не только хороший рассказчик, но и умеет слушать и слышать других. План поездки обозначил сразу, предупредил об ее особенностях, дальше следовал своему плану. С погодой нам повезло, мы увидели красивый водопад, посетили горячие источники, останавливались на смотровых площадках для фото вулканов. Владислав рассказал про жизнь на Камчатке, про работу тепловой станции, про флору и фауну, про все, что нас интересовало. Мы организовали вместе небольшой пикник на площадке с видом на Вилючинский вулкан, позже искупались в горячих источниках. Закончили поездку совместным чаепитием в «шашлычке», как называют местные жители придорожные Кафе. С наступлением темноты вернулись в отель. Отдельно отмечу, что Владислав был внимательным к нашей безопасности, во время посещения водопада мы наткнулись на свежие следы медведя. Владислав достал спец отпугивающие устройства, постоянно их применял при пешем участке маршрута. Уже после поездки, через несколько дней, мы получили по почте фотографии, которые сделал для нас Владислав. Наша семья очень ему благодарна.
  • Отзыв на: От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    Л
    Людмила
    12 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Влад -коренной житель Камчатки и этим многое сказано! Уникальное место на планете и побывать здесь рекомендую каждому! Экскурсия интересная, впечатляет все! Спасибо за всё то, что мы увидели и услышали, за любовь к родным местам!
  • Отзыв на: Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
    А
    Алексей
    7 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась! За 45 минут увидели и услышали достаточно, чтобы познакомится с городом. Новый, необычный, интересный формат: наушники дают ощущение, что ты наедине с гидом. Рекомендуем!
  • Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана
    Е
    Елена
    3 октября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия. Владислав знает прекрасно все самые выигрышные точки обзора. Прекрасный ритм экскурсии. Возможность и посмотреть, и погулять, и собрать шиповник на побережье. Все прошло прекрасно. Увезла кучу впечатлений и шиповник в придачу!
  • Отзыв на: Фантастическая Камчатка со всех сторон!
    Е
    Елена
    3 октября 2021
    5
    Камчатка действительно фантастический регион. И Владислав ее показал просто прекрасно. Спасибо ему большое. Без него я бы столько не увидела и не узнала
  • Отзыв на: Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
    Е
    Елена
    3 октября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия.
  • Отзыв на: Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
    Е
    Елена
    28 сентября 2021
    5
    Огромаднейшее количество впечатлений! Я это осознала только на следующий день. Очень насыщенная программа экскурсии, продуманный маршрут, никакой спешки, все в удовольствие (даже ягод поела и шишек кедрача набрала), экскурсия на наивысший балл. И все эти красивейшие места, наилучшие точки съемки, нужная информация и возможность спрашивать и говорить о многом на фоне легкого и приятного общения с человеком. Спасибо большое Владиславу, что придумал и проводит такие экскурсии
  • Отзыв на: Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
    Н
    Надежда
    27 сентября 2021
    5
    Поездка очень впечатлила. Это возможность в малой группе, на небольшое время и с доступным комфортом оказаться в горах Камчатки, ощутить мощь вулкана и подземной жизни Земли. Мы приехали по работе на непродолжительное время, и для нас эта поездка была находкой. Жаль не повезло с погодой и два вулкана из трех мы не увидели, но малой долиной гейзеров и зрелищем горных долин насладились сполна. Все эти парящие и бурлящие образования можно было не только посмотреть, но и потрогать))). Камчатка осенью невозможно хороша и притягательна. Владислав влюблен в это место, живет им, хорошо водит машину, интересно знакомит с обстановкой, следит за безопасностью, дает советы по выбору точке для фотографирования. Очень захотелось подняться в его обществе на вулкан Горелый. Советую подобную поездку. Получите ворох эмоций и восторгов. Путешествие по силам и возрастным туристам.
  • Отзыв на: От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    Н
    Нина
    27 сентября 2021
    5
    Замечательный гид с огромным багажом знаний. Отлично водит автомобиль даже по недоступным казалось бы местам. Приятный, воспитанный. Рекомендую. Не пожалеете, вся экскурсия пройдёт на ура!
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