Ю Юрий 5

Очень интересная поездка. Всем рекомендую. Владислав связался с нами накануне, порекомендовал как лучше одется и что взять с собой, согласился начать экскурсию от нашего отеля, приехал за нами в назначенное время. Владислав приятный в общении, не только хороший рассказчик, но и умеет слушать и слышать других. План поездки обозначил сразу, предупредил об ее особенностях, дальше следовал своему плану. С погодой нам повезло, мы увидели красивый водопад, посетили горячие источники, останавливались на смотровых площадках для фото вулканов. Владислав рассказал про жизнь на Камчатке, про работу тепловой станции, про флору и фауну, про все, что нас интересовало. Мы организовали вместе небольшой пикник на площадке с видом на Вилючинский вулкан, позже искупались в горячих источниках. Закончили поездку совместным чаепитием в «шашлычке», как называют местные жители придорожные Кафе. С наступлением темноты вернулись в отель. Отдельно отмечу, что Владислав был внимательным к нашей безопасности, во время посещения водопада мы наткнулись на свежие следы медведя. Владислав достал спец отпугивающие устройства, постоянно их применял при пешем участке маршрута. Уже после поездки, через несколько дней, мы получили по почте фотографии, которые сделал для нас Владислав. Наша семья очень ему благодарна.