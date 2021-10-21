Все экскурсии в Камчатке
Доступно 21 экскурсия 🚌 в Камчатке на 2021 год, 40 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
8ч
5 000₽
за 1 чел.
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
Наш маршрут начнётся с исторической части города
В любой день по запросу при наборе группы от 4-х человек
2ч
1 500₽
за 1 чел.
Музей "Вулканариум"
Вы посетите популярный в городе музей "Вулканариум" , где узнаете о специфике Камчатских вулканов,...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
6 500₽
за 1-4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Прогуляться по вулканическому песку и подняться на лучшие смотровые в окрестностях города
4ч
3 500₽
за 1 чел.
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
Мы отправимся с вами на невероятный Халактырский пляж - берег Тихого океана с длиной прибрежной...
В любой день по запросу при наборе группы от 4-х человек
1ч
1 500₽
за 1 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
Узнать город и проникнуться его историями на авторском аудиоспектакле
в среду в 17:30, в субботу и воскресенье в 14:00
6ч
6 000₽
за 1 чел.
Авачинский перевал и гора Верблюд
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный...
Суббота, воскресенье в 09:00. Другие дни и время по запросу
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
7 800₽
за 1-4 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
Побывать на сопке Мишенная, у берега Тихого океана и на секретных смотровых площадках
10ч
10 000₽
за 1 чел.
Восхождение на Горелый вулкан
Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро
Суббота, воскресенье в 07:00. Другие дни и время по запросу
Индивидуальная экскурсия
11ч
26 000₽
за 1-4 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Увидеть космические ландшафты Камчатки, совершить восхождение к водопаду и посетить источники
10ч
8 500₽
за 1 чел.
Мутновская ГЭС и Дачные источники
Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров или Дачные источники) , увидите, как бьют фумаролы...
Суббота, воскресенье в 7:00. Другие дни и время по запросу
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
10 400₽
за 1-4 чел.
Мыс Маячный и скалы Три брата
Живописные бухты, мысы с отвесными скалами и Тихий океан на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
12ч
22 000₽
за 1-5 чел.
К вулкану через Вилючинский перевал
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) - один из...
Ежедневно в 08:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Взглянуть на вулканы Камчатки с лучшей смотровой и отдохнуть в горячих целебных источниках
Индивидуальная экскурсия
12ч
20 000₽
за 1-5 чел.
Горный массив Вачкажец
Вачкажец - памятник природы регионального значения, который представляет собой сочетание различных...
Ежедневно в 8:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
20 780₽
за 1-4 чел.
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Сопка Мишенная, мыс Маячный, Халактырский пляж: максимум впечатлений в поездке на внедорожнике
Индивидуальная экскурсия
16ч
24 000₽
за 1-5 чел.
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
Ежедневно в 6:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
18 000₽
за 1-4 чел.
Фрирайд с вулканов
Отправиться на снегоходе к горным склонам и насладиться чистым снегом, катаясь на лыжах и сноуборде
Индивидуальная экскурсия
12ч
22 000₽
за 1-5 чел.
Малая долина гейзеров
Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров - крупнейшую геотермальную площадку...
Ежедневно в 8:30
Индивидуальная экскурсия
5ч
24 000₽
за 1-5 чел.
К Авачинскому вулкану на снегоходе!
Проехать по красивейшему перевалу, покорить гору Верблюд и узнать о природе вулканизма Камчатки
Индивидуальная экскурсия
7ч
22 000₽
за 1 чел.
На снегоходе — к Дачным источникам
Открыть незабываемые виды трех вулканов, поразиться фумарольным полям и коснуться мира вулканологии
Индивидуальная экскурсия
8ч
25 000₽
за 1 чел.
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
Захватывающее дух путешествие-приключение туда, где встречаются лёд и пламя
Последние отзывы «Экскурсии Камчатки»
- Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океанаССергей21 октября 2021Интересная экскурсия. Впечатляющие виды с Халактырских скал.
- ЮЮрий16 октября 2021Очень интересная поездка. Всем рекомендую. Владислав связался с нами накануне, порекомендовал как лучше одется и что взять с собой, согласился начать экскурсию от нашего отеля, приехал за нами в назначенное время. Владислав приятный в общении, не только хороший рассказчик, но и умеет слушать и слышать других. План поездки обозначил сразу, предупредил об ее особенностях, дальше следовал своему плану. С погодой нам повезло, мы увидели красивый водопад, посетили горячие источники, останавливались на смотровых площадках для фото вулканов. Владислав рассказал про жизнь на Камчатке, про работу тепловой станции, про флору и фауну, про все, что нас интересовало. Мы организовали вместе небольшой пикник на площадке с видом на Вилючинский вулкан, позже искупались в горячих источниках. Закончили поездку совместным чаепитием в «шашлычке», как называют местные жители придорожные Кафе. С наступлением темноты вернулись в отель. Отдельно отмечу, что Владислав был внимательным к нашей безопасности, во время посещения водопада мы наткнулись на свежие следы медведя. Владислав достал спец отпугивающие устройства, постоянно их применял при пешем участке маршрута. Уже после поездки, через несколько дней, мы получили по почте фотографии, которые сделал для нас Владислав. Наша семья очень ему благодарна.
- ЛЛюдмила12 октября 2021Отличная экскурсия! Влад -коренной житель Камчатки и этим многое сказано! Уникальное место на планете и побывать здесь рекомендую каждому! Экскурсия интересная, впечатляет все! Спасибо за всё то, что мы увидели и услышали, за любовь к родным местам!
- ААлексей7 октября 2021Экскурсия очень понравилась! За 45 минут увидели и услышали достаточно, чтобы познакомится с городом. Новый, необычный, интересный формат: наушники дают ощущение, что ты наедине с гидом. Рекомендуем!
- Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океанаЕЕлена3 октября 2021Прекрасная экскурсия. Владислав знает прекрасно все самые выигрышные точки обзора. Прекрасный ритм экскурсии. Возможность и посмотреть, и погулять, и собрать шиповник на побережье. Все прошло прекрасно. Увезла кучу впечатлений и шиповник в придачу!
- Отзыв на: Фантастическая Камчатка со всех сторон!ЕЕлена3 октября 2021Камчатка действительно фантастический регион. И Владислав ее показал просто прекрасно. Спасибо ему большое. Без него я бы столько не увидела и не узнала
- ЕЕлена3 октября 2021Прекрасная экскурсия.
- ЕЕлена28 сентября 2021Огромаднейшее количество впечатлений! Я это осознала только на следующий день. Очень насыщенная программа экскурсии, продуманный маршрут, никакой спешки, все в удовольствие (даже ягод поела и шишек кедрача набрала), экскурсия на наивысший балл. И все эти красивейшие места, наилучшие точки съемки, нужная информация и возможность спрашивать и говорить о многом на фоне легкого и приятного общения с человеком. Спасибо большое Владиславу, что придумал и проводит такие экскурсии
- ННадежда27 сентября 2021Поездка очень впечатлила. Это возможность в малой группе, на небольшое время и с доступным комфортом оказаться в горах Камчатки, ощутить мощь вулкана и подземной жизни Земли. Мы приехали по работе на непродолжительное время, и для нас эта поездка была находкой. Жаль не повезло с погодой и два вулкана из трех мы не увидели, но малой долиной гейзеров и зрелищем горных долин насладились сполна. Все эти парящие и бурлящие образования можно было не только посмотреть, но и потрогать))). Камчатка осенью невозможно хороша и притягательна. Владислав влюблен в это место, живет им, хорошо водит машину, интересно знакомит с обстановкой, следит за безопасностью, дает советы по выбору точке для фотографирования. Очень захотелось подняться в его обществе на вулкан Горелый. Советую подобную поездку. Получите ворох эмоций и восторгов. Путешествие по силам и возрастным туристам.
- ННина27 сентября 2021Замечательный гид с огромным багажом знаний. Отлично водит автомобиль даже по недоступным казалось бы местам. Приятный, воспитанный. Рекомендую. Не пожалеете, вся экскурсия пройдёт на ура!