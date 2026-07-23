Групповая
до 24 чел.
Лучший выборВосхождение на вулкан Горелый
Несложный треккинг в сердце первозданной природы Камчатки
Начало: У ТЦ «Планета»
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборКрабовое сафари на Камчатке
Погрузитесь в мир морских приключений на Камчатке! Ловля крабов, потрясающие виды и дегустация свежих морепродуктов ждут вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборДыхание огненной земли: Малая долина гейзеров
Откройте для себя Малую долину гейзеров на Камчатке! Величественные вулканы, горячие источники и водопады ждут вас в этом однодневном приключении
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, Елизов...
11 авг в 06:30
13 авг в 06:30
18 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеХалактырский пляж: закат у Тихого океана
Путешествие на край света: секретные обзорные площадки, вулканы и черный песок Халактырского пляжа ждут вас в этом незабываемом туре
Завтра в 08:00
16 авг в 18:00
от 13 334 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Нас ждёт увлекательный сплав по реке Быстрая, рыбалка, наблюдение за медведями и купание в горячих источниках. Присоединяйтесь к нам
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
13 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборКонная прогулка к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
15 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Откройте для себя уникальный птичий заповедник на Камчатке. Путешествие к острову Старичков обещает незабываемые впечатления и близость к природе
Начало: По адресу: Садовый переулок 2
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
10 700 ₽ за человека
Индивидуальная
Лучший выборРисуем на Тихом
Погрузитесь в мир искусства на Камчатке, рисуя на берегу Тихого океана. Насладитесь природой и создайте уникальный пейзаж под руководством опытного мастера
11 авг в 14:00
12 авг в 11:00
от 8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
Побывать на Халактырском пляже, увидеть маяк 19 века и скалы Три Брата на экскурсии в мини-группе
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: в понедельник в 08:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 08:15
15 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
К кратеру вулкана Горелый: джипинг на Камчатке (всё включено)
Побывать в лавовых пещерах, увидеть Вилючинский перевал и подняться на действующий вулкан
Начало: У вашего отеля
13 авг в 06:30
16 авг в 06:30
19 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Край света на вездеходах: мысы Маячный и Вертикальный + секретный пляж
Путешествие на вездеходах к мысам Маячный и Вертикальный обещает незабываемые виды и приключения. Откройте для себя уникальные места Камчатки
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
18 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Обзорная автопешеходная экскурсия по главным местам и смотровым площадкам города
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 19 500 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
Туда, где земля встречается с океаном: морская прогулка к острову Старичков
Рыбалка, обед на борту и живописные бухты Камчатки
Начало: На причале
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Петропавловска)
Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 29 900 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Лучший выборОбзорная Камчатка: лучшие виды за 1 день
Панорамы вулканов, легендарные кекуры и старейший маяк Дальнего Востока
Начало: У вашего отеля
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
16 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
В сердце двух вулканов: из Петропавловска-Камчатского к Авачинскому перевалу
Откройте для себя величие Авачинского и Корякского вулканов. Прогулка по лаве, виды на Жупановский вулкан и встреча с евражками ждут вас
Начало: В удобном для вас месте в Петропавловске-Камчатско...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
14 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
2 в 1 на Камчатке: Кроноцкий заповедник + целый килограмм крабов
Уникальная экскурсия на Камчатке: посетите Кроноцкий заповедник и попробуйте крабов. Погрузитесь в природу и гастрономию региона
Начало: По вашему адресу в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
10 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие к подножию Мутновского вулкана (в мини-группе)
Почувствовать яркую камчатскую энергию и насладиться видами дикой природы
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
19 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
На джипе к Малой долине гейзеров
Исследовать огненную землю Камчатки и полюбоваться вулканами
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
18 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Насладитесь видами восьми вулканов с Мишенной сопки и расслабьтесь в термальных водах «Зеленовских озерков». Идеальное сочетание приключений и отдыха
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Завтра в 08:00
16 авг в 18:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Выйти в воды Тихого океана, порыбачить и подобраться к острову Старичков
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
14 700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Познакомиться с водными достопримечательностями Камчатки и порыбачить в живописной бухте
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
Объедините обзорную экскурсию по Петропавловску-Камчатскому с посещением живописного Халактырского пляжа за один день. Впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от 31 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 17 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 24 чел.
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец
Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 авг в 08:00
от 59 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Глазами вулкана: треккинг на Горелый (всё включено)
Погрузитесь в удивительный мир вулканов Камчатки. Один день среди кратеров и озёр, где земля дышит жаром. Незабываемые виды и истории ждут вас
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 38 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
Вас ждут вулканы, черный пляж и Тихий океан. За один день увидите лучшие виды Камчатки и насладитесь закатом на краю континента
Завтра в 08:00
16 авг в 18:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие на край света: мыс Маячный, кекуры Три брата + 1 кг свежего краба
Отправляйтесь на край земли, чтобы увидеть величественные вулканы и насладиться свежим крабом на мысе Маячный. Уникальное путешествие для всей семьи
Начало: В месте вашего размещения в Петропавловске-Камчатс...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
11 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к острову Старичков: морская рыбалка + крабовое сафари
Насыщенная прогулка на быстроходном катере к птичьим базарам
Начало: На пирсе в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
14 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой с квадрокоптера
Погрузитесь в красоту Халактырского пляжа с эксклюзивной видеосъёмкой вашего приключения с квадрокоптера
Начало: Петропавловск камчатский
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия ооочень понравилась! Владислав очень интересный молодой человек- настоящая ходячая энциклопедия!!! Рассказал нам столько интересного и познавательного про Камчатку! Человек
+4
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М
Дата посещения: 30 апр 2026
Морская прогулка супер - нам очень понравилось. Виды потрясающие, сам катер тоже классный 🔥
Нас очень тепло встретили, был сытный вкусный
Нас очень тепло встретили, был сытный вкусный
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И
Дата посещения: 12 июн 2026
Это очень крутая экскурсия на чудо-машине. Ездит по бездорожью как по асфальту (почти). А водитель Дмитрий это не просто водитель-профессионал,
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А
Дата посещения: 16 фев 2026
Получили огромное удовольствие и яркие незабываемые впечатления от экскурсии на Халактырский пляж! Фото и видео, которое нам сделал Иван очень красивые 👍 Спасибо за душевные беседы и Вашу работу 🤝 Лариса.
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А
Дата посещения: 30 авг 2025
Поездка тихая и приятная, дали насладиться природой и порыбачить, очень вкусно покормили ухой.
К сожалению, медведей на реке не встретили, в остальном, все чудесно!
К сожалению, медведей на реке не встретили, в остальном, все чудесно!
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10 взбираний на локтях по склону из 10; 10 съездов на жопе со склона из 10; остался должен 6 яблок из 10. Всем рекомендую, главное не нужно надевать кроксы, это плохая идея. .
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Сердечно благодарю команду организаторов за душевную экскурсию! У меня сегодня последний день на Камчатке и какое счастье, что я его
+3
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С
У нас было очень мало времени на Камчатке, поэтому важно было успеть влюбиться в нее навсегда! Подобная экскурсия — идеальный
+4
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А
Все хорошо, нехватило повествований, информации про что нибудь и конечно же времени совсем мало.
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Обалденные впечатления! 🤗 Доставили- одели- вывезли в море-научили ловить- научили очищать- показали,как варить- накормили, и даже с собой взяли много
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Всего 1913 отзывов на Камчатке
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Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке
Самые популярные экскурсии на Камчатке
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