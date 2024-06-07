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значения, потому что знаю, что морской болезнью не страдаю. Однако Тихий океан решил, что ему виднее)) Это немного омрачило поездку, но все равно я очень довольна. Мораль: Даже если вы уверены, что вы моряк в 7-м поколении, лучше примите таблетки от укачивания, лишним не будет. Очень впечатлена пейзажами края, непередаваемо! Красота невероятная! Тихий океан вовсе не тихий) Показал себя во всей красе. Команда профессионалов и заботилась, и кормила, и доставила туда-обратно, и поведала много интересного о Камчатке. Было все невероятно вкусно, красиво, интересно и время, не смотря на укачивание, пролетело незаметно. Успели даже поспать (совсем не от скуки!)))) Из живности, правда, только птичек видели. Очень рекомендую!