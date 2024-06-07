1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
«Согреться поможет камчатский чай из трав вулканических полей лавовой пади»
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
26 411₽ за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
«А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
«Мы проедем по руслу реки Сухая через горный перевал, наслаждаясь фантастическими пейзажами Камчатки»
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
32 212₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля
«Поговорим о природных катаклизмах, о формирования береговой линии и ценности чёрного вулканического песка»
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
от 1599012 792₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Вы увидите один из двух водопадов (на выбор): сможете совершить восхождение через лес и снежник к водопаду Вилючинский высотой 50 м либо доберетесь до отвесного водопада Спокойный»
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Здесь вы сможете принять природные «ванны» с минерализованной термальной водой, окунуться в ледяное озеро, поплавать в теплом бассейне и на себе прочувствовать лечебные свойства местных источников»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
«Полюбуемся потрясающими видами на город и вулканы, которые местные жители ласково называют «домашними»»
29 июня в 08:00
2 авг в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
«С этой природной смотровой площадки вам откроется потрясающий вид на окрестные вулканические пики и Налычевскую долину»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Халактырский пляж: уникальный закат у Тихого океана на Камчатке
Погрузитесь в мир камчатских природных чудес, где вулканические сопки и черный пляж создают неповторимую атмосферу
«Маршрут нашего путешествия круговой — то есть вы увидите максимум природных красот в окрестностях Петропавловска-Камчатского»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
«Отсюда мы совершим захватывающий спуск на машине, а затем поднимемся на Халактырские скалы за новой порцией пейзажей»
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Халактырский пляж Камчатка: впечатляющее путешествие к краю света
Погрузитесь в мир необычайных морских пейзажей, чёрного песка и величественных вулканов на Халактырском пляже
Начало: С места Вашего нахождения
«А ещё я расскажу об уникальной природе этих мест, в том числе о камчатской каменной берёзе-эндемике Камчатки»
Завтра в 12:00
10 июня в 06:00
14 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
«Первая наша цель — скалы Три Брата, уникальное природное явление на границе Авачинской бухты и Тихого океана»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец: уникальная природа и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по горному массиву Вачкажец с пикником на берегу озера и релаксацией в термальных бассейнах
Начало: От места жительства
«От города до особо охраняемого памятника природы около 80 км»
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 40 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
«Посмотрим, как природа активно восстанавливает свои силы: место тополей занимают черёмуха, шиповник и белоствольная берёза»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой на Камчатке
Погрузитесь в красоту Халактырского пляжа с эксклюзивной видеосъёмкой вашего приключения с квадрокоптера
«Вы насладитесь видами дальневосточной природы и узнаете, что здесь было много лет назад»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рассвет на Халактырском пляже: незабываемые впечатления на Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости
«На пляже вы насладитесь невероятным видом на домашние вулканы»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Совершите незабываемое восхождение на вулкан Горелый, искупайтесь в горячих источниках и полюбуйтесь видами Вилючинского перевала
Начало: У вашего отеля
«Я приготовил для вас насыщенный маршрут, сочетающий поездку по перевалу, хайкинг к вершине вулкана, прогулку по пещерам и горячие источники»
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
74 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
«Наши опытные гиды расскажут вам об особенностях песка, природных катаклизмах, животном и растительном разнообразии этой местности»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Узнаете о том, как зарождалось это природное чудо»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
«Обычно мы встречаем множество морских животных, но природа и случай могут распорядиться иначе: нужно быть к этому готовым»
Расписание: ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
20 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
«Вы насладитесь сюрреалистическими пейзажами, увидите озера и усеянные причудливыми конусами склоны»
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Маршрут проходит по живописным местам Камчатки: смотровая площадка на сопке Мишенной и Халактырский пляж с чёрным песком. Узнайте о местной флоре и фауне
«Ha противоположном берегу в хорошую погоду можно разглядеть не только центр города и его окраины, но и сразу 8 вулканов»
Сегодня в 10:00
15 июня в 13:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
«В путешествии к Вилючинскому вулкану (2173 м) мы поднимемся по горному серпантину на одноимённый перевал, на высоту 900 м, откуда в ясную погоду вам откроется панорамный вид на девять ближайших вулканов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
«Начинаем обратный путь, но вам еще предстоит посетить, при сухой дороге, бухту Шлюпочная, по которой вы прогуляетесь и рассмотрите вблизи скалы Три Брата (региональный памятник природы, особо охраняемая территория Камчатки)»
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
«Во время несложного треккинга вы окунётесь в уникальность природы, увидите переход растительности от кустарников и горной тундры до высокотравья и горных лугов, насладитесь видами водопадов и горного озера»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 41 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рассвет на Камчатке: незабываемая поездка на Халактырский пляж
Встречайте первые лучи солнца на берегу Тихого океана, среди величественных вулканов и чёрного песка Халактырского пляжа
Начало: По договорённости
«По желанию поднимитесь на Халактырскую скалу, откуда открывается вид на бескрайний океан и молчаливые вулканы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
«Благодаря тому, что посёлки со всех сторон окружены сопками и защищены от ветра, а из недр земли поступает природная горячая вода, отдыхать здесь можно круглый год»
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
«Вы расслабитесь в горячих водах и оцените целебную силу природы»
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
«Узнаете о природе фумарол и особенностях местной экосистемы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Вилючинский вулкан и замерзший водопад: незабываемое приключение на Камчатке
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
«Во время остановок я буду делиться нетривиальными фактами о природе Камчатки и феномене вулканизма»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Фрирайд с вулканов Камчатки: захватывающее приключение на лыжах
Забудьте о трассах: эксклюзивный фрирайд на Камчатке с восхитительными вулканическими пейзажами
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
«Мы встретим вас в Петропавловске и отправимся к вулкану на снегоходе и прицепленным к ним нартам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 30 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный на Камчатке
Вас ждет захватывающее путешествие к символам Камчатки: скалам Три брата и мысу Маячный с неповторимыми панорамами и рассказами о полуострове
Начало: Тц Фамилион
«Ваши впечатления от дивной природы я дополню рассказами об особенностях жизни на Камчатке, о вулканизме, флоре и фауне далекого полуострова»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
«Транспортные расходы, сбор природного парка, чай и небольшой ланч включены в стоимость»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия к Мысу Маячный и скалам Три брата - Живописное приключение
Познайте красоту Камчатки, посетив знаменитый Мыс Маячный и скалы Три брата с индивидуальным гидом
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Я расскажу, как здесь живется, в чем особенности природы полуострова, какие животные и птицы на нем обитают»
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
«Мы отправимся в путь на джипах высокой проходимости, преодолевая каменистые подъемы и извилистые дороги с незабываемыми пейзажами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
«Кроме прогулок вас ждут: купание в термальных источниках Начикинского санатория, чаепитие и ланч на природе»
17 июня в 08:00
18 июня в 16:00
от 5000045 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Камчатские красоты: Мыс Маячный и скалы Три брата - путешествие мечты
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки: смотровая площадка «Край света», скалы Три брата и Вилючинский вулкан ждут вас
Начало: Петропавловск камчатский
«Полюбуетесь отвесными скалами над каменистым пляжем и ощутите величие дикой природы»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 30 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь инопланетными пейзажами с мыса Маячный, увидите с высоты несколько вулканов, оцените знаменитые скалы Три брата и погуляете по чёрному песку Халактырского пляжа»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Камчатка с высоты: захватывающее восхождение к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
«Когда закончится дорога, продолжим путь по руслу сухой реки (17 км) — к подножию Авачинского и Корякского вулканов»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к себе на Камчатке: йога, поющие чаши и Тихий океан
Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
«О вулканах и океане, циклонах и гейзерах, медведях, рыбе и людях, которые населяют наш удивительный край»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
27 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Начало: В посёлке Раздольный
«Вдали от городской суеты, в окружении первозданной природы расположено место, заряженное древней энергией»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:30
18 000₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный на Камчатке
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к краю земли, где вас ждут впечатляющие виды, история и природа Камчатки
Начало: По договорённости с гидом
«Гид расскажет вам об истории и природе региона и с удовольствием ответит на ваши вопросы»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от 39 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Малкинским термальным источникам: история, природа и отдых
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки, насладитесь лечебными водами и узнайте уникальную историю этих мест
Начало: У вашего отеля
«По пути вы полюбуетесь природой Начикинского перевала, полакомитесь легендарными сокочинскими пирожками и познакомитесь с историей края»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 2900026 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка к Малкинским термальным источникам: живописное путешествие по Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
«Вода попадает в специальные природные ванны»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
«По пути гид расскажет про историю формирования Халактырского пляжа, его флору и фауну, тектонику плит и вулканизм Камчатки, хоминг у лососёвых пород рыб и пользу камчатских морепродуктов»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5490049 410₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 июня 2024Впечатлений выше крыши! Но сначала о важном! Многие в экскурсиях пишут про таблетки от укачивания, я не особо придала этому
- ССергей4 июня 2024Здравствуйте! Да, мы были на экскурсии с Дмитрием 29.05. все прошло на 5+ мы очень довольны. Большое ВАМ спасибо.
- ДДенис4 июня 2024Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
- ИИлья1 июня 2024Отличная программа для ознакомления с городом и Халактырским пляжем. Дмитрий отвез нас на комфортабельном внедорожнике по смотровым площадкам, расположенным на
- ССветлана30 мая 2024Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
- ААнна28 мая 2024Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
- ЮЮлия27 мая 2024Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет! Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он
- ООлеся27 мая 2024Однозначно рекомендую. В лице гида Сергея нашли подготовленного экскурсовода, умного и образованного, приятного собеседника. Являясь разносторонним человеком, Сергей увлекает историей,
- ТТатьяна25 мая 2024Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
- ДДарья24 мая 2024В последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всем остальным заниматься. Считаю, что
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Природа и пейзажи»
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