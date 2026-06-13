Здесь непременно стоит побывать каждому, кто оказался на полуострове: ощутить, как ног касается могучий Тихий океан, пройти по вулканическому песку и почувствовать себя единственным человеком во Вселенной.
А мы дополним поездку горячим чаем с камчатскими деликатесами и рассказами о Камчатке — её природе, истории и катаклизмах.
Описание экскурсии
Наедине с Тихим океаном. Добравшись до Халактырского пляжа, на кромке прибоя мы согреемся чаем с шиповником, который по осени собирался в этих же местах. Чаепитие дополним сладостями и камчатскими деликатесами. Затем у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по чёрному вулканическому песку вдоль Авачинского залива, слушая звуки прибоя. Вы сможете остаться наедине с Тихим океаном и убедиться, что этот пляж — поистине место силы, вдохновения и релакса. А в сезон у вас будет возможность насобирать и ощутить необычный вкус ягоды шикши, в обилии произрастающей на Халактырском пляже.
Мобильная фотосессия вашего знакомства с океаном. Квадросъёмка по договорённости
Самое интересное о Камчатке. В пути гид поделится с вами историями о Тихом океане и нашем вулканическом полуострове, о флоре и фауне Камчатки. Поговорим о природных катаклизмах, о формирования береговой линии и ценности чёрного вулканического песка.
Секретная смотровая и не только. Также по дороге мы заберёмся на впечатляющую смотровую площадку на высоте 57 метров: приготовьтесь созерцать великолепный вид на Авачинский залив и группу домашних вулканов! А ещё вы увидите, где располагалось село Халактырка, пострадавшее от цунами в 1952 году.
Организационные детали
- Чай на пляже с шиповником включён в стоимость
- Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica. Дорога туда-обратно займет у нас около часа, на пляже вы проведете около 2 часов (но ваше время никто строго не лимитирует)
- Также при желании мы можем организовать встречу рассвета у океана с бокалом шампанского
- Съёмка проходит на iPhone 15 Pro Max. Вы получите от 100 до 300 фотографий за экскурсию
- С вами будет гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Начну с того, что нас встретил очень комфортный автомобиль, а вождение было настолько аккуратным и
Это уровень профессионализма, к которому, мне кажется, стоит стремиться всем, кто работает с людьми. Внимательный, пунктуальный, но при этом совершенно ненавязчивый.
До поездки сюда я уже побывала на берегах двух океанов – Атлантического и Северного Ледовитого. Но недавнее посещение Халактырского пляжа меня особенно
Хочется выразить огромную благодарность гиду Валентину за эту потрясающую экскурсию на Халактырский пляж! Материал был подан просто шикарно — всё чётко, структурированно и именно к
Всех и вся сфотографировали, вкусной едой и чаем накормили.
Машина очень удобная, все чисто. Водитель-гид прекрасно водит, не укачивало!
Само место конечно волшебное. Тихий океан с мощными волнами, черный песок вокруг и заснеженные вершины.