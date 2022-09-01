Если Камчатка — это край Евразии, то Халактырский пляж — это край Камчатки. Здесь непременно стоит побывать каждому, кто оказался на полуострове: ощутить, как ног касается могучий Тихий океан, пройти по вулканическому песку и почувствовать себя единственным человеком во Вселенной. А мы дополним поездку горячим чаем и рассказами о Камчатке — ее природе, истории и катаклизмах.

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Описание

Что вас ожидает

Наедине с Тихим океаном. Добравшись до Халактырского пляжа, мы согреемся чаем с шиповником, который по осени собирался в этих же местах. А затем у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по черному вулканическому песку вдоль Авачинского залива, слушая звуки прибоя. Вы сможете остаться наедине с Тихим океаном и убедиться, что этот пляж — поистине место силы, вдохновения и релакса.

Самое интересное о Камчатке. В пути гид поделится с вами историями о Тихом океане и нашем вулканическом полуострове, о флоре и фауне Камчатки. Поговорим о природных катаклизмах, о формирования береговой линии и ценности чёрного вулканического песка.

Секретная смотровая и не только. Также по дороге мы заберемся на впечатляющую смотровую площадку на высоте 86 метров: приготовьтесь созерцать великолепный вид на Авачинский залив и группу домашних вулканов! А еще вы увидите, где располагалось село Халактырка, пострадавшее от цунами в 1952 году.

Организационные детали