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Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)

Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки
Если Камчатка — это край Евразии, то Халактырский пляж — это край Камчатки.

Здесь непременно стоит побывать каждому, кто оказался на полуострове: ощутить, как ног касается могучий Тихий океан, пройти по вулканическому песку и почувствовать себя единственным человеком во Вселенной.

А мы дополним поездку горячим чаем с камчатскими деликатесами и рассказами о Камчатке — её природе, истории и катаклизмах.
5
133 отзыва
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)

Описание экскурсии

Наедине с Тихим океаном. Добравшись до Халактырского пляжа, на кромке прибоя мы согреемся чаем с шиповником, который по осени собирался в этих же местах. Чаепитие дополним сладостями и камчатскими деликатесами. Затем у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по чёрному вулканическому песку вдоль Авачинского залива, слушая звуки прибоя. Вы сможете остаться наедине с Тихим океаном и убедиться, что этот пляж — поистине место силы, вдохновения и релакса. А в сезон у вас будет возможность насобирать и ощутить необычный вкус ягоды шикши, в обилии произрастающей на Халактырском пляже.

Мобильная фотосессия вашего знакомства с океаном. Квадросъёмка по договорённости

Самое интересное о Камчатке. В пути гид поделится с вами историями о Тихом океане и нашем вулканическом полуострове, о флоре и фауне Камчатки. Поговорим о природных катаклизмах, о формирования береговой линии и ценности чёрного вулканического песка.

Секретная смотровая и не только. Также по дороге мы заберёмся на впечатляющую смотровую площадку на высоте 57 метров: приготовьтесь созерцать великолепный вид на Авачинский залив и группу домашних вулканов! А ещё вы увидите, где располагалось село Халактырка, пострадавшее от цунами в 1952 году.

Организационные детали

  • Чай на пляже с шиповником включён в стоимость
  • Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica. Дорога туда-обратно займет у нас около часа, на пляже вы проведете около 2 часов (но ваше время никто строго не лимитирует)
  • Также при желании мы можем организовать встречу рассвета у океана с бокалом шампанского
  • Съёмка проходит на iPhone 15 Pro Max. Вы получите от 100 до 300 фотографий за экскурсию
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавловске-Камчатском бесплатно, стоимость трансфера из других населенных пунктах оговаривается отдельно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1509 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
133
4
3
2
1
Александра
Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.

Начну с того, что нас встретил очень комфортный автомобиль, а вождение было настолько аккуратным и
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плавным, что мы смогли полностью расслабиться по дороге — это важный момент на камчатских дорогах. Но главное, конечно, не машина, а человек. Надежда оказалась не просто гидом, а глубоким и интересным собеседником. Слушать её об истории Камчатки было настоящим удовольствием — чувствуется огромная любовь к краю и профессиональный подход.

На самом пляже нас ждал сюрприз: нам выделили очень много времени, чтобы просто побыть наедине с океаном. Удалось отлично погулять по черному песку, устроить себе настоящую медитацию под шум волн — этот момент бесценен. Также «покорили» небольшую высоту рядом с пляжем: оттуда открывается невероятный обзор на океан и величественные вулканы.

И отдельное спасибо за фотографии! Надежда — отличный фотограф. Она мастерски снимала и постановочные кадры (подсказывала ракурсы, ловила свет), и делала красивые, живые снимки незаметно, когда мы просто любовались видами. В итоге у нас получился целый фотоальбом, который пересматриваешь как мини-фильм о поездке.

Особый респект за пикник. Стол был очень красиво сервирован (с учетом погоды и ветра), всё эстетично и вкусно — такого внимания к деталям мы не ожидали, огромный приятный бонус.

Самый тёплый пункт — после экскурсии по нашей личной просьбе Надежда завезла нас на местный рынок. Мало того, что довезла, так ещё и помогла разобраться, что из местных деликатесов брать, и посоветовала лучшие подарки. Это уже не работа, а душевное отношение.

Всем, кто хочет не просто «отметить посещение», а прочувствовать дикую мощь океана и вулканов с комфортом, красивыми фото и человеческим лицом — однозначно рекомендуем Надежду и эту экскурсию!

Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.
Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.
Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.
Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.
Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.
Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.
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Мария
Спасибо гиду Валентину за день, наполненный огромным количеством позитивных эмоций!

Это уровень профессионализма, к которому, мне кажется, стоит стремиться всем, кто работает с людьми. Внимательный, пунктуальный, но при этом совершенно ненавязчивый.
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На индивидуальной экскурсии это особенно ценно — он чувствовал мой ритм: когда ускориться, когда дать отдохнуть, а когда просто помолчать, чтобы я могла насладиться тишиной и видами.

Я успевала вдохнуть воздух Камчатки, осознать, где нахожусь, остановиться и просто замереть от происходящего вокруг.

Виды потрясающие. Камчатка с ним открылась не как набор точек на карте, а как живая, дышащая, величественная земля. Рассказывал интересно, без заученных фраз и без воды — с уважением и любовью к месту.

Программа интересная, для тех, кто путешествует без компании, еще и помощь в создании потрясающих фотографий на долгую память. Моя искренняя благодарность. Желаю процветания!

Спасибо гиду Валентину за день, наполненный огромным количеством позитивных эмоций!
Спасибо гиду Валентину за день, наполненный огромным количеством позитивных эмоций!
Спасибо гиду Валентину за день, наполненный огромным количеством позитивных эмоций!
Спасибо гиду Валентину за день, наполненный огромным количеством позитивных эмоций!
Валентин
Валентин
Ответ организатора:
Благодарю вас, дорогая Мария, за ваш прекрасный отзыв. Было очень приятно познакомиться и показать вам небольшой уголок прекрасной Камчатки🌋. Буду ждать вас снова на нашей загадочной земле, где еще много интересного и захватывающе красиво 😍
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И
Пишу отзыв, спустя несколько дней назад вернувшись с Камчатки.
До поездки сюда я уже побывала на берегах двух океанов – Атлантического и Северного Ледовитого. Но недавнее посещение Халактырского пляжа меня особенно
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впечатлило… Погода 9 марта – слякоть, пасмурно, туман - совсем не благоволила к получению каких-либо удовольствий, именно с таким настроением я села в приехавшую за мной TOYOTу LAND CRUISER.
Но с этого момента все изменилось: во время поездки гиды - Валентин и Надежда - погрузили меня в атмосферу сопричастности этому месту, его истории. Даже был небольшой экстрим, связанный с преодолением заснеженной дороги – для чего Валентин даже подспустил колеса. Надо отметить, он не только эрудированный рассказчик, но классный водитель.
Движение по заснеженной колее так заворожило, что я, выйдя и машины, даже не поняла, что эта черная песчаная полоса впереди отделяет меня от набегающих волн и это - волны ОКЕАНА (!). И даже плакать от восторга захотелось.
От значимости момента. И от неожиданности.
Может быть, это случилось потому, что понятие «Халактырский пляж» - так назывался конечный пункт экскурсии - сначала как-то вытеснило из сознания слово «ОКЕАН»… Кстати, такая «неэкскурсионная» погода, имеет свои преимущества: рядом на пляже, имеющем протяженность 45 км, почти никого не было: Надежда и Валентин тактично предоставили мне наедине общаться с водной стихией, предупредив, что нужно быть готовым к ее «коварству». И действительно, ВОЛНЫ, как живые, подкараулили меня и догнали… Совет «взять с собой запасные носки» оказался весьма кстати.
А потом был чай с местными угощениями – красной рыбой, конфетами из диких ягод, даже настойкой.
… Ну вот я теперь дома, в Пензе, разглядываю фотографии, сделанные самой и Валентином, и думаю, что было бы здорово оказаться еще там летом, полюбоваться ягодным раздольем и чтобы услышать историю Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга…

Пишу отзыв, спустя несколько дней назад вернувшись с Камчатки.
Валентин
Валентин
Ответ организатора:
Дорогая, Ирина! 🌺 Спасибо Вам за замечательный, подробный, тёплый отзыв! Камчатка🌋 прекрасна в любую погоду, а мы только помогаем раскрыть
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ее тайны и даем возможность прикоснуться к её очаровательной красоте, чтобы влюбится навсегда❤️ Ждём Вас обязательно теперь уже летом на продолжение Камчатских историй. 🤗

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М
Шикарная экскурсия, которая превзошла все ожидания!
Хочется выразить огромную благодарность гиду Валентину за эту потрясающую экскурсию на Халактырский пляж! Материал был подан просто шикарно — всё чётко, структурированно и именно к
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месту. Никакой «воды», только самая суть, поданная с такой любовью и увлечённостью, что не заслушаться было невозможно.
Отдельно хочу отметить, что тема экскурсии заинтересовала меня до глубины души, даже несмотря на то, что география — это не мой конёк и даётся она мне непросто. Но здесь всё было рассказано так доступно, так увлекательно, что время пролетело незаметно!
Видно, что гид — настоящий профессионал своего дела, который превосходно разбирается в теме. Чувствуется, что человек постоянно актуализирует свои знания, изучает видео- и фотоматериалы, литературу. Это не просто «заученный текст», а живой, осмысленный рассказ человека, который горит своим делом!
Маршрут был продуман до мелочей: удобно, комфортно — насколько это вообще возможно в условиях камчатского бездорожья. Всё было безопасно, полностью соответствовало описанию экскурсии.
Отдельный восторг вызвала дополнительная услуга — съёмка на квадрокоптере! Это просто must have! Виды с высоты на чёрный песок, волны Тихого океана и величественную камчатскую природу, частью которой мы стали в эти мгновения — это нечто невероятное! Такие кадры останутся в памяти навсегда. Однозначно рекомендую не экономить на этой опции!
Обязательно порекомендую эту экскурсию всем друзьям и знакомым! Это тот опыт, который стоит получить каждому, кто приезжает на Камчатку. Спасибо за незабываемые впечатления! ⭐⭐⭐⭐⭐

Шикарная экскурсия, которая превзошла все ожидания!
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Анджела
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином все прошло на высшем уровне! Интересный рассказ, приятная домашняя атмосфера, большая комфортная машина (что
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важно, ведь мы были зимой, нужен именно такой транспорт), сопровождение" за ручку😂" в местах с трудной проходимостью). Важный и приятный факт. Валентин потрясающий фотограф и видеограф. Сделал классные фото, снял с коптера и смонтировал видео за сутки😍 Ещё приятный ланч на берегу океана с сервировкой. Это просто пушка☺️ Всем советую именно Валентина👌 100% гарантия качества, эмоций, комфорта, безопасности.

Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином+7
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
Были с мамой на экскурсии на Халактырский пляж + Мишенная сопка смотровая. Это потрясающе! С Валентином
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П
Отличная живая экскурсия! Забирают у места ночёвки, по дороге посвящают в историю Камчатки, в том числе с геологической точки зрения.
Всех и вся сфотографировали, вкусной едой и чаем накормили.
Машина очень удобная, все чисто. Водитель-гид прекрасно водит, не укачивало!
Само место конечно волшебное. Тихий океан с мощными волнами, черный песок вокруг и заснеженные вершины.
Отличная живая экскурсия! Забирают у места ночёвки, по дороге посвящают в историю Камчатки, в том числе с геологической точки зрения.
Отличная живая экскурсия! Забирают у места ночёвки, по дороге посвящают в историю Камчатки, в том числе с геологической точки зрения.
Отличная живая экскурсия! Забирают у места ночёвки, по дороге посвящают в историю Камчатки, в том числе с геологической точки зрения.
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