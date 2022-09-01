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Описание
Что вас ожидает
Наедине с Тихим океаном. Добравшись до Халактырского пляжа, мы согреемся чаем с шиповником, который по осени собирался в этих же местах. А затем у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по черному вулканическому песку вдоль Авачинского залива, слушая звуки прибоя. Вы сможете остаться наедине с Тихим океаном и убедиться, что этот пляж — поистине место силы, вдохновения и релакса.
Самое интересное о Камчатке. В пути гид поделится с вами историями о Тихом океане и нашем вулканическом полуострове, о флоре и фауне Камчатки. Поговорим о природных катаклизмах, о формирования береговой линии и ценности чёрного вулканического песка.
Секретная смотровая и не только. Также по дороге мы заберемся на впечатляющую смотровую площадку на высоте 86 метров: приготовьтесь созерцать великолепный вид на Авачинский залив и группу домашних вулканов! А еще вы увидите, где располагалось село Халактырка, пострадавшее от цунами в 1952 году.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Чай на пляже с шиповником включен в стоимость
Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica. Дорога туда-обратно займет у нас около часа, на пляже вы проведете около 2 часов (но ваше время никто строго не лимитирует)
Также при желании мы можем организовать встречу рассвета у океана с бокалом шампанского
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Провели 57 экскурсий для 56 туристов
Всем привет! Мы команда дипломированных гидов на Камчатке. С радостью покажем самые живописные места нашего края и поделимся нескучными историями. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алёна
1 сен 2022
Несмотря на то что это был океан, море тоже присутствовало: море впечатлений. Такого большого солнца я никогда не видела. Пункт "встретить рассвет на пляже "однозначно должен быть с галочкой в списке планов на жизнь, Халактырский пляж для это самое лучшее место, а Валентин – самый лучший исполнитель. Вкусный завтрак (сейчас сижу в аэропорту и не хватает пирожков с вишней и бутербродов с красной рыбкой), рассказы о Камчатке, экскурсия на смотровую с отличным видом на океан и вулканы, приятная беседа и удивительный, завораживающий океан. Полное погружение в чудесный мир региона и большое количество ярких фотоснимков для тёплых воспоминаний. Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию. Это не просто выезд за красивыми снимками, это экскурс в историю и возможность прочувствовать значимость себя, находясь наедине с океаном.
А
Анна
29 авг 2022
Пожалуй, самое яркое и незабываемое впечатление от короткого отпуска на Камчатке - это поездка на Халактырский пляж и встреча рассвета. Наш гид - Валентин, сделал всё, чтобы яркие эмоции и восторг, подобно волнам океана, захлестнули с головой: Это и шикарный пикник, в котором было продумано всё до мелочей, и интересный рассказ об истории Камчатки, и подъем на смотровую площадку с волшебными видами и потрясающие фото, которые сделал Валентин, своей опытной рукой. Пренемпременно рекомендую экскурсию! Сама же жду с нетерпением следующей встречи с Камчаткой😍 и уже знаю у кого буду заказывать все свои поездки по этому загадочному краю 😉
Анастасия
29 авг 2022
Огромное спасибо Валентину. Он влюбит вас в камчатский край. Вы получите сотни потрясающих фотографий: Валентин знает топовые смотровые площадки, невероятные ракурсы. Транспорт прекрасный - машина проходит в самых сложных местах. А в багажнике у Валентина уютная палатка, стулья, стол, обалденные бутерброды с лососем и фирменный ароматный чай с местными ягодами.
Р
Руслан
25 авг 2022
Всем рекомендую этого гида. Остались очень довольны.
А
Александр
25 авг 2022
Не смотря на дождливую погоду и ветер, Экскурсия прошла на «Ура». Валентин интересно рассказал историю данного места, показал отличные обзорные места, поставил шатёр и угостил вкусным чаем с бутербродами)). Океан завораживает!! Спасибо Валентин!! Мы обязательно вернёмся))
Н
Нина
11 авг 2022
Нам очень понравилась поездка, правда был дождь и ветер, но впечатлений море. С Валентином поедем ещё по другим маршрутам в следующий наш приезд.
Ольга
2 авг 2022
большое спасибо гиду Ксении за поездку на Халактырский пляж, все очень хорошо организовано, много информации, поездка оставила незабываемые впечатления!
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