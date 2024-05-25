1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
«Достигнув подножия вулканов Авачинский и Корякский, оценим вблизи грандиозные ландшафты этих многовековых гигантов»
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
32 212₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Вы побываете на Зайкином ключе (Серебряный ручей) с целебной водой, а у моста через реку Паратунка оцените открыточный вид на Вилючинский вулкан»
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Увидеть 8 вулканов с Мишенной сопки»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
«Приготовьтесь промчаться на нарте, которую буксирует снегоход, к подножью действующих вулканов Камчатки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Совершите незабываемое восхождение на вулкан Горелый, искупайтесь в горячих источниках и полюбуйтесь видами Вилючинского перевала
Начало: У вашего отеля
«Я приготовил для вас насыщенный маршрут, сочетающий поездку по перевалу, хайкинг к вершине вулкана, прогулку по пещерам и горячие источники»
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
74 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Увидите, как талые воды со склонов Мутновского вулкана образуют впечатляющий водопад»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
«Подъем на вулкан с опытным проводником»
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
«В путешествии к Вилючинскому вулкану (2173 м) мы поднимемся по горному серпантину на одноимённый перевал, на высоту 900 м, откуда в ясную погоду вам откроется панорамный вид на девять ближайших вулканов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
«Этот горный массив находится на месте древнего разрушенного вулкана»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 41 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
«Вы насладитесь потрясающими видами на вулканы — Вилючинский, Горелый и другие»
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
«🌋 По пути к Дачным источникам вы также осмотрите впечатляющие пейзажи Вилючинского, Горелого и Мутновского вулканов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Вилючинский вулкан и замерзший водопад: незабываемое приключение на Камчатке
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
«Наш путь лежит к снежным вершинам горного перевала, среди которых исполином смотрится Вилючинский вулкан»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Фрирайд с вулканов Камчатки: захватывающее приключение на лыжах
Забудьте о трассах: эксклюзивный фрирайд на Камчатке с восхитительными вулканическими пейзажами
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
«Мы встретим вас в Петропавловске и отправимся к вулкану на снегоходе и прицепленным к ним нартам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 30 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
«Увидим камчатские сопки и долину реки Паратунка, исполинский Вилючинский вулкан и одноименный замерзший водопад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Оценим с 50-метровой высоты окрестности Тихого океана, Авачинского залива и домашних вулканов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Камчатка с высоты: захватывающее восхождение к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
«Когда закончится дорога, продолжим путь по руслу сухой реки (17 км) — к подножию Авачинского и Корякского вулканов»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Начало: по месту проживания
«В непосредственной близости вы увидите Авачинский и Корякский вулканы»
Расписание: ежедневно в 10:00
5 авг в 10:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Вулкан Мутновский «Дачные источники»: экскурсия на Камчатке, которая запомнится навсегда
Почувствуйте дыхание Камчатки, посетив уникальные «Дачные источники» на Вулкане Мутновский. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У Вашего отеля
«На обратном пути мы заедем на величественный водопад «Спокойный», находящейся у подножья вулкана «Вилючинский»»
Расписание: Выезд в 7 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 40 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тихий океан и вулканы Камчатки: незабываемая экскурсия на Халактырский пляж
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки: черный песок Халактырского пляжа, величественные вулканы и чай на берегу Тихого океана
Начало: У Вашего отеля
«Со смотровой открывается великолепный панорамный вид на домашние вулканы — Корякский, Авачинский, Козельский, на Авачинский залив и на Тихий океан»
Расписание: Выезд в 10 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
22 часа
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Начало: Г. Петропавловск - Камчатский
«Что вас ожидает: День 1: Восхождение на вулкан Горелый Ранний выезд из г»
Расписание: 22.07.2023 - 24.07.2023 / 07.08.2023 - 09.08.2023 / 23.08.2023 - 25.08
13 июля в 07:00
17 июля в 07:00
32 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
«На западной стороне Корякского вулкана, кроме реки Дремучей, есть пять удивительных озёр»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие к Козельскому вулкану с пикником: незабываемое приключение
Покорите Козельский вулкан на комфортабельном автомобиле. Вас ждут впечатляющие виды, чистый воздух и пикник со свежей красной рыбой
«Козельский вулкан поразит вас неповторимым ландшафтом — россыпями шлака на отвесных скалах, вулканическими бомбами, ледниками и снежниками, высокогорной растительностью»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от 28 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
«Остановки на смотровых площадках по пути к подножью вулкана»
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Начало: Ул. Пограничная, 87, Петропавловск-Камчатский
«Не каждый в состоянии подняться на высокие вулканы, а наблюдать их редкие извержения и подавно удается лишь немногим счастливцам»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
38 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Вулкан Горелый: «40.000 лет спустя»
Начало: Ленинградская улица, 87, Петропавловск
«Вулкан Горелый — лучший выбор для интересного похода всей семьей»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
38 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
16 часов
Авачинский вулкан: «Восхождение на Камчатский Везувий»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«Скульптор, который выточил сей монумент, зовется Авачинским вулканом, а детище его называют Жандармом»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
32 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: «На краю земли»
Начало: Ул. Пограничная, 87
«Редкий черный песок, удивительный растительный мир и живописный вид на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы, что открывается с береговой линии, создает идеальные условия для умиротворяющего отдыха и релаксации»
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
«Начнем путь к подножию действующего Авачинского вулкана через лесополосу по Сухой речке с плавным подъёмом на плато (900 метров н»
18 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
«По пути полюбуемся прекрасными видами на океан, город и вулканы Корякский, Вилючинский, Горелый, Мутновский, Опала»
29 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
«С источников вам откроются красивые виды на окрестности — сопку Бархатную и Вилючинский вулкан»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Медвежье сафари у Толмачевского озера
Начало: Петропавловск-Камчатский или Елизово
«По дороге к нашему главному пункту назначения вы увидите камчатские леса с густой растительностью, нерестовые реки, заснеженные горы, вулкан Опала, трехсотлетнюю березу, у которой сделаем остановку, озеро с плавающими островками»
Расписание: Ежедневно в 8:00
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 45 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Увидеть город исторический и современный, покорить сопку Мишенная и полюбоваться вулканами
Начало: У вашего отеля
«) самую высокую точку в черте города — сопку Мишенная, откуда открывается лучший вид на противоположный берег Авачинской бухты, вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский и Осадчий, горизонт Халактырского пляжа и мыс Налычева»
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
13 571₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Комфортабельный трансфер аэропорт - Петропавловск-Камчатский: ваш выбор
Встреча в аэропорту Камчатки с табличкой, помощь с багажом и комфортный переезд до вашего назначения
«По пути вы увидите Авачинско-Корякскую группу вулканов, узнаете, почему их называют домашними»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия к вулканам Камчатки: лавовая падь и озеро Котельное
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера
Начало: У вашего места проживания в Петропавловске-Камчатс...
«За ней мы поедем к Авачинскому вулкану — одному из мощнейших на Камчатке»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
21 850₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
Ощутить мощь Тихого океана и погреться в оздоровительных термальных бассейнах
Начало: У места вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Затем нас ждёт несложный подъём на Халактырскую скалу, откуда открывается удивительный вид на побережье и три вулкана: Корякский, Авачинский, Козельский»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
«Остановимся на мосту через реку Паратунка, откуда открывается великолепный вид на вулкан Вилючинский»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 6499058 491₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Исследовать горное плато и древнюю кальдеру с пещерами и озёрами
«Расположенный на юге Камчатки вулкан Горелый возвышается на 1829 м и может похвастаться солидным возрастом — более 2 000 лет»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
Полюбоваться невероятной камчатской природой и обрести гармонию в живописном месте
Начало: По договорённости
«По сухому руслу мы поедем к подножию действующего вулкана Авачинский»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна25 мая 2024Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
- ДДарья24 мая 2024Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
- ТТатьяна15 мая 2024Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.
- ВВалерия15 мая 2024Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.
- ЕЕлена12 мая 2024Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
- ИИлья10 мая 2024Интересная экскурсия. Большое спасибо нашему гиду Валентину за подробный рассказ об этом потрясающем регионе. Ужин на берегу океана был великолепен.
- ММихаил4 мая 2024Всем привет Расписывать много не буду,но то что получил море эмоций это да
- ВВалентина2 мая 2024В конце апреля 2024г. мы посетили Камчатку. Нашим гидом по этому необыкновенному краю Евразии был Валентин Мулюкин. С ним мы
- ДДарт25 апреля 2024В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
- ЮЮлия23 апреля 2024Благодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулкан. Оперативно довез до пункта назначения, рассказывая детали о поездке. Делал
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