Экскурсии к вулкану из Камчатки

Найдено 40 экскурсий в категории «Вулканы» на Камчатке, цены от 6 670 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
«Достигнув подножия вулканов Авачинский и Корякский, оценим вблизи грандиозные ландшафты этих многовековых гигантов»
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
32 212 за всё до 4 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Вы побываете на Зайкином ключе (Серебряный ручей) с целебной водой, а у моста через реку Паратунка оцените открыточный вид на Вилючинский вулкан»
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Увидеть 8 вулканов с Мишенной сопки»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия к Авачинскому вулкану
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
«Приготовьтесь промчаться на нарте, которую буксирует снегоход, к подножью действующих вулканов Камчатки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Совершите незабываемое восхождение на вулкан Горелый, искупайтесь в горячих источниках и полюбуйтесь видами Вилючинского перевала
Начало: У вашего отеля
«Я приготовил для вас насыщенный маршрут, сочетающий поездку по перевалу, хайкинг к вершине вулкана, прогулку по пещерам и горячие источники»
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
74 400 за всё до 3 чел.
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Увидите, как талые воды со склонов Мутновского вулкана образуют впечатляющий водопад»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800 за всё до 6 чел.
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
«Подъем на вулкан с опытным проводником»
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340 за всё до 4 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
«В путешествии к Вилючинскому вулкану (2173 м) мы поднимемся по горному серпантину на одноимённый перевал, на высоту 900 м, откуда в ясную погоду вам откроется панорамный вид на девять ближайших вулканов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300 за всё до 6 чел.
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
«Этот горный массив находится на месте древнего разрушенного вулкана»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 41 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
«Вы насладитесь потрясающими видами на вулканы — Вилючинский, Горелый и другие»
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000 за человека
На снегоходе - к Дачным источникам
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
«🌋 По пути к Дачным источникам вы также осмотрите впечатляющие пейзажи Вилючинского, Горелого и Мутновского вулканов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000 за человека
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Вилючинский вулкан и замерзший водопад: незабываемое приключение на Камчатке
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
«Наш путь лежит к снежным вершинам горного перевала, среди которых исполином смотрится Вилючинский вулкан»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
Фрирайд с вулканов
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Фрирайд с вулканов Камчатки: захватывающее приключение на лыжах
Забудьте о трассах: эксклюзивный фрирайд на Камчатке с восхитительными вулканическими пейзажами
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
«Мы встретим вас в Петропавловске и отправимся к вулкану на снегоходе и прицепленным к ним нартам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 30 000 за всё до 2 чел.
На снегоходе к Мутновскому вулкану
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
«Увидим камчатские сопки и долину реки Паратунка, исполинский Вилючинский вулкан и одноименный замерзший водопад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000 за человека
Камчатка: путешествие на край Евразии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Оценим с 50-метровой высоты окрестности Тихого океана, Авачинского залива и домашних вулканов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500 за всё до 6 чел.
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Камчатка с высоты: захватывающее восхождение к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
«Когда закончится дорога, продолжим путь по руслу сухой реки (17 км) — к подножию Авачинского и Корякского вулканов»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 4 чел.
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
❄️ На снегоходах
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Начало: по месту проживания
«В непосредственной близости вы увидите Авачинский и Корякский вулканы»
Расписание: ежедневно в 10:00
5 авг в 10:00
12 000 за человека
Авачинский перевал, экструзия «Верблюд» плюс Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Вулкан Мутновский «Дачные источники»: экскурсия на Камчатке, которая запомнится навсегда
Почувствуйте дыхание Камчатки, посетив уникальные «Дачные источники» на Вулкане Мутновский. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У Вашего отеля
«На обратном пути мы заедем на величественный водопад «Спокойный», находящейся у подножья вулкана «Вилючинский»»
Расписание: Выезд в 7 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 40 000 за всё до 3 чел.
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Индивидуальная
4 часа
Тихий океан и вулканы Камчатки: незабываемая экскурсия на Халактырский пляж
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки: черный песок Халактырского пляжа, величественные вулканы и чай на берегу Тихого океана
Начало: У Вашего отеля
«Со смотровой открывается великолепный панорамный вид на домашние вулканы — Корякский, Авачинский, Козельский, на Авачинский залив и на Тихий океан»
Расписание: Выезд в 10 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Индивидуальная
22 часа
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Начало: Г. Петропавловск - Камчатский
«Что вас ожидает: День 1: Восхождение на вулкан Горелый Ранний выезд из г»
Расписание: 22.07.2023 - 24.07.2023 / 07.08.2023 - 09.08.2023 / 23.08.2023 - 25.08
13 июля в 07:00
17 июля в 07:00
32 000 за человека
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
«На западной стороне Корякского вулкана, кроме реки Дремучей, есть пять удивительных озёр»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000 за человека
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие к Козельскому вулкану с пикником: незабываемое приключение
Покорите Козельский вулкан на комфортабельном автомобиле. Вас ждут впечатляющие виды, чистый воздух и пикник со свежей красной рыбой
«Козельский вулкан поразит вас неповторимым ландшафтом — россыпями шлака на отвесных скалах, вулканическими бомбами, ледниками и снежниками, высокогорной растительностью»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от 28 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
«Остановки на смотровых площадках по пути к подножью вулкана»
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750 за человека
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Начало: Ул. Пограничная, 87, Петропавловск-Камчатский
«Не каждый в состоянии подняться на высокие вулканы, а наблюдать их редкие извержения и подавно удается лишь немногим счастливцам»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
38 000 за всё до 4 чел.
Вулкан Горелый: «40.000 лет спустя»
Индивидуальная
12 часов
Вулкан Горелый: «40.000 лет спустя»
Начало: Ленинградская улица, 87, Петропавловск
«Вулкан Горелый — лучший выбор для интересного похода всей семьей»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
38 000 за всё до 4 чел.
Авачинский вулкан: «Восхождение на Камчатский Везувий»
Индивидуальная
16 часов
Авачинский вулкан: «Восхождение на Камчатский Везувий»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«Скульптор, который выточил сей монумент, зовется Авачинским вулканом, а детище его называют Жандармом»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
32 000 за всё до 5 чел.
Халактырский пляж: «На краю земли»
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: «На краю земли»
Начало: Ул. Пограничная, 87
«Редкий черный песок, удивительный растительный мир и живописный вид на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы, что открывается с береговой линии, создает идеальные условия для умиротворяющего отдыха и релаксации»
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000 за всё до 4 чел.
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
«Начнем путь к подножию действующего Авачинского вулкана через лесополосу по Сухой речке с плавным подъёмом на плато (900 метров н»
18 500 за человека
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
❄️ На снегоходах
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
«По пути полюбуемся прекрасными видами на океан, город и вулканы Корякский, Вилючинский, Горелый, Мутновский, Опала»
29 500 за человека
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
«С источников вам откроются красивые виды на окрестности — сопку Бархатную и Вилючинский вулкан»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Медвежье сафари у Толмачевского озера
Индивидуальная
12 часов
Медвежье сафари у Толмачевского озера
Начало: Петропавловск-Камчатский или Елизово
«По дороге к нашему главному пункту назначения вы увидите камчатские леса с густой растительностью, нерестовые реки, заснеженные горы, вулкан Опала, трехсотлетнюю березу, у которой сделаем остановку, озеро с плавающими островками»
Расписание: Ежедневно в 8:00
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 45 000 за всё до 3 чел.
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Увидеть город исторический и современный, покорить сопку Мишенная и полюбоваться вулканами
Начало: У вашего отеля
«) самую высокую точку в черте города — сопку Мишенная, откуда открывается лучший вид на противоположный берег Авачинской бухты, вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский и Осадчий, горизонт Халактырского пляжа и мыс Налычева»
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
13 571 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Комфортабельный трансфер аэропорт - Петропавловск-Камчатский: ваш выбор
Встреча в аэропорту Камчатки с табличкой, помощь с багажом и комфортный переезд до вашего назначения
«По пути вы увидите Авачинско-Корякскую группу вулканов, узнаете, почему их называют домашними»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 670 за всё до 5 чел.
К подножию вулкана: лавовая падь + озеро Котельное
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия к вулканам Камчатки: лавовая падь и озеро Котельное
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера
Начало: У вашего места проживания в Петропавловске-Камчатс...
«За ней мы поедем к Авачинскому вулкану — одному из мощнейших на Камчатке»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
21 850 за всё до 7 чел.
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
Ощутить мощь Тихого океана и погреться в оздоровительных термальных бассейнах
Начало: У места вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Затем нас ждёт несложный подъём на Халактырскую скалу, откуда открывается удивительный вид на побережье и три вулкана: Корякский, Авачинский, Козельский»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
«Остановимся на мосту через реку Паратунка, откуда открывается великолепный вид на вулкан Вилючинский»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 6499058 491 за всё до 6 чел.
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Исследовать горное плато и древнюю кальдеру с пещерами и озёрами
«Расположенный на юге Камчатки вулкан Горелый возвышается на 1829 м и может похвастаться солидным возрастом — более 2 000 лет»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 5 чел.
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
Полюбоваться невероятной камчатской природой и обрести гармонию в живописном месте
Начало: По договорённости
«По сухому руслу мы поедем к подножию действующего вулкана Авачинский»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
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    очень заботливым человеком. Несмотря на хорошую погоду в городе, на верхней точке перевала был туман… Там не то, что вулкан, иной раз и машину не было видно! Павел любезно согласился расширить нашу поездку до "Дачных источников", и не зря - малая долина гейзеров великолепна. И самое главное - на обратном пути туман рассеялся, а Вилючинский вулкан открылся нам во всей своей красе🥰

    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.
  • В
    Валерия
    15 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.
    Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
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    вы собираетесь на экскурсию с Сергеем и его командой Олегом и Андреем. Путешествие по снежной пустыне к Дачным источникам, переезд к Опасному каньону и парящему Мутковскому вулкану вас точно не оставят равнодушным. Минимум пеших переходов. Ребята позаботились и об обуви, и о перекусе с ароматный чаем. Все учтено, чтоб получить максимальное удовольствие. Отдельное спасибо Сергею за душевность и помощь в решении наших неурядиц.

  • И
    Илья
    10 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    Интересная экскурсия. Большое спасибо нашему гиду Валентину за подробный рассказ об этом потрясающем регионе. Ужин на берегу океана был великолепен.
  • М
    Михаил
    4 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    Всем привет Расписывать много не буду,но то что получил море эмоций это да
    Всем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем привет
  • В
    Валентина
    2 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    В конце апреля 2024г. мы посетили Камчатку. Нашим гидом по этому необыкновенному краю Евразии был Валентин Мулюкин. С ним мы
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    увидели всю красоту Тихого океана, побывав на Халактырском пляже с черным песком вулканического происхождения. Поднимались на Вилючинский перевал, его высота 900 метров, над уровнем моря. К сожалению, из-за ветреной погоды, нам не удалось разглядеть всю гряду вулканов, но впечатления от увиденного, были незабываемые! А ещё, мы посетили дикие Верхне-Паратунские термальные источники, которые расположены на сопке Горячей. Там мы насладились не только купанием в тёплых водах, но и видами Паратунской низменности, которую обрамляют конусы вулканического происхождения. Мы посетили не одну смотровую площадку, поднимаясь на вершину Мишенной сопки, откуда открывается шикарный вид на Авачинскую бухту! Мы были во всех трех бухтах Авачинской губы. Сделали фотографии на фоне кекура Чертов палец. На протяжении всего нашего путешествия, Валентин фотографировал нас на свой телефон, кадры получались – огонь! Сами бы мы никогда не додумались до таких оригинальных снимков! По дороге к тому или иному объекту, заявленному в экскурсии, Валентин рассказывал нам об истории своего края, в общем, нам не приходилось скучать! На границе Авачинской бухты и Тихого океана, перед нами, во всей красе, на фоне заснеженного Вилючинского вулкана, стояли скалы Три брата-уникальное природное явление со своей легендой. За этой красотой мы наблюдали с благоустроенной смотровой площадки. Валентин накрывал нам шикарные столы, угощал вкусными местными деликатесами, выпечкой, сладостями, поил шампанским. На столе была скатерть, плетеные салфетки, стеклянные бокалы, горячий чай с шиповником и брусникой подавался в индивидуальных термокружках. Не обошлось и без оригинальной салфетницы!) Всем нам были предложены комфортные стулья для пикника, одеяла и пледы для комфортных посиделок, то на берегу моря, то у подножия вулкана. Валентин, мы не прощаемся с Вами, а говорим Вам - ДО СВИДАНИЯ! Спасибо за тёплый прием и радушие!!!

  • Д
    Дарт
    25 апреля 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
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    меня неплохое знание матчасти, но Сергей помог мне расширить их и систематизировать. Помимо этого Сергей очень мобилен: в силу (отсутствия) своей физподготовки финальную часть маршрута я не стал проходить, дабы избежать проблем себе и гиду. Сергей предложил альтернативный вариант, а также пообещал указать этот момент в описании маршрута. Кроме того, Сергей подстраивался под наши хотелки прямо во время маршрута: нашли информацию в путеводители про геотермальную станцию - заедем, надо пофоткаться с елизовским монументов с мишками - да нет проблем. В итоге 7 часов превратились почти в 10, но стоимость не изменилась. В общем, если вы готовы получить дозу дофамина и серотонина без регистраций и СМС, а также закрыть мечту детства и покататься на монстер-траке - вам сюда. 10 Звезд Смерти из 10!

  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
    Благодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулкан. Оперативно довез до пункта назначения, рассказывая детали о поездке. Делал
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    остановки по нашей просьбе и рекомендовал, где лучше выбрать места для обзора и фото. Дополнил экскурсию поездкой на Дачные источники, купанием в горячих источниках и пикником. Все прошло на ура, все остались максимально довольны! Егор профессиональный гид на Камчатке, любящий и знающий свое дело на 100% рекомендуем гида для всех туристов.

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Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вулканы»

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  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
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