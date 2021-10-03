Фантастическая Камчатка со всех сторон!

Сопка Мишенная, мыс Маячный, Халактырский пляж: максимум впечатлений в поездке на внедорожнике

5
2 отзыва
За один день вы объедете лучшие смотровые, бухты и мысы в окрестностях Петропавловска-Камчатского.

Увидите обрывистые скалы, понаблюдаете за птичьими базарами, полюбуетесь берегом Тихого океана и отведаете сочной вороники.

А по пути я буду рассказывать о сказочной камчатской природе, представителях местной фауны и нерукотворных памятниках, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!
Фантастическая Камчатка со всех сторон!

Что вас ожидает

Впечатляющие виды с Мишенной сопки

С высшей точки города вам откроется круговой обзор на все домашние вулканы: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик, Ааг. С противоположной части Авачинской бухты предстанут силуэты Вилючинского, Мутновского и Горелого вулканов, город моряков-подводников Вилючинск и полуостров Рыбачий, с обратной стороны которого расположились военные части с пирсами и атомными подводными лодками, а также множество бухт и мысов, к которым вы направитесь далее.

Живописный маршрут к полуострову Завойко

Вы посетите бухту Малая Лагерная, заберетесь на обрывистые скалы мыса Первый утес, а затем проедете по берегу Большой Лагерной и подниметесь к скалам Второго утеса, где увидите первый птичий базар. Также вы откроете яркие панорамы в районе мыса Вилкова с видом на Шлюпочную бухту и скалы Три брата. А после отправитесь к двум смотровым: «дикой» и «с сердечком».

Одна из лучших смотровых на маршруте

Добравшись до горы Маячная, вы окинете взглядом новые вдохновляющие пейзажи окрестностей. Правда, машина останется перед крутым каменистым подъемом, так что пятиминутного восхождение не избежать. Но результат того стоит! Далее вы переедете к дальней точке маршрута — мысу Маячный, на котором понаблюдаете за птицами и сможете сделать много красивых фотографий.

И снова бухты, скалы, мысы.

Начинаем обратный путь, но вам еще предстоит посетить, при сухой дороге, бухту Шлюпочная, по которой вы прогуляетесь и рассмотрите вблизи скалы Три Брата (региональный памятник природы, особо охраняемая территория Камчатки). Кроме того, я отвезу вас к мысу Вертикальный с видом на бухту Приливная, где вас снова встретят колонии птиц.

Халактырский пляж и тихоокеанские просторы

Через смотровую на Высотной с видом на центр города вы направитесь к океану. Дорога будет непростой: вы подниметесь на сопку Толстый мыс по старой дороге, ведущей к заброшенной военной части; посетите панорамные точки; совершите крутые спуски и, наконец, выйдете в «центральной части» Халактырского пляжа. Здесь вы понаблюдаете за серфингистами, сделаете фактурные снимки на фоне океана и черного песка, которого наберете на память в свою обувь. А еще угоститесь ягодами шикши и подниметесь на Халактырские скалы за новой порцией потрясающих камчатских пейзажей.

В Петропавловск-Камчатский вы вернетесь лесами и полями, с преодолением вброд реки, проедете через п. Заозерный и Дальний, мимо Халактырского озера. Но при желании можно будет вернуться той же дорогой, которой приехали — вдоль берега океана.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута 150 км, продолжительность — от 8 до 10 часов
  • Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport (есть детские автокресла)
  • С собой можно взять чай и легкий перекус, устроить пикник в любом понравившемся вам месте или либо заехать в середине программы в шашлычку

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Владислав
Владислав
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.
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2 настоящих отзыва от туристов

Е
3 окт 2021
Камчатка действительно фантастический регион. И Владислав ее показал просто прекрасно. Спасибо ему большое. Без него я бы столько не увидела и не узнала
Р
6 сен 2021
Ездили парой, всё очень понравилось, маршрут, динамика, интересность.

Владислав, отличный гид, знает и любит Камчатку.
Персональный подход и адаптивность, порадовали.

Рекомендую экскурсии с ним! До встречи!:)

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