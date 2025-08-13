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Фантастическая Камчатка со всех сторон

Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Вас ждет уникальное путешествие по живописным местам Камчатки. Начнем с Мишенной сопки, откуда открывается завораживающий вид на вулканы и Авачинскую бухту.

После мы отправимся к полуострову Завойко, где вас встретят бухта
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Малая Лагерная и мыс Первый утес с его впечатляющими обрывами.

На пути к скалам Второго утеса вы увидите птичьи базары и насладитесь панорамами Шлюпочной бухты и скал «Три брата».

Гора Маячная подарит новые виды на окрестности, а мыс Маячный позволит наблюдать за птицами и сделать незабываемые фотографии. Возвращаясь, мы посетим бухту Шлюпочная и мыс Вертикальный. Завершит наш маршрут Халактырский пляж, где вы сможете по-настоящему ощутить мощь Тихого океана.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Камчаткой, ее неповторимой природой и культурным наследием. Забронируйте свое приключение и погрузитесь в мир дикой красоты и первозданной чистоты

5
34 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Уникальные виды на вулканы
  • 🐦 Наблюдение за птицами
  • 🌊 Прогулки по бухтам и мысам
  • 📸 Фотосессии на фоне природы
  • 🍇 Дегустация местных ягод
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время на Камчатке наиболее комфортная погода, позволяющая насладиться всеми прелестями маршрута без излишних трудностей. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, но могут быть более прохладными и дождливыми. В остальное время года погода может быть слишком суровой для комфортного отдыха, однако для любителей экстремальных условий всегда найдётся возможность оценить суровую красоту Камчатки.
Сейчас август — это идеальное время.
Фантастическая Камчатка со всех сторон
Фантастическая Камчатка со всех сторон
Фантастическая Камчатка со всех сторон

Что можно увидеть

  • Мишенная сопка
  • Авачинская бухта
  • Мыс Первый утес
  • Скалы Три брата
  • Халактырский пляж

Описание экскурсии

Впечатляющие виды с Мишенной сопки

С высшей точки города вам откроется круговой обзор на все домашние вулканы: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик, Ааг. С противоположной части Авачинской бухты предстанут силуэты Вилючинского, Мутновского и Горелого вулканов, город моряков-подводников Вилючинск и полуостров Рыбачий, с обратной стороны которого расположились военные части с пирсами и атомными подводными лодками, а также множество бухт и мысов, к которым вы направитесь далее.

Живописный маршрут к полуострову Завойко

Вы посетите бухту Малая Лагерная, заберетесь на обрывистые скалы мыса Первый утес, а затем проедете по берегу Большой Лагерной и подниметесь к скалам Второго утеса, где увидите первый птичий базар. Также вы откроете яркие панорамы в районе мыса Вилкова с видом на Шлюпочную бухту и скалы Три Брата. А после отправитесь к двум смотровым: «дикой» и «с сердечком».

Одна из лучших смотровых на маршруте

Добравшись до горы Маячная, вы окинете взглядом новые вдохновляющие пейзажи окрестностей. Правда, машина останется перед крутым каменистым подъемом, так что пятиминутного восхождение не избежать. Но результат того стоит! Далее вы переедете к дальней точке маршрута — мысу Маячный, на котором понаблюдаете за птицами и сможете сделать много красивых фотографий.

И снова бухты, скалы, мысы!

Начинаем обратный путь, но вам еще предстоит посетить, при сухой дороге, бухту Шлюпочная, по которой вы прогуляетесь и рассмотрите вблизи скалы Три Брата (региональный памятник природы, особо охраняемая территория Камчатки). Кроме того, я отвезу вас к мысу Вертикальный с видом на бухту Приливная, где вас снова встретят колонии птиц.

Халактырский пляж и тихоокеанские просторы

Через смотровую на Высотной с видом на центр города вы направитесь к океану. Дорога будет непростой: вы подниметесь на сопку Толстый мыс по старой дороге, ведущей к заброшенной военной части; посетите панорамные точки; совершите крутые спуски и, наконец, выйдете в «центральной части» Халактырского пляжа. Здесь вы понаблюдаете за серфингистами, сделаете фактурные снимки на фоне океана и черного песка, которого наберете на память в свою обувь. А еще угоститесь ягодами шикши и подниметесь на Халактырские скалы за новой порцией потрясающих камчатских пейзажей.

В Петропавловск-Камчатский вы вернетесь лесами и полями, с преодолением вброд реки, проедете через п. Заозерный и Дальний, мимо Халактырского озера. Но при желании можно будет вернуться той же дорогой, которой приехали — вдоль берега океана.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута 150 км, продолжительность — от 8 до 10 часов
  • Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport (есть детские автокресла)
  • С собой можно взять чай и легкий перекус, устроить пикник в любом понравившемся вам месте или либо заехать в середине программы в шашлычку

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1901 туриста
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
Алексей
Одно из лучших наших путешествий было с Владиславом. Мы брали у него сразу несколько экскурсий. Всё показал, рассказал, дал советы по посещению интересных мест самостоятельно, где-то поспорил с нами о
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жизни. Поил чаем, когда уставали и подстегивал идти дальше, когда не хотелось и благодаря этому мы увидели много интересного и у нас получились шикарные фото. Настоящие индивидуальные экскурсии с подходом к каждому в группе. Вспоминаем с теплотой. Спасибо!

Одно из лучших наших путешествий было с Владиславом. Мы брали у него сразу несколько экскурсий. Всё
Одно из лучших наших путешествий было с Владиславом. Мы брали у него сразу несколько экскурсий. Всё
Одно из лучших наших путешествий было с Владиславом. Мы брали у него сразу несколько экскурсий. Всё
Одно из лучших наших путешествий было с Владиславом. Мы брали у него сразу несколько экскурсий. Всё
Одно из лучших наших путешествий было с Владиславом. Мы брали у него сразу несколько экскурсий. Всё
Одно из лучших наших путешествий было с Владиславом. Мы брали у него сразу несколько экскурсий. Всё
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Надежда
Замечательная экскурсия! Владислав - знающий и любящий свой край человек, увлекательно рассказывает интересные факты из разных областей: и история, и геология, и ботаника, широта его кругозора просто поражает! Ответил на
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все вопросы пятилетней дочки из серии «а это что за цветочек?», помог ей собрать букетик 😁 Маршрут продуман до мелочей, чувствуется ответственный и внимательных подход к делу, очень порадовало наличие бинокля и пикник на берегу океана, спасибо!)) кроме того, Владислав рекомендует, где лучше остановиться для фото и сам отлично фотографирует, на память остались потрясающие кадры!
Рекомендую экскурсию всем, кто хочет не просто посмотреть красоты окрестностей Петропавловска-Камчатского, но и узнать много интересного и отлично провести время!

Замечательная экскурсия! Владислав - знающий и любящий свой край человек, увлекательно рассказывает интересные факты из разных
Замечательная экскурсия! Владислав - знающий и любящий свой край человек, увлекательно рассказывает интересные факты из разных
Замечательная экскурсия! Владислав - знающий и любящий свой край человек, увлекательно рассказывает интересные факты из разных
Замечательная экскурсия! Владислав - знающий и любящий свой край человек, увлекательно рассказывает интересные факты из разных
Замечательная экскурсия! Владислав - знающий и любящий свой край человек, увлекательно рассказывает интересные факты из разных
Замечательная экскурсия! Владислав - знающий и любящий свой край человек, увлекательно рассказывает интересные факты из разных
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Тимофей
Восторг! На Камчатке были первый раз. Очень повезло, что выбрали в качестве гида Владислава. Владислав не только показал удивительной красоты места, но и рассказал об особенностях местности, флоры и фауны,
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поделился интересными фактами. Мы задавали много вопросов (даже про укрепление домов) и получили развернутые ответы. Наш маршрут был увлекательными, в дороге усталость не ощущалась, так же у нас был вкусный перекус с шикарным видом! Хочется отметить подготовку Владислава к экскурсии (машина полностью подготовлена, с собой было все необходимое при возникновении любых ситуации). Рекомендуем!

Восторг! На Камчатке были первый раз. Очень повезло, что выбрали в качестве гида Владислава. Владислав не
Восторг! На Камчатке были первый раз. Очень повезло, что выбрали в качестве гида Владислава. Владислав не
Восторг! На Камчатке были первый раз. Очень повезло, что выбрали в качестве гида Владислава. Владислав не
Восторг! На Камчатке были первый раз. Очень повезло, что выбрали в качестве гида Владислава. Владислав не
Восторг! На Камчатке были первый раз. Очень повезло, что выбрали в качестве гида Владислава. Владислав не
Восторг! На Камчатке были первый раз. Очень повезло, что выбрали в качестве гида Владислава. Владислав не
Восторг! На Камчатке были первый раз. Очень повезло, что выбрали в качестве гида Владислава. Владислав не
Восторг! На Камчатке были первый раз. Очень повезло, что выбрали в качестве гида Владислава. Владислав не
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Владимир
Экскурсия Фантастическая Камчатка с Владиславом превзошла наши ожидания. Уникальные места Камчатки, интересный маршрут, познавательные рассказы и комментарии гида, профессионально построенный маршрут, пунктуальность и непринужденность - все это впечатлило на долгое
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время. Путешествие в Владиславом раскрыло неповторимый дух Камчатки, нежность и суровость, красоту ее природы. Рекомендую даннную уникальную экскурсию с Владиславом всем, кто любит природу, интересуется "краем света" где начинается Россия - Камчаткой!

Экскурсия Фантастическая Камчатка с Владиславом превзошла наши ожидания. Уникальные места Камчатки, интересный маршрут, познавательные рассказы и
Экскурсия Фантастическая Камчатка с Владиславом превзошла наши ожидания. Уникальные места Камчатки, интересный маршрут, познавательные рассказы и
Экскурсия Фантастическая Камчатка с Владиславом превзошла наши ожидания. Уникальные места Камчатки, интересный маршрут, познавательные рассказы и
Экскурсия Фантастическая Камчатка с Владиславом превзошла наши ожидания. Уникальные места Камчатки, интересный маршрут, познавательные рассказы и
Экскурсия Фантастическая Камчатка с Владиславом превзошла наши ожидания. Уникальные места Камчатки, интересный маршрут, познавательные рассказы и
Экскурсия Фантастическая Камчатка с Владиславом превзошла наши ожидания. Уникальные места Камчатки, интересный маршрут, познавательные рассказы и
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Ольга
Если вы хотите получить за один день как можно больше впечатлений, то вам сюда. Название экскурсии соответствует увиденному: мы побывали на всех топовых локациях в окресности города. Это благодаря грамотно спланированному маршруту. Прогулка получилась инересной и насыщенной: мы увидели фантастической красоты природу, великолепные виды, наелись брусники и шикши, узнали секрет вулканического песка на Халактырском пляже… Спасибо Владиславу за замечательный день!
Если вы хотите получить за один день как можно больше впечатлений, то вам сюда. Название экскурсии
Если вы хотите получить за один день как можно больше впечатлений, то вам сюда. Название экскурсии
Если вы хотите получить за один день как можно больше впечатлений, то вам сюда. Название экскурсии
Если вы хотите получить за один день как можно больше впечатлений, то вам сюда. Название экскурсии
Если вы хотите получить за один день как можно больше впечатлений, то вам сюда. Название экскурсии
Если вы хотите получить за один день как можно больше впечатлений, то вам сюда. Название экскурсии
Если вы хотите получить за один день как можно больше впечатлений, то вам сюда. Название экскурсии
Если вы хотите получить за один день как можно больше впечатлений, то вам сюда. Название экскурсии+2
Если вы хотите получить за один день как можно больше впечатлений, то вам сюда. Название экскурсии
Если вы хотите получить за один день как можно больше впечатлений, то вам сюда. Название экскурсии
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Е
Владислав - отличный гид, преданный своей профессии и краю. Также он замечательный рассказчик, узнали для себя много интересного и нового, и просто хорошо провели время в компании с приятным человек.
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Посетили все запланированные локации, налюбовались видами с различных смотровых площадок, с мыса Маячный даже увидели нерп и охотящихся касаток. На одну из смотровых площадок, расположенную на скале, пришлось взбираться по крутому склону. Несмотря на то, что наша группа не очень подготовлена физически, кроме того, с нами было двое пенсионеров, все прошло отлично, поскольку Владислав объяснял, как правильно идти.
Приятно, когда в поездках встречаешь таких людей, способных заразить восторгом всех окружающих. Жалеем только об одном - все остальные дни нашего пребывания он был занят, и мы не смогли посетить с ним другие места)

Владислав - отличный гид, преданный своей профессии и краю. Также он замечательный рассказчик, узнали для себя
Владислав - отличный гид, преданный своей профессии и краю. Также он замечательный рассказчик, узнали для себя
Владислав - отличный гид, преданный своей профессии и краю. Также он замечательный рассказчик, узнали для себя
Владислав - отличный гид, преданный своей профессии и краю. Также он замечательный рассказчик, узнали для себя
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Входит в следующие категории Камчатки

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