Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время на Камчатке наиболее комфортная погода, позволяющая насладиться всеми прелестями маршрута без излишних трудностей. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, но могут быть более прохладными и дождливыми. В остальное время года погода может быть слишком суровой для комфортного отдыха, однако для любителей экстремальных условий всегда найдётся возможность оценить суровую красоту Камчатки.

Вас ждет уникальное путешествие по живописным местам Камчатки. Начнем с Мишенной сопки, откуда открывается завораживающий вид на вулканы и Авачинскую бухту.После мы отправимся к полуострову Завойко, где вас встретят бухта

Малая Лагерная и мыс Первый утес с его впечатляющими обрывами. На пути к скалам Второго утеса вы увидите птичьи базары и насладитесь панорамами Шлюпочной бухты и скал «Три брата». Гора Маячная подарит новые виды на окрестности, а мыс Маячный позволит наблюдать за птицами и сделать незабываемые фотографии. Возвращаясь, мы посетим бухту Шлюпочная и мыс Вертикальный. Завершит наш маршрут Халактырский пляж, где вы сможете по-настоящему ощутить мощь Тихого океана. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Камчаткой, ее неповторимой природой и культурным наследием. Забронируйте свое приключение и погрузитесь в мир дикой красоты и первозданной чистоты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Впечатляющие виды с Мишенной сопки

С высшей точки города вам откроется круговой обзор на все домашние вулканы: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик, Ааг. С противоположной части Авачинской бухты предстанут силуэты Вилючинского, Мутновского и Горелого вулканов, город моряков-подводников Вилючинск и полуостров Рыбачий, с обратной стороны которого расположились военные части с пирсами и атомными подводными лодками, а также множество бухт и мысов, к которым вы направитесь далее.

Живописный маршрут к полуострову Завойко

Вы посетите бухту Малая Лагерная, заберетесь на обрывистые скалы мыса Первый утес, а затем проедете по берегу Большой Лагерной и подниметесь к скалам Второго утеса, где увидите первый птичий базар. Также вы откроете яркие панорамы в районе мыса Вилкова с видом на Шлюпочную бухту и скалы Три Брата. А после отправитесь к двум смотровым: «дикой» и «с сердечком».

Одна из лучших смотровых на маршруте

Добравшись до горы Маячная, вы окинете взглядом новые вдохновляющие пейзажи окрестностей. Правда, машина останется перед крутым каменистым подъемом, так что пятиминутного восхождение не избежать. Но результат того стоит! Далее вы переедете к дальней точке маршрута — мысу Маячный, на котором понаблюдаете за птицами и сможете сделать много красивых фотографий.

И снова бухты, скалы, мысы!

Начинаем обратный путь, но вам еще предстоит посетить, при сухой дороге, бухту Шлюпочная, по которой вы прогуляетесь и рассмотрите вблизи скалы Три Брата (региональный памятник природы, особо охраняемая территория Камчатки). Кроме того, я отвезу вас к мысу Вертикальный с видом на бухту Приливная, где вас снова встретят колонии птиц.

Халактырский пляж и тихоокеанские просторы

Через смотровую на Высотной с видом на центр города вы направитесь к океану. Дорога будет непростой: вы подниметесь на сопку Толстый мыс по старой дороге, ведущей к заброшенной военной части; посетите панорамные точки; совершите крутые спуски и, наконец, выйдете в «центральной части» Халактырского пляжа. Здесь вы понаблюдаете за серфингистами, сделаете фактурные снимки на фоне океана и черного песка, которого наберете на память в свою обувь. А еще угоститесь ягодами шикши и подниметесь на Халактырские скалы за новой порцией потрясающих камчатских пейзажей.

В Петропавловск-Камчатский вы вернетесь лесами и полями, с преодолением вброд реки, проедете через п. Заозерный и Дальний, мимо Халактырского озера. Но при желании можно будет вернуться той же дорогой, которой приехали — вдоль берега океана.

Организационные детали