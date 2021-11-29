Что вас ожидает

Символы Камчатки: мыс, маяк и скалы Три брата

Мы отправимся в путь на джипах высокой проходимости, преодолевая каменистые подъемы и извилистые дороги с незабываемыми пейзажами. Главные локации нашего маршрута:

Мыс Маячный : вы побываете на месте сигнального огня, который указывал путь мореходам с 19 века. И конечно, осмотрите знаменитый маяк — одно из самых фотогеничных мест в окрестностях Петропавловска.

: вы побываете на месте сигнального огня, который указывал путь мореходам с 19 века. И конечно, осмотрите знаменитый маяк — одно из самых фотогеничных мест в окрестностях Петропавловска. Скалы Три брата: в открытой беседке мы согреемся чаем из камчатского разнотравья, любуясь Вилючинским вулканом и тремя скалами-зубцами, выступающими из вод Авачинской бухты. Обязательно вспомним легенду Трех братьев — о том, как окаменели сильные и смелые мужчины.

Пошептаться с Тихим океаном

Но это еще не все! Чтобы поприветствовать Тихий океан, мы поедем на бесконечный Халактырский пляж — его протяженность около 30 км. Вы пройдете по черному песку, потрогаете волны, послушаете дыхание океана. На прибрежных просторах сможете найти шикшу, бруснику и съесть ягоды в прикуску с чаем и нежной булочкой.

В период с января по апрель маршрут может немного измениться: если будет очень снежно, вы пересядете на нарты и доберетесь до озера Приливное. Здесь мы также выйдем на берег Тихого океана с вулканическим песком.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Продолжительность экскурсии 6-8 часов в зависимости от дорог и погодных условий

Экскурсия пройдет на джипах повышенной проходимости Nissan-Safari. В период с января по апрель, во время большого снега, часть экскурсии пройдет на снегоходах с нартами (на стоимость это не повлияет)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет