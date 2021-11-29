Мы отправимся в путь на джипах высокой проходимости, преодолевая каменистые подъемы и извилистые дороги с незабываемыми пейзажами. Главные локации нашего маршрута:
Но это еще не все! Чтобы поприветствовать Тихий океан, мы поедем на бесконечный Халактырский пляж — его протяженность около 30 км. Вы пройдете по черному песку, потрогаете волны, послушаете дыхание океана. На прибрежных просторах сможете найти шикшу, бруснику и съесть ягоды в прикуску с чаем и нежной булочкой.
В период с января по апрель маршрут может немного измениться: если будет очень снежно, вы пересядете на нарты и доберетесь до озера Приливное. Здесь мы также выйдем на берег Тихого океана с вулканическим песком.