Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж

Отправиться на джипах или нартах к главным местам притяжения полуострова и услышать его предания

Индивидуально
Заповедная и дикая, фотогеничная и вкусная, наполненная историями и легендами — такую Камчатку вы увидите с нами! На джипах высокой проходимости или снегоходах с нартами мы отправимся к мысу Маячный, старому маяку и скалам Три брата в Авачинской бухте.

И наконец, доберемся до Халактырского пляжа, где вас ждет свидание с мощным и умиротворяющим Тихим океаном.
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
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Что вас ожидает

Символы Камчатки: мыс, маяк и скалы Три брата

Мы отправимся в путь на джипах высокой проходимости, преодолевая каменистые подъемы и извилистые дороги с незабываемыми пейзажами. Главные локации нашего маршрута:

  • Мыс Маячный: вы побываете на месте сигнального огня, который указывал путь мореходам с 19 века. И конечно, осмотрите знаменитый маяк — одно из самых фотогеничных мест в окрестностях Петропавловска.
  • Скалы Три брата: в открытой беседке мы согреемся чаем из камчатского разнотравья, любуясь Вилючинским вулканом и тремя скалами-зубцами, выступающими из вод Авачинской бухты. Обязательно вспомним легенду Трех братьев — о том, как окаменели сильные и смелые мужчины.

Пошептаться с Тихим океаном

Но это еще не все! Чтобы поприветствовать Тихий океан, мы поедем на бесконечный Халактырский пляж — его протяженность около 30 км. Вы пройдете по черному песку, потрогаете волны, послушаете дыхание океана. На прибрежных просторах сможете найти шикшу, бруснику и съесть ягоды в прикуску с чаем и нежной булочкой.

В период с января по апрель маршрут может немного измениться: если будет очень снежно, вы пересядете на нарты и доберетесь до озера Приливное. Здесь мы также выйдем на берег Тихого океана с вулканическим песком.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Продолжительность экскурсии 6-8 часов в зависимости от дорог и погодных условий
  • Экскурсия пройдет на джипах повышенной проходимости Nissan-Safari. В период с января по апрель, во время большого снега, часть экскурсии пройдет на снегоходах с нартами (на стоимость это не повлияет)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер от вашего отеля в Петропавловске по маршруту входит в стоимость. Если вы проживаете вне города, за дополнительную плату можно организовать трансфер.
  • В дороге мы угощаем вас травяным чаем с пирожками. Дополнительно можем остановиться на перекус в кафе (оплачивается дополнительно)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашей гостиницы в Петропавловске
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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