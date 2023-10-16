Живописные берега КамчаткиВас ждет познавательная экскурсия к маяку «Петропавловский», скалам «Три брата» и мысу Маячный.

Как великое полотно обрамляется изящной рамкой, так и здесь темно-синяя даль обрамлена эпичными скалами, а облака, словно легкие лодочки плывут по волнам морского бриза. Катер, как счастливое мгновение, плавно и быстро скользит по воде, чтобы скрыться за ближайшим утесом…

Птицы — неотъемлемая часть этого пейзажа. Одни устраивают птичьи базары, другие, огибая отвесные скалы, взмывают ввысь. На одном из таких уступов расположен маяк «Петропавловский». Данный объект имеет уникальную исследовательскую, военную и научную историю.

По пути следования мы посетим небольшие уютные бухточки, увидим массовые колониальные гнездовья морских птиц (по сезону). Совершим остановки в самых живописных местах, где имеются также возвышенные обзорные площадки, в том числе, с видом на скалы «Три брата» — визитную карточку Петропавловска-Камчатского. Устроимся на ужин прямо на берегу, под шум прибоя. Есть возможность дополнить программу посещением берега Тихого океана. Красочные виды ждут Вас!

Важная информация:• Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и обед.