Вас ждет познавательная экскурсия к маяку «Петропавловский», скалам «Три брата» и мысу Маячный.
По пути следования вы посетите небольшие уютные бухточки, увидите массовые колониальные гнездовья морских птиц (по сезону).
Остановитесь в самых живописных местах, где имеются возвышенные обзорные площадки, в том числе, с видом на скалы «Три брата» — визитную карточку Петропавловска-Камчатского. Устроитесь на ужин прямо на берегу, под шум прибоя. Красочные виды ждут Вас!
По пути следования вы посетите небольшие уютные бухточки, увидите массовые колониальные гнездовья морских птиц (по сезону).
Остановитесь в самых живописных местах, где имеются возвышенные обзорные площадки, в том числе, с видом на скалы «Три брата» — визитную карточку Петропавловска-Камчатского. Устроитесь на ужин прямо на берегу, под шум прибоя. Красочные виды ждут Вас!
Ближайшие даты:
16
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Что вас ожидает:
- Маяк «Петропавловский»
- Мыс Маячный
- Скалы «Три брата»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Живописные берега КамчаткиВас ждет познавательная экскурсия к маяку «Петропавловский», скалам «Три брата» и мысу Маячный.
Как великое полотно обрамляется изящной рамкой, так и здесь темно-синяя даль обрамлена эпичными скалами, а облака, словно легкие лодочки плывут по волнам морского бриза. Катер, как счастливое мгновение, плавно и быстро скользит по воде, чтобы скрыться за ближайшим утесом…
Птицы — неотъемлемая часть этого пейзажа. Одни устраивают птичьи базары, другие, огибая отвесные скалы, взмывают ввысь. На одном из таких уступов расположен маяк «Петропавловский». Данный объект имеет уникальную исследовательскую, военную и научную историю.
По пути следования мы посетим небольшие уютные бухточки, увидим массовые колониальные гнездовья морских птиц (по сезону). Совершим остановки в самых живописных местах, где имеются также возвышенные обзорные площадки, в том числе, с видом на скалы «Три брата» — визитную карточку Петропавловска-Камчатского. Устроимся на ужин прямо на берегу, под шум прибоя. Есть возможность дополнить программу посещением берега Тихого океана. Красочные виды ждут Вас!
Важная информация:• Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и обед.
ежедневно с 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед и личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ул. Пограничная, 87
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 10.00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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