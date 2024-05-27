Мыс Маячный – экскурсии на Камчатке

Найдено 9 экскурсий в категории «Мыс Маячный» на Камчатке, цены от 18 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
26 411 за всё до 7 чел.
Фантастическая Камчатка со всех сторон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670 за всё до 4 чел.
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный на Камчатке
Вас ждет захватывающее путешествие к символам Камчатки: скалам Три брата и мысу Маячный с неповторимыми панорамами и рассказами о полуострове
Начало: Тц Фамилион
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 32 000 за всё до 4 чел.
Мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Экскурсия к Мысу Маячный и скалам Три брата - Живописное приключение
Познайте красоту Камчатки, посетив знаменитый Мыс Маячный и скалы Три брата с индивидуальным гидом
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000 за человека
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Камчатские красоты: Мыс Маячный и скалы Три брата - путешествие мечты
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки: смотровая площадка «Край света», скалы Три брата и Вилючинский вулкан ждут вас
Начало: Петропавловск камчатский
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 30 000 за всё до 4 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500 за всё до 6 чел.
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
10 отзывов
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный на Камчатке
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к краю земли, где вас ждут впечатляющие виды, история и природа Камчатки
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от 39 000 за всё до 6 чел.
Маяк "Петропавловский" - "У скалистых берегов Камчатки"
Индивидуальная
6 часов
Маяк "Петропавловский" - "У скалистых берегов Камчатки"
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
26 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Однозначно рекомендую. В лице гида Сергея нашли подготовленного экскурсовода, умного и образованного, приятного собеседника. Являясь разносторонним человеком, Сергей увлекает историей,
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    географией, с юмором, емко и интересно излагает материал доступным языком, как для взрослых, так и ориентируясь на маленьких туристов, уделяя внимание каждому. Очень уважительное отношение к гостям и их ожиданиям. Отдельный респект за пикник на романтичной смотровой площадке с видом на скалы "Три брата", точнее сказать - маленький банкет, тонко, со вкусом, неожиданно, и очень приятно! Поезжайте, не раздумывая, отличное настроение будет обеспечено, Сергей покажет всю красоту этих мест. Олеся, Барнаул (семья с маленьким ребенком), посещение: май 2024

  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Сергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, наша поездка продлилась почти 4
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    часа. Было весьма познавательно узнать об исторических событиях, происходивших на мысе, о самом маяке, а также побывать действительно на краю света! Приятным дополнением к прогулке стал бокал шампанского с видом на "Трех (как оказалось, четырех) братьев"🥰

    Сергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, нашаСергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, нашаСергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, наша
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Благодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такой теплый прием… Рассказал нам
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    много интересных исторических фактов и моментов, сориентировался по погодным условиям, как лучше спланировать экскурсию, чтобы мы смогли максимально увидеть задуманное в туманный и дождливый день… Отдельное спасибо за шампанское с бутербродами с местной рыбой (муж предпочел самогон-и он тоже оказался в меню:)) Сергей нам дал рекомендации по следующим экскурсиям… Очень приятный, общительный, увлеченный и влюбленный в свой край. Самые искренние рекомендации!

    Благодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такойБлагодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такойБлагодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такой
  • И
    Илья
    10 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    Интересная экскурсия. Большое спасибо нашему гиду Валентину за подробный рассказ об этом потрясающем регионе. Ужин на берегу океана был великолепен.
  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
    С Павлом мы посмотрели интересные точки Камчатки, приятно пообщались, Павел сделал нам красивые фото, и у нас осталась куча впечатлений! В общем нам понравилось. Рекомендуем. До августа!)))
  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
    Если приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! За два дня мы получили
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    массу впечатлений. Сделали кучу красивых снимков. Нагулялись. Пообедали на снежном перевале с видом на вулканы и на живописном пляже с видом на океан.

    Если приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! За
  • М
    Михаил
    4 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    Всем привет Расписывать много не буду,но то что получил море эмоций это да
    Всем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем привет
  • М
    Мария
    3 мая 2024
    Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
    Павел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендую его экскурсии всем! Планирую посетить Камчатку летом. И за экскурсиями только к Павлу!
    Павел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендую
  • В
    Валентина
    2 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    В конце апреля 2024г. мы посетили Камчатку. Нашим гидом по этому необыкновенному краю Евразии был Валентин Мулюкин. С ним мы
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    увидели всю красоту Тихого океана, побывав на Халактырском пляже с черным песком вулканического происхождения. Поднимались на Вилючинский перевал, его высота 900 метров, над уровнем моря. К сожалению, из-за ветреной погоды, нам не удалось разглядеть всю гряду вулканов, но впечатления от увиденного, были незабываемые! А ещё, мы посетили дикие Верхне-Паратунские термальные источники, которые расположены на сопке Горячей. Там мы насладились не только купанием в тёплых водах, но и видами Паратунской низменности, которую обрамляют конусы вулканического происхождения. Мы посетили не одну смотровую площадку, поднимаясь на вершину Мишенной сопки, откуда открывается шикарный вид на Авачинскую бухту! Мы были во всех трех бухтах Авачинской губы. Сделали фотографии на фоне кекура Чертов палец. На протяжении всего нашего путешествия, Валентин фотографировал нас на свой телефон, кадры получались – огонь! Сами бы мы никогда не додумались до таких оригинальных снимков! По дороге к тому или иному объекту, заявленному в экскурсии, Валентин рассказывал нам об истории своего края, в общем, нам не приходилось скучать! На границе Авачинской бухты и Тихого океана, перед нами, во всей красе, на фоне заснеженного Вилючинского вулкана, стояли скалы Три брата-уникальное природное явление со своей легендой. За этой красотой мы наблюдали с благоустроенной смотровой площадки. Валентин накрывал нам шикарные столы, угощал вкусными местными деликатесами, выпечкой, сладостями, поил шампанским. На столе была скатерть, плетеные салфетки, стеклянные бокалы, горячий чай с шиповником и брусникой подавался в индивидуальных термокружках. Не обошлось и без оригинальной салфетницы!) Всем нам были предложены комфортные стулья для пикника, одеяла и пледы для комфортных посиделок, то на берегу моря, то у подножия вулкана. Валентин, мы не прощаемся с Вами, а говорим Вам - ДО СВИДАНИЯ! Спасибо за тёплый прием и радушие!!!

  • Э
    Эльвира
    23 ноября 2023
    Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
    Огромное спасибо Ивану за незабываемую экскурсию для нас всех! Камчатская природа восхищает! Блины от Ивана с рыбой и чаем согрели нас после небольшой прогулки по мысу Маячный!
    Огромное спасибо Ивану за незабываемую экскурсию для нас всех! Камчатская природа восхищает! Блины от Ивана с

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Мыс Маячный»

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  3. Авачинская бухта
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  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
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