Егор проводит ещё 4 экскурсии

Из Петропавловска-Камчатского мы поедем к воротам Авачинской бухты (кстати, одной из крупнейших на планете). Часть пути преодолеем на внедорожнике, а после пересядем на нарту, которую буксирует снегоход. Поездка на таком транспорте — уже приключение, а на этом маршруте вас с момента старта и до финала будут сопровождать белоснежные пейзажи с живописными бухтами и исполинским Вилючинским вулканом.
Захватывающие виды океана
Вы вдоволь полюбуетесь ими во время двух остановок и сделаете фотографии-открытки на краю земли, где мощные волны разбиваются о высокие крутые скалы. Первая цель — скалы Три Брата, один из символов Камчатки. Вторая — мыс Маячный, чей маяк установили в середине 19 века. Ваши впечатления от дивной природы я дополню рассказами об особенностях жизни на Камчатке, о вулканизме, флоре и фауне далекого полуострова.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
С декабря по май
Забираем вас от гостиницы в Петропавловске. Трансфер из других локаций оплачивается отдельно.
Участники едут, сидя в нарте, которая крепится за снегоходом. Возможна поездка на отдельном снегоходе с самостоятельным управлением: напишите мне, чтобы узнать детали.
Транспортные расходы, горячий чай и легкий ланч включены в стоимость
Я не формирую группы — работаю либо с уже готовыми группами, либо индивидуально
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Тц Фамилион
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 301 туриста
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошёл почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в поездках по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Красивые пейзажи и отличный вид на Авачинскую бухту. Егор посоветовал перенести экскурсию, т к была отличная погода. Мы согласились и поехали на экскурсию сразу после перелета из Москвы, и вообще читать дальшеуменьшить
не пожалели! Экскурсия не сложная, а адреналин, от поездки на джипах по бездорожью, помог победить джетлаг)) по пути Егор рассказал много интересного о Камчатке и ее природе. Обед и горячий чай с видом на скалы Три брата - просто супер)) С Егором мы ездили еще на экскурсию к Авачинскому вулкану на снегоходах, все тоже прошло отлично. Если вы хотите заботливого и пунктуального гида, для которого важно, чтобы вы получили максимум впечатлений от поездки, то обращайтесь к Егору👍🏻
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