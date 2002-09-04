Егор проводит ещё 4 экскурсии

Снежное путешествие Из Петропавловска-Камчатского мы поедем к воротам Авачинской бухты (кстати, одной из крупнейших на планете). Часть пути преодолеем на внедорожнике, а после пересядем на нарту, которую буксирует снегоход. Поездка на таком транспорте — уже приключение, а на этом маршруте вас с момента старта и до финала будут сопровождать белоснежные пейзажи с живописными бухтами и исполинским Вилючинским вулканом.
Захватывающие виды океана Вы вдоволь полюбуетесь ими во время двух остановок и сделаете фотографии-открытки на краю земли, где мощные волны разбиваются о высокие крутые скалы. Первая цель — скалы Три брата, один из символов Камчатки. Вторая — мыс Маячный, чей маяк установили в середине 19 века. Ваши впечатления от дивной природы я дополню рассказами об особенностях жизни на Камчатке, о вулканизме, флоре и фауне далекого полуострова.
Организационные детали
Для двух участников экскурсия ⛳ будет стоить 15 500 рублей
Транспортные расходы, горячий чай и легкий ланч включены в стоимость
Как проходит экскурсия
С декабря по май
Забираем вас от гостиницы в Петропавловске. Трансфер из других локаций оплачивается отдельно.
Участники едут, сидя в нарте, которая крепится за снегоходом. Возможна поездка на отдельном снегоходе с самостоятельным управлением: напишите мне, чтобы узнать детали.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошел почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в турах по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.