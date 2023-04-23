Егор проводит ещё 4 экскурсии

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Путешествие к Тихому океану: скалы Три Брата и мыс Маячный

Вас ждет захватывающее путешествие к символам Камчатки: скалам Три брата и мысу Маячный с неповторимыми панорамами и рассказами о полуострове
Представьте себя на краю земли, где мощь Тихого океана встречается с величием камчатских скал.

Эта экскурсия откроет вам не только красоту полуострова через посещение легендарных скал Три брата и исторического мыса
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Маячный, но и позволит насладиться уникальными снежными пейзажами во время путешествия на нарте и снегоходе.

Под звуки разбивающихся о скалы волн вы узнаете множество интересных фактов о жизни на Камчатке, её флоре и фауне, а также о вулканизме, который придает этому месту особенный колорит.

Экскурсия проводится с декабря по май, включая трансфер из Петропавловска, транспортные расходы, горячий чай и легкий ланч

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Уникальный маршрут на джипе и нарте
  • 🌊 Захватывающие виды Тихого океана
  • 📸 Фотографии-открытки на краю земли
  • 🏔 Величественные вулканы и бухты
  • 🗺 Интересные рассказы о Камчатке
  • ☕️ Включены транспортные расходы и ланч
Путешествие к Тихому океану: скалы Три Брата и мыс Маячный
Путешествие к Тихому океану: скалы Три Брата и мыс Маячный
Путешествие к Тихому океану: скалы Три Брата и мыс Маячный

Что можно увидеть

  • Скалы Три брата
  • Мыс Маячный
  • Авачинская бухта
  • Вилючинский вулкан

Описание экскурсии

Снежное путешествие

Из Петропавловска-Камчатского мы поедем к воротам Авачинской бухты (кстати, одной из крупнейших на планете). Часть пути преодолеем на внедорожнике, а после пересядем на нарту, которую буксирует снегоход. Поездка на таком транспорте — уже приключение, а на этом маршруте вас с момента старта и до финала будут сопровождать белоснежные пейзажи с живописными бухтами и исполинским Вилючинским вулканом.

Захватывающие виды океана

Вы вдоволь полюбуетесь ими во время двух остановок и сделаете фотографии-открытки на краю земли, где мощные волны разбиваются о высокие крутые скалы. Первая цель — скалы Три Брата, один из символов Камчатки. Вторая — мыс Маячный, чей маяк установили в середине 19 века. Ваши впечатления от дивной природы я дополню рассказами об особенностях жизни на Камчатке, о вулканизме, флоре и фауне далекого полуострова.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • С декабря по май
  • Забираем вас от гостиницы в Петропавловске. Трансфер из других локаций оплачивается отдельно.
  • Участники едут, сидя в нарте, которая крепится за снегоходом. Возможна поездка на отдельном снегоходе с самостоятельным управлением: напишите мне, чтобы узнать детали.
  • Транспортные расходы, горячий чай и легкий ланч включены в стоимость
  • Я не формирую группы — работаю либо с уже готовыми группами, либо индивидуально

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Тц Фамилион
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 301 туриста
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошёл почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в поездках по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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О
Красивые пейзажи и отличный вид на Авачинскую бухту. Егор посоветовал перенести экскурсию, т к была отличная погода. Мы согласились и поехали на экскурсию сразу после перелета из Москвы, и вообще
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не пожалели! Экскурсия не сложная, а адреналин, от поездки на джипах по бездорожью, помог победить джетлаг)) по пути Егор рассказал много интересного о Камчатке и ее природе. Обед и горячий чай с видом на скалы Три брата - просто супер))
С Егором мы ездили еще на экскурсию к Авачинскому вулкану на снегоходах, все тоже прошло отлично. Если вы хотите заботливого и пунктуального гида, для которого важно, чтобы вы получили максимум впечатлений от поездки, то обращайтесь к Егору👍🏻

Красивые пейзажи и отличный вид на Авачинскую бухту. Егор посоветовал перенести экскурсию, т к была отличная
Красивые пейзажи и отличный вид на Авачинскую бухту. Егор посоветовал перенести экскурсию, т к была отличная
Красивые пейзажи и отличный вид на Авачинскую бухту. Егор посоветовал перенести экскурсию, т к была отличная
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