Егор проводит ещё 4 экскурсии

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Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный

Ощутить притяжение природы Камчатки и доехать до Петропавловского маяка на снегоходе

Егор
Егор – Гид из Камчатки
Красоту полуострова и мощь океана вы откроете в двух локациях недалеко от Петропавловска-Камчатского, куда сложно добраться самостоятельно.

На джипе и нарте мы по снежным дорогам отправимся к мысу с умопомрачительными панорамами и к скалам-символам полуострова.

Побываем в четырех бухтах, послушаем Тихий океан и поговорим о географии Камчатки.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От 12 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный

Что вас ожидает

Снежное путешествие
Из Петропавловска-Камчатского мы поедем к воротам Авачинской бухты (кстати, одной из крупнейших на планете). Часть пути преодолеем на внедорожнике, а после пересядем на нарту, которую буксирует снегоход. Поездка на таком транспорте — уже приключение, а на этом маршруте вас с момента старта и до финала будут сопровождать белоснежные пейзажи с живописными бухтами и исполинским Вилючинским вулканом.

Захватывающие виды океана
Вы вдоволь полюбуетесь ими во время двух остановок и сделаете фотографии-открытки на краю земли, где мощные волны разбиваются о высокие крутые скалы. Первая цель — скалы Три брата, один из символов Камчатки. Вторая — мыс Маячный, чей маяк установили в середине 19 века. Ваши впечатления от дивной природы я дополню рассказами об особенностях жизни на Камчатке, о вулканизме, флоре и фауне далекого полуострова.

Организационные детали

  • Для двух участников экскурсия ⛳ будет стоить 15 500 рублей
  • Транспортные расходы, горячий чай и легкий ланч включены в стоимость

Как проходит экскурсия

  • С декабря по май
  • Забираем вас от гостиницы в Петропавловске. Трансфер из других локаций оплачивается отдельно.
  • Участники едут, сидя в нарте, которая крепится за снегоходом. Возможна поездка на отдельном снегоходе с самостоятельным управлением: напишите мне, чтобы узнать детали.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошел почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в турах по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.
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