Егор проводит ещё 4 экскурсии

Представьте себя на краю земли, где мощь Тихого океана встречается с величием камчатских скал.Эта экскурсия откроет вам не только красоту полуострова через посещение легендарных скал Три брата и исторического мыса

Маячный, но и позволит насладиться уникальными снежными пейзажами во время путешествия на нарте и снегоходе. Под звуки разбивающихся о скалы волн вы узнаете множество интересных фактов о жизни на Камчатке, её флоре и фауне, а также о вулканизме, который придает этому месту особенный колорит. Экскурсия проводится с декабря по май, включая трансфер из Петропавловска, транспортные расходы, горячий чай и легкий ланч

Описание экскурсии

Снежное путешествие

Из Петропавловска-Камчатского мы поедем к воротам Авачинской бухты (кстати, одной из крупнейших на планете). Часть пути преодолеем на внедорожнике, а после пересядем на нарту, которую буксирует снегоход. Поездка на таком транспорте — уже приключение, а на этом маршруте вас с момента старта и до финала будут сопровождать белоснежные пейзажи с живописными бухтами и исполинским Вилючинским вулканом.

Захватывающие виды океана

Вы вдоволь полюбуетесь ими во время двух остановок и сделаете фотографии-открытки на краю земли, где мощные волны разбиваются о высокие крутые скалы. Первая цель — скалы Три Брата, один из символов Камчатки. Вторая — мыс Маячный, чей маяк установили в середине 19 века. Ваши впечатления от дивной природы я дополню рассказами об особенностях жизни на Камчатке, о вулканизме, флоре и фауне далекого полуострова.

Организационные детали

Как проходит экскурсия