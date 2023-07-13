Три брата – экскурсии на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «Три брата» на Камчатке, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
На краю Евразийского континента
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На краю Евразийского континента
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
22 фев в 09:00
от 45 000 за всё до 2 чел.
Морская прогулка к острову Старичков: морская рыбалка и крабовое сафари
5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка к острову Старичков: морская рыбалка и крабовое сафари
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озе...
Расписание: С 1 мая. Ежедневно. Отправление в 8.00 и 14.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
10 000 за человека
Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
10.5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
Начало: Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая 11
Расписание: Ежедневно с 1 мая -31 октября. С 8.00-18.30
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
19 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Orc1983
    13 июля 2023
    На краю Евразийского континента
    Большое спасибо гиду Андрею за те прекрасные места, что он нам показал и за возможность увидеть Камчатку его глазами!
  • А
    Алёна
    11 сентября 2022
    Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»
    Хоть поездка и не состоялась на 100% из-за поломки, но все же я получила много хороших впечатлений от гостеприимства капитана
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    (был накрыт стол, на котором присутствовали разные вкусности), в пути сопровождали уточнения о том, что открывается взору. Капитан был очень вежлив и заботлив. Жаль, что в числе других пассажиров были ребята, изрядно выпившие накануне по всей видимости, которых всю дорогу "штормило" поочерёдно 5-х человек. Зрелище портило столь не продолжительный, 6-часовой отдых.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Три брата»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На краю Евразийского континента
  2. Морская прогулка к острову Старичков: морская рыбалка и крабовое сафари
  3. Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Вулкан Мутновский
  5. Мыс Маячный
  6. Вилючинский водопад
  7. Набережная
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в феврале 2025
Сейчас на Камчатке в категории "Три брата" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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