6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На краю Евразийского континента
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
22 фев в 09:00
от 45 000₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка к острову Старичков: морская рыбалка и крабовое сафари
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озе...
Расписание: С 1 мая. Ежедневно. Отправление в 8.00 и 14.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
10 000₽ за человека
10.5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
Начало: Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая 11
Расписание: Ежедневно с 1 мая -31 октября. С 8.00-18.30
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOrc198313 июля 2023Большое спасибо гиду Андрею за те прекрасные места, что он нам показал и за возможность увидеть Камчатку его глазами!
- ААлёна11 сентября 2022Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»Хоть поездка и не состоялась на 100% из-за поломки, но все же я получила много хороших впечатлений от гостеприимства капитана
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Три брата»
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