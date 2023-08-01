Обзорная авто-пешеходная экскурсия по главным местам и смотровым площадкам города
Петропавловск — город, со всех сторон окружённый фантастическими пейзажами. Мы поднимемся на смотровые площадки трёх сопок: Мишенная, Никольская и Петровская. Полюбуемся с высоты вулканами, океаном, горами, бухтами и озером.
А также проедем по центру, увидим все знаковые памятники и заглянем на колоритный рынок со свежими морепродуктами.
А также проедем по центру, увидим все знаковые памятники и заглянем на колоритный рынок со свежими морепродуктами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сопка Мишенная. Мы посетим самую высокую 362-метровую сопку города. На ней расположено сразу несколько смотровых площадок. Вы увидите с них исторические и современные кварталы, вулканы, потрясающую Авачинскую бухту, Тихий океан, Култучное озеро, Южно-Быстринский хребет и многое другое.
Собор Святой Живоначальной Троицы. Вы осмотрите снаружи и изнутри крупнейший собор Камчатки, первый камень которого был заложен в 2002 году. Я расскажу связанные с ним интересные факты.
Центр города. Я покажу все главные памятники Петропавловска-Камчатского: Святым Петру и Павлу, Николаю Чудотворцу, Ленину, первому военному губернатору Завойко и знаменитым путешественникам.
Никольская сопка. Вы узнаете, почему в народе её называют «сопкой любви». Пройдёте к памятнику Героям третьей батареи Максутова, увидите стоящие на склоне пушки и спуститесь к бухте, где насладитесь прибоем и морским воздухом.
Смотровая площадка на сопке Петровская. Ещё одно замечательное место, чтобы полюбоваться видами на город, порт и вулканы.
Рыбный рынок. Здесь вы сможете купить и отведать наши деликатесы: морскую рыбу, икру и крабов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Транспорт включён в стоимость.
- Если вы живёте в самом Петропавловске-Камчатске, мы заедем за вами в отель. Если нет, встретимся в центре города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 309 туристов
Всем привет! Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. С радостью покажем самые живописные места нашего края и поделимся нескучными историями. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
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