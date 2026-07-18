Петропавловск — город, со всех сторон окружённый фантастическими пейзажами. Мы поднимемся на смотровые площадки трёх сопок: Мишенная, Никольская и Петровская. Полюбуемся с высоты вулканами, океаном, горами, бухтами и озером.
А также проедем по центру, увидим все знаковые памятники и заглянем на колоритный рынок со свежими морепродуктами.
А также проедем по центру, увидим все знаковые памятники и заглянем на колоритный рынок со свежими морепродуктами.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сопка Мишенная. Мы посетим самую высокую 362-метровую сопку города. На ней расположено сразу несколько смотровых площадок. Вы увидите с них исторические и современные кварталы, вулканы, потрясающую Авачинскую бухту, Тихий океан, Култучное озеро, Южно-Быстринский хребет и многое другое.
Собор Святой Живоначальной Троицы. Вы осмотрите снаружи и изнутри крупнейший собор Камчатки, первый камень которого был заложен в 2002 году. Я расскажу связанные с ним интересные факты.
Центр города. Я покажу все главные памятники Петропавловска-Камчатского: Святым Петру и Павлу, Николаю Чудотворцу, Ленину, первому военному губернатору Завойко и знаменитым путешественникам.
Никольская сопка. Вы узнаете, почему в народе её называют «сопкой любви». Пройдёте к памятнику Героям третьей батареи Максутова, увидите стоящие на склоне пушки и спуститесь к бухте, где насладитесь прибоем и морским воздухом.
Смотровая площадка на сопке Петровская. Ещё одно замечательное место, чтобы полюбоваться видами на город, порт и вулканы.
Рыбный рынок. Здесь вы сможете купить и отведать наши деликатесы: морскую рыбу, икру и крабов.
Организационные детали
- С вами будет один из гидов нашей команды.
- Транспорт включён в стоимость.
- Если вы живёте в самом Петропавловске-Камчатске, мы заедем за вами в отель. Если нет, встретимся в центре города.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавловске-Камчатском бесплатно, стоимость трансфера из других населенных пунктах оговаривается отдельно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1507 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию провела нам Диана. Хороший рассказчик, знает историю города и края. Все очень понравилось!
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В
Прекрасная обзорная экскурсия, Валентин очень внимательный к туристу, интересный рассказчик, столь ко исторических фактов о городе, местах, что посещали, я даже устала от такого количества информации в хорошем смысле конечно))
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Посетили обзорную экскурсию по городу с Викторией. Хороший гид: всё четко, структурированно, без лишней воды. Виктория знает историю Петропавловска-Камчатского, отвечала на все вопросы по делу. Маршрут построен грамотно — успели посмотреть основные точки, пофотографироваться. Экскурсия прошла без накладок, по времени уложились идеально. В целом, всё понравилось, спасибо!
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О
Спокойная городская экскурсия. Посмотрели город, побывали на трех смотровых площадках, на набережной, перекусили в парке. С нами была экскурсовод Вита, которая с радостью делилась информацией о Камчатке. С Витой было удивительно легко и комфортно. Все очень понравилось. Спасибо)
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благодарим за экскурсию, нам хоть и не повезло с погодой, гид сделал для нас все возможное чтобы познакомить с этим прекрасным местом и чтобы нам было комфортно. Отличная подача информации. Рекомендую.
Валентин
Ответ организатора:
Спасибо, Ена!
За ваш хороший отзыв. Погода на Камчатке переменчива, при этом Камчатка🌋 всегда остается прекрасной🤩 Приезжайте, будем рады Видеть Вас вновь🤗
За ваш хороший отзыв. Погода на Камчатке переменчива, при этом Камчатка🌋 всегда остается прекрасной🤩 Приезжайте, будем рады Видеть Вас вновь🤗
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Замечаткльная экскурсия! Гид Вита замечательно всё рассказала и показала. Увидели практически все важные туристические места в городе. Огромное спасибо организаторам! Однозначно рекомендуем!
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