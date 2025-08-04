Описание тура
Моя задача была - составить программу так, чтобы проживая в комфортном отеле, вы смогли увидеть все самые интересные места Камчатки, доступные в однодневных поездках. Особенностью тура является и то, что дни пеших походов чередуются с экскурсиями, не требующими физических нагрузок. Это дает возможность с легкостью восстанавливать свои силы. Все маршруты доступны людям практически любого возраста, с обычной физической подготовкой, не имеющим индивидуальных ограничений по здоровью.
Итак:
Никаких рюкзаков, палаток и вахтовок!
Группа не более 12 человек.
Все поездки по бездорожью проводятся на японских внедорожниках и бигфутах в лучших комплектациях, собранных для условий Камчатки. Часто поездка на таких машинах - уже само по себе отличное приключение!
Проживание в отеле по 2 человека в номерах со всеми удобствами. Отель один на все дни тура, без переездов.
На всех маршрутах нас будет ждать не просто сухой паек, а полноценное питание. Голодными вы точно не останетесь!
3-разовое питание во все дни уже включено в стоимость тура.
Включены трекинговые палки, снасти для морской и речной рыбалки, резиновые сапоги и спасжилеты на сплаве.
Программа тура по дням
Пикник на Халактырском пляже
День прилета. Уже из иллюминатора самолета вы увидите потрясающие виды на Домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и Авачинскую бухту. Групповой трансфер будет организован к рейсу, прибывающему в 9:55
Первый день надо провести бодро, чтобы не уснуть днем, а лечь спать уже по местному времени. В этом случае у вас не будет никаких проблем с изменением часовых поясов. Поэтому едем в отель, оставляем вещи, садимся в автобус и отправляемся знакомится со столицей Камчатского края. Заедем сфотографироваться у визитной карточки Камчатки - памятника Здесь начинается Россия, или у медведей (как говорят местные). Затем, после небольшой обзорной экскурсии по Петропавловску-Камчатскому отправимся на берег Тихого океана. Один из самых знаменитых пляжей на Дальнем Востоке - Халактырский. Необычный черный цвет песка образовался из-за извержения вулканов. Застывшая лава с течением времени под воздействием ветра и воды превратилась в мельчайшие частицы вулканического песка. Конечно же, вы сможете и искупаться в океане! Но предупреждаю, что водичка даже летом +10-14 градусов.
Здесь, на берегу Тихого океана, устроим фуршет с шампанским, икрой и крабами. Знакомимся поближе, отдыхаем и наслаждаемся незабываемыми видами под шум волн!
Горный массив Вачкажец
Сегодня нас ждет одно из самых живописных мест на Камчатке - Вачкажец. Это горный массив на месте древнего разрушенного вулкана. Удивительно красивое место с альпийской природой, цветами, водопадами, ледниковыми озерами, горными цирками и заснеженными вершинами. На небольшой территории расположено несколько климатических зон, поэтому уже на второй день пребывания на Камчатке мы сможем увидеть смену времен года.
Тихий океан. Бухта Русская. Киты, сивучи, косатки
Сегодня мы проведем целый день среди дикой морской природы, отправившись в бухту Русская. Увидим скалы Три брата, остров Старичков, где на береговых скалах обитают целые колонии птиц. Дальше идем мимо мыса Кекурный к лежбищу сивучей (морских львов). Узкая, глубоко вдавшаяся в сушу, бухта Русская является одним из живописнейших мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского. По пути, если повезет, можем встретить одних из самых больших обитателей морей и океанов — китов и косаток. Эти гиганты мигрируют летом в местные воды в поисках рыбы. И конечно, наша морская прогулка не обойдется без глубоководной рыбалки. Причем рыбалка такая, что вероятность улова у каждого - почти 100% Ловят здесь камбалу, палтуса, окуня, треску, минтая и других рыб. А затем - вкуснейший обед из свежепойманной добычи!
Малая Долина гейзеров
Сегодня отравляемся к Малой Долине гейзеров — её называют так из-за внешнего сходства с легендарной Долиной гейзеров в Кроноцком заповеднике. Другое Территория название этого места - Дачные источники. Увидим горячие ключи, кипящие котлы и грифоны, шипящие фумаролы, из которых вырывается на поверхность газ. Все вокруг гудит, шипит и бурлит. Именно здесь есть возможность представить, как выглядела наша планета миллионы лет назад. Поверьте, это фантастическое зрелище!
Дорога проходит через Вилючинский перевал, откуда открывается потрясающая панорама. В ясную погоду отсюда можно увидеть аж девять вулканов.
Эту поездку мы совместим с посещением величественного каньона Опасный или одного из красивейших водопадов Камчатки - водопада Снежный барс. В зависимости от состояния дороги и возможности подъезда к каньону.
Свободный день для полета на вертолете или релакса
Свободный день. Этот день каждый может спланировать на свое усмотрение. Например, взять вертолётную экскурсию в Долину гейзеров или на Курильское озеро, поехать в питомник хаски, посетить музей Вулканариум. Или просто устроить релакс-день на одной из баз отдыха в Паратунке с горячими термальными источниками. Вариантов множество на любой вкус. Помимо завтрака и ужина, обед в этот день также будет включен, если вы не уезжаете днем из гостиницы.
Восхождение на вулкан Горелый
Сегодня отправляемся к одному из самых доступных активных вулканов Камчатки - Горелому. Наш путь опять лежит через Вилючинский перевал - одно из самых узнаваемых мест полуострова.
Горелый - несложный для восхождения вулкан. Здесь открываются панорамные виды на долины, на океан и марсианские пейзажи самого вулкана. И поверьте - увидеть кратер вулкана с бирюзовым кислотным озером на дне стоит потраченных усилий.
Пойдем не спеша, в комфортном для всей группы темпе. Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие это кратеры Голубое озеро и Активный. Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию на дне его находится озеро ярко-голубого цвета. В кратере Активный - небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого дымят мощные фумаролы.
Сплав на рафтах, рыбалка, Малкинские источники
Рано утром садимся в автобус и едем на реку Быструю (Малкинскую) к месту начала нашего сплава. Обязательно остановимся по дороге в поселке Сокочи купить пирожков. Эти огромные и вкусные пирожки - еще одна достопримечательность Камчатки. Практически ни одна машина не проезжает поселяя без остановки.
Сплав у нас не спортивный, по силам абсолютно всем. Скажу честно - мы даже и грести не будем. Прямо во время сплава и на стоянке можно будет порыбачить на спиннинг.
Остановимся на берегу на обед, сварим уху из выловленной рыбы. Будем отдыхать и наслаждаться природой. На сплаве есть большая вероятность увидеть медведей, тоже любителей порыбачить))
На обратном пути заезжаем на Малкинские горячие источники, одно из любимейших мест отдыха камчадалов. Здесь горячие источники соседствуют с ледяной речкой, а в некоторых скважинах температура настолько высока, что дети варят там яйца и сгущенку))
День базарный и прощальный
Пришло время расставаться с Камчаткой. В этот день можно выспаться, сходить на рынок, купить в подарок себе и близким свежайшую соленую и копченую рыбку, икру, крабов и другие камчатские морепродукты и деликатесы. Абсолютно везде всю продукцию вакуумируют и упаковывают в термопакеты.
Трансфер доставит каждого к нужному рейсу. И будем ждать новых встреч и новых путешествий!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 1/2 Dbl в номерах со всеми удобствами
- 3-х разовое питание (с обеда в первый день до завтрака в последний)
- Передвижения на японских 6-местных внедорожниках и микроавтобусах
- Сопровождение профессиональными горными гидами
- Морская прогулка
- Сплав с рыбалкой по реке Быстрая
- Организованный трансфер от аэропорта к рейсу, прилетающему в 9:55
- Трансфер к любому вылету в последний день тура
- Трекинговые палки
- Снасти для морской и речной рыбалки
- Резиновые сапоги на сплаве
- Мое сопровождение 24/7
- Помощь в покупке билетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Петропавловск-Камчатский из вашего города и обратно (обратите внимание - чтобы прилететь в день начала тура, нужно как правило вылетать на день раньше!!!)
- Питание, не включенное в программу
- Личные расходы, алкоголь, сувениры
О чём нужно знать до поездки
Специальной подготовки не требуется, но походить придется. Без этого на Камчатке всего самого красивого вы не увидите.
За месяц до поездки я создаю общий чат и высылаю подробную памятку и список вещей. Но также в любое время готова ответить на все вопросы.
Пожелания к путешественнику
Все маршруты доступны людям практически любого возраста, с обычной физической подготовкой, не имеющим индивидуальных ограничений по здоровью. Ограничение: дети до 12 лет.