1 день

Пикник на Халактырском пляже

День прилета. Уже из иллюминатора самолета вы увидите потрясающие виды на Домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и Авачинскую бухту. Групповой трансфер будет организован к рейсу, прибывающему в 9:55

Первый день надо провести бодро, чтобы не уснуть днем, а лечь спать уже по местному времени. В этом случае у вас не будет никаких проблем с изменением часовых поясов. Поэтому едем в отель, оставляем вещи, садимся в автобус и отправляемся знакомится со столицей Камчатского края. Заедем сфотографироваться у визитной карточки Камчатки - памятника Здесь начинается Россия, или у медведей (как говорят местные). Затем, после небольшой обзорной экскурсии по Петропавловску-Камчатскому отправимся на берег Тихого океана. Один из самых знаменитых пляжей на Дальнем Востоке - Халактырский. Необычный черный цвет песка образовался из-за извержения вулканов. Застывшая лава с течением времени под воздействием ветра и воды превратилась в мельчайшие частицы вулканического песка. Конечно же, вы сможете и искупаться в океане! Но предупреждаю, что водичка даже летом +10-14 градусов.

Здесь, на берегу Тихого океана, устроим фуршет с шампанским, икрой и крабами. Знакомимся поближе, отдыхаем и наслаждаемся незабываемыми видами под шум волн!

