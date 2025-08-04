Мои заказы

Камчатка по максимуму и с комфортом. Всё включено

Тур идеален для первого знакомства с Камчаткой. Включено абсолютно всё
Камчатка по максимуму и с комфортом. Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Камчатка по максимуму и с комфортом. Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Камчатка по максимуму и с комфортом. Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Моя задача была - составить программу так, чтобы проживая в комфортном отеле, вы смогли увидеть все самые интересные места Камчатки, доступные в однодневных поездках. Особенностью тура является и то, что дни пеших походов чередуются с экскурсиями, не требующими физических нагрузок. Это дает возможность с легкостью восстанавливать свои силы. Все маршруты доступны людям практически любого возраста, с обычной физической подготовкой, не имеющим индивидуальных ограничений по здоровью.

Итак:

  • Никаких рюкзаков, палаток и вахтовок!

  • Группа не более 12 человек.

  • Все поездки по бездорожью проводятся на японских внедорожниках и бигфутах в лучших комплектациях, собранных для условий Камчатки. Часто поездка на таких машинах - уже само по себе отличное приключение!

  • Проживание в отеле по 2 человека в номерах со всеми удобствами. Отель один на все дни тура, без переездов.

  • На всех маршрутах нас будет ждать не просто сухой паек, а полноценное питание. Голодными вы точно не останетесь!

  • 3-разовое питание во все дни уже включено в стоимость тура.

  • Включены трекинговые палки, снасти для морской и речной рыбалки, резиновые сапоги и спасжилеты на сплаве.

Программа тура по дням

1 день

Пикник на Халактырском пляже

День прилета. Уже из иллюминатора самолета вы увидите потрясающие виды на Домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и Авачинскую бухту. Групповой трансфер будет организован к рейсу, прибывающему в 9:55

Первый день надо провести бодро, чтобы не уснуть днем, а лечь спать уже по местному времени. В этом случае у вас не будет никаких проблем с изменением часовых поясов. Поэтому едем в отель, оставляем вещи, садимся в автобус и отправляемся знакомится со столицей Камчатского края. Заедем сфотографироваться у визитной карточки Камчатки - памятника Здесь начинается Россия, или у медведей (как говорят местные). Затем, после небольшой обзорной экскурсии по Петропавловску-Камчатскому отправимся на берег Тихого океана. Один из самых знаменитых пляжей на Дальнем Востоке - Халактырский. Необычный черный цвет песка образовался из-за извержения вулканов. Застывшая лава с течением времени под воздействием ветра и воды превратилась в мельчайшие частицы вулканического песка. Конечно же, вы сможете и искупаться в океане! Но предупреждаю, что водичка даже летом +10-14 градусов.

Здесь, на берегу Тихого океана, устроим фуршет с шампанским, икрой и крабами. Знакомимся поближе, отдыхаем и наслаждаемся незабываемыми видами под шум волн!

Пикник на Халактырском пляжеПикник на Халактырском пляжеПикник на Халактырском пляже
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Горный массив Вачкажец

Сегодня нас ждет одно из самых живописных мест на Камчатке - Вачкажец. Это горный массив на месте древнего разрушенного вулкана. Удивительно красивое место с альпийской природой, цветами, водопадами, ледниковыми озерами, горными цирками и заснеженными вершинами. На небольшой территории расположено несколько климатических зон, поэтому уже на второй день пребывания на Камчатке мы сможем увидеть смену времен года.

Горный массив ВачкажецГорный массив ВачкажецГорный массив Вачкажец
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Тихий океан. Бухта Русская. Киты, сивучи, косатки

Сегодня мы проведем целый день среди дикой морской природы, отправившись в бухту Русская. Увидим скалы Три брата, остров Старичков, где на береговых скалах обитают целые колонии птиц. Дальше идем мимо мыса Кекурный к лежбищу сивучей (морских львов). Узкая, глубоко вдавшаяся в сушу, бухта Русская является одним из живописнейших мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского. По пути, если повезет, можем встретить одних из самых больших обитателей морей и океанов — китов и косаток. Эти гиганты мигрируют летом в местные воды в поисках рыбы. И конечно, наша морская прогулка не обойдется без глубоководной рыбалки. Причем рыбалка такая, что вероятность улова у каждого - почти 100% Ловят здесь камбалу, палтуса, окуня, треску, минтая и других рыб. А затем - вкуснейший обед из свежепойманной добычи!

Тихий океан. Бухта Русская. Киты, сивучи, косаткиТихий океан. Бухта Русская. Киты, сивучи, косаткиТихий океан. Бухта Русская. Киты, сивучи, косатки
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Малая Долина гейзеров

Сегодня отравляемся к Малой Долине гейзеров — её называют так из-за внешнего сходства с легендарной Долиной гейзеров в Кроноцком заповеднике. Другое Территория название этого места - Дачные источники. Увидим горячие ключи, кипящие котлы и грифоны, шипящие фумаролы, из которых вырывается на поверхность газ. Все вокруг гудит, шипит и бурлит. Именно здесь есть возможность представить, как выглядела наша планета миллионы лет назад. Поверьте, это фантастическое зрелище!

Дорога проходит через Вилючинский перевал, откуда открывается потрясающая панорама. В ясную погоду отсюда можно увидеть аж девять вулканов.

Эту поездку мы совместим с посещением величественного каньона Опасный или одного из красивейших водопадов Камчатки - водопада Снежный барс. В зависимости от состояния дороги и возможности подъезда к каньону.

Малая Долина гейзеровМалая Долина гейзеровМалая Долина гейзеров
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Свободный день для полета на вертолете или релакса

Свободный день. Этот день каждый может спланировать на свое усмотрение. Например, взять вертолётную экскурсию в Долину гейзеров или на Курильское озеро, поехать в питомник хаски, посетить музей Вулканариум. Или просто устроить релакс-день на одной из баз отдыха в Паратунке с горячими термальными источниками. Вариантов множество на любой вкус. Помимо завтрака и ужина, обед в этот день также будет включен, если вы не уезжаете днем из гостиницы.

Свободный день для полета на вертолете или релаксаСвободный день для полета на вертолете или релаксаСвободный день для полета на вертолете или релакса
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Восхождение на вулкан Горелый

Сегодня отправляемся к одному из самых доступных активных вулканов Камчатки - Горелому. Наш путь опять лежит через Вилючинский перевал - одно из самых узнаваемых мест полуострова.

Горелый - несложный для восхождения вулкан. Здесь открываются панорамные виды на долины, на океан и марсианские пейзажи самого вулкана. И поверьте - увидеть кратер вулкана с бирюзовым кислотным озером на дне стоит потраченных усилий.

Пойдем не спеша, в комфортном для всей группы темпе. Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие это кратеры Голубое озеро и Активный. Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию на дне его находится озеро ярко-голубого цвета. В кратере Активный - небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого дымят мощные фумаролы.

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Сплав на рафтах, рыбалка, Малкинские источники

Рано утром садимся в автобус и едем на реку Быструю (Малкинскую) к месту начала нашего сплава. Обязательно остановимся по дороге в поселке Сокочи купить пирожков. Эти огромные и вкусные пирожки - еще одна достопримечательность Камчатки. Практически ни одна машина не проезжает поселяя без остановки.

Сплав у нас не спортивный, по силам абсолютно всем. Скажу честно - мы даже и грести не будем. Прямо во время сплава и на стоянке можно будет порыбачить на спиннинг.

Остановимся на берегу на обед, сварим уху из выловленной рыбы. Будем отдыхать и наслаждаться природой. На сплаве есть большая вероятность увидеть медведей, тоже любителей порыбачить))

На обратном пути заезжаем на Малкинские горячие источники, одно из любимейших мест отдыха камчадалов. Здесь горячие источники соседствуют с ледяной речкой, а в некоторых скважинах температура настолько высока, что дети варят там яйца и сгущенку))

Сплав на рафтах, рыбалка, Малкинские источникиСплав на рафтах, рыбалка, Малкинские источникиСплав на рафтах, рыбалка, Малкинские источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

День базарный и прощальный

Пришло время расставаться с Камчаткой. В этот день можно выспаться, сходить на рынок, купить в подарок себе и близким свежайшую соленую и копченую рыбку, икру, крабов и другие камчатские морепродукты и деликатесы. Абсолютно везде всю продукцию вакуумируют и упаковывают в термопакеты.

Трансфер доставит каждого к нужному рейсу. И будем ждать новых встреч и новых путешествий!

День базарный и прощальныйДень базарный и прощальныйДень базарный и прощальный
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 1/2 Dbl в номерах со всеми удобствами
  • 3-х разовое питание (с обеда в первый день до завтрака в последний)
  • Передвижения на японских 6-местных внедорожниках и микроавтобусах
  • Сопровождение профессиональными горными гидами
  • Морская прогулка
  • Сплав с рыбалкой по реке Быстрая
  • Организованный трансфер от аэропорта к рейсу, прилетающему в 9:55
  • Трансфер к любому вылету в последний день тура
  • Трекинговые палки
  • Снасти для морской и речной рыбалки
  • Резиновые сапоги на сплаве
  • Мое сопровождение 24/7
  • Помощь в покупке билетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Петропавловск-Камчатский из вашего города и обратно (обратите внимание - чтобы прилететь в день начала тура, нужно как правило вылетать на день раньше!!!)
  • Питание, не включенное в программу
  • Личные расходы, алкоголь, сувениры
О чём нужно знать до поездки

Специальной подготовки не требуется, но походить придется. Без этого на Камчатке всего самого красивого вы не увидите.

За месяц до поездки я создаю общий чат и высылаю подробную памятку и список вещей. Но также в любое время готова ответить на все вопросы.

Пожелания к путешественнику

Все маршруты доступны людям практически любого возраста, с обычной физической подготовкой, не имеющим индивидуальных ограничений по здоровью. Ограничение: дети до 12 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Яна
Яна — Тревел-эксперт
Здравствуйте, меня зовут Яна. Я почти 20 лет путешествую, посетила более 30 стран. И, к счастью, мне удалось хобби превратить в профессию! Для меня путешествия – это прежде всего впечатления. От
читать дальше

людей, от другой культуры, от новых городов, природы и, конечно, от кухни. А путешествия в формате авторского тура, небольшой компанией дадут вам гораздо больше эмоций, комфорта и впечатлений. Я лично сопровождаю свои группы, и каждая поездка - это маленькая жизнь, прожитая в кругу людей, близких по духу, ставших чуть ли не родными за несколько дней. И расставания со слезами на глазах. Это всегда удивительно, но так и есть)) И я приглашаю вас с собой, беру на себя все заботы (проживание, экскурсии, передвижение, вкусная еда). А вам остается только купить билеты (я всегда помогу), собрать чемодан и с отличным настроением отправиться в путь!

Похожие туры из Камчатки

Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено)
На машине
Джиппинг
4 дня
Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено)
Подобраться к подножию Шивелуча и Анауна, отдохнуть в термах и бассейне, полакомиться деликатесами
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
18 июн в 08:00
23 июн в 08:00
135 000 ₽ за человека
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Пешая
На автобусе
7 дней
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
160 000 ₽ за человека
Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
На машине
На снегоходах
4 дня
Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
Исследовать тропы еловых лесов, увидеть вулканы-исполины и искупаться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, 4:00
5 янв в 04:00
12 фев в 04:00
85 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки