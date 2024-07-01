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Авторский тур
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
«А затем вас ждёт экскурсия на Никольскую сопку — главную достопримечательность Петропавловска-Камчатского и место его основания»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
175 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
«Начнём вкусное знакомство с Камчаткой на фоне вулканов»
10 сен в 10:00
198 000₽ за человека
Авторский тур
17 дней
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово», утро
«Вы посетите местный музей и поближе познакомитесь культурой и нравами коренных народов Камчатки»
10 июля в 10:00
27 июля в 10:00
295 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
«Главное богатство Камчатки — её природа»
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Обзорные»
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