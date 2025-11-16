Мои заказы

Фрирайд-тур на Камчатке

Зимний тур на Камчатку - фрирайд
Описание тура

Зимний Тур На Камчатку — Фрирайд & Адреналин

6 дней полного драйва, свободы и зимней Камчатки во всей её мощи. Вулканы, бескрайние снежные поля, фрирайд, серфинг на Тихом океане и горячие источники — приключение, которое делает сильнее, освобождает и навсегда остаётся в душе.

Этот тур — для тех, кто хочет увидеть Камчатку настоящей: дикой, суровой, невероятно красивой. Мы делаем всё под ключ: трансферы, проживание 4, питание по программе, гиды, оборудование, сопровождение 24/7 — вы просто живёте приключением.

10 Причин Поехать В Этот Тур

  1. Фрирайд с видами на настоящие вулканы

  2. Серфинг зимой (!) — уникальный опыт

  3. Возможность хелиски — мечта любого райдера

  4. Горячие источники среди снегов

  5. Проживание в комфортном Spa-отеле

  6. Маршруты, куда не добирается транспорт

  7. Премиальная логистика и забота команды

  8. Фото и видео — воспоминания навсегда

  9. Атмосфера Камчатки — дикой, мощной, живой

  10. Тур, который меняет внутреннее состояние

Почему Камчатка Зимой — Мечта

  • Здесь снег — пушистый, сухой, идеальный для фрирайда

  • Сочетание вулканов, океана и зимы — нигде больше такого нет

  • Волны Тихого океана идут на фоне заснеженных сопок

  • Природа абсолютно нетронутая

  • Горячие источники работают круглый год

  • Воздух чистый, морозный и бодрящий

  • Свет зимнего солнца делает фото фантастическими

  • Это редкий и эксклюзивный опыт — зимних туров мало

  • Контраст адреналин + релакс создаёт магию

  • Камчатка зимой даёт чувство свободы, которое сложно объяснить словами

Программа тура по дням

1 день

Прилет и горячие источники

Встреча в аэропорту, знакомство со стелой Здесь начинается Россия, трансфер в отель 4. Вечером — расслабляющие термальные источники. Знакомство с гидом и группой.

Входит: трансфер, перекус, комплимент, гид.

2 день

Курорт Морозная или Heli-ski

Выбор дня за вами:— катание на курорте Морозная (трансфер включён)— хелиски (доп. опция)— лёгкие экскурсии по Камчатке

Входит: трансфер, перекус и чай, гид.

Не входит: хелиски, скипас, оборудование, доп. экскурсии.

3 день

Фрирайд на Вилючинском перевале

Пять забросок на вездеходах/снегоходах пять захватывающих спусков с панорамами трёх вулканов.

Входит: трансфер, 5 спусков, гид, перекус, посещение природного парка.

Не входит: оборудование, термальные источники.

4 день

Серфинг на Тихом океане + баня на берегу

Сегодня вас ждёт полное погружение в океанский драйв! Поездка на побережье Тихого океана открывает невероятные виды на вулканы и бескрайние волны. Под руководством опытного инструктора вы освоите серфинг или прокачаете навыки на волнах, а рядом — панорамы Камчатки, которые невозможно передать на фото.

После активности — баня прямо на берегу, чай, кофе и домашнее печенье, чтобы согреться и насладиться моментом. Этот день сочетает адреналин, отдых и красоту дикой природы одновременно.

Экскурсия проходит на Тихом океане, на выбор за дополнительную плату вы можете заказать питание у нас либо насладится местной кухней в ресторане (меню предоставляем)

На обратном пути заезжаем в магазины за сувенирами, и рыбными деликатесами

  • В стоимость входит:

  1. Трансферы по программе

  2. Серфинг

  3. Перекус

  4. Полевая баня (за дополнительную плату предлагают баня Бочка)

В стоимость не входит: питание в ресторане на Тихом океане

5 день

Свободный выбор

Хелиски, фрирайд, городские прогулки, горячие источники или экскурсии — тур подстраивается под ваши желания.

Входит в стоимость: трансфер (по запросу, для группы), консультация гида.

В стоимость не входит: дополнительные экскурсии и Heleski

6 день

Прощание с Камчаткой

Сегодня завершается ваше незабываемое приключение. После сборов и последних фотографий с группой вас ждёт трансфер в аэропорт, где вы прощаетесь с Камчаткой, полной вулканов, заснеженных склонов, океанских волн и горячих источников.

Этот день наполнен эмоциями, воспоминаниями и ощущением выполненного приключения, которое навсегда останется в сердце.

  • В стоимость входит: трансфер, перекус

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в отеле 4
  • Фрирайд, серфинг, туры на снегоходах/вездеходах
  • Гиды и сопровождение
  • Питание по программе + перекусы
  • Горячие источники
  • Фото - и видеосопровождение
  • Поддержка 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Завтраки и ужины
  • Личные расходы
  • Хелиски, вертолётные экскурсии
  • Оборудование
  • Страховка
О чём нужно знать до поездки

Мы создаём не туры — мы создаём эмоции. Каждая деталь продумана: трансферы, питание, гиды, маршруты. Ваша задача — просто жить приключением, остальное мы берём на себя. Камчатка зимой — это сила, красота и тот самый вау, который меняет внутреннее состояние.

Пожелания к путешественнику

ожелания и требования к участникам

  • Тур рассчитан на людей с любым уровнем физической подготовки — не требуется профессиональный опыт в лыжах, сноуборде или серфинге.

  • Возраст участников: от 12 лет (для детей младше возможны специальные условия и сопровождение).

  • Важно иметь здоровый организм и отсутствие серьёзных медицинских противопоказаний к активным физическим нагрузкам и перепадам температуры.

  • Рекомендуется удобная и тёплая одежда, а также соблюдение инструкций гидов для вашей безопасности.

  • Любители активного отдыха и приключений будут чувствовать себя максимально комфортно — тур адаптируется под ваш уровень и пожелания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Камчатка - это место, где сливаются невообразимые пейзажи и уникальные приключения. Уже 7 лет мы помогаем путешественникам раскрывать все тайны этого удивительного региона. Наша компания объединяет тех, кто хочет испытать
читать дальше

Камчатку на себе — от вертолетных экскурсий до активного отдыха в самых удаленных уголках полуострова. Каждый тур с нами - это не просто путешествие, а возможность стать частью большого комьюнити, которое может организовать отдых под любой запрос. Роскошный тур с комфортом или экстремальные приключения для искателей адреналина - у нас есть решения для каждого. Мы принимаем семьи с детьми, а также опытных путешественников, готовых бросить вызов природе. Готовы увидеть Камчатку по-настоящему? Вертолетные экскурсии, маршруты для любителей экстрима, сплавы по рекам, серфинг в тихом океане и пешие походы - наш опыт и страсть к этому региону делают ваше путешествие незабываемым.

