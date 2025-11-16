Описание тура
Зимний Тур На Камчатку — Фрирайд & Адреналин
6 дней полного драйва, свободы и зимней Камчатки во всей её мощи. Вулканы, бескрайние снежные поля, фрирайд, серфинг на Тихом океане и горячие источники — приключение, которое делает сильнее, освобождает и навсегда остаётся в душе.
Этот тур — для тех, кто хочет увидеть Камчатку настоящей: дикой, суровой, невероятно красивой. Мы делаем всё под ключ: трансферы, проживание 4, питание по программе, гиды, оборудование, сопровождение 24/7 — вы просто живёте приключением.
10 Причин Поехать В Этот Тур
Фрирайд с видами на настоящие вулканы
Серфинг зимой (!) — уникальный опыт
Возможность хелиски — мечта любого райдера
Горячие источники среди снегов
Проживание в комфортном Spa-отеле
Маршруты, куда не добирается транспорт
Премиальная логистика и забота команды
Фото и видео — воспоминания навсегда
Атмосфера Камчатки — дикой, мощной, живой
Тур, который меняет внутреннее состояние
Почему Камчатка Зимой — Мечта
Здесь снег — пушистый, сухой, идеальный для фрирайда
Сочетание вулканов, океана и зимы — нигде больше такого нет
Волны Тихого океана идут на фоне заснеженных сопок
Природа абсолютно нетронутая
Горячие источники работают круглый год
Воздух чистый, морозный и бодрящий
Свет зимнего солнца делает фото фантастическими
Это редкий и эксклюзивный опыт — зимних туров мало
Контраст адреналин + релакс создаёт магию
Камчатка зимой даёт чувство свободы, которое сложно объяснить словами
Программа тура по дням
Прилет и горячие источники
Встреча в аэропорту, знакомство со стелой Здесь начинается Россия, трансфер в отель 4. Вечером — расслабляющие термальные источники. Знакомство с гидом и группой.
Входит: трансфер, перекус, комплимент, гид.
Курорт Морозная или Heli-ski
Выбор дня за вами:— катание на курорте Морозная (трансфер включён)— хелиски (доп. опция)— лёгкие экскурсии по Камчатке
Входит: трансфер, перекус и чай, гид.
Не входит: хелиски, скипас, оборудование, доп. экскурсии.
Фрирайд на Вилючинском перевале
Пять забросок на вездеходах/снегоходах пять захватывающих спусков с панорамами трёх вулканов.
Входит: трансфер, 5 спусков, гид, перекус, посещение природного парка.
Не входит: оборудование, термальные источники.
Серфинг на Тихом океане + баня на берегу
Сегодня вас ждёт полное погружение в океанский драйв! Поездка на побережье Тихого океана открывает невероятные виды на вулканы и бескрайние волны. Под руководством опытного инструктора вы освоите серфинг или прокачаете навыки на волнах, а рядом — панорамы Камчатки, которые невозможно передать на фото.
После активности — баня прямо на берегу, чай, кофе и домашнее печенье, чтобы согреться и насладиться моментом. Этот день сочетает адреналин, отдых и красоту дикой природы одновременно.
Экскурсия проходит на Тихом океане, на выбор за дополнительную плату вы можете заказать питание у нас либо насладится местной кухней в ресторане (меню предоставляем)
На обратном пути заезжаем в магазины за сувенирами, и рыбными деликатесами
В стоимость входит:
Трансферы по программе
Серфинг
Перекус
Полевая баня (за дополнительную плату предлагают баня Бочка)
В стоимость не входит: питание в ресторане на Тихом океане
Свободный выбор
Хелиски, фрирайд, городские прогулки, горячие источники или экскурсии — тур подстраивается под ваши желания.
Входит в стоимость: трансфер (по запросу, для группы), консультация гида.
В стоимость не входит: дополнительные экскурсии и Heleski
Прощание с Камчаткой
Сегодня завершается ваше незабываемое приключение. После сборов и последних фотографий с группой вас ждёт трансфер в аэропорт, где вы прощаетесь с Камчаткой, полной вулканов, заснеженных склонов, океанских волн и горячих источников.
Этот день наполнен эмоциями, воспоминаниями и ощущением выполненного приключения, которое навсегда останется в сердце.
В стоимость входит: трансфер, перекус
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в отеле 4
- Фрирайд, серфинг, туры на снегоходах/вездеходах
- Гиды и сопровождение
- Питание по программе + перекусы
- Горячие источники
- Фото - и видеосопровождение
- Поддержка 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Завтраки и ужины
- Личные расходы
- Хелиски, вертолётные экскурсии
- Оборудование
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
Мы создаём не туры — мы создаём эмоции. Каждая деталь продумана: трансферы, питание, гиды, маршруты. Ваша задача — просто жить приключением, остальное мы берём на себя. Камчатка зимой — это сила, красота и тот самый вау, который меняет внутреннее состояние.
Пожелания к путешественнику
ожелания и требования к участникам
Тур рассчитан на людей с любым уровнем физической подготовки — не требуется профессиональный опыт в лыжах, сноуборде или серфинге.
Возраст участников: от 12 лет (для детей младше возможны специальные условия и сопровождение).
Важно иметь здоровый организм и отсутствие серьёзных медицинских противопоказаний к активным физическим нагрузкам и перепадам температуры.
Рекомендуется удобная и тёплая одежда, а также соблюдение инструкций гидов для вашей безопасности.
Любители активного отдыха и приключений будут чувствовать себя максимально комфортно — тур адаптируется под ваш уровень и пожелания.