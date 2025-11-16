4 день

Серфинг на Тихом океане + баня на берегу

Сегодня вас ждёт полное погружение в океанский драйв! Поездка на побережье Тихого океана открывает невероятные виды на вулканы и бескрайние волны. Под руководством опытного инструктора вы освоите серфинг или прокачаете навыки на волнах, а рядом — панорамы Камчатки, которые невозможно передать на фото.

После активности — баня прямо на берегу, чай, кофе и домашнее печенье, чтобы согреться и насладиться моментом. Этот день сочетает адреналин, отдых и красоту дикой природы одновременно.

Экскурсия проходит на Тихом океане, на выбор за дополнительную плату вы можете заказать питание у нас либо насладится местной кухней в ресторане (меню предоставляем)

На обратном пути заезжаем в магазины за сувенирами, и рыбными деликатесами

В стоимость входит:

Трансферы по программе Серфинг Перекус Полевая баня (за дополнительную плату предлагают баня Бочка)

В стоимость не входит: питание в ресторане на Тихом океане

