как будто бы вернулся домой, когда был еще совсем маленьким. Такой детский восторг охватил меня после встреч с животными, местами, кратерами вулканов, добротой местных жителей и их сплоченности перед постоянно возникающими трудностями. Это вдохновляет. Это и есть сокровища Камчатки.



Каждый мой день был насыщенным и наполненным впечатлениями, будь то:



Морская прогулка к Трем Братьям, вставшим на защиту города от Морского черта. В доблестной схватке они одолели врага, но один из братьев погиб. Так и стоят они на страже, оставив от зла лишь палец. А еще сивучи классные, лежат такие ленивые, кричат друг на друга что-то, прелесть. Про встречу косаток я оставлю личным.



Или сплав по реке Быстрая. Я сидел на носу плывущего по течению рафта, болтая ногами в больших сапожищах. Видели медведей, лисиц, даже соболя. А по пути мы наловили штук 10 нерку, кижуча. Там же нас накормили икрой сразу из рыбы и вкуснейшей ухой. Черемшовый песто — моё почтение.



Я мог бы еще многое сказать, но лучше один раз увидеть, чем…



Также я хотел бы выразить личное спасибо конкретным гидам (не в обиду остальным).



Огромное спасибо Геннадию, профессиональному лыжнику и автомобильному мастеру, полевой ремонт — это сильно. Я влюбился в «Митсубиси Делика».



Огромное спасибо Владимиру, ты научил меня, что трудности — это весело. И мы гоняли на «Тойоте Тундре» по тундре. Есть голубику и рябину с куста и гулять в кратере вулкана среди паров гейзеров и фумарол.



P.S. У меня теперь много друзей из разных городов России. Всё только начинается.