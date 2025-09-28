Мои заказы

Золотая Камчатка. Мультиактивный тур

Золотая Камчатка – осенний тур для наслаждения покрытой золотыми красками Камчаткой.

Продуманная программа с посещением основных достопримечательностей Камчатки без длительных переходов и тяжёлых физических нагрузок.

Программа включает в себя несколько активностей: пешие
прогулки, сплав, рыбалка (речная и в океане).Вы увидите все самые значимые камчатские места, окутанные изобилием осенних красок: от исполинских вулканов до бурных камчатских рек и высоких водопадов. В данном туре вы насладитесь невероятным разнообразием дикой природы Камчатки. В зависимости от погодных условий возможны изменения в последовательности выполнения программы.

5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

День прилета

День прилета.

Посещение стеллы «Здесь начинается Россия», заселение в гостиницу «Кречет» в Паратунке.

2 день

Дачные источники

Переезд к Дачным термальным источникам, через Вилючинский перевал, с которого открывается панорама на 7 вулканов (3-4 часа).

Пешая прогулка по Мутновской ГеоЭС, фумарольная площадка, где можно наблюдать за небольшими грязевыми вулканчиками, фумаролами и бурлящими котлами (2-3 часа). Посещение водопада Спокойный.

3 день

Бухта Русская

Морская прогулка к скалам Три Брата, затем к острову Старичков, рыбалка на камбалу. Далее переход в бухту Русскую, возможность увидеть сивучей и касаток в их среде обитания.

На обед вас ждет свежеприготовленная рыба и морепродукты. Экскурсия занимает весь день.

4 день

Сплав по реке Быстрой

Переезд к реке Быстрой, сплав (3 часа). Возможность рыбалки. Вы испробуете свежайшую и вкуснейшую уху из свежепойманной рыбы. Река протекает среди живописных сопок, поросших кедровым и ольховым стлаником.

Сплавляясь по реке, запросто можно увидеть на берегу бурых медведей, ловящих рыбу, а в небе белоплечего орлана.

Посещение Малкинских горячих источников.

5 день

Мыс Маячный и Халактырский пляж

Отправление к мысу Маячный. Вам откроется удивительная панорама скал и океанских просторов. Волны Тихого океана разбиваются о прибрежные скалы, на уступах которых расположились гнезда морских птиц.

Экскурсия к Халактырскому пляжу с чёрным вулканическим песком (побережье Тихого океана). Невероятно популярное место как у местных жителей, так и у туристов, в котором можно ощутить себя на краю света.

6 день

Вачкажец

Отправление к горному массиву Вачкажец (2 часа в пути). Пешеходная экскурсия по горному массиву, леса которого осенью окрашиваются в яркую красно-желтую палитру.

По пути встречаем озера, реки и водопады удивительной красоты. Возможность увидеть вдалеке бурого медведя и близко познакомиться с коренным обитателем Камчатки — евражкой.

7 день

Резервный день

Резервный день на случай непогоды. Дополнительно можно посетить этнодеревню (11000 руб.), где вы узнаете о быте местных жителей.

Также можно отправиться на вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров или на Курильское озеро (115000 руб.)

8 день

День отлета

По желанию посещение рынка, для покупки морепродуктов и сувениров. День отлета.

Проживание

Гостиница «Кречет».

Предусмотрена доплата за одноместное размещение — 34000 рублей.

Варианты проживания

Кречет

7 ночей
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки в гостинице
  • Питание на экскурсиях
  • Страховка
  • Все трансферы
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Ужины и обед в резервный день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
Роман
28 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность всей команде организатора за первое свидание с Камчаткой.

Я сам из города Пермь. И мы считаем Медведя символом богатства и силы своей земли. Приехав на Камчатку, я
как будто бы вернулся домой, когда был еще совсем маленьким. Такой детский восторг охватил меня после встреч с животными, местами, кратерами вулканов, добротой местных жителей и их сплоченности перед постоянно возникающими трудностями. Это вдохновляет. Это и есть сокровища Камчатки.

Каждый мой день был насыщенным и наполненным впечатлениями, будь то:

Морская прогулка к Трем Братьям, вставшим на защиту города от Морского черта. В доблестной схватке они одолели врага, но один из братьев погиб. Так и стоят они на страже, оставив от зла лишь палец. А еще сивучи классные, лежат такие ленивые, кричат друг на друга что-то, прелесть. Про встречу косаток я оставлю личным.

Или сплав по реке Быстрая. Я сидел на носу плывущего по течению рафта, болтая ногами в больших сапожищах. Видели медведей, лисиц, даже соболя. А по пути мы наловили штук 10 нерку, кижуча. Там же нас накормили икрой сразу из рыбы и вкуснейшей ухой. Черемшовый песто — моё почтение.

Я мог бы еще многое сказать, но лучше один раз увидеть, чем…

Также я хотел бы выразить личное спасибо конкретным гидам (не в обиду остальным).

Огромное спасибо Геннадию, профессиональному лыжнику и автомобильному мастеру, полевой ремонт — это сильно. Я влюбился в «Митсубиси Делика».

Огромное спасибо Владимиру, ты научил меня, что трудности — это весело. И мы гоняли на «Тойоте Тундре» по тундре. Есть голубику и рябину с куста и гулять в кратере вулкана среди паров гейзеров и фумарол.

P.S. У меня теперь много друзей из разных городов России. Всё только начинается.

