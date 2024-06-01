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Авторский тур
7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
«В этом северном краю всё особенное: климат, природа, еда»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
Начало: Камчатский край, Елизовский район, село Паратунка
«Приглашаем познакомиться с нереальной природой Камчатки, земли, где спят драконы»
24 июля в 10:00
201 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях к Корякскому вулкану
Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе
Начало: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский р...
«Лошади, природа, вулканы и вулканические озера — красота»
2 июля в 08:00
25 июля в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
«В программу включены обеды на природе»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:...
«Обычно говорят, что решиться поехать на Камчатку могут только отважные путешественники, которые пожертвуют комфортными условиями ради удивительной природы»
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
148 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«Это настоящий источник природных чудес: на глубине 75 метров в кратере Чаша находится озеро, воды которого на солнце приобретают фиолетовый цвет, а ещё здесь есть лавовые пещеры с куполообразными сводами и ледяным полом»
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
«На природе может быть много комаров, обязательно возьмите с собой защитные средства и спреи»
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
84 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
«В программу входит легкий обед-перекус на природе, горячий ужин и сытный завтрак»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский
«Это путешествие отлично подойдет для тех, кто любит много ходить и любоваться природными видами»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
«После прогуляемся к водопаду Спокойный, который срывается с почти вертикального склона 20-метровой высоты, а вокруг растёт каменная берёза — один из символов региона»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
175 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Полюбуемся природой, послушаем щебет птиц и вернёмся в отель»
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
134 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Сытые и довольные отдохнем немного на природе и будем двигаться в обратный путь»
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Полюбуемся природой, послушаем щебет птиц и вернёмся в отель»
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
124 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Полюбуемся природой, послушаем щебет птиц и вернёмся в отель»
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
104 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«Это настоящий источник природных чудес: на глубине 75 метров в кратере Чаша находится озеро, воды которого на солнце приобретают фиолетовый цвет, а ещё здесь есть лавовые пещеры с куполообразными сводами и ледяным полом»
169 000₽ за человека
Мини-группа
9 дней 8 часов
Автотур «Дикая Камчатка»
Начало: Аэропорт Петропавловск-Камчатского, Елизово
«Камчатка — край вулканов, медведей и лосося, а также гейзеров, океана и великолепной первозданной природы»
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
129 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рыбалка на Камчатке
Начало: Петропавловск-Камчатский
«Нас ожидает не близкий переезд в соседний населенный пункт, это 308 км и 4 часа пути по новой отличной дороге с асфальтовым покрытием и великолепными пейзажами»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
119 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Рощи каменной березы, заснеженная вершина вулкана Вачкажец, бирюзовое горное озеро, водопады и цветущие, всеми цветами радуги, горные луга… Путь до подножия вулкана Вачкажец мы преодолеем за 2-2,5 часа неспешной ходьбы без набора высоты»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Посвятим день исследованию красивейшего природного ландшафта — горного массива Вачкажец, древнего разрушенного вулкана»
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«По желанию — пешая прогулка до природных термальных источников»
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
156 875₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский,...
«Мы поднимемся на купол Северный прорыв, откуда открываются инопланетные пейзажи на покрытые пеплом просторы»
18 июля в 10:00
106 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Величественные горные пейзажи, ледниковый цирк, множество кристальных ручейков и буйство природных красок обеспечат вам незабываемые впечатления»
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
«Поднимемся на Мишенную сопку и полюбуемся Авачинской бухтой, затем побываем на Никольской сопке и посетим природно-исторический парк»
10 сен в 10:00
198 000₽ за человека
Авторский тур
17 дней
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово», утро
«Поэтому его посещение зависит от сложившихся природных условий»
10 июля в 10:00
27 июля в 10:00
295 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На Камчатку к Курильскому озеру. Путешествие в страну медведей
«Вас ждет максимальное погружение в природу»
26 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 115 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пять элементов Камчатки
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Орие...
«После полёта вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках»
6 окт в 08:00
13 окт в 08:00
94 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
«Главное богатство Камчатки — её природа»
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
«Эти места отличаются природным многообразием: здесь вулканы соседствуют с ледниками, кипящие гейзеры сменяются горячими источниками, а стремительные реки бурлят водопадами»
15 авг в 10:00
26 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Пройти по кромке кратера, увидеть фумарольную активность и посетить лучшие термы края
Начало: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного разме...
«Начнём знакомиться с природными достопримечательностями Камчатки»
24 июля в 10:00
93 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
«Нашей целью станет вулкан Плоский Толбачик на востоке полуострова»
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
230 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
«Пройдём вдоль скалистого берега, увидим природные достопримечательности и послушаем птиц у острова Старичков»
5 авг в 15:00
125 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина1 июня 2024Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
- ААндрей27 февраля 2024Вся Камчатка за 14 днейСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия21 января 2024Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ГГалина13 января 2024Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
- ЮЮлия10 января 2024Вся Камчатка за 14 днейОгромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ТТимур2 декабря 2023Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
- ЛЛюдмила2 ноября 2023Новый год на Камчатке: дыхание вулкановТо, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
- ААнцинова7 сентября 2023Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река СторожНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроения. Программа путешествия очень емкая
- ААлександр30 августа 2023Камчатка без рюкзаков. Комбинированный турПрекрасная природа, красиво подобранные места, собралась хорошая компания, отличные гиды
- ККонстантин29 августа 2023Вся Камчатка за 14 днейОтлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Природа и пейзажи»
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