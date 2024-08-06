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читать дальше сопка с мемориальным комплексом обороны порта, а также живописные видовые площадки: Мишенная сопка, Петровская сопка и родник Казачий ключ.



Экскурсия включает услуги опытного гида, комфортабельный транспорт на 6 мест, воду и трекинговые палки по желанию. Приглашаем вас открыть для себя уникальный город, который оставит в вашей памяти яркие впечатления

Предлагаем незабываемое путешествие по Петропавловску-Камчатскому, где вы познакомитесь с историей этого города, его героическим прошлым и культурным наследием.Вас ждут посещения знаковых мест, таких как историческая часть города, Петропавловская гавань, Никольская