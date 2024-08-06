Предлагаем незабываемое путешествие по Петропавловску-Камчатскому, где вы познакомитесь с историей этого города, его героическим прошлым и культурным наследием.
Вас ждут посещения знаковых мест, таких как историческая часть города, Петропавловская гавань, Никольская
Вас ждут посещения знаковых мест, таких как историческая часть города, Петропавловская гавань, Никольская
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Что вас ждет Предлагаю интересную экскурсию по Петропавловску-Камчатскому. Посещение многих знаковых и видовых мест города. В программе:
историческая часть города, • Петропавловская гавань, • Никольская сопка с мемориальным комплексом обороны порта, • видовые площадки: Мишенная сопка, Петровская сопка, • родник Казачий ключ. Знакомство с героической историей восточного форпоста нашей Родины. Этот город достоин Вашей любви. Важно знать В стоимость экскурсии включено:.
• услуги гида, • вода, • машина на 6 мест, • трекинговые палки (по желанию). Туристы оплачивают самостоятельно:
историческая часть города, • Петропавловская гавань, • Никольская сопка с мемориальным комплексом обороны порта, • видовые площадки: Мишенная сопка, Петровская сопка, • родник Казачий ключ. Знакомство с героической историей восточного форпоста нашей Родины. Этот город достоин Вашей любви. Важно знать В стоимость экскурсии включено:.
питание, • страховка (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Историческая часть города
- Петропавловская гавань
- Никольская сопка с мемориальным комплексом обороны порта
- Видовые площадки: Мишенная сопка, Петровская сопка
- Родник Казачий ключ
Что включено
- Услуги гида,
- Вода,
- Машина на 6 мест,
- Трекинговые палки (по желанию).
Что не входит в цену
- Питание,
- Страховка (по желанию).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обязательно укажите место Вашего проживания
- Потому что собирать за городом-это уже трансфер. Если вы собираетесь посетить места общественного питания
- То сообщите о своих вкусах
- Мы создадим маршрут
- Учитывая ваши пожелания
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Камчатки
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