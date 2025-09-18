Океан эмоций и вкусов на Камчатке: вулканы, термы, морепродукты
Покорить Горелый, понежиться в горячих источниках, полакомиться крабами, икрой, красной рыбой и ухой
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 12:00
18 сен в 12:00
180 000 ₽ за человека
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
16 июн в 08:00
14 июл в 08:00
209 000 ₽ за человека
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
14 июл в 08:00
25 авг в 08:00
130 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Петропавловск-Камчатский»
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