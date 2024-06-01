Индивидуальные туры на Камчатке с личным гидом

Найдено 23 тура в категории «Индивидуальные» на Камчатке, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000 за человека
На лошадях к Корякскому вулкану
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях к Корякскому вулкану
Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе
Начало: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский р...
2 июля в 08:00
25 июля в 08:00
37 000 за человека
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500 за человека
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
148 900 за человека
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900 за человека
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
84 000 за человека
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 900 за человека
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
39 900 за человека
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Авторский тур
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
175 000 за человека
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
134 900 за человека
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
139 900 за человека
Романтический тур по Камчатке
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
124 900 за человека
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
104 900 за человека
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
169 000 за человека
Рыбалка на Камчатке
Авторский тур
3 дня
Рыбалка на Камчатке
Начало: Петропавловск-Камчатский
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
119 000 за всё до 4 чел.
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
10 сен в 10:00
198 000 за человека
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Авторский тур
17 дней
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово», утро
10 июля в 10:00
27 июля в 10:00
295 000 за человека
Пять элементов Камчатки
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Пять элементов Камчатки
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Орие...
6 окт в 08:00
13 окт в 08:00
94 900 за человека
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000 за человека
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
15 авг в 10:00
26 авг в 10:00
120 000 за человека
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Пройти по кромке кратера, увидеть фумарольную активность и посетить лучшие термы края
Начало: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного разме...
24 июля в 10:00
93 000 за человека
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
230 000 за всё до 4 чел.
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
🚶 Пешая
Сёрфинг
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
5 авг в 15:00
125 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
    Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
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    май все таки, не совсем сезон. Очень помогли мне Анастасия и Сергей из туристической фирмы "Это твоя Камчатка", подобрали замечательные экскурсии, которые реальны для сезона мая; и не только, предложили проживание в гостинице Double L Hotel. Хочу отдельно отметить это место, так как очень мне понравилось, ресторан гостиницы, обслуживание, девочки на ресепшене очень заботливы и внимательны!!! У меня были экскурсии: в малую долину гейзеров "Дачные источники" - подножие вулкана Мутновский, вулкан Горелый - восхождение на снегоходе, морская прогулка на остров Старичков и по самой Авачинской бухте, увидела скалы "Три брата", вблизи все выглядит иначе, завораживает. Халактырский пляж, как я его лично называю "галактический" с черным песком, при чем песок магнитится и этно - деревня "Кайныран" с живущим там камчатским медведем Сильвестром. Ещё был свободный день, в который погуляла по сопкам города, посетила театр, музеи города, самый главный это конечно Вулканариум, советую сходить и посетить эту экскурсию, Анастасия также ее может предложить, а почему? Так после нее сразу становится ясно, какие места хочется увидеть, какие вулканы и заповедники, и каким путем: на джип туре или вертолетной экскурсией или морской. Лично у меня уже сложился новый тур на следующий год, но уже в летний сезон. Очень хочется увидеть другие вулканы, потрогать на ощупь породы. Чем музей и понравился и привлек, что там можно все трогать и понимаешь, что необходимо увидеть это своими глазами уже. Хочется и на Толбачек, Ключевской, Шивелучь, Курильское озеро, озеро Толмачёво, снова Горелый так как зимой не видно бирюзового кратерского озера, бухту Русскую. А потом понимаешь, что есть ещё и заповедники и ещё вулканы, в общем если кого и зацепит, тот будет возвращаться неоднократно. 😀 Меня зацепило, при чем глубоко. И город, и вулканы, и океан, и люди живущие там. Отдельное спасибо и благодарность организаторам моего тура Анастасии и Сергею, благодаря им мне хочется снова вернуться!!! ❤️

    Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Индивидуальные»

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  1. На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
  2. На лошадях к Корякскому вулкану
  3. Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
  4. Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
  5. Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 23 тура от 24 900 до 295 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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