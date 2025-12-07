Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Путешествие с полным погружением в дикие объятия планеты Камчатка! В этом путешествии мы будем: Гулять по вулканическому пляжу, купаться в океане после бани, пробовать камчатские деликатесы, сёрфить, восходить на вулканы, исследовать дикие места Камчатки, рыбачить в горных камчатских реках, наблюдать за дикими медведями (Безопасно), купаться в термальных источниках, пробовать камчатского краба посреди открытого океана, наблюдать за китами и касатками и многое другое! Мы создали максимально насыщенную программу, которая с головой окунет вас в камчатский мир.

Без рюкзаков. Нам не придется таскать за собой огромный рюкзак. На трекинге будет только маленький рюкзачок с личными вещами, водой и перекусом. Остальное оставим в лагере.

Мы не сидим на месте, мы смотрим всю Камчатку. Наша задача - увидеть как можно больше за 13 дней.

Еда от шеф-повара на свежем воздухе. Еда на природе - это всегда вкусно. А если её приготовил шеф-повар… Без комментариев!

Морская прогулка в бухту Русская. Увидим Камчатку со стороны океана. Будем наблюдать за китами, касатками, сивучами, нерпами и другими морскими животными.

Поездка в камчатскую Швейцарию - поселок Эссо. После восхождений - заслуженный отдых и релакс в целебных горячих источниках, а также сплав по реке Быстрая с рыбалкой и наблюдением за медведями. Помимо проживания в отелях вас ждет ночь в Глэмпинге на берегу Тихого океана, а также ночевки у подножия вулканов и в загадочном Мертвом лесу.

Это путешествие будет незабываемым!