Описание тура
Путешествие с полным погружением в дикие объятия планеты Камчатка! В этом путешествии мы будем: Гулять по вулканическому пляжу, купаться в океане после бани, пробовать камчатские деликатесы, сёрфить, восходить на вулканы, исследовать дикие места Камчатки, рыбачить в горных камчатских реках, наблюдать за дикими медведями (Безопасно), купаться в термальных источниках, пробовать камчатского краба посреди открытого океана, наблюдать за китами и касатками и многое другое! Мы создали максимально насыщенную программу, которая с головой окунет вас в камчатский мир.
Без рюкзаков. Нам не придется таскать за собой огромный рюкзак. На трекинге будет только маленький рюкзачок с личными вещами, водой и перекусом. Остальное оставим в лагере.
Мы не сидим на месте, мы смотрим всю Камчатку. Наша задача - увидеть как можно больше за 13 дней.
Еда от шеф-повара на свежем воздухе. Еда на природе - это всегда вкусно. А если её приготовил шеф-повар… Без комментариев!
Морская прогулка в бухту Русская. Увидим Камчатку со стороны океана. Будем наблюдать за китами, касатками, сивучами, нерпами и другими морскими животными.
Поездка в камчатскую Швейцарию - поселок Эссо. После восхождений - заслуженный отдых и релакс в целебных горячих источниках, а также сплав по реке Быстрая с рыбалкой и наблюдением за медведями. Помимо проживания в отелях вас ждет ночь в Глэмпинге на берегу Тихого океана, а также ночевки у подножия вулканов и в загадочном Мертвом лесу.
Это путешествие будет незабываемым!
Программа тура по дням
Тихий океан, Халактырский пляж, знакомство
Встреча участников в 13:00 в г. Петропавловск-камчатский.
Вы можете прилететь раньше на 1-2 дня и адаптироваться к местному времен и климату. Разница с Москвой составляет 9 часов.
Сегодня мы едем к Тихому океану на огромный многокилометровый Халактырский пляж с черным вулканическим песком.
Вечером знакомство с группой, разбор программы экспедиции, рубрика вопросы-ответы под шум Тихого океана.
Ночевать будем в Глэмпинге на берегу океана!
Желающие смогут попариться в бане и нырнуть в Тихий океан!
Серфинг и выезд к вулкану Горелый
Серфинг по желанию. Если вы хотите попробовать себя в роли камчатского сёрфера, покоряющего крутые волны Тихого океана - сегодня ваш день! Если нет - можете погулять по Халактырскому пляжу, понаблюдать за сёрферами или просто попить кофе с видом на океан.
В обед после сёрфинга мы выезжаем к первому вулкану - Горелому.
В этих местах нет гостиниц, поэтому разобьем лагерь и ближайшие две ночи проведем в палатках.
Восхождение на вулкан Горелый
Плотный завтрак. Сегодня придется поработать! Восхождение на вулкан Горелый займет 2-3 часа.
Делаем крутые фотографии. Девушки могут захватить с собой платья и сделать шикарные фотографии на фоне кислотного озера и кратера вулкана Горелый. Спуск с вулкана.
Отдыхаем и набираемся сил.
Вечерние посиделки у костра.
Малая долина гейзеров
Сегодня едем в удивительное место - к Малой долине гейзеров.
Сначала джиппинг добраться к ней можно только так.
Дальше пешком. Трекинг несложный, занимает примерно 1,5 часа. Мы будем идти по камням, по снегу, по горячей земле. Увидим множество фумарол, дымящих из расщелин, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры.
Также посмотрим на Мутновскую геотермальную станцию. Это уникальное и единственное место в России, где электроэнергию получают за счёт переработки раскаленного газа из недр земли.
Ночуем в гостевом доме в поселке Паратунка.
Дорога к парку
Ранний подъем и завтрак.
Длинный переезд. Сегодня весь день мы будем ехать к национальному парку Вулканы Камчатки. Это заповедная территория, которая находится примерно в 500 км от Петропавловска-Камчатского. Добраться сюда можно только на подготовленных машинах. Въезд строго по пропускам, которые мы подготовим заранее. По дороге мы сможем увидеть медведей.
Ночуем в гостевых домах в поселке Козыревск.
Большое трещинное Толбачинское извержение
Активный и насыщенный день!
Мы прикоснемся к истории крупного извержения - Большого трещинного Толбачинского извержения (Бтти). Оно было 45 лет назад, но до сих пор в некоторых местах сохранилась вулканическая активность. Мы увидим настолько жаркие трещины, что можно будет зажечь сухую ветку, зажав ее между горячих пород. В результате извержения появились конусы вулканов Северный прорыв и Шлаковый конус 2. На них мы совершим восхождения! С вершин откроются волшебные виды на долину вулканов и лавовые потоки. Мы увидим настоящие лавовые бомбы!
Разбиваем лагерь. Следующие 2 ночи мы проведем в загадочном месте, под названием Мертвый лес.
Восхождение на Плоский Толбачик
День активный и трудный.
Восхождение на Плоский Толбачик (3140 м). Оно занимает весь день. Высота больше 3 тысяч метров. Сверху мы увидим огромный кратер - 2 км в диаметре и глубиной 500 м.
Если погода будет ясной, то нам откроются мистические и завораживающие пейзажи планеты Камчатка с вершинами вулканов и безжизненными лавовыми серыми потоками и полями.
По пути на восхождение будем проходить мимо эпицентра трещинного извержения 2012-13 годов.
Восхождение по желанию! Можно остаться в лагере!
Переезд в камчатскую Швейцарию - поселок Эссо
Переезд в камчатскую Швейцарию - поселок Эссо.
Высыпаемся и собираем лагерь.
Сегодня мы отправимся в поселок Эссо. Место популярное за счет своих целебных горячих источников. После восхождения, источник - это то, что нужно! Заслуженный отдых и релакс!
Ночевать будем в гостевых домиках.
Переезд к вулкану - Авачинский
Ранний подъем и завтрак.
Длинный переезд. Возвращаемся в сторону Петропавловска-Камчатского к вулкану Авачинский.
Ночевать будем в хостеле.
Восхождение на вулкан Авачинский
Восхождение по желанию. Подъем проходит по натоптанной тропе и занимает 5-7 часов. Высота вулкана - 2741 м. над у. м. В хорошую погоду на вершине открывается шикарная панорама на Петропавловск-Камчатский, бухты, вулканы, которые окружают Авачу. Будем проходить цветущие кустарники рододендрона, огромные снежники, а потом и облака. В кратере увидим большие фумаролы ярко салатового цвета (выходы горячего вулканического газа и пара), погреемся на теплом грунте и спустимся в лагерь. Возвращаемся в город. Ночь в хостеле.
Морская прогулка в бухту Русская
Морская прогулка в бухту Русская
В 99% случаев мы видим косаток, сивучей, китов, топорков, медведей (с берега) и много кого еще! Также будет морская рыбалка. Будем ловить рыбу, которую тут же будет готовить местный кок. Незабываемая прогулка, которая займет весь день.
Вечером наc ждет прощальный ужин.
Экспедиция подходит к концу, рынок морепродуктов
Наша экспедиция подошла к концу. Выезд из гостевого дома. Для всех желающих мы сделаем трансфер на рыбный рынок, где можно будет купить вкуснейшую рыбу, икру и другие морепродукты. Желающие смогут прогуляться по набережной Петропавловска-Камчатского.
Сплав по реке Быстрая
Сплав по реке Быстрая
Сегодня мы будем сплавляться на рафтах по самом красивому участку реки Быстрая.
Будем наблюдать за медведями (Если повезет), ловить рыбу и преодолевать водные препятствия реки.
Специальная подготовка не требуется. Если вы не любите воду и сплавы, то сможете отдохнуть в поселке Эссо, сходить на экскурсию в местный этнографический музей или просто расслабиться в источниках.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Военный Урал, который будет возить нас везде, где можно и где нельзя
- Услуги трех профессиональных гидов
- 3-х разовое питание на всем маршруте, услуги шеф-повара (кроме обеда во 2-й, 5-й, 8-й день)
- Морская прогулка до бухты Русская на весь день
- Групповое снаряжение: оборудование, палатки, туристические коврики, газ, посуда и все кухонное
- Все сборы и оформление разрешений для нахождения групп в национальном парке
- Проживание в гостевых домах, хостелах, глэмпингах (7 ночей). Баня на берегу тихого океана, горячие источники по программе
- Проживание в палатках (4 ночи) 2-х местное размещение
- Групповая аптечка
- Спутниковый телефон на маршруте, обеспечение радиосвязи на маршруте
- Регистрация группы в Мчс
- Средства защиты от диких животных и насекомых
- Информационная и консультационная поддержка при подготовке к путешествию Видео с информацией по необходимому личному снаряжению в тур. Подсказываем где можно купить снаряжение, арендовать на Камчатке
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского (от 30 000 руб из Москвы)
- Страховка
- Серфинг (7000 руб)
- Обеды в кафе
О чём нужно знать до поездки
Камчатка - это другая планета. Вы поймете это, когда побываете здесь.
13 дней мы будем восходить на вулканы, гулять по гейзерным полям, купаться в горячих источниках, наблюдать за китами и косатками, лазить по лавовым пещерам, наблюдать за медведями, есть ложками красную икру,
кормить с рук евражек, ловить морскую рыбу. И это только малая часть.
Камчатка - удивительное, космическое место, которое влюбляет в себя с первого взгляда. Сюда хочется возвращаться. Что я и делаю каждый год. До встречи на Камчатке! Пора приблизить свою мечту! =)