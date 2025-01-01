1 день

Сокоч, Анавгай, хребты, вулканы, источники

Наше путешествие начнётся утром. Заедем в Сокоч, где можно полакомиться вкуснейшими пирожками. Искупаемся в Малкинских горячих источниках, а желающие — ещё и в освежающей реке Быстрой. Выпьем чая с быком и икрой и через Ганальский перевал и урочище Ганальская тундра направимся дальше. По пути полюбуемся Срединым и Быстринским хребтами, вулканами Бакенинг и Огонсиглы и другими красотами природы. Ненадолго заглянем в село Анавгай и поздним вечером прибудем в Эссо, где расположен наш отель. После заселения окунёмся в термальные источники и поужинаем у костра.