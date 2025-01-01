Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено)
Подобраться к подножию Шивелуча и Анауна, отдохнуть в термах и бассейне, полакомиться деликатесами
Отправимся туда, где земля вздымается к облакам конусами вулканов и дышит раскалённой лавой.
Мы поселимся в отеле с наполненным термальной водой бассейном, где можно отдыхать после насыщенных экскурсий, будем нежиться в
горячих и радоновых источниках и бодриться в стремительных реках.
Следуя по выжженным извержениями полям, подберёмся к подножиям Шивелуча и Анауна, издали полюбуемся Ключевской сопкой, Бакенингом, Огонсиглы и многими другими вершинами — это словно другая планета! Прямо на природе будем устраивать пикники и лакомиться местными деликатесами: приготовленными на костре супами и горячими блюдами с дымком, балыком из лосося, блинами с икрой, сэндвичами с неркой.
А также посмотрим, как в суровых условиях дикой Камчатки живут люди, познакомимся с традициями коренных народов и услышим предания древних.
Описание тура
Организационные детали
Необходимые вещи: тёплая одежда, треккинговая обувь, купальные принадлежности.
Программа тура по дням
1 день
Сокоч, Анавгай, хребты, вулканы, источники
Наше путешествие начнётся утром. Заедем в Сокоч, где можно полакомиться вкуснейшими пирожками. Искупаемся в Малкинских горячих источниках, а желающие — ещё и в освежающей реке Быстрой. Выпьем чая с быком и икрой и через Ганальский перевал и урочище Ганальская тундра направимся дальше. По пути полюбуемся Срединым и Быстринским хребтами, вулканами Бакенинг и Огонсиглы и другими красотами природы. Ненадолго заглянем в село Анавгай и поздним вечером прибудем в Эссо, где расположен наш отель. После заселения окунёмся в термальные источники и поужинаем у костра.
2 день
Вулкан Шивелуч, река Камчатка, Ключевская группа вулканов
Начнём двигаться на север, к вулкану Шивелуч. Устроим пикник на берегу реки Камчатки и продолжим путь с потрясающим видом на Ключевскую сопку и вулканы Камень, Безымянный, Ушковский, Большая Удина, Зимина, Острый Толбачик, Крестовский. Преодолеем шлаковые поля в Козыревске и доберёмся к грозовому полю у подножия Шивелуча. Полюбуемся лунными пейзажами — последствиями постоянных извержений исполина, погуляем вдоль каньона и к ужину вернёмся в отель.
3 день
Озеро Илмаган, вулкан Анаун
Движемся дальше, сегодня нашей целью будут озеро Илмаган и вулкан Анаун. Это не просто гигант — это хранитель древней легенды о Великом потопе и чудесном спасении, передаваемой коряками из поколения в поколение. Мы погуляем по лавовому полю в окружении нетронутой природы и отдохнём на берегу озера, а потом вернёмся в Эссо.
4 день
Уксичан, Анавгай, источники, музеи
Направимся к реке Уксичан, если захотите, посетим дикие горячие источники. Побываем в этномузее и Музее медведя, полюбуемся окрестностями со смотровых и узнаем, как люди живут в глубинке Камчатки. По возможности заедем на стойбище эвенов. Заглянем в Анавгай и окунёмся в радоновые источники. К вечеру вернёмся в Петропавловск-Камчатский.
Александр — Организатор на Камчатке
Я живу на Камчатке более 30 лет. Я инструктор-проводник, около 8 лет занимаюсь джип-турами в своём регионе. Делаю как лёгкие туры, так и более интенсивные программы с физической нагрузкой. Всё организую сам, веду ТГ-канал, привык к личному общению с путешественниками.