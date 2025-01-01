Мои заказы

Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено)

Подобраться к подножию Шивелуча и Анауна, отдохнуть в термах и бассейне, полакомиться деликатесами
Отправимся туда, где земля вздымается к облакам конусами вулканов и дышит раскалённой лавой.

Мы поселимся в отеле с наполненным термальной водой бассейном, где можно отдыхать после насыщенных экскурсий, будем нежиться в
горячих и радоновых источниках и бодриться в стремительных реках.

Следуя по выжженным извержениями полям, подберёмся к подножиям Шивелуча и Анауна, издали полюбуемся Ключевской сопкой, Бакенингом, Огонсиглы и многими другими вершинами — это словно другая планета! Прямо на природе будем устраивать пикники и лакомиться местными деликатесами: приготовленными на костре супами и горячими блюдами с дымком, балыком из лосося, блинами с икрой, сэндвичами с неркой.

А также посмотрим, как в суровых условиях дикой Камчатки живут люди, познакомимся с традициями коренных народов и услышим предания древних.

Описание тура

Организационные детали

Необходимые вещи: тёплая одежда, треккинговая обувь, купальные принадлежности.

Программа тура по дням

1 день

Сокоч, Анавгай, хребты, вулканы, источники

Наше путешествие начнётся утром. Заедем в Сокоч, где можно полакомиться вкуснейшими пирожками. Искупаемся в Малкинских горячих источниках, а желающие — ещё и в освежающей реке Быстрой. Выпьем чая с быком и икрой и через Ганальский перевал и урочище Ганальская тундра направимся дальше. По пути полюбуемся Срединым и Быстринским хребтами, вулканами Бакенинг и Огонсиглы и другими красотами природы. Ненадолго заглянем в село Анавгай и поздним вечером прибудем в Эссо, где расположен наш отель. После заселения окунёмся в термальные источники и поужинаем у костра.

Сокоч, Анавгай, хребты, вулканы, источники
2 день

Вулкан Шивелуч, река Камчатка, Ключевская группа вулканов

Начнём двигаться на север, к вулкану Шивелуч. Устроим пикник на берегу реки Камчатки и продолжим путь с потрясающим видом на Ключевскую сопку и вулканы Камень, Безымянный, Ушковский, Большая Удина, Зимина, Острый Толбачик, Крестовский. Преодолеем шлаковые поля в Козыревске и доберёмся к грозовому полю у подножия Шивелуча. Полюбуемся лунными пейзажами — последствиями постоянных извержений исполина, погуляем вдоль каньона и к ужину вернёмся в отель.

Вулкан Шивелуч, река Камчатка, Ключевская группа вулканов
3 день

Озеро Илмаган, вулкан Анаун

Движемся дальше, сегодня нашей целью будут озеро Илмаган и вулкан Анаун. Это не просто гигант — это хранитель древней легенды о Великом потопе и чудесном спасении, передаваемой коряками из поколения в поколение. Мы погуляем по лавовому полю в окружении нетронутой природы и отдохнём на берегу озера, а потом вернёмся в Эссо.

Озеро Илмаган, вулкан Анаун
4 день

Уксичан, Анавгай, источники, музеи

Направимся к реке Уксичан, если захотите, посетим дикие горячие источники. Побываем в этномузее и Музее медведя, полюбуемся окрестностями со смотровых и узнаем, как люди живут в глубинке Камчатки. По возможности заедем на стойбище эвенов. Заглянем в Анавгай и окунёмся в радоновые источники. К вечеру вернёмся в Петропавловск-Камчатский.

Уксичан, Анавгай, источники, музеи

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет135 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
  • Алкоголь (по желанию)
  • Доплата за 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском, 8:00
Завершение: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор на Камчатке
Я живу на Камчатке более 30 лет. Я инструктор-проводник, около 8 лет занимаюсь джип-турами в своём регионе. Делаю как лёгкие туры, так и более интенсивные программы с физической нагрузкой. Всё организую сам, веду ТГ-канал, привык к личному общению с путешественниками.

