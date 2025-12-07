Описание тура
Это сладкое слово - Камчатка! Приглашаем Вас в путешествие по удивительному краю огромных вулканов, лавовых полей, бурлящих гейзеров, величественных гор и Тихого океана.
Нас ждёт насыщенный маршрут с купанием в горячих источниках, восхождением на знаменитые домашние вулканы и ночёвкой на берегу океана.
Программа тура по дням
Восхождение на вулкан Горелый (без рюкзаков)
Встреча группы в Петропавловске-Камчатском. Садимся в легендарный транспорт на Камчатке, в вахтовку
На вахтовке мы доберёмся к нашему главному приключению - в район вулканов Горелый и Мутновский. Эти вулканы действующие! Впереди несколько часов красивой дороги, за это время мы успеем друг с другом познакомиться, и детально рассказать о предстоящем походе.
На перевале Вилючинский делаем остановку - при хорошей погоде здесь можно сделать шикарные снимки. Открывается вид на долину реки Паратунки, на вершины вулканов: более близкие - Мутновский, Горелый и Вилючинский, и более далёкие - Корякский и Авачинский.
Подъезжаем максимально близко к вулкану Горелый (1829 м), на сколько только сможет проехать транспорт повышенной проходимости. Ставим лагерь в обширной кальдере вулкана диаметром 12 км!
После обеда отправляемся на восхождение на вулкан Горелый (1830 м). Наша цель на сегодня - заглянуть в кратер! А может и в несколько! Путь довольно простой. Пройдя вверх по склонам, образованным застывшей лавой, мы окажемся рядом с дымящимся жерлом вулкана. Это один из его кратеров.
Внутри кратера нам откроется озеро яркого цвета! Будем наблюдать струйки дыма, поднимающиеся на склонах (фумаролы). А какие открываются виды на долины и вулканы внизу
Исследуем поверхность вулкана, в зависимости от погоды и времени обходим несколько кратеров, заряжаемся эмоциями по максимуму!
Спуск в лагерь. По приходу ужинаем и сладкий сон.
Пройдем около 12 км, набор высоты 800 м.
Малая Долина гейзеров. Дачные термальные источники
Встав пораньше, завтракаем и собираем лагерь. Переезжаем в любимейшее место всех туристов- к Дачным термальным источникам.
По приезду ставим лагерь и отправляемся без рюкзаков в уникальное место под названием Малая Долина Гейзеров.
Здесь из-под земли вырываются фумаролы, под ногами бурлит грязь и вода. В воздухе витает запах серы. От ярких красок малой долины захватывает дух!
Далее релаксируем в Домашних источниках - тёплых термальных ваннах с примесью голубой глины. Оздоравливаемся и восстанавливаем силы.
Пройдём 5 км.
Восхождение на вулкан Мутновский + каньон Опасный
Сегодня насыщенный день. Нас ожидает длительный радикальный выход без рюкзаков!
Наша цель - взойти на вулкан Мутновский (высота над уровнм моря 2 323 м). Это один из крупнейших вулканов Южной Камчатки. Набрав высоту около 900 метров и оказавшись на вершине, мы будем вознаграждены.
Фонтанирующие из-под земли гейзеры, булькающая грязевая масса и множество красно-желтых кислотных фумарол помогут сделать яркие и незабываемые фото.
Спускаемся к каньону Опасный. Осматриваем его и любуемся потрясающим водопадом высотой 80 метров!
Пройдя в общей сложности 28 км (без рюкзаков), возвращаемся в лагерь.
Водопад Южный. Релакс в горячих источниках
После завтрака отправляемся в одно из волшебных и чарующих мест Камчатского края, к водопаду Южный. Его кристальные струи воды с грохотом падают с высоты, дробясь и играя в лучах солнца- поистине завораживающее зрелище, особенно на фоне отвесных скал и бескрайних лугов.
По возвращению с водопада идем нежиться в горячие источники.
Переезд в лагерь к Авачинскому вулкану
Завтракаем, собираем лагерь. Затем переезжаем в лагерь у подножья Авачинского вулкана. Авачинский вулкан является визитной карточкой Камчатки.
Осматриваем окрестности, фотографируемся у подножья вулкана-исполина.
Наверняка в этот день встретим камчатских сусликов (евражек), которые с удовольствием угостятся нашим лакомством и позволят с ними сфотографироваться.
Восхождение на Авачинский вулкан (без рюкзаков)
Авачинский вулкан - действующий. Последнее настоящее извержение было здесь сравнительно недавно, около 30 лет назад. Однако его активность проявляется и сейчас, из-под земли выходят горячие струйки дыма (фумаролы).
Стремимся взойти на вершину (2 741 метр), подъём до вершины и спуск занимают весь день.
До 2 000 м сможет добраться каждый. Дальше вверх идти становится труднее, так как крутость подъема увеличивается. По пути пересекаем снежник, где очень пригодятся треккинговые палки.
Кому под силу - продолжат восхождение, кому будет затруднительно подниматься выше- пойдут на спуск.
В награду за усилия тем, кто доходит до вершины, открывается фантастический обзор на соседние вулканы (Козельский, Корякский и другие), на материковую часть полуострова, Налычевский природный парк, океан.
В кратере вулкана застыла лава, не успевшая выплеснуться на склоны при последнем извержении. Из центра вулкана продолжает идти жар, и лавовавя пробка тёплая. Конечно, кратер представляет особый интерес, и мы обязательно его осмотрим. Обходим кратер по кругу, далее идём на спуск.
После спуска поужинаем и поделимся впечатлениями о восхождении.
Общая протяженность восхождения 20 км. Набор высоты 1900 м.
Халактырский пляж. Баня на берегу океана
У нас за плечами остались серьёзные испытания в горах, и пора отдохнуть. А впереди еще одна очень долгожданная встреча - с океаном!
Поэтому после обеда садимся в вахтовку и едем на Халактырский пляж. Ставим лагерь на многокилометровом, диком пляже. Берег, которого покрыт чёрным вулканическим песком
Отдых на пляже, купание, можно попробовать себя в сёрфинге. Абсолютно сказочные виды на бухту и океан! Прогуляемся на скалы, откуда открывается волшебный вид на пляж, океан, вулканы и город. Любуемся закатом.
Сегодня заключительный вечер похода, поэтому мы захотели сделать его незабываемым, и подготовил для вас подарок- изумительная баня на берегу Тихого океана!
Распарившись в баньке, будем выбегать в огромный океан и при этом не почувствуем насколько он холоден! В океане мы будем купаться со светящимся планктоном. Поверьте, это незабываемые ощущения на всю жизнь!
Отъезд в Петропавловск-Камчатский. Заезд на рынок
Неспешно завтракаем. Нас ждёт прощальная прогулка вдоль океана, затем покидаем прекрасный пляж.
По дороге посетим рынок, где сможем приобрести знаменитые камчатские морепродукты, а также сувениры на память о походных приключениях и о нашей маленькой победе над собой.
Что включено
- Трехразовое питание в походе
- Все трансферы по программе
- Прокат группового снаряжения (палатки, газовое оборудование и пр.)
- Услуги инструктора-проводника
- Посещение бани
- Групповая медицинская аптечка
- Оформление разрешений на посещение природного парка
- Регистрация в Мчс
- Спутниковая связь и навигация
Что не входит в цену
- Прокат личного снаряжения (рюкзаки, спальники и пр.)
- Медицинская страховка
- Платные достопримечательности и прочие расходы вне программы
О чём нужно знать до поездки
Особенности похода Камчатка. Путешествие на другую планету
На Камчатке в любое время года достаточно дождливая и неустойчивая погода. Поэтому следует особое внимание уделить своему снаряжению. Каждый участник должен иметь комплект теплой одежды, мембранную куртку и штаны, теплый спальник (t комфорта около -5)
Мы подготовили программу так, чтобы каждый новичок смог пойти в поход. Переходы на маршруте без рюкзаков. Носим рюкзаки на себе от транспортных стоянок до мест ночевок (не более 1 км).
Палатки, продовольствие и прочее снаряжение выдается в Москве, в исключительных случаях- в аэропорту перед вылетом, равномерно распределяя по рюкзакам всех участников похода. Либо доставим груз сами (услуга платная: 2500 р/ чел)
В зависимости от погоды, состояния группы инструктор может внести изменения в маршрут.
Благоустройство лагеря (установка палаток, приготовление пищи) осуществляется всеми участниками похода.
Пожелания к путешественнику
Люди, с заболеваниями сердечно-сосудистой и травмами опорно-двигательного аппарата, в поход не допускаются.
При наличии хронических заболеваний консультируетесь с Вашим лечащим врачом.