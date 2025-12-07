Мои заказы

Камчатка: Путешествие на другую планету

Поход без рюкзаков
Камчатка: Путешествие на другую планету



Описание тура

Это сладкое слово - Камчатка! Приглашаем Вас в путешествие по удивительному краю огромных вулканов, лавовых полей, бурлящих гейзеров, величественных гор и Тихого океана.

Нас ждёт насыщенный маршрут с купанием в горячих источниках, восхождением на знаменитые домашние вулканы и ночёвкой на берегу океана.

Программа тура по дням

1 день

Восхождение на вулкан Горелый (без рюкзаков)

Встреча группы в Петропавловске-Камчатском. Садимся в легендарный транспорт на Камчатке, в вахтовку

На вахтовке мы доберёмся к нашему главному приключению - в район вулканов Горелый и Мутновский. Эти вулканы действующие! Впереди несколько часов красивой дороги, за это время мы успеем друг с другом познакомиться, и детально рассказать о предстоящем походе.

На перевале Вилючинский делаем остановку - при хорошей погоде здесь можно сделать шикарные снимки. Открывается вид на долину реки Паратунки, на вершины вулканов: более близкие - Мутновский, Горелый и Вилючинский, и более далёкие - Корякский и Авачинский.

Подъезжаем максимально близко к вулкану Горелый (1829 м), на сколько только сможет проехать транспорт повышенной проходимости. Ставим лагерь в обширной кальдере вулкана диаметром 12 км!

После обеда отправляемся на восхождение на вулкан Горелый (1830 м). Наша цель на сегодня - заглянуть в кратер! А может и в несколько! Путь довольно простой. Пройдя вверх по склонам, образованным застывшей лавой, мы окажемся рядом с дымящимся жерлом вулкана. Это один из его кратеров.

Внутри кратера нам откроется озеро яркого цвета! Будем наблюдать струйки дыма, поднимающиеся на склонах (фумаролы). А какие открываются виды на долины и вулканы внизу

Исследуем поверхность вулкана, в зависимости от погоды и времени обходим несколько кратеров, заряжаемся эмоциями по максимуму!

Спуск в лагерь. По приходу ужинаем и сладкий сон.

Пройдем около 12 км, набор высоты 800 м.

Восхождение на вулкан Горелый (без рюкзаков)

2 день

Малая Долина гейзеров. Дачные термальные источники

Встав пораньше, завтракаем и собираем лагерь. Переезжаем в любимейшее место всех туристов- к Дачным термальным источникам.

По приезду ставим лагерь и отправляемся без рюкзаков в уникальное место под названием Малая Долина Гейзеров.

Здесь из-под земли вырываются фумаролы, под ногами бурлит грязь и вода. В воздухе витает запах серы. От ярких красок малой долины захватывает дух!

Далее релаксируем в Домашних источниках - тёплых термальных ваннах с примесью голубой глины. Оздоравливаемся и восстанавливаем силы.

Пройдём 5 км.

Малая Долина гейзеров. Дачные термальные источники

3 день

Восхождение на вулкан Мутновский + каньон Опасный

Сегодня насыщенный день. Нас ожидает длительный радикальный выход без рюкзаков!

Наша цель - взойти на вулкан Мутновский (высота над уровнм моря 2 323 м). Это один из крупнейших вулканов Южной Камчатки. Набрав высоту около 900 метров и оказавшись на вершине, мы будем вознаграждены.

Фонтанирующие из-под земли гейзеры, булькающая грязевая масса и множество красно-желтых кислотных фумарол помогут сделать яркие и незабываемые фото.

Спускаемся к каньону Опасный. Осматриваем его и любуемся потрясающим водопадом высотой 80 метров!

Пройдя в общей сложности 28 км (без рюкзаков), возвращаемся в лагерь.

Восхождение на вулкан Мутновский + каньон Опасный

4 день

Водопад Южный. Релакс в горячих источниках

После завтрака отправляемся в одно из волшебных и чарующих мест Камчатского края, к водопаду Южный. Его кристальные струи воды с грохотом падают с высоты, дробясь и играя в лучах солнца- поистине завораживающее зрелище, особенно на фоне отвесных скал и бескрайних лугов.

По возвращению с водопада идем нежиться в горячие источники.

Водопад Южный. Релакс в горячих источниках

5 день

Переезд в лагерь к Авачинскому вулкану

Завтракаем, собираем лагерь. Затем переезжаем в лагерь у подножья Авачинского вулкана. Авачинский вулкан является визитной карточкой Камчатки.

Осматриваем окрестности, фотографируемся у подножья вулкана-исполина.

Наверняка в этот день встретим камчатских сусликов (евражек), которые с удовольствием угостятся нашим лакомством и позволят с ними сфотографироваться.

Переезд в лагерь к Авачинскому вулкану

6 день

Восхождение на Авачинский вулкан (без рюкзаков)

Авачинский вулкан - действующий. Последнее настоящее извержение было здесь сравнительно недавно, около 30 лет назад. Однако его активность проявляется и сейчас, из-под земли выходят горячие струйки дыма (фумаролы).

Стремимся взойти на вершину (2 741 метр), подъём до вершины и спуск занимают весь день.

До 2 000 м сможет добраться каждый. Дальше вверх идти становится труднее, так как крутость подъема увеличивается. По пути пересекаем снежник, где очень пригодятся треккинговые палки.

Кому под силу - продолжат восхождение, кому будет затруднительно подниматься выше- пойдут на спуск.

В награду за усилия тем, кто доходит до вершины, открывается фантастический обзор на соседние вулканы (Козельский, Корякский и другие), на материковую часть полуострова, Налычевский природный парк, океан.

В кратере вулкана застыла лава, не успевшая выплеснуться на склоны при последнем извержении. Из центра вулкана продолжает идти жар, и лавовавя пробка тёплая. Конечно, кратер представляет особый интерес, и мы обязательно его осмотрим. Обходим кратер по кругу, далее идём на спуск.

После спуска поужинаем и поделимся впечатлениями о восхождении.

Общая протяженность восхождения 20 км. Набор высоты 1900 м.

Восхождение на Авачинский вулкан (без рюкзаков)

7 день

Халактырский пляж. Баня на берегу океана

У нас за плечами остались серьёзные испытания в горах, и пора отдохнуть. А впереди еще одна очень долгожданная встреча - с океаном!

Поэтому после обеда садимся в вахтовку и едем на Халактырский пляж. Ставим лагерь на многокилометровом, диком пляже. Берег, которого покрыт чёрным вулканическим песком

Отдых на пляже, купание, можно попробовать себя в сёрфинге. Абсолютно сказочные виды на бухту и океан! Прогуляемся на скалы, откуда открывается волшебный вид на пляж, океан, вулканы и город. Любуемся закатом.

Сегодня заключительный вечер похода, поэтому мы захотели сделать его незабываемым, и подготовил для вас подарок- изумительная баня на берегу Тихого океана!

Распарившись в баньке, будем выбегать в огромный океан и при этом не почувствуем насколько он холоден! В океане мы будем купаться со светящимся планктоном. Поверьте, это незабываемые ощущения на всю жизнь!

Халактырский пляж. Баня на берегу океана

8 день

Отъезд в Петропавловск-Камчатский. Заезд на рынок

Неспешно завтракаем. Нас ждёт прощальная прогулка вдоль океана, затем покидаем прекрасный пляж.

По дороге посетим рынок, где сможем приобрести знаменитые камчатские морепродукты, а также сувениры на память о походных приключениях и о нашей маленькой победе над собой.

Отъезд в Петропавловск-Камчатский. Заезд на рынок


Варианты проживания

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трехразовое питание в походе
  • Все трансферы по программе
  • Прокат группового снаряжения (палатки, газовое оборудование и пр.)
  • Услуги инструктора-проводника
  • Посещение бани
  • Групповая медицинская аптечка
  • Оформление разрешений на посещение природного парка
  • Регистрация в Мчс
  • Спутниковая связь и навигация
Что не входит в цену
  • Прокат личного снаряжения (рюкзаки, спальники и пр.)
  • Медицинская страховка
  • Платные достопримечательности и прочие расходы вне программы
О чём нужно знать до поездки

Особенности похода Камчатка. Путешествие на другую планету

  • На Камчатке в любое время года достаточно дождливая и неустойчивая погода. Поэтому следует особое внимание уделить своему снаряжению. Каждый участник должен иметь комплект теплой одежды, мембранную куртку и штаны, теплый спальник (t комфорта около -5)

  • Мы подготовили программу так, чтобы каждый новичок смог пойти в поход. Переходы на маршруте без рюкзаков. Носим рюкзаки на себе от транспортных стоянок до мест ночевок (не более 1 км).

  • Палатки, продовольствие и прочее снаряжение выдается в Москве, в исключительных случаях- в аэропорту перед вылетом, равномерно распределяя по рюкзакам всех участников похода. Либо доставим груз сами (услуга платная: 2500 р/ чел)

  • В зависимости от погоды, состояния группы инструктор может внести изменения в маршрут.

  • Благоустройство лагеря (установка палаток, приготовление пищи) осуществляется всеми участниками похода.

Пожелания к путешественнику

Люди, с заболеваниями сердечно-сосудистой и травмами опорно-двигательного аппарата, в поход не допускаются.

При наличии хронических заболеваний консультируетесь с Вашим лечащим врачом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Я опытный путешественник и профессиональный инструктор в горах. С 2019 года организовываю туры, походы, трекинг и лично провожу все программы. Мои туры про самые красивые горы в мире. Поэтому вы можете
читать дальше

отправиться со мной на Камчатку, в Гималаи (в Непал), в Восточные Саяны (близ Байкала). Посетила около 40 стран мира. Была в самых интересных точках России: Чукотка, Курилы, Камчатка, Алтай, Приморский край и т. д. С таким багажом знаний мне легко удается организовывать туры для вас. Год провела в заграничных путешествиях нон-стоп, отлично ориентируюсь в Азии. Поэтому создала 2 лучших тура в Непале: трекинг к базовому лагерю Эвереста (да, именно отсюда альпинисты начинают восхождение на Эверест) и трек вокруг Аннапурны — самой опасной горы в мире. Моя цель — дарить людям впечатления, показывая невероятные уголки нашей планеты и влюблять вас в горный туризм! Каждое путешествие со мной западёт в самое сердце!

Тур входит в следующие категории Камчатки

