1 день

Восхождение на вулкан Горелый (без рюкзаков)

Встреча группы в Петропавловске-Камчатском. Садимся в легендарный транспорт на Камчатке, в вахтовку

На вахтовке мы доберёмся к нашему главному приключению - в район вулканов Горелый и Мутновский. Эти вулканы действующие! Впереди несколько часов красивой дороги, за это время мы успеем друг с другом познакомиться, и детально рассказать о предстоящем походе.

На перевале Вилючинский делаем остановку - при хорошей погоде здесь можно сделать шикарные снимки. Открывается вид на долину реки Паратунки, на вершины вулканов: более близкие - Мутновский, Горелый и Вилючинский, и более далёкие - Корякский и Авачинский.

Подъезжаем максимально близко к вулкану Горелый (1829 м), на сколько только сможет проехать транспорт повышенной проходимости. Ставим лагерь в обширной кальдере вулкана диаметром 12 км!

После обеда отправляемся на восхождение на вулкан Горелый (1830 м). Наша цель на сегодня - заглянуть в кратер! А может и в несколько! Путь довольно простой. Пройдя вверх по склонам, образованным застывшей лавой, мы окажемся рядом с дымящимся жерлом вулкана. Это один из его кратеров.

Внутри кратера нам откроется озеро яркого цвета! Будем наблюдать струйки дыма, поднимающиеся на склонах (фумаролы). А какие открываются виды на долины и вулканы внизу

Исследуем поверхность вулкана, в зависимости от погоды и времени обходим несколько кратеров, заряжаемся эмоциями по максимуму!

Спуск в лагерь. По приходу ужинаем и сладкий сон.

Пройдем около 12 км, набор высоты 800 м.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086