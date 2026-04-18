Мои заказы

Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна

Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней
Сильные и яркие впечатления от активных видов отдыха будут сочетаться с расслабляющим оздоровительным купанием в геотермальных бассейнах с проточной кремниевой водой.

Вы насладитесь наиболее интересными активностями: спуски по веревкам со скал, прохождение необорудованных пещер и конная прогулка. Посетите Хаджохскую теснину, выйдете на пешеходный маршрут и отправитесь к плато Лаго-Наки.
5
4 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в пос. Каменномостский. Геотермальный источник

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания. Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых он организован, смотрите в «Важно знать».

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой — пос. Каменномостский, ст. Даховская.

Размещение в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.

Обед или ланч-бокс. Если возвращение на базу только вечером, то на обед выдается ланч-бокс, и ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо.

18:00–19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника 2 часа.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний. В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.

Для тех, кто прибывает из Сочи, поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводиться экскурсия на плато Лаго-наки.

Прибытие в пос. Каменномостский. Геотермальный источникПрибытие в пос. Каменномостский. Геотермальный источникПрибытие в пос. Каменномостский. Геотермальный источникПрибытие в пос. Каменномостский. Геотермальный источник
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Посещение горного ущелья Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией: водопадами Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

Посещение ущелья оплачивается отдельно — 600 руб., детский с 5 до 13 лет 300 руб.

В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке.

С помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).

Обед — ланч-бокс.

19:00 Ужин.

Посещение горного ущелья РуфабгоПосещение горного ущелья РуфабгоПосещение горного ущелья РуфабгоПосещение горного ущелья Руфабго
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свято-Михайловский монастырь

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий. Вход в кельи — 250 руб., детский 150 руб.

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Вкусный обед.

Поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.

Свято-Михайловский монастырьСвято-Михайловский монастырьСвято-Михайловский монастырьСвято-Михайловский монастырь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Дольмен

08:00–10:00 Завтрак.

Живописная долина реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая. Доедем до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей и одно из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен. Заповедник и верёвочный парк оплачивается на месте.

14:00–15:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Веревочный парк. Биосферный заповедник. ДольменВеревочный парк. Биосферный заповедник. ДольменВеревочный парк. Биосферный заповедник. ДольменВеревочный парк. Биосферный заповедник. Дольмен
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Хаджохская теснина. Конная прогулка по желанию

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский. Посетим Хаджохскую теснину. Вход оплачивается отдельно — 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб.

Это грандиозное четырехсот метровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор. В теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

14:00 Вкусный обед. В этот день в меню блюда адыгейской кухни.

15:00 Едем изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье». Оплачивается отдельно — 300 руб., детский 150 руб.

Конная прогулка по урочищу Мишоко. Вы сможете выбрать время прогулки от 30 мин до 2 часов. Панорамы хребтов Азиш-Тау и Уна-Коз.

Стоимость конной прогулки в руб:

  • 35 мин — 1 000;
  • 1 час — 1 400;
  • 1,5 часа — 1 900;
  • 2 часа — 2 500.

Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко. Любуемся горными видами.

На данном маршруте есть возможность посетить экстрим-парк за доп. плату.

19:00 Ужин.

Хаджохская теснина. Конная прогулка по желаниюХаджохская теснина. Конная прогулка по желаниюХаджохская теснина. Конная прогулка по желаниюХаджохская теснина. Конная прогулка по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней». Билет оплачивается отдельно — 300 руб., детский 200 руб.

На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Рельеф плато был сформирован 300 млн. лет назад волнами океана «Тетис». И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку

Обед — ланч-бокс.

Если позволит погода, идем в необорудованные пещеры.

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную Азишскую пещеру. Вход оплачивается отдельно — 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб.

Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.

19:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.

Плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

11:00 Отъезд.

Проживание

Стоимость тура в руб. на 1 чел. при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • Замок Грез — двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином — 55 200;
  • гостевой дом «У ручья», гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле с бассейном (вода не термальная) — 55 200;
  • коттедж «Аквариум» — отдельный коттедж на берегу горной реки:
    • номер на 2 этаже — двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 45 кв. м. — 55 200;
    • 2 номера на 1 этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 54 300;
  • гостевой дом «Горная Лаванда» — в номере ТВ, холодильник — 54 000;
  • гостевой дом «1001 ночь» — в номере ТВ, холодильник — 54 000;
  • гостевой дом «У Сергея» — в номере ТВ, холодильник — 50 000;
  • гостиница «Графство Хаджох» улучшенный — в номере ТВ, холодильник — 47 000;
  • гостиница «Графство Хаджох» стандарт — в номере ТВ, холодильник — 46 000;
  • гостиница «Графство Хаджох» маленький номер с двумя раздельными кроватями — в номере ТВ, холодильник — 43 000.

Размещение в номерах от 4 человек:

  • номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже/ Замок Грез50 000;
  • хостел «Графство Хаджох» — общий санузел и душ — 33 000.

Варианты проживания

Гостевой дом «У горы»

6 ночей

Расположен в живописном, чисто экологическом месте. Где по утрам можно услышать пение птиц. Деревянный сруб со светлыми, просторными уютными номерами со всеми удобствами. С террасами и балконами с которых открывается великолепный вид на горы, лес. На территории гостевого дома находится бассейн, беседки, детская площадка, мангальная зона. Территория очень просторная.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Замок грез

6 ночей

Двухуровневый коттедж. Внутри — единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

Внутри коттеджа чувствуется атмосфера настоящего старинного замка: кованная бронзовая люстра, свисающая на цепи, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.

  • 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
  • кресло-кровать (на внутреннем балконе);
  • 2-спальный диван (около камина);
  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
  • теплые полы;
  • электрочайник, посуда;
  • фен.

Возможность размещения до 5 человек.

Замок грезЗамок грезЗамок грезЗамок грез
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом «Горная лаванда»

6 ночей

Современное 2-этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс.

На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником.

Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.

Гостевой дом «Горная лаванда»Гостевой дом «Горная лаванда»Гостевой дом «Горная лаванда»Гостевой дом «Горная лаванда»Гостевой дом «Горная лаванда»Гостевой дом «Горная лаванда»Гостевой дом «Горная лаванда»Гостевой дом «Горная лаванда»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Коттедж «Аквариум»

6 ночей

Коттедж включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.

1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать. Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек. В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа и фен;
  • камин и тёплые полы;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда.

1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать. Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек. В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа и фен;
  • камин и тёплые полы;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда.

2 -ой этаж, номер «Аквариум» (44 кв. м.) с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды. В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.

Возможность проживания до 6 человек. В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
  • фен и теплые полы.
Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом «На Аминовской»

6 ночей

Размещение в поселке Каменномостский, в 42 км от Майкопа. Частная парковка может быть организована за дополнительную плату.

К услугам гостей 3 номера различной ценовой категории. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Номера располагают собственной ванной комнатой.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Деревянные коттеджи

6 ночей

Представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;
  • электрический чайник.
Деревянные коттеджиДеревянные коттеджиДеревянные коттеджи
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом «У ручья»

6 ночей

Рядом протекает горная речка, в 10 минутах ходьбы — Хаджохская теснина. В номерах есть душевая, кондиционер, телевизор, Wi-Fi.

На территории гостевого дома — бассейн, шезлонги, беседки, мангалы, детская площадка, детский бассейн. Есть общая кухня и терраса. Предоставляется парковка под видеонаблюдением. Место подходит для большой компании или семьи.

Гостевой дом «У ручья»Гостевой дом «У ручья»Гостевой дом «У ручья»Гостевой дом «У ручья»Гостевой дом «У ручья»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Графство Хаджох»

6 ночей

Располагается в Каменномостском в 1 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Хаджохская теснина, Экстрим-парк Мишоко и Водопады Руфабго.

Номерной фонд гостиницы: Стандарт, Комфорт, Семейные номера и Эксклюзивный номер со стилизацией пещеры. На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы.

В гостинице Вы можете заказать различные блюда из меню. Также предусмотрена услуга комплексного питания.

На территории гостиницы постояльцы могут посетить русскую баню.

Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

У Сергея

6 ночей

Гостевой дом в Каменномостском предлагает комфортный отдых. Большие, просторные номера. К вашим услугам: мангал/барбекю, Wi-Fi интернет на всей территории, детская площадка.

Гостевой дом «1001 ночь»

6 ночей

В поселке Каменномостский расположен дом для отдыха. Его живописный сад покорит гостей красивыми локациями.

В каждом номере ванная комната с душем и современный телевизор, обеспечена хорошая звукоизоляция. По запросу можно организовать дополнительную или детскую кровать. Можно брать с собой детей от 1 года — для них есть настольные игры и детский уголок.

Постельное белье, полотенца и туалетные принадлежности гостевой дом предоставляет. На территории удобная бесплатная парковка.

На общей кухне можно приготовить полноценное блюдо и поужинать в столовой на террасе. Посуда, кухонные принадлежности и все необходимое для барбекю имеется.

Вилла находится в 10 минутах езды от Долины аммонитов. До Хаджохской теснины 1,6 км. Аэропорт «Сочи» примерно в 100 км.

Гостевой дом «1001 ночь»Гостевой дом «1001 ночь»Гостевой дом «1001 ночь»Гостевой дом «1001 ночь»Гостевой дом «1001 ночь»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов по программе
  • Аренда снаряжения
  • Все трансферы по программе, в том числе к месту проведения конной прогулки и обратно
  • Купание в геотермальном источнике согласно программе
  • Трансфер до места проживания на туре, обратный трансфер в стоимость не входит
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/ Армавира/Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются на месте: Хаджохская теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб. водопады Руфабго - 600 руб., детский с 5 до 13 лет 300 руб. пещера Большая Азишская - 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб. посещение древних пещер-келий - 250 руб., детский 150 руб. частная коллекция "Сад камней" - 300 руб., детский 200 руб. музей "Беловодье" - 300 руб., детский 150 руб
  • Хаджохская теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб
  • Водопады Руфабго - 600 руб., детский с 5 до 13 лет 300 руб
  • Пещера Большая Азишская - 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб
  • Посещение древних пещер-келий - 250 руб., детский 150 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 300 руб., детский 200 руб
  • Музей «Беловодье» - 300 руб., детский 150 руб
  • Конная прогулка:35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 2005 часов - 5 000
  • 35 мин - 1 000 руб
  • 1 час - 1 400 руб
  • 1,5 часа - 1 900 руб
  • 2 часа - 2 500 руб
  • 3 часа - 3 200
  • 5 часов - 5 000
  • Обратный трансфер - от 800 руб
  • Трансфер до места проживания раньше или позже указанного времени
  • В гостевом доме «У горы» туристический налог - 100 руб. в сутки с человека
  • Экстрим-парк «Мишоко»
  • Спортивная страховка по желанию - от 1000 руб. на 7 дн
Место начала и завершения?
Г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • купальник;
  • наличные деньги;
  • куртка-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на случай, если одни промокнут);
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • для удобства можете захватить треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что нужно знать о термальной воде?

Скважина №12-Т. Глубина скважины 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовский» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В ней происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится.

Температура воды в бассейнах 37–39 градусов.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом. Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказано, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура.

Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в туре.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?
  • 15% — для детей до 16 лет;
  • 10% — для студентов.
Какие условия и цены трансфера?

Заезд в воскресенье, обратынй трансфер в субботу.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер раньше или позже указанного времени не входит в стоимость тура и оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из Минеральных Вод до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из Минеральных Вод 13:00.

Трансфер из Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из Краснодара 12:10. Необходимо прибыть на ж/д вокзал Краснодар-1 не позднее 11:30, а в аэропорт Краснодара до 12:00. Автобус выезжает из аэропорта Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00.

Трансфер из Армавира в 15:00–15:20.

В случае вашего прибытия из Сочи мы вас встретим в Майкопе в 22:00. Добраться до Майкопа вы сможете на электричке «Ласточка» Сочи — Майкоп. Время отправления электрички из Адлера 16:18.

Обратный трансфер не входит в стоимость:

  • автобус из п. Каменномостский в Минеральные Воды и Армавир отправляется в 06:30–07:00. Стоимость в Минеральные Воды — 1300 руб., в Армавир — 1000 руб.;
  • автобус из п. Каменномостский в Краснодар отправляется в 09:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал. Стоимость в Краснодар — 1000 руб. Рекомендации по обратным билетам из Краснодара: поезд не ранее 13:45, самолет не ранее 14:00.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке «Ласточка». Трансфер из пос. Каменномостский до Майкопа в 05:45 — 800 руб. Электричка отправляется из Майкопа в 07:00.

Для тех, кто едет в Москву на автобусе. Трансфер из пос. Каменномостский в Майкоп. Время по согласованию. Стоимость 800 руб. Не менее 2 человек.

В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании поезда трансфер может быть задержан, но не более чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов на неограниченное разумное время.

Доехать можно на личном автомобиле по автомагистрали М4 «Дон». Чистого времени в пути при нормальном движении 17 ч.

Добраться из аэропорта или ж/д вокзала Краснодара до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал Краснодара можно заказав микроавтобус за 4000–6000 руб. за машину, легковой автомобиль 2500–3500 руб. за машину. Цены уточняйте у менеджера.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Все понравилось, интересное и продуманное расписание экскурсий, очень понравился спуск в пещеру "Сквозная".
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Замечательный отдых, были с 11.01.26 по 17.01.26. Все организовано на отлично. Проживали в гост. доме "Графство Хаджох". Особую благодарность хочется выразить Наталье. Очень приятный, радушный и отзывчивый человек.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Волшебный отдых в Адыгее! Отдыхали парой, брали мультиактивку, нам все очень понравилось! Все продумано, организовано и интересно (ходили в горы, где ещё лежит местами снег, в лес к водопадам, катались
читать дальшеуменьшить

на лошадях, спускались со скал и расслаблялись в геотермальных источниках! Кормили очень вкусно за что хотим сказать отдельное спасибо поварам Базы Земля! Инструктора знают своё дело на пять с плюсом, а организаторы помогут в любом вопросе! Отдых получился активный и насыщенный впечатлениями! Спасибо большое всем за организацию такого прекрасного отдыха, мы в восторге, с любовью и теплотой будем вспоминать прекрасный тёплый край, а также всех тех, кто сделал наш отдых таким незабываемым!!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были в туре «мультиактив» в Адыгее. Впечатления зашкаливают!!! Полная перезагрузка!!! Единение с потрясающей природой: горы, ущелья, водопады)) Организация отдыха четкая и профессиональная!!! Питание очень вкусное. Проживание в полном комфорте. Жили на Базе Земля, организовано все на высшем уровне, прекрасные профессиональные гиды. Рекомендую???
Вам был полезен этот отзыв?

Похожие туры на «Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна»

Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Пешая
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
от 36 600 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 дней
6 дней
Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
45 000 ₽ за человека
от 39 000 ₽ за человека