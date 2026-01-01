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Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 дней

Термальные источники в Адыгее
Путешествие к термальным источникам с посещением природных красот Адыгеи.

Услышим голос реки, которую пытается заковать скала, посмотрим на высокогорное плато, отправимся на конный маршрут по ущелью и прогуляемся к водопадам.

Вечерами нас ждет купание в термальных источниках: горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает кожу очень нежной. В теплое время возможен сплав на рафтах по бурлящей горной реке Белой.
Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Посещение термальных источников

11:00–12:00 Встреча на ж/д вокзале Краснодар-1.

12:00–13:00 Встреча в аэропорту Краснодара.

15:30 Встреча в Минеральных Водах в аэропорту.

14:00–15:00 Прибытие в объект размещения гостей прибывших из Краснодара.

Поздний обед для гостей прибывших из Краснодара.

Обед, приготовленный поварами турбазы, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:00–16:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».

Посещение термальных источников (2 часа).

Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

17:30 Выезд с термальных источников.

18:00 Ужин.

20:00–20:30 Прибытие в объект размещения гостей из Мин. Вод.

21:00 Поздний ужин.

Гости из Минеральных Вод пропускают экскурсионный день, так как в стоимость тура входит трансфер из Минеральных Вод и компенсирует один день экскурсии.

Прибытие. Посещение термальных источниковПрибытие. Посещение термальных источниковПрибытие. Посещение термальных источниковПрибытие. Посещение термальных источников
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Конная прогулка. Термальные источники

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка (по желанию, доп. плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады». Стоимость — от 2 500 руб.

Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

Ограничение по весу туриста — не более 95 кг.

При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

14:00 Обед на базе.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин.

Конная прогулка. Термальные источникиКонная прогулка. Термальные источникиКонная прогулка. Термальные источникиКонная прогулка. Термальные источники
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго. Термы

09:00 Завтрак.

10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.

Вход — от 600 руб. взрослый.

В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный». Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.

Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

14:00 Обед.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин.

Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго. ТермыЭкскурсия к реликтовому ущелью Руфабго. ТермыЭкскурсия к реликтовому ущелью Руфабго. ТермыЭкскурсия к реликтовому ущелью Руфабго. Термы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Хаджохская теснина. Термальные источники

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Вход — 600 руб. взр., 400 руб. детский от 7 до 13 лет, до 7 лет бесплатно.

Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.

Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.

В теплое время года для активных гостей есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой. Стоимость от 2 000 руб.

14:00 Обед.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин.

Хаджохская теснина. Термальные источникиХаджохская теснина. Термальные источникиХаджохская теснина. Термальные источникиХаджохская теснина. Термальные источники
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Экскурсия на плато Лаго-Наки, посещение пещер

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день. Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете приобрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

Вход в пещеру Азишскую — от 800 руб. взрослый, 500 руб. детский от 7 до 14 лет, до 7 лет бесплатно. Вход в пещеру Нежную — уточняется.

14:00 Обед на маршруте (ланч-боксы).

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.

Вход в заповедник Гузерипль — от 500 руб. взрослый, 300 руб. детский.

19:00 Ужин.

Экскурсия на плато Лаго-Наки, посещение пещерЭкскурсия на плато Лаго-Наки, посещение пещерЭкскурсия на плато Лаго-Наки, посещение пещерЭкскурсия на плато Лаго-Наки, посещение пещер
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Отъезд

08:00 Завтрак.

08:30 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеБ/о Активация
2-, 3-местное размещение45 000
Доплата за 1-местное размещение20 000

Скидки:

  • 5% скидка пенсионерам;
  • 10% скидка детям;
  • дети бесплатно до 3 лет.

Варианты проживания

Турбаза «Активация»

5 ночей

Находится в поселке Каменномостский. Для размещения гостям предлагаются двухместные стандартные номера и деревянный двухэтажный коттедж-сруб со всеми удобствами.

В уютной столовой для отдыхающих организовываются сытные завтраки. Для приготовления барбекю построены беседки и есть мангалы.

На территории отеля имеется автомобильная стоянка для личного транспорта. Активное времяпрепровождение на базе – увлекательные катания на квадроциклах и снегоходах.

Снять усталость и напряжение после насыщенного дня можно в бане. Жаркие парения и обливания холодной водой повысят иммунитет и укрепят здоровье. Заказывать помещение необходимо заранее.

Турбаза «Активация»Турбаза «Активация»Турбаза «Активация»Турбаза «Активация»Турбаза «Активация»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в день заезда/выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии
  • Посещение термальных источников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 20 000 руб
  • Цены на туристические объекты: Хаджохская теснина - 600 руб. взрослый, 400 руб. детский от 7 до 13 лет, до 7 лет бесплатнопещера Азишская - от 800 руб. взрослый, 500 руб. детский от 7 до 14 лет, до 7 лет бесплатноГузерипль (вход в заповедник) - от 500 руб. взрослый, 300 руб. детскийводопады Руфабго - от 600 руб. взрослый
  • Хаджохская теснина - 600 руб. взрослый, 400 руб. детский от 7 до 13 лет, до 7 лет бесплатно
  • Пещера Азишская - от 800 руб. взрослый, 500 руб. детский от 7 до 14 лет, до 7 лет бесплатно
  • Гузерипль (вход в заповедник) - от 500 руб. взрослый, 300 руб. детский
  • Водопады Руфабго - от 600 руб. взрослый
  • Конная прогулка - от 2 500 руб
  • Рафтинг - от 2 000 руб
  • Посещение термальных источников сверх программы по желанию - от 400 руб. взрослый, 200 руб. дети от 6 до 13 лет и пенсионеры, до 5 лет бесплатно
  • Спортивная страховка по желанию
  • Индивидуальный трансфер (цены Яндекс Такси):ж/д Краснодар, 4 человека и меньше - 6 000 руб., 5 человек - 8 000 руб. аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 12 000 руб. аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 13 000 руб. ж/д Майкоп, 4 человека и меньше - 3 000 руб., 6 человек - 5 000 руб
  • Ж/д Краснодар, 4 человека и меньше - 6 000 руб., 5 человек - 8 000 руб
  • Аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 12 000 руб
  • Аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 13 000 руб
  • Ж/д Майкоп, 4 человека и меньше - 3 000 руб., 6 человек - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Г. Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью.

Желательно, чтобы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, плавки, резиновые тапочки;
  • наличные деньги;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь);
  • небольшой рюкзак для личных вещей 25-30 л.
Какие есть скидки?
  • 5% скидка пенсионерам;
  • 10% скидка детям;
  • дети бесплатно до 3 лет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие документы нужны для заселения?

Заселение на базу граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии — по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан — загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Может ли измениться программа тура?

Программа рассчитана так, что при невозможности по погодным условиям в любой из дней купаться и загорать, это время мы займем другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.

Страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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