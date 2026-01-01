Услышим голос реки, которую пытается заковать скала, посмотрим на высокогорное плато, отправимся на конный маршрут по ущелью и прогуляемся к водопадам.
Вечерами нас ждет купание в термальных источниках: горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает кожу очень нежной. В теплое время возможен сплав на рафтах по бурлящей горной реке Белой.
Программа тура по дням
Прибытие. Посещение термальных источников
11:00–12:00 Встреча на ж/д вокзале Краснодар-1.
12:00–13:00 Встреча в аэропорту Краснодара.
15:30 Встреча в Минеральных Водах в аэропорту.
14:00–15:00 Прибытие в объект размещения гостей прибывших из Краснодара.
Поздний обед для гостей прибывших из Краснодара.
Обед, приготовленный поварами турбазы, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
15:00–16:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».
Посещение термальных источников (2 часа).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
17:30 Выезд с термальных источников.
18:00 Ужин.
20:00–20:30 Прибытие в объект размещения гостей из Мин. Вод.
21:00 Поздний ужин.
Гости из Минеральных Вод пропускают экскурсионный день, так как в стоимость тура входит трансфер из Минеральных Вод и компенсирует один день экскурсии.
Конная прогулка. Термальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка (по желанию, доп. плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады». Стоимость — от 2 500 руб.
Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
Ограничение по весу туриста — не более 95 кг.
При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед на базе.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго. Термы
09:00 Завтрак.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.
Вход — от 600 руб. взрослый.
В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный». Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Хаджохская теснина. Термальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Вход — 600 руб. взр., 400 руб. детский от 7 до 13 лет, до 7 лет бесплатно.
Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.
В теплое время года для активных гостей есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой. Стоимость от 2 000 руб.
14:00 Обед.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Экскурсия на плато Лаго-Наки, посещение пещер
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день. Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете приобрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
Вход в пещеру Азишскую — от 800 руб. взрослый, 500 руб. детский от 7 до 14 лет, до 7 лет бесплатно. Вход в пещеру Нежную — уточняется.
14:00 Обед на маршруте (ланч-боксы).
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
Уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.
Вход в заповедник Гузерипль — от 500 руб. взрослый, 300 руб. детский.
19:00 Ужин.
Отъезд
08:00 Завтрак.
08:30 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Б/о Активация
|2-, 3-местное размещение
|45 000
|Доплата за 1-местное размещение
|20 000
Скидки:
- 5% скидка пенсионерам;
- 10% скидка детям;
- дети бесплатно до 3 лет.
Варианты проживания
Турбаза «Активация»
Находится в поселке Каменномостский. Для размещения гостям предлагаются двухместные стандартные номера и деревянный двухэтажный коттедж-сруб со всеми удобствами.
В уютной столовой для отдыхающих организовываются сытные завтраки. Для приготовления барбекю построены беседки и есть мангалы.
На территории отеля имеется автомобильная стоянка для личного транспорта. Активное времяпрепровождение на базе – увлекательные катания на квадроциклах и снегоходах.
Снять усталость и напряжение после насыщенного дня можно в бане. Жаркие парения и обливания холодной водой повысят иммунитет и укрепят здоровье. Заказывать помещение необходимо заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда/выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии
- Посещение термальных источников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 20 000 руб
- Цены на туристические объекты: Хаджохская теснина - 600 руб. взрослый, 400 руб. детский от 7 до 13 лет, до 7 лет бесплатнопещера Азишская - от 800 руб. взрослый, 500 руб. детский от 7 до 14 лет, до 7 лет бесплатноГузерипль (вход в заповедник) - от 500 руб. взрослый, 300 руб. детскийводопады Руфабго - от 600 руб. взрослый
- Хаджохская теснина - 600 руб. взрослый, 400 руб. детский от 7 до 13 лет, до 7 лет бесплатно
- Пещера Азишская - от 800 руб. взрослый, 500 руб. детский от 7 до 14 лет, до 7 лет бесплатно
- Гузерипль (вход в заповедник) - от 500 руб. взрослый, 300 руб. детский
- Водопады Руфабго - от 600 руб. взрослый
- Конная прогулка - от 2 500 руб
- Рафтинг - от 2 000 руб
- Посещение термальных источников сверх программы по желанию - от 400 руб. взрослый, 200 руб. дети от 6 до 13 лет и пенсионеры, до 5 лет бесплатно
- Спортивная страховка по желанию
- Индивидуальный трансфер (цены Яндекс Такси):ж/д Краснодар, 4 человека и меньше - 6 000 руб., 5 человек - 8 000 руб. аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 12 000 руб. аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 13 000 руб. ж/д Майкоп, 4 человека и меньше - 3 000 руб., 6 человек - 5 000 руб
- Ж/д Краснодар, 4 человека и меньше - 6 000 руб., 5 человек - 8 000 руб
- Аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 12 000 руб
- Аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 13 000 руб
- Ж/д Майкоп, 4 человека и меньше - 3 000 руб., 6 человек - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью.
Желательно, чтобы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, плавки, резиновые тапочки;
- наличные деньги;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь);
- небольшой рюкзак для личных вещей 25-30 л.
Какие есть скидки?
- 5% скидка пенсионерам;
- 10% скидка детям;
- дети бесплатно до 3 лет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие документы нужны для заселения?
Заселение на базу граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии — по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан — загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Может ли измениться программа тура?
Программа рассчитана так, что при невозможности по погодным условиям в любой из дней купаться и загорать, это время мы займем другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.
Страховка включена в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.