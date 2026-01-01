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Авторские туры в Каменномостском

Найдено 2 тура в Каменномостском, цены от 36 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Пешая
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
от 36 600 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна
На автобусе
Конные прогулки
7 дней
4 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 39 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Каменномостскому

Самые популярные туры в Каменномостском
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2:
  1. Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут;
  2. Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна.
Сколько стоит тур в Каменномостском в июле 2026
Сейчас в Каменномостском можно забронировать 2 тура от 36 600 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Каменномостском на 2026 год, 7 ⭐ отзывов, цены от 36600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь