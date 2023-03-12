Программа тура по дням
Прибытие. Термальный источник «Псыгупс»
Встреча на парковке ж/д вокзала Краснодара (Краснодар-1) — отправление в 11:00.
Встреча на парковках перед аэропортами Краснодара и Минеральных Вод — отправление в 14:00.
Важно: максимальное время ожидания туристов — до 14:00. Время определяется туроператором в зависимости от времени прибытия гостей накануне тура, если все туристы прибывают раньше, то оно переносится на более раннее. Если ваш самолет задерживается и прилетает позже 14:00, к сожалению, воспользоваться услугой группового трансфера вы не сможете.
Если прилетаете в Краснодар или Минеральные воды накануне — в день начала тура самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала "Краснодар-1" (к 11:00) или аэропорта (к 14:00 — Краснодара и Минеральные Воды).
Важно: если вы приехали к ж/д вокзалу (11:00), то программа дня будет стандартной. Если вы прибыли в аэропорт (14:00) — первый день свободный, термальные источники переносятся на вечер другого дня.
13:30-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывших из Краснодара.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий разнообразные блюда домашней кухни.
14:30–15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».
Стоимость посещения термальных источников (3 часа купание):
- с пт по вс: взрослые и дети от 14 лет — 1250 руб., детский 6-13 лет — 750 руб.;
- с пн по чт: взрослые 1150 руб., дети 700 руб.
17:00–18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
После размещения в ГД туристы, прибывшие из Минеральных Вод, отправляются на обед, и ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.
19:00 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.
Водопады Руфабго. Монастырь
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго. Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса. Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
Входной билет 700 руб. взрослый, 350 руб. детский до 14 лет.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на экскурсию в Свято-Михайловский Афонский монастырь. Уникален своими пещерами и подземными ходами.
По дороге, ведущей к монастырю, открывается изумительная панорама гор. Плато Лаго-Наки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике святого великомученика Пантелеймона, находящемся на склоне горы Физиабго.
Стоимость 600 руб. взрослый, 300 руб. детский до 14 лет. В стоимость входит две экскурсии.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хаджохская теснина и кордон Гузерипль
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. Выезд на весь день.
10:00 Отправляемся на экскурсию в каньон реки Белой — Хаджохскую теснину.
Входной билет 700 руб. взрослый, 350 руб. детский.
После непродолжительной экскурсии (около полутора часов) мы выдвинемся в направлении посёлка Гузерипль, в котором находится одноименный кордон Кавказского биосферного заповедника им. Х. Г. Шапошникова.
13:00 Комплексный обед в кафе Аммонит (предварительно с ноября по апрель, в остальное время повара складывают нам с собой ланч-боксы).
14:00 По пути мы остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км. Посетим Кавказский биосферный заповедник, кордон Гузерипль.
Экскурсия по кордону: музей природы, тропа леопарда, вольерный комплекс, дольмен, слияние реки Белой и Молчепа, пихтово-буковый лес.
Входной билет в заповедник 500 руб. взрослый и 250 руб. детский.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Пеший маршрут по ущелью Мишоко. Конная прогулка
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры.
Стоимость экскурсии в ущелье Мишоко — бесплатно.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.
Там находится самый длинный зиплайн в Адыгее, протяженность полета над ущельем около 700 метров, глубина ущелья 180 метров. Маршрут состоит из двух перелетов над ущельем Мишоко, а так же подъемом по виа-феррате (оборудованный скальный участок высотой около 60 метров).
Стоимость данного аттракциона от 3000–3500 руб. с человека (зависит от выбранного Вами маршрута, более легкого или более сложного).
Так же вы можете покататься на Парящих качелях, которые находятся на обрыве ущелья, катание происходит со страховочной системой.
Стоимость качелей 1000 руб.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
Удобная обувь! Стоимость конной прогулки 2500 руб. с человека.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Плато Лаго-Наки и Азишская пещера
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Выезд на весь день. Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
По дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед на местном высокогорном рынке.
Пещера Нежная — 800 руб. взрослым и 400 руб. детям.
Пещера Азишская — 1000 руб. взрослым и 500 руб. детям.
14:00 Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры (предварительно до конца марта, с апреля повара гостевых домов собирают нам в путь ланч-боксы)
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Уголок природы Большого Кавказа с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.
После экскурсии на плато туристы, прибывшие из Минеральных Вод, отправляются на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Отъезд
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандартная вместимость
|Цена за тур
|Доплата за одноместное размещение
|Рябиновые бусы
|№5
|4
|42700
|12000
|№10, 11
|4
|42700
|12000
|№3Б
|3
|42700
|12000
|№4Б
|4
|42700
|12000
|№1Б
|4
|42700
|12000
|№1-4, 6-9
|2
|44700
|12000
|№2Б (мини)
|2
|44700
|12000
|доп место
|1
|38900
|Лаванда
|Лаванда
|2
|40500
|9000
|Лаванда доп место
|1
|35900
|Отдых у реки
|№1-4
|2
|42800
|13000
|№5
|2
|42800
|13000
|№6-7
|3
|42800
|13000
|№8
|4
|42800
|13000
|№9-11
|4
|42800
|13000
|№12
|4
|42800
|13000
|доп место
|1
|36600
|На Аминовской
|На Аминовской
|2
|37400
|6000
|Парк Хаджох
|Стандарт
|2
|47500
|19000
|Улучшенный
|2
|49100
|20000
|Комфорт
|2
|50600
|22000
|студия
|2
|55600
|26000
|семейный
|4
|45000
|17000
|доп место (все номера)
|1
|43800
|Дего
|2-местный стандарт
|2
|40100
|11000
|2-местный комфорт
|2
|41600
|12000
|4-местный 2-комн (можно 2-4 чел)
|2
|40100
|11000
|сем 4-мест 2-комн (можно 2-4 чел)
|2
|40100
|11000
|НОВЫЙ НОМЕР 2-местный
|2
|44800
|15000
|Доп место в любой номер
|1
|39300
|У ручья
|2-местный
|2
|42800
|12000
|4-, 8-местный
|4
|42800
|12000
|Софья
|2-, 3-, 4-местный
|2
|36600
|9000
|Белла
|Двухместный номер стандарт (деревянный корпус)
|2
|51900
|18000
|Двухместный номер комфорт (основной корпус)
|2
|63500
|18000
|Трехместный номер комфорт (основной корпус)
|3
|55900
Питание:
- туристы, проживающие в ГД Рябиновые бусы, Горная Лаванда, На Аминовской и У ручья, питаются в гостевом доме Рябиновые бусы;
- туристы, проживающие в ГД Отдых у реки, завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
- расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды 50 метров, от Отдыха у реки 200 метров, от
на Аминовской и У ручья 400 метров;
- на завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина;
- туристы, проживающие в ГД Парк Хаджох, Софья и Дего, питаются на территории этих гостевых домов;
- если возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
Подселение возможно только в ГД Рябиновые бусы. На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура. ГД Софья не принимает иностранных граждан.
Детям до 14 лет скидка 10%.
На базе отдыха «Белла» возможно размещение туристов с животными до 5 кг.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона — все это утопает в зелени и щебетании птиц.
Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции. Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков.
В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут. На территории есть подогреваемый бассейн.
Гостевой дом «Горная лаванда»
Современное 2-этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс.
На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником.
Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «На Аминовской»
Размещение в поселке Каменномостский, в 42 км от Майкопа. Частная парковка может быть организована за дополнительную плату.
К услугам гостей 3 номера различной ценовой категории. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Номера располагают собственной ванной комнатой.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Находится на берегу реки Белая, в посёлке Каменномостский. Среди зелёных деревьев гостей ожидает спокойный отдых в тихом месте на природе.
К размещению предлагаются 15 уютных и светлых номеров различных категорий, где для комфортного проживания имеется Wi-Fi, кондиционер, удобные спальные места, фен, туалетно-косметические принадлежности, собственная ванная комната и просторный балкон с уличной мебелью.
В номерах категории «Апартаменты» обустроена полноценная кухня с необходимой бытовой техникой и набором посуды.
Утром подаются домашние завтраки. На улице расположена мангальная зона с беседками, принадлежности для жарки мяса предоставляются. Открытый бассейн с подогревом, который работает круглый год, шезлонги, посещение русской бани на дровах. Для маленьких гостей организована игровая площадка.
Поблизости находится пляж и Парк культуры и отдыха.
Гостиница «Парк Хаджох»
Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная территория, беседки, мангальные зоны, парковка.
Номера 4-х категорий позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома.
Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня — повара уже не раз зарекомендовали себя как настоящие мастера своего дела.
Гостевой дом «Дего»
Находится в поселке Каменномостский. На территории есть летний бассейн, автостоянка и бесплатный интернет в местах общего пребывания.
Для качественного и беззаботного отдыха предлагаются двухэтажные гостевые дома в силе барнхаус, где в каждом есть по два 2-местных номера, и имеется вся необходимая мебель и техника. В ванной комнате установлен душ и туалет, дополнительно предоставляются средства индивидуальной гигиены.
В гостинице есть общая кухня, там все желающие могут приготовить себе еду. Имеется посуда, бытовая техника и все удобства. При желании гости могут воспользоваться принадлежностями для шашлыка.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.
Гостевой дом «У ручья»
Рядом протекает горная речка, в 10 минутах ходьбы — Хаджохская теснина. В номерах есть душевая, кондиционер, телевизор, Wi-Fi.
На территории гостевого дома — бассейн, шезлонги, беседки, мангалы, детская площадка, детский бассейн. Есть общая кухня и терраса. Предоставляется парковка под видеонаблюдением. Место подходит для большой компании или семьи.
Гостевой дом «Софья»
Находится в поселке Каменномостский. В распоряжении гостей общая кухня и терраса. К услугам гостей детская игровая площадка, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В каждом номере гостевого дома есть балкон, собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Город Майкоп находится в 42 км.
Сделан косметический ремонт в номерах, заменена сантехника, постельное белье, матрасы, проведены лакокрасочные работы — бюджетное размещение с питанием в самом гостевом доме. Отличный эконом вариант размещения с превосходной кухней.
База отдыха «Белла»
База отдыха «Белла» находится в посёлке Каменномостский, в Адыгее. Расположение в тихом месте, около реки Белая, обеспечит гостям приятный отдых на природе.
Уютный интерьер номеров оформлен с использованием натуральных материалов. Установлены комфортабельные кровати и телевизор, работает Wi-fi. С балкона, обустроенного столом и стульями, открывается красивый вид.
Для любителей попариться действует баня. Территория благоустроена беседками со столиками. Расстояние до ближайшего аэропорта Пашковский составляет 116 км, до железнодорожного вокзала Майкоп – 36,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский и обратно
- Проживание в гостевых домах в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, домашняя кухня (см. особенности в разделе Проживание)
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар / Мин. Воды - Каменномостский и обратно (в случае отличного времени прибытия от основной группы):из/в Краснодар 6500 руб. из/в Мин. Воды 12000 руб
- Из/в Краснодар 6500 руб
- Из/в Мин. Воды 12000 руб
- Питание, не указанное в программе
- Термальные источники (3 часа):с пятницы по воскресенье: взрослые и дети от 14 лет - 1250 руб., детский 6-13 лет - 750 рубс понедельника по четверг: 1150 руб. взрослый, 700 руб. детский
- С пятницы по воскресенье: взрослые и дети от 14 лет - 1250 руб., детский 6-13 лет - 750 руб
- С понедельника по четверг: 1150 руб. взрослый, 700 руб. детский
- Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются на месте: водопады Руфабго 700 руб. взрослым, 350 руб. детяммонастырь 600 руб. взрослым, 300 руб. детямХаджохская теснина 700 руб. взрослым, 350 руб. детямКавказский заповедник (Гузерипль/Лагонаки) 500 руб. взрослым и 250 руб. детямпещера Нежная - 800 руб. взрослым и 400 руб. детямпещера Азишская - 1000 руб. взрослым и 500 руб. детям
- Водопады Руфабго 700 руб. взрослым, 350 руб. детям
- Монастырь 600 руб. взрослым, 300 руб. детям
- Хаджохская теснина 700 руб. взрослым, 350 руб. детям
- Кавказский заповедник (Гузерипль/Лагонаки) 500 руб. взрослым и 250 руб. детям
- Пещера Нежная - 800 руб. взрослым и 400 руб. детям
- Пещера Азишская - 1000 руб. взрослым и 500 руб. детям
- Конная прогулка - 2500 руб
- Экстрим-парк Мишоко: маршруты 3000-3500 руб. качели 1000 руб
- Маршруты 3000-3500 руб
- Качели 1000 руб
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Расходы личного характера
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор по сезону;
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения 35х24х1.0 см;
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- одежда по сезону;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты;
- треккинговые палки — при необходимости;
- смены одежды и нижнего белья;
- крем от загара;
- халаты для купания в термальных источниках, так будет намного комфортнее после выхода из бассейнов (можно взять в комплексе «Псыгупс», но не бюджетно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
В день начала тура:
- ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) — отправление в 11:00, парковка у вокзала.
- аэропорт Краснодара и Минеральных Вод — отправление в 14:00, парковка перед аэропортом.
Если прилетаете в Краснодар или Минеральные воды накануне — в день начала тура самостоятельно добираетесь до ЖД вокзала "Краснодар-1" (к 11:00) или аэропорта (к 14:00 — Краснодара и Минеральные Воды).
Важно: максимальное время ожидания туристов — до 14:00. Время определяется туроператором в зависимости от времени прибытия гостей накануне тура, если все туристы прибывают раньше, то оно переносится на более раннее. Если ваш самолет задерживается и прилетает позже 14:00, к сожалению, воспользоваться услугой группового трансфера вы не сможете.
Обратный трансфер:
- в аэропорт и ЖД вокзал Краснодара — выезд в 10:00. Рекомендуем брать вылет и отправление после 16:00.
- в аэропорт Минеральных Вод — выезд в 10:00. Рекомендуем вылет после 16:30.
При более раннем вылете самолета или отправлении поезда — наша компания не гарантирует прибытие вовремя — в этом случае вы можете вызвать такси за свой счёт.
Важно:
Туристы от ЖД вокзала (11:00) едут по стандартной программе.
Туристы от аэропортов (14:00) — первый день свободный, термальные источники переносятся на вечер другого дня.
За 4 дня до тура (обычно в четверг) на почту придут контакты водителя и точное время встречи
Время в пути: из Краснодара ~2,5 ч, из Минеральных Вод ~4,5 ч.
Включена ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В посёлке есть банкоматы?
Банкоматы есть.
Сетевой магазин «Пятёрочка». Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.
Программа может измениться?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.