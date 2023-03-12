1 день

Прибытие. Термальный источник «Псыгупс»

Встреча на парковке ж/д вокзала Краснодара (Краснодар-1) — отправление в 11:00.

Встреча на парковках перед аэропортами Краснодара и Минеральных Вод — отправление в 14:00.

Важно: максимальное время ожидания туристов — до 14:00. Время определяется туроператором в зависимости от времени прибытия гостей накануне тура, если все туристы прибывают раньше, то оно переносится на более раннее. Если ваш самолет задерживается и прилетает позже 14:00, к сожалению, воспользоваться услугой группового трансфера вы не сможете.

Если прилетаете в Краснодар или Минеральные воды накануне — в день начала тура самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала "Краснодар-1" (к 11:00) или аэропорта (к 14:00 — Краснодара и Минеральные Воды).

Важно: если вы приехали к ж/д вокзалу (11:00), то программа дня будет стандартной. Если вы прибыли в аэропорт (14:00) — первый день свободный, термальные источники переносятся на вечер другого дня.

13:30-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывших из Краснодара.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий разнообразные блюда домашней кухни.

14:30–15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».

Стоимость посещения термальных источников (3 часа купание):

с пт по вс: взрослые и дети от 14 лет — 1250 руб., детский 6-13 лет — 750 руб.;

с пн по чт: взрослые 1150 руб., дети 700 руб.

17:00–18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.

После размещения в ГД туристы, прибывшие из Минеральных Вод, отправляются на обед, и ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.

19:00 Ужин в гостевом доме.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160