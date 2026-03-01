Индивидуальный выезд в Варзугу: Белое море, Аметистовый берег и Успенская церковь
Побывать в старейшем на Кольском селе, увидеть деревянную церковь 17 века и полюбоваться морем
Начало: Кандалакша, Центральная площадь, 9:00
16 мар в 08:00
18 мар в 08:00
16 000 ₽ за человека
Индивидуальные выходные у Белого моря: природа Кандалакши и древний лабиринт
Увидеть город с горы Крестовой, послушать шум прибоя и водопадов, влюбиться в северные пейзажи
Начало: Кандалакша, у памятника преподобному Феодориту Кол...
14 мар в 08:00
16 мар в 08:00
12 000 ₽ за человека
Ловим Северное сияние в Колвицких тундрах: тур «всё включено» в мини-группе с лёгкими прогулками
Подняться на гору Крестовая, исследовать саамский лабиринт и наблюдать Аврору прямо из дома
Начало: Кандалакша, ж/д вокзал, 16:00
10 апр в 16:00
24 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Популярные места»
Самые популярные туры этой рубрики в Кандалакше
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Кандалакше в марте 2026
Сейчас в Кандалакше в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Кандалакше на 2026 год по теме «Популярные места», 1 ⭐ отзыв, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май