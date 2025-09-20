Мои заказы

Индивидуальный тур в Варзугу: Белое море, Аметистовый берег и Успенская церковь

Побывать в старейшем на Кольском селе, увидеть деревянную церковь 17 века и полюбоваться морем
Отправляемся в Варзугу — первое поселение на Кольском полуострове.

Виды по пути вас ждут невероятные: Кандалакшский залив, Терский и Аметистовый берега, где можно отыскать щётки аметиста, а ещё песчаная пустошь в
селе Кузомень — здесь обитают дикие лошади.

Мы пересечём Полярный круг, познакомимся с бытом поморов и полюбуемся уникальным памятником деревянного зодчества — церковью Успения Пресвятой Богородицы 17 века. Тур проведём только для вашей компании.

1 отзыв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

На дороге есть участки с плохой связью. В ключевых пунктах маршрута Интернет работает хорошо.

О беспокоящих заболеваниях, аллергиях предупреждать заранее. Возьмите с собой набор необходимых медикаментов.

Посещение музеев и перевоз через реку Варзугу осуществляется за дополнительную плату.

В зависимости от погодных условий и по договорённости с заказчиком маршрут может быть изменён.

Летом возможен вариант размещения в палатках.

Питание. Не включено в стоимость. За доплату возможно организовать пикник на берегу моря.

Транспорт. Полноприводный джип УАЗ «Патриот» с удобным салоном и вместительным багажником.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Программа тура по дням

1 день

Кандалакшский и Терский берега Белого моря

Встретимся в Кандалакше и отправимся к северным берегам Белого моря. Полюбуемся панорамой Кандалакшских шхер, побываем в «прозрачном» лесу и увидим водопад на реке Колвице. Посетим село Умбу и погуляем по Аметистовому берегу у мыса Корабль. А ещё пересечём Полярный круг!

Прибудем в село Варзуга и заселимся в гостиницу.

Кандалакшский и Терский берега Белого моря
2 день

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, знакомство с бытом поморов и село Кузомень

Сегодня мы познакомимся с церковью Успения Пресвятой Богородицы, зайти внутрь можно только при условии «сотворить молитву». Затем на лодках переправимся на Никольскую сторону села и заглянем в местные музеи, чтобы познакомиться с бытом поморов и деревянным народным зодчеством Севера. На обратном пути остановимся в Кузомени — селении, которое окружают песчаные пустоши.

К 22:00 вернёмся в Кандалакшу.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, знакомство с бытом поморов и село Кузомень

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Кандалакши и обратно
  • Питание
  • Трансферы из аэропорта и обратно
  • Перевоз через реку Варзугу - около 100 ₽ с человека
  • Посещение музеев - около 1000 ₽ с человека за все музеи
  • Пожертвования в храм (по желанию и возможностям)
  • Возможно проведение тура для меньшего количества участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кандалакша, Центральная площадь, 9:00
Завершение: Кандалакша, Центральная площадь, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Кандалакше
Провёл экскурсии для 582 туристов
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новых впечатлений, знаний, откровений… И
Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать. Вы знаете, почему в море ходят, а не плавают, почему рыбацкая работа называется промыслом? Это предмет моих «исследований» морского богоискательства, результаты которых отражаются в рассказах о поморах и экскурсиях по побережью Белого моря.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Виктория
20 сен 2025
Поездка получилась незабываемая. Море положительных впечатлений. Повезло с погодой, а ещё больше с гидом) Дмитрий знает и любит свой край и очень комфортный в общении человек. Однозначно высший балл!)

Тур входит в следующие категории Кандалакши

