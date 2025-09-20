Встретимся в Кандалакше и отправимся к северным берегам Белого моря. Полюбуемся панорамой Кандалакшских шхер, побываем в «прозрачном» лесу и увидим водопад на реке Колвице. Посетим село Умбу и погуляем по Аметистовому берегу у мыса Корабль. А ещё пересечём Полярный круг!

Прибудем в село Варзуга и заселимся в гостиницу.