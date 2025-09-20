Индивидуальный тур в Варзугу: Белое море, Аметистовый берег и Успенская церковь
Побывать в старейшем на Кольском селе, увидеть деревянную церковь 17 века и полюбоваться морем
Отправляемся в Варзугу — первое поселение на Кольском полуострове.
Виды по пути вас ждут невероятные: Кандалакшский залив, Терский и Аметистовый берега, где можно отыскать щётки аметиста, а ещё песчаная пустошь в читать дальше
селе Кузомень — здесь обитают дикие лошади.
Мы пересечём Полярный круг, познакомимся с бытом поморов и полюбуемся уникальным памятником деревянного зодчества — церковью Успения Пресвятой Богородицы 17 века. Тур проведём только для вашей компании.
На дороге есть участки с плохой связью. В ключевых пунктах маршрута Интернет работает хорошо.
О беспокоящих заболеваниях, аллергиях предупреждать заранее. Возьмите с собой набор необходимых медикаментов.
Посещение музеев и перевоз через реку Варзугу осуществляется за дополнительную плату.
В зависимости от погодных условий и по договорённости с заказчиком маршрут может быть изменён.
Летом возможен вариант размещения в палатках.
Питание. Не включено в стоимость. За доплату возможно организовать пикник на берегу моря.
Транспорт. Полноприводный джип УАЗ «Патриот» с удобным салоном и вместительным багажником.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Программа тура по дням
1 день
Кандалакшский и Терский берега Белого моря
Встретимся в Кандалакше и отправимся к северным берегам Белого моря. Полюбуемся панорамой Кандалакшских шхер, побываем в «прозрачном» лесу и увидим водопад на реке Колвице. Посетим село Умбу и погуляем по Аметистовому берегу у мыса Корабль. А ещё пересечём Полярный круг!
Прибудем в село Варзуга и заселимся в гостиницу.
2 день
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, знакомство с бытом поморов и село Кузомень
Сегодня мы познакомимся с церковью Успения Пресвятой Богородицы, зайти внутрь можно только при условии «сотворить молитву». Затем на лодках переправимся на Никольскую сторону села и заглянем в местные музеи, чтобы познакомиться с бытом поморов и деревянным народным зодчеством Севера. На обратном пути остановимся в Кузомени — селении, которое окружают песчаные пустоши.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кандалакше
Провёл экскурсии для 582 туристов
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новых впечатлений, знаний, откровений… И читать дальше
Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать.
Вы знаете, почему в море ходят, а не плавают, почему рыбацкая работа называется промыслом? Это предмет моих «исследований» морского богоискательства, результаты которых отражаются в рассказах о поморах и экскурсиях по побережью Белого моря.