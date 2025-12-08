Ловим Северное сияние в Колвицких тундрах: тур «всё включено» в мини-группе с лёгкими прогулками
Подняться на гору Крестовая, исследовать саамский лабиринт и наблюдать Аврору прямо из дома
Проведём 3 дня среди густых лесов, в свете разноцветных огней Северного сияния и в атмосфере спокойствия.
Мы обо всём позаботились, чтобы вы смогли выдохнуть и просто наслаждаться видами: горячее трёхразовое питание читать дальше
и проживание в тёплом домике вдали от цивилизации уже включены в стоимость.
Каждый день будем гулять в окрестностях: покорим горную вершину, по живописной тропе выйдем к берегу Белого моря, осмотрим загадочный лабиринт «Вавилон», а ещё взойдём на Волосяную сопку за завораживающими панорамами. А вечером сможем наблюдать всполохи разноцветных огней — это удивительное зрелище!
Описание тура
Организационные детали
С вами в туре будет опытный инструктор-проводник.
Программа тура по дням
1 день
Заселение в дом, подъём на гору Крестовая и Северное сияние
Встретим вас у ж/д вокзала Кандалакши, закупим продукты и отправимся на такси в дом, где разместимся и приготовим обед. После отдыха поднимемся на гору Крестовая, которая находится неподалёку. С вершины открывается великолепный панорамный вид на город и просторы Белого моря. Вечером будем наблюдать Северное сияние — при ясной погоде его можно увидеть прямо с нашей площадки.
2 день
Саамский лабиринт «Вавилон», Волосяная сопка и виды Белого моря
После завтрака отправимся к берегу Белого моря по живописной тропе, ведущей через сосновый лес. На берегу нас ждёт древний лабиринт «Вавилон» — саамский памятник культурного наследия, один из самых загадочных объектов Кольского полуострова. Вернувшись в дом, приготовим обед и немного отдохнём.
Во второй половине дня поднимемся на Волосяную сопку, откуда открываются впечатляющие виды на заливы Белого моря. Вечером вновь будем наблюдать Северное сияние.
3 день
Завершение тура
Позавтракаем, соберём вещи и выедем в Кандалакшу. В город прибудем не позднее 11:30. До отправления поездов у вас будет свободное время: можно зайти в кафе, сувенирные лавки или магазины с местной рыбой, чтобы увезти с собой кусочек Севера на память.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание
Трансфер от ж/д вокзала и обратно
Услуги гида
Групповая аптечка
Что не входит в цену
Билеты до Кандалакши и обратно
Катание на снегоходах (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кандалакша, ж/д вокзал, 16:00
Завершение: Кандалакша, ж/д вокзал, 11:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алина — ваша команда гидов в Кандалакше
Провели экскурсии для 58 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь читать дальше
— аптечка всегда со мной.
За плечами восхождения на Эльбрус с севера и горы Южного Урала, походы по Кавказу, Алтаю, Самарской Луке, Жигулёвским горам, Крыму и национальному парку «Таганай», Архангельской области. Руководила экспедициями на перевал Дятлова и гору Маньпупунёр, в том числе впервые в истории Северного Урала провела успешный маршрут от реки Янысос. Пересекла Байкал на озёрных коньках.
Показываю действительно красивые и малоизвестные места, куда не водят обычные гиды. Всегда учитываю интересы группы и стараюсь, чтобы прогулка была насыщенной, живой и нескучной!