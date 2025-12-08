После завтрака отправимся к берегу Белого моря по живописной тропе, ведущей через сосновый лес. На берегу нас ждёт древний лабиринт «Вавилон» — саамский памятник культурного наследия, один из самых загадочных объектов Кольского полуострова. Вернувшись в дом, приготовим обед и немного отдохнём.

Во второй половине дня поднимемся на Волосяную сопку, откуда открываются впечатляющие виды на заливы Белого моря. Вечером вновь будем наблюдать Северное сияние.