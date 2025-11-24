Индивидуальный тур в Варзугу: Белое море, Аметистовый берег и Успенская церковь
Побывать в старейшем на Кольском селе, увидеть деревянную церковь 17 века и полюбоваться морем
Начало: Кандалакша, Центральная площадь, 9:00
24 ноя в 08:00
14 000 ₽ за человека
Перезагрузка у Белого моря с проживанием в доме А-фрейм: только для вашей компании
Провести выходные на природе с комфортом в окрестностях Кандалакши и выбрать отдых на свой вкус
Начало: Кандалакша, у памятника преподобному Феодориту Кол...
24 ноя в 08:00
14 000 ₽ за человека
Ловим Северное сияние в Колвицких тундрах: тур «всё включено» в мини-группе с лёгкими прогулками
Подняться на гору Крестовая, исследовать саамский лабиринт и наблюдать Аврору прямо из дома
Начало: Кандалакша, ж/д вокзал, 16:00
19 дек в 16:00
20 фев в 16:00
24 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Вечерние туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Кандалакше
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кандалакше в ноябре 2025
Сейчас в Кандалакше в категории "Вечерние туры" можно забронировать 3 тура от 14 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Кандалакше на 2025 год по теме «Вечерние туры», 1 ⭐ отзыв, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь