Горнолыжный тур «AURORA SKI». Неделя на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманская область, Апатиты
1 янв в 10:00
16 фев в 10:00
от 88 900 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Тумча
Начало: Мурманская область, Кандалакша
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
40 790 ₽ за человека
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Начало: Г. Кандалакша
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 26 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «7-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Кандалакше
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кандалакше в октябре 2025
Сейчас в Кандалакше в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 26 500 до 88 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Кандалакше на 2025 год по теме «7-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 26500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь