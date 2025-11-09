Окунуться в события и жизнь Русского Севера 500-летней давности вам поможет путешествие в северные деревни — Саунино и Поздышево; Ошевенск и Архангело.
Во время путешествия вы окунетесь в жизнь русской северной деревни, проследуете путем местночтимого святого Александра Ошевенского и осмотрите северные церкви, часовни и дома.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииОшевенск Это красивое село на берегу реки Чурьеги в 45 км. от Каргополя. Один из духовных центров и объектов паломнического туризма на Каргополье. Ошевенск состоит из нескольких деревень. В деревне Погост вы увидите деревянные Богоявленскую шатровую церковь и колокольню XVIII в. В храме сохранились 18-гранные небеса и иконостас. В центральной деревне Ширяиха осмотрите купеческую застройку известных людей — Ушакова А. А. и Дружинина В. А. В третьей деревне Низ увидите, дошедшую до наших дней, деревянную Георгиевскую часовню XIX в. Она двухшатровая, что само по себе уникальное явление во всей русской деревянной архитектуре. Главное же сокровище Ошевенской волости — это, конечно же люди. Именно они хранят традиции и обряды предков. С ними можно будет познакомиться, заказав настоящий деревенский обед с хлебом и пирогами из русской печки. Храмовый комплекс в селе Архангело Вы увидите церковь Архангела Михаила, кубоватого типа. Такие церкви встречаются только в Поонежье и по поморскому берегу Белого моря. А вторая церковь — Сретенская — относится к типу так называемых ярусных храмов. По дороге вы также увидите Георгиевский храм в селе с интересным названием «Река», Спасское озеро в селе Поздышево, поклонные кресты и камень с предполагаемым отпечатком стопы преподобного Александра Ошевенского. Важная информация: Экскурсия автобусно-пешеходная, общая протяженность маршрута 110 км. Услуги транспорта оплачиваются отдельно. Можем отправиться и на Вашем транспорте. Также готов заказать для вас трансфер на время экскурсии, если Вас более 3-х чел.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Иоанна Златоуста 1665 г. в селе Саунино
- Александро-Ошевенский монастырь
- Ошевенский Погост
- Крестьянские рудные избы
- Богоявленская церковь XVIII в. с колокольней
- Храмовый комплекс в селе Архангело
- Сретенская церковь
- Георгиевский храм
- Спасское озеро в селе Поздышево
- Поклонные кресты
- Камень с предполагаемым отпечатком стопы преподобного Александра Ошевенского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
Место начала и завершения?
Акулова, 23 (гостиница «Каргополь»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия автобусно-пешеходная
- Общая протяженность маршрута 110 км. Услуги транспорта оплачиваются отдельно. Можем отправиться и на Вашем транспорте. Также готов заказать для вас трансфер на время экскурсии
- Если Вас более 3-х чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
