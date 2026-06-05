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Автопутешествие по живописным северным деревням

Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
В рамках индивидуальной экскурсии по северным деревням Каргополя вы сможете окунуться в жизнь русской деревни, проследовать путём святого Александра Ошевенского и осмотреть величественные церкви и часовни.

В программе посещение шатровой церкви
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Иоанна Златоуста, Святого озера в Поздышево, ряжевого моста и церкви Георгия Победоносца.

Прогулка по территории Александро-Ошевенского монастыря, музей Ошевенской волости под открытым небом и многое другое. В середине маршрута возможен деревенский обед или пикник на свежем воздухе

5
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный маршрут
  • 🏛 Исторические церкви и монастыри
  • 🌲 Природные красоты
  • 🍲 Деревенский обед или пикник
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для автопутешествия по живописным северным деревням - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться красотой природы и архитектуры без лишних забот. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие возможно, но условия могут быть менее комфортными из-за холодов и снегопадов, что ограничивает доступ к некоторым достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Автопутешествие по живописным северным деревням
Автопутешествие по живописным северным деревням
Автопутешествие по живописным северным деревням

Что можно увидеть

  • Шатровая церковь Иоанна Златоуста
  • Святое озеро в Поздышево
  • Ряжевый мост
  • Церковь Георгия Победоносца
  • Александро-Ошевенский монастырь
  • Музей Ошевенской волости
  • Церковь Богоявления Господня
  • Церковь Сретенская
  • Церковь Архангела Михаила

Описание экскурсии

Церкви, святая вода и ряжевый мост

  • Шатровая церковь Иоанна Златоуста 1665 года в Саунино (Кипрово) с расписными небесами 18 века.
  • Один из камней со следом Александра Ошевенского и Святое озеро в Поздышево. По желанию вы наберёте святую воду из Александровского родника, а в тёплую погоду искупаетесь в озере или окунётесь в купель в роднике.
  • Ряжевый мост, памятник Каргопольскому рыжику, расцвеченные дома, церковь Георгия Победоносца 1899 года в селе Река. Если в церкви будет староста, вы зайдёте внутрь.

Ошевенский монастырь и ещё церкви

  • Прогулка по территории Александро-Ошевенского монастыря. Вы сможете увидеть традиционную для этих мест шатровую Георгиевскую часовню. Внутри часовни — копия деревянных небес, располагавшихся здесь в прошлом.
  • Музей Ошевенской волости под открытым небом: колодец-журавль, деревянная карусель и качель, банный городок, традиционные северные избы, церковь Богоявления Господня 1787 года в деревне Погост.
  • Церковь Сретенская 1803 года и кубовая церковь Архангела Михаила 1715 года в соседнем селе Архангело.

Обед

В середине маршрута по желанию устроим перекус — закажем деревенский обед или устроим пикник на свежем воздухе с чаем и пирогами. На ваш выбор!

Дополнительные точки для посещения:
— Александровские роднички около села Река. Место где по преданию испил воды Александр Ошевенский. По пути к ним в сезон можно будет попробовать лесных ягод.
— Камень-следовик «№ 2» и небольшое Святое озеро около Александро-Ошевенского монастыря
— Исчезающая река Халуй. Вы сможете увидеть место, где река Халуй пропадает под землю перед деревней Халуй, а выходит из-под земли уже за пределами деревни. А по пути — курную избу 19 века.
— Камень-следовик «№ 3» и заросшее Святое озеро около деревни Валдово
— Рудная изба и ц. Пахомия Кемского в селе Архангело
— Деревенское подворье «Рыжий конь»

Организационные детали

Маршрут экскурсии, её время и наполнение можно скорректировать по вашему желанию. Возможно проведение в другие даты. Детали и цены уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Шатровая церковь Ионна Златоуста — 150 руб. /чел.
  • Шатровая Георгиевская часовня — 50 руб. /чел.
  • Деревенский обед или пикник — по желанию. Обед нужно заказывать минимум за сутки до экскурсии. Цену уточняйте в переписке.

На чём добраться

  • На вашем личном автомобиле
  • Группе до 3 человек предложу поездку на своём личном транспорте (седан). Цену уточняйте в переписке.
  • Группе больше 3 человек окажу содействие в аренде микроавтобуса (до 8, 13 или 16 мест) или автобуса (до 26 мест). Цену уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваш гид в Каргополе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 347 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Егор, я аттестованный гид и научный сотрудник в Каргопольском музее. Победитель конкурса «Лучший экскурсовод музеев Поморья — 2024». С радостью расскажу вам о родном городе и покажу его самые интересные места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
О
Очень благодарны Ерогу за очень насыщенную и интересную экскурсию. Своего транспорта не было, договорились заранее с Егором, что едим на его машине. Информации, впечатления и эмоции получили на 10 баллов. Все прошло отлично. Спа большое
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Ирина
Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили и музейный комплекс, и послушали удивительный рассказ про историю края, про жителей. Ну и
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особое впечатление оставили деревни, конечно, со своей атмосферой и душой, приятно, что есть люди, которые нам рассказывают об этих забытых местечках, но которые хранят в себе историю народа! И отдельное спасибо за знакомство с такими просто чудесными людьми в деревне Погост (Ошевенский погост), которая входит в список самых красивых деревень России.
где мы посетили музей Ошевенская волость и послушали рассказ хозяев музея, Морошки и Рыжика, а голос и рассказ Батюшки Александра просто очаровал!

Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили
Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили
Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили
Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили
Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили
Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили
Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили
Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили+2
Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили
Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили
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Светлана
Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас стало просто находкой! Очень удобно, что для гостей города не только проводят экскурсию, но
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и предоставляют машину. Путешествие длиться пять часов- поэтому деревенский обед ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендуем брать. Экскурсия проходит по деревням, церквям и храмам. Егор Николаевич научный сотрудник Каргопольского музея, в ходе экскурсии рассказывает ОЧЕНЬ МНОГО ИСТОРИЧЕСКИХ фактов. Сразу видно, что человек посвятил много времени и сил изучению этого вопроса. Содержание разных исторических моментов настолько интересны и разнообразны, что невольно сам становишься участником истории. Прогулка по старинным деревенским улочкам, с домами прошлых лет, колодцами и банями окунает вас в мир истории и вы полностью растворяетесь в жизни Каргопольского уезда. Многие дома стоят заброшенные, с перекосившимися наличниками и тусклыми окнами. Кажется, что в таких домах больше нет жизни, и через пару лет эти дома совсем исчезнут с лица деревень и погостов. Но пока сотрудники музеев будут рассказывать и показывать нам эти деревни-жизнь будет продолжаться и сохранит историю русского северного народа, крестьян с их обычаями и нравами.

Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас
Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас
Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас
Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас
Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас
Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас
Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас
Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас+2
Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас
Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас
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Г
Экскурсия предоставляет уникальную возможность увидеть великолепную деревянную и каменную архитектуру на фоне живописной природы. Егор проводит ее в комфортном темпе, отлично владеет материалом и качественно строит маршрут.
Экскурсия предоставляет уникальную возможность увидеть великолепную деревянную и каменную архитектуру на фоне живописной природы. Егор проводит
Экскурсия предоставляет уникальную возможность увидеть великолепную деревянную и каменную архитектуру на фоне живописной природы. Егор проводит
Экскурсия предоставляет уникальную возможность увидеть великолепную деревянную и каменную архитектуру на фоне живописной природы. Егор проводит
Экскурсия предоставляет уникальную возможность увидеть великолепную деревянную и каменную архитектуру на фоне живописной природы. Егор проводит
Экскурсия предоставляет уникальную возможность увидеть великолепную деревянную и каменную архитектуру на фоне живописной природы. Егор проводит
Экскурсия предоставляет уникальную возможность увидеть великолепную деревянную и каменную архитектуру на фоне живописной природы. Егор проводит
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Елена
Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к подаче материала,продуманный маршрут и трансфер. Обед превысил все наши ожидания! Мы знали,что он будет вкусным,но чтобы настолько! Выбирайте эту экскурсию- не пожалеете!
Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к
Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к
Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к
Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к
Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к
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Екатерина
Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!
Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!
Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!
Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!
Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!
Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!
Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!
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