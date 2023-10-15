Автопутешествие по живописным северным деревням

Увидеть деревянные памятники зодчества и полюбоваться расписными небесами

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Ответы на вопросы
Вы окунётесь в жизнь русской северной деревни, проследуете путём святого Александра Ошевенского и осмотрите величественные церкви и часовни, построенные в прошлых веках.

А ещё почувствуете благоговейный трепет, представ перед расписными небесами — потолками в храмах, расписанными особым образом.
Автопутешествие по живописным северным деревням
Автопутешествие по живописным северным деревням
Автопутешествие по живописным северным деревням
Автопутешествие по живописным северным деревням
Автопутешествие по живописным северным деревням
Автопутешествие по живописным северным деревням
Автопутешествие по живописным северным деревням
Автопутешествие по живописным северным деревням
Автопутешествие по живописным северным деревням
Автопутешествие по живописным северным деревням
Автопутешествие по живописным северным деревням
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Описание

Что вас ожидает

Церкви, святая вода и ряжевый мост

  • Шатровая церковь Иоанна Златоуста 1665 года в Саунино (Кипрово) с расписными небесами 18 века.
  • Один из камней со следом Александра Ошевенского и Святое озеро в Поздышево. По желанию вы наберёте святую воду из Александровского родника, а в тёплую погоду искупаетесь в озере или окунётесь в купель в роднике.
  • Ряжевый мост, памятник Каргопольскому рыжику, расцвеченные дома, церковь Георгия Победоносца 1899 года в селе Река. Если в церкви будет староста, вы зайдёте внутрь.

Ошевенский монастырь и ещё церкви

  • Прогулка по территории Александро-Ошевенского монастыря. Надвратную Никольскую церковь можно посетить по благословению настоятеля, если он будет на месте. Также можно увидеть традиционную для этих мест шатровую Георгиевскую часовню. Внутри часовни — копия деревянных небес, располагавшихся здесь в прошлом.
  • Музей Ошевенской волости под открытым небом: колодец-журавль, деревянная карусель и качель, банный городок, традиционные северные избы, церковь Богоявления Господня 1787 года в деревне Погост.
  • Церковь Сретенская 1803 года и кубовая церковь Архангела Михаила 1715 года в соседнем селе Архангело. По согласованию возможно посещение церквей.

Обед

В середине маршрута по желанию устроим перекус — закажем деревенский обед или устроим пикник на свежем воздухе с чаем и пирогами. На ваш выбор!

Организационные детали

Маршрут экскурсии, её время и наполнение можно скорректировать по вашему желанию. Возможно проведение в другие даты. Детали и цены уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Шатровая церковь Ионна Златоуста — 60 руб. /чел.
  • Шатровая Георгиевская часовня — 40 руб. /чел.
  • Деревенский обед или пикник — по желанию. Обед нужно заказывать минимум за сутки до экскурсии. Цену уточняйте в переписке.

На чём добраться

  • На личном автомобиле
  • Группе до 3 человек предложу поездку на своём личном транспорте (седан). Цену уточняйте в переписке.
  • Группе больше 3 человек окажу содействие в аренде микроавтобуса (до 8, 13 или 16 мест) или автобуса (до 26 мест). Цену уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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