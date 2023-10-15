Вы окунётесь в жизнь русской северной деревни, проследуете путём святого Александра Ошевенского и осмотрите величественные церкви и часовни, построенные в прошлых веках. А ещё почувствуете благоговейный трепет, представ перед расписными небесами — потолками в храмах, расписанными особым образом.

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Описание

Что вас ожидает

Церкви, святая вода и ряжевый мост

Шатровая церковь Иоанна Златоуста 1665 года в Саунино (Кипрово) с расписными небесами 18 века.

Один из камней со следом Александра Ошевенского и Святое озеро в Поздышево. По желанию вы наберёте святую воду из Александровского родника, а в тёплую погоду искупаетесь в озере или окунётесь в купель в роднике.

Ряжевый мост, памятник Каргопольскому рыжику, расцвеченные дома, церковь Георгия Победоносца 1899 года в селе Река. Если в церкви будет староста, вы зайдёте внутрь.

Ошевенский монастырь и ещё церкви

Прогулка по территории Александро-Ошевенского монастыря. Надвратную Никольскую церковь можно посетить по благословению настоятеля, если он будет на месте. Также можно увидеть традиционную для этих мест шатровую Георгиевскую часовню. Внутри часовни — копия деревянных небес, располагавшихся здесь в прошлом.

Музей Ошевенской волости под открытым небом: колодец-журавль, деревянная карусель и качель, банный городок, традиционные северные избы, церковь Богоявления Господня 1787 года в деревне Погост.

Церковь Сретенская 1803 года и кубовая церковь Архангела Михаила 1715 года в соседнем селе Архангело. По согласованию возможно посещение церквей.

Обед

В середине маршрута по желанию устроим перекус — закажем деревенский обед или устроим пикник на свежем воздухе с чаем и пирогами. На ваш выбор!

Организационные детали

Маршрут экскурсии, её время и наполнение можно скорректировать по вашему желанию. Возможно проведение в другие даты. Детали и цены уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

Шатровая церковь Ионна Златоуста — 60 руб. /чел.

Шатровая Георгиевская часовня — 40 руб. /чел.

Деревенский обед или пикник — по желанию. Обед нужно заказывать минимум за сутки до экскурсии. Цену уточняйте в переписке.

На чём добраться