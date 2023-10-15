Увидеть деревянные памятники зодчества и полюбоваться расписными небесами
Вы окунётесь в жизнь русской северной деревни, проследуете путём святого Александра Ошевенского и осмотрите величественные церкви и часовни, построенные в прошлых веках.
А ещё почувствуете благоговейный трепет, представ перед расписными небесами — потолками в храмах, расписанными особым образом.
А ещё почувствуете благоговейный трепет, представ перед расписными небесами — потолками в храмах, расписанными особым образом.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Церкви, святая вода и ряжевый мост
- Шатровая церковь Иоанна Златоуста 1665 года в Саунино (Кипрово) с расписными небесами 18 века.
- Один из камней со следом Александра Ошевенского и Святое озеро в Поздышево. По желанию вы наберёте святую воду из Александровского родника, а в тёплую погоду искупаетесь в озере или окунётесь в купель в роднике.
- Ряжевый мост, памятник Каргопольскому рыжику, расцвеченные дома, церковь Георгия Победоносца 1899 года в селе Река. Если в церкви будет староста, вы зайдёте внутрь.
Ошевенский монастырь и ещё церкви
- Прогулка по территории Александро-Ошевенского монастыря. Надвратную Никольскую церковь можно посетить по благословению настоятеля, если он будет на месте. Также можно увидеть традиционную для этих мест шатровую Георгиевскую часовню. Внутри часовни — копия деревянных небес, располагавшихся здесь в прошлом.
- Музей Ошевенской волости под открытым небом: колодец-журавль, деревянная карусель и качель, банный городок, традиционные северные избы, церковь Богоявления Господня 1787 года в деревне Погост.
- Церковь Сретенская 1803 года и кубовая церковь Архангела Михаила 1715 года в соседнем селе Архангело. По согласованию возможно посещение церквей.
Обед
В середине маршрута по желанию устроим перекус — закажем деревенский обед или устроим пикник на свежем воздухе с чаем и пирогами. На ваш выбор!
Организационные детали
Маршрут экскурсии, её время и наполнение можно скорректировать по вашему желанию. Возможно проведение в другие даты. Детали и цены уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
- Шатровая церковь Ионна Златоуста — 60 руб. /чел.
- Шатровая Георгиевская часовня — 40 руб. /чел.
- Деревенский обед или пикник — по желанию. Обед нужно заказывать минимум за сутки до экскурсии. Цену уточняйте в переписке.
На чём добраться
- На личном автомобиле
- Группе до 3 человек предложу поездку на своём личном транспорте (седан). Цену уточняйте в переписке.
- Группе больше 3 человек окажу содействие в аренде микроавтобуса (до 8, 13 или 16 мест) или автобуса (до 26 мест). Цену уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Каргополе
Провёл экскурсии для 28 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Егор, я профессиональный гид и младший научный сотрудник в Каргопольском музее. С радостью расскажу вам о родном городе и покажу его самые интересные места.
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