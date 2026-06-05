В рамках индивидуальной экскурсии по северным деревням Каргополя вы сможете окунуться в жизнь русской деревни, проследовать путём святого Александра Ошевенского и осмотреть величественные церкви и часовни.В программе посещение шатровой церкви

Иоанна Златоуста, Святого озера в Поздышево, ряжевого моста и церкви Георгия Победоносца. Прогулка по территории Александро-Ошевенского монастыря, музей Ошевенской волости под открытым небом и многое другое. В середине маршрута возможен деревенский обед или пикник на свежем воздухе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для автопутешествия по живописным северным деревням - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться красотой природы и архитектуры без лишних забот. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие возможно, но условия могут быть менее комфортными из-за холодов и снегопадов, что ограничивает доступ к некоторым достопримечательностям.

Сейчас август — это идеальное время.