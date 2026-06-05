Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
В рамках индивидуальной экскурсии по северным деревням Каргополя вы сможете окунуться в жизнь русской деревни, проследовать путём святого Александра Ошевенского и осмотреть величественные церкви и часовни.
В программе посещение шатровой церкви читать дальшеуменьшить
Иоанна Златоуста, Святого озера в Поздышево, ряжевого моста и церкви Георгия Победоносца.
Прогулка по территории Александро-Ошевенского монастыря, музей Ошевенской волости под открытым небом и многое другое. В середине маршрута возможен деревенский обед или пикник на свежем воздухе
Лучшее время для автопутешествия по живописным северным деревням - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться красотой природы и архитектуры без лишних забот. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие возможно, но условия могут быть менее комфортными из-за холодов и снегопадов, что ограничивает доступ к некоторым достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шатровая церковь Иоанна Златоуста
Святое озеро в Поздышево
Ряжевый мост
Церковь Георгия Победоносца
Александро-Ошевенский монастырь
Музей Ошевенской волости
Церковь Богоявления Господня
Церковь Сретенская
Церковь Архангела Михаила
Описание экскурсии
Церкви, святая вода и ряжевый мост
Шатровая церковь Иоанна Златоуста 1665 года в Саунино (Кипрово) с расписными небесами 18 века.
Один из камней со следом Александра Ошевенского и Святое озеро в Поздышево. По желанию вы наберёте святую воду из Александровского родника, а в тёплую погоду искупаетесь в озере или окунётесь в купель в роднике.
Ряжевый мост, памятник Каргопольскому рыжику, расцвеченные дома, церковь Георгия Победоносца 1899 года в селе Река. Если в церкви будет староста, вы зайдёте внутрь.
Ошевенский монастырь и ещё церкви
Прогулка по территории Александро-Ошевенского монастыря. Вы сможете увидеть традиционную для этих мест шатровую Георгиевскую часовню. Внутри часовни — копия деревянных небес, располагавшихся здесь в прошлом.
Музей Ошевенской волости под открытым небом: колодец-журавль, деревянная карусель и качель, банный городок, традиционные северные избы, церковь Богоявления Господня 1787 года в деревне Погост.
Церковь Сретенская 1803 года и кубовая церковь Архангела Михаила 1715 года в соседнем селе Архангело.
Обед
В середине маршрута по желанию устроим перекус — закажем деревенский обед или устроим пикник на свежем воздухе с чаем и пирогами. На ваш выбор!
Дополнительные точки для посещения: — Александровские роднички около села Река. Место где по преданию испил воды Александр Ошевенский. По пути к ним в сезон можно будет попробовать лесных ягод. — Камень-следовик «№ 2» и небольшое Святое озеро около Александро-Ошевенского монастыря — Исчезающая река Халуй. Вы сможете увидеть место, где река Халуй пропадает под землю перед деревней Халуй, а выходит из-под земли уже за пределами деревни. А по пути — курную избу 19 века. — Камень-следовик «№ 3» и заросшее Святое озеро около деревни Валдово — Рудная изба и ц. Пахомия Кемского в селе Архангело — Деревенское подворье «Рыжий конь»
Организационные детали
Маршрут экскурсии, её время и наполнение можно скорректировать по вашему желанию. Возможно проведение в другие даты. Детали и цены уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
Шатровая церковь Ионна Златоуста — 150 руб. /чел.
Шатровая Георгиевская часовня — 50 руб. /чел.
Деревенский обед или пикник — по желанию. Обед нужно заказывать минимум за сутки до экскурсии. Цену уточняйте в переписке.
На чём добраться
На вашем личном автомобиле
Группе до 3 человек предложу поездку на своём личном транспорте (седан). Цену уточняйте в переписке.
Группе больше 3 человек окажу содействие в аренде микроавтобуса (до 8, 13 или 16 мест) или автобуса (до 26 мест). Цену уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Каргополе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 347 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Егор, я аттестованный гид и научный сотрудник в Каргопольском музее. Победитель конкурса «Лучший экскурсовод музеев Поморья — 2024». С радостью расскажу вам о родном городе и покажу его самые интересные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
Очень благодарны Ерогу за очень насыщенную и интересную экскурсию. Своего транспорта не было, договорились заранее с Егором, что едим на его машине. Информации, впечатления и эмоции получили на 10 баллов. Все прошло отлично. Спа большое
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили и музейный комплекс, и послушали удивительный рассказ про историю края, про жителей. Ну и читать дальшеуменьшить
особое впечатление оставили деревни, конечно, со своей атмосферой и душой, приятно, что есть люди, которые нам рассказывают об этих забытых местечках, но которые хранят в себе историю народа! И отдельное спасибо за знакомство с такими просто чудесными людьми в деревне Погост (Ошевенский погост), которая входит в список самых красивых деревень России. где мы посетили музей Ошевенская волость и послушали рассказ хозяев музея, Морошки и Рыжика, а голос и рассказ Батюшки Александра просто очаровал!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас стало просто находкой! Очень удобно, что для гостей города не только проводят экскурсию, но читать дальшеуменьшить
и предоставляют машину. Путешествие длиться пять часов- поэтому деревенский обед ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендуем брать. Экскурсия проходит по деревням, церквям и храмам. Егор Николаевич научный сотрудник Каргопольского музея, в ходе экскурсии рассказывает ОЧЕНЬ МНОГО ИСТОРИЧЕСКИХ фактов. Сразу видно, что человек посвятил много времени и сил изучению этого вопроса. Содержание разных исторических моментов настолько интересны и разнообразны, что невольно сам становишься участником истории. Прогулка по старинным деревенским улочкам, с домами прошлых лет, колодцами и банями окунает вас в мир истории и вы полностью растворяетесь в жизни Каргопольского уезда. Многие дома стоят заброшенные, с перекосившимися наличниками и тусклыми окнами. Кажется, что в таких домах больше нет жизни, и через пару лет эти дома совсем исчезнут с лица деревень и погостов. Но пока сотрудники музеев будут рассказывать и показывать нам эти деревни-жизнь будет продолжаться и сохранит историю русского северного народа, крестьян с их обычаями и нравами.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Галина
Экскурсия предоставляет уникальную возможность увидеть великолепную деревянную и каменную архитектуру на фоне живописной природы. Егор проводит ее в комфортном темпе, отлично владеет материалом и качественно строит маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к подаче материала,продуманный маршрут и трансфер. Обед превысил все наши ожидания! Мы знали,что он будет вкусным,но чтобы настолько! Выбирайте эту экскурсию- не пожалеете!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каргополя
Похожие экскурсии на «Автопутешествие по живописным северным деревням»