Забронируйте экскурсию в Каргополе на 2023 год, 7 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
Индивидуальная
1.5 часа
Добро пожаловать в Каргополь
Погулять по уютному северному городу и раскрыть историю его знаковых мест
у Соборной колокольни
Сегодня
Завтра
24 авг
25 авг
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Каргопольская пестрядина: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Рассмотреть старинные наряды, научиться повязывать платки и узнать секреты местной выпечки
у Марусиного дома
Завтра
24 авг
25 авг
26 авг
от 1 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей11 августа 2023Добро пожаловать в КаргопольОчень интересно, познавательно, профессионально. А когда я почувствовал с какой нежностью и с каким трепетом Егор рассказывает о родном крае, то еще сильней влюбился в каргопольцев…
- ТТатьяна1 августа 2023Добро пожаловать в КаргопольЕгор Реут профессионально провёл экскурсию. Ответил на все наши вопросы и подсказал, что ещё посмотреть в Каргополе.
- ООксана10 июля 2023Добро пожаловать в КаргопольОтличная экскурсия - живая и человечная. Приятно, что молодежь любит и знает свой край! А также открывает его для туристов. За «полоскалку» отдельная благодарность!