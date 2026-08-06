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связан с Аляской, и почему одна из улиц называется Шелковня, хотя ни шелка, ни тутового шелкопряда здесь нет. У вас будет мастер класс по полосканию белья, и вы узнаете, почему это важная часть жизни в Каргополе. В общем всем рекомендую приехать в Каргополь и познакомиться с этим замечательным городом вместе с Марией.