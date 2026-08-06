Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по тихим улицам Каргополя, где каждый уголок хранит историю и традиции русского Севера
Начало: У Соборной колокольни
10 авг в 05:00
11 авг в 19:30
от 2850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Каргополю
Изучить ключевые достопримечательности города и важнейшие эпизоды его прошлого
Начало: Пр. Октябрьский
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каргополь
Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
10 авг в 18:00
от 2700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 19 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
10 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 6200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 14:00
10 авг в 19:00
от 1000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Каргополь: Жемчужина Русского Севера
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
5450 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Старинный Ошевенск: самая красивая деревня России
Начало: Акулова, 23 (гостиница «Каргополь»)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Прогулка с Марией была чудесной. Интересно, с историями, спокойно и достаточно насыщенно. Нам не очень повезло с погодой. Но в целом мы довольны. И даже по ее наводке еще попали в музей и купили пряник:)
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Д
Отличная экскурсия. Отличный экскурсовод Мария. Очень интересно, познавательно, с любовью к своему городу и истории своего края.
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Т
Отличная экскурсия! кирилл замечательный рассказчик, отлично знает историю города, умеет подать информацию, ответил на всё наши вопросы. Рекомендую эту экскурсию всем, кто впервые в каргополе
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Е
Спасибо большое Егору за интересную и познавательную экскурсию по Каргополю. Видно человек любит и знает свой город. Его хочется слушать
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М
Экскурсия интересная. Все прошло замечательно
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В
Спасибо Егор!
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С
Замечательная экскурсия, все емко и по существу.
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Н
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах, узнаете, как этот город
+11
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Е
Огромное спасибо Егору за экскурсию! Видно, что Егор - профессионал, знает историю города прекрасно, при этом рассказывает о ней не заученно, а естественно и глубоко. Смог удержать внимание детей во время всей экскурсии. Успехов и удачи в делах ему! Рекомендуем.
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Н
Нам понравилось, содержательно, информативно.
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Всего 112 отзывов в Каргополе
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Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю
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