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Экскурсии в Каргополе

Найдено 7 экскурсий в Каргополе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в Каргополь
Пешая
1.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по тихим улицам Каргополя, где каждый уголок хранит историю и традиции русского Севера
Начало: У Соборной колокольни
10 авг в 05:00
11 авг в 19:30
от 2850 ₽ за всё до 5 чел.
Историческая прогулка по Каргополю
Пешая
1 час
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Каргополю
Изучить ключевые достопримечательности города и важнейшие эпизоды его прошлого
Начало: Пр. Октябрьский
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2500 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Каргополь
Пешая
1.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каргополь
Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
10 авг в 18:00
от 2700 ₽ за всё до 10 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням
На машине
5 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 19 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
10 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 6200 ₽ за всё до 4 чел.
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Пешая
1 час
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 14:00
10 авг в 19:00
от 1000 ₽ за всё до 2 чел.
Каргополь: Жемчужина Русского Севера
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Каргополь: Жемчужина Русского Севера
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
5450 ₽ за всё до 5 чел.
Старинный Ошевенск: самая красивая деревня России
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старинный Ошевенск: самая красивая деревня России
Начало: Акулова, 23 (гостиница «Каргополь»)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
Историческая прогулка по Каргополю
Прогулка с Марией была чудесной. Интересно, с историями, спокойно и достаточно насыщенно. Нам не очень повезло с погодой. Но в целом мы довольны. И даже по ее наводке еще попали в музей и купили пряник:)
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Д
Историческая прогулка по Каргополю
Отличная экскурсия. Отличный экскурсовод Мария. Очень интересно, познавательно, с любовью к своему городу и истории своего края.
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Т
Знакомьтесь, Каргополь
Отличная экскурсия! кирилл замечательный рассказчик, отлично знает историю города, умеет подать информацию, ответил на всё наши вопросы. Рекомендую эту экскурсию всем, кто впервые в каргополе
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Е
Добро пожаловать в Каргополь
Спасибо большое Егору за интересную и познавательную экскурсию по Каргополю. Видно человек любит и знает свой город. Его хочется слушать
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и слушать. Жалко, что не удалось с ним побывать на других экскурсиях. Если будем ещё в Каргополе, обязательно к нему обратимся. Хочется пожелать ему удачи и новых интересных маршрутов.
Рекомендую!

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М
Историческая прогулка по Каргополю
Экскурсия интересная. Все прошло замечательно
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В
Добро пожаловать в Каргополь
Спасибо Егор!
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С
Историческая прогулка по Каргополю
Замечательная экскурсия, все емко и по существу.
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Н
Историческая прогулка по Каргополю
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах, узнаете, как этот город
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связан с Аляской, и почему одна из улиц называется Шелковня, хотя ни шелка, ни тутового шелкопряда здесь нет. У вас будет мастер класс по полосканию белья, и вы узнаете, почему это важная часть жизни в Каргополе. В общем всем рекомендую приехать в Каргополь и познакомиться с этим замечательным городом вместе с Марией.

На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,+11
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
На экскурсии с Марией Вы узнаете много интересного об истории и традициях Каргополя, его красивейших храмах,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Добро пожаловать в Каргополь
Огромное спасибо Егору за экскурсию! Видно, что Егор - профессионал, знает историю города прекрасно, при этом рассказывает о ней не заученно, а естественно и глубоко. Смог удержать внимание детей во время всей экскурсии. Успехов и удачи в делах ему! Рекомендуем.
Огромное спасибо Егору за экскурсию! Видно, что Егор - профессионал, знает историю города прекрасно, при этом
Огромное спасибо Егору за экскурсию! Видно, что Егор - профессионал, знает историю города прекрасно, при этом
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Н
Добро пожаловать в Каргополь
Нам понравилось, содержательно, информативно.
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Всего 112 отзывов в Каргополе

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Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю

Самые популярные экскурсии в Каргополе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Добро пожаловать в Каргополь;
  2. Историческая прогулка по Каргополю;
  3. Знакомьтесь, Каргополь;
  4. Автопутешествие по живописным северным деревням;
  5. Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс.
Сколько стоит экскурсия по Каргополю в августе 2026
Сейчас в Каргополе можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1000 до 6200. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Каргополе на 2026 год, 112 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь