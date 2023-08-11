А Андрей Добро пожаловать в Каргополь Очень интересно, познавательно, профессионально. А когда я почувствовал с какой нежностью и с каким трепетом Егор рассказывает о родном крае, то еще сильней влюбился в каргопольцев…

Т Татьяна Добро пожаловать в Каргополь Егор Реут профессионально провёл экскурсию. Ответил на все наши вопросы и подсказал, что ещё посмотреть в Каргополе.